Incendiu la etajul 15 al unui bloc din Chișinău
Noi.md, 11 decembrie 2025 10:00
UPDATE: În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii IGSU au fost alertați despre un incendiu care a izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din capitală.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. Potrivit datelor înregistrate, arderea a afectat acoperișul blocului de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din municipiul Chișinău.Pentru stingerea incendiulu
Leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene aproape 3 bani, iar dolarului american – mai mult de 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 11 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8121 lei pentru un euro (+2,84 bani) și 17,0302 lei pentru un dolar (+4,27 b
Aproape 13% dintre moldoveni au dificultăți de vedere, auz, mobilitate sau concentrare, arată datele statistice.Potrivit autorităților, cele mai frecvente sînt problemele de vedere, aproape 30%, din care 6% cu deficiențe grave. Cea mai răspîndită afecțiune oculară este miopia, tot mai des întîlnită la copii. Cataracta și glaucomul sînt frecvente, în special, la persoanele în vîrstă.{{84792
Persoanele, care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia joi, 11 decembrie, trebuie să cunoască faptul că azi în această țară este programată o grevă generală la nivel naţional.Această grevă cea mai amplă acțiune de acest tip din ultimii 12 ani. Protestul va perturba, în special, sectorul public, administrație, educație, sănătate și transporturi.Presa internați
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va fi găzduită de Președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu Președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. Discuțiile vor fi axate
Ucraina a transmis Statelor Unite versiunea actualizată a planului său de pace, au confirmat pentru AFP doi oficiali de la Kiev implicați în dosar. Potrivit unuia dintre aceștia, „noua versiune a planului de încheiere a conflictului a fost deja trimisă” administrației americane, însă fără a fi oferite detalii despre conținut.Declarația vine după ce președintele Volodimir Zelenski anunțase marț
Locuitorii Republicii Moldova vor afla vineri ce compensație pentru resursele energetice le va fi acordată.În acest sezon de încălzire, autoritățile au redus valoarea maximă a plății din cadrul programului „Ajutor la contor”, iar compensația separată pentru energia electrică – care pînă acum era reflectată automat în facturi – nu va mai fi oferită, începînd cu 2026. NewsMaker explică ce modifi
Ala Nemerenco, despre plecarea din Guvern: „Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție pînă mucezește” # Noi.md
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, afirmă că plecarea din Guvern nu a fost un motiv de supărare și că vede schimbarea ca pe un proces firesc. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Europa Liberă, la cîteva zile după anunțul oficial că nu se regăsește în noul Cabinet de miniștri.„Nu vreau să creez impresia că mi-am dorit cu orice scop să fiu în Guvern, categoric nu. Vrea
Serviciul de informații al Danemarcei consideră SUA un potențial risc de securitate, pe fondul tensiunilor privind Groenlanda # Noi.md
Pentru prima dată, Danemarca descrie Statele Unite, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, drept un posibil risc la adresa securității naționale.Declarația apare în raportul anual de evaluare a amenințărilor publicat miercuri, 10 decembrie, de Serviciul de Informații Militare al Danemarcei (DDIS) și marchează o schimbare semnificativă în percepția autorităților de la Copenhaga față de Wa
Agenția Vamală din SUA vrea să le verifice turiștilor care intră în țară postările din ultimii 5 ani # Noi.md
Oficiali ai agenției americane a Vămilor și Protecției Frontierelor vor să obțină autorizarea de a-i obliga pe turiștii care intră în SUA să le pună la dispoziție postările din ultimii cinci ani de pe rețelele sociale, a anunțat Departamentul Securității Interne (DHS), scrie hotnews.ro.Proiectul de 11 pagini a fost publicat miercuri, 10 decembrie curent, în Registrul Federal pentru consultare
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru joi, 11 decembrie, o zi cu cer noros și temperaturi moderate pentru această perioadă a anului.Maxima zilei va urca pînă la +8°C, iar minima se va situa în jurul valorii de +5°C.Vîntul va sufla slab, cu o viteză de aproximativ 3 km/h, din direcția sud-vest.Umiditatea aerului se menține ridicată, ajungînd la 90%, ceea ce va accentua senzația
Două companii din Chișinău au fost sancționate cu circa 6 milioane de lei pentru trucarea ofertelor la achiziționarea echipamentelor medicale destinate Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, transmite IPN.Potrivit Consiliului Concurenței, sancțiunea a fost aplicată pentru „constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție a sist
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 11 decembrie sînt:11 decembrie — a 346-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 20 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:Sf. Cuv. Mc. Ştefan cel Nou. Sf. Mc. IrinarhCe se sărbătorește
Președintele francez Emmanuel Macron a avut miercuri, 10 decembrie curent, împreună cu alți lideri europeni, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, „pentru a încerca să avanseze” asupra planului de pace pentru Ucraina propus de liderul de la Casa Albă, transmite agerpres.ro.Premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au participat de asemenea la
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a ieșit cu un comentariu după numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special al președintei pentru dezvoltare și reziliență, sugerînd că denumirea postului și rolul atribuit sînt neclare și excesiv stilizate. Într-o postare publică, Stamate ironizează formularea și pune sub semnul întrebării adevăratul scop al acestei funcții.„O nouă zi, un no
Jurnalista și fosta deputată Angela Aramă a publicat un nou mesaj video în care critică dur situația de la compania „Teleradio-Moldova” și modul în care actuala guvernare gestionează instituțiile publice.Într-o declarație amplă, Aramă — jurnalistă, scriitoare și realizatoare TV, membru-fondator al Platformei Civice „Demnitate și Adevăr” — afirmă că TRM trece prin „cea mai gravă perioadă de dec
Corneliu Popovici: „Avem nevoie de politici echilibrate care să trateze școala rurală ca pe o investiție vitală” # Noi.md
Școlile din mediul rural traversează un declin accelerat, iar mecanismele actuale de finanțare riscă să aprofundeze criza, avertizează fostul ministru al Educației Corneliu Popovici.Într-o analiză publicată online, acesta atrage atenția asupra diferențelor tot mai mari dintre mediul urban și cel rural.{{851607}}„În ultimii 5 ani, numărul elevilor din mediul rural a scăzut cu 8,87%, adică c
Procuratura Generală a Moldovei a analizat anterior 7-8 scenarii de recuperare a miliardului furat, dar fără implicarea Băncii Naționale și a Guvernului, niciunul nu a putut fi pus în aplicare.Despre acest lucru a relatat fostul procuror general, fostul candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, menționînd că acest lucru s-a
Dramaturgul și actorul american Jeremy O. Harris a fost eliberat luni, 8 decembrie 2025, din arestul poliției din Okinawa (Japonia), unde fusese reținut în urmă cu circa trei săptămîni. Harris fusese arestat pe 16 noiembrie la aeroportul Naha, după ce ofițerii vamali ar fi găsit 0,78 grame de substanță cristalizată — pretins MDMA — în bagajul său. Autoritățile japoneze nu au confirmat dacă
Opozanta venezueleană Maria Machado nu va primi personal Nobelul pentru Pace la ceremonia de decernare de la Oslo # Noi.md
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va primi personal premiul la ceremonia de decernare care are loc miercuri la Oslo, a declarat directorul Institutului Nobel din Norvegia.Locul în care se află Machado în prezent nu este cunoscut, transmite agerpres.roMachado, în vîrstă de 58 de ani, urma să primească premiul în cadru
O bancă americană propune utilizarea activelor globale ale Lukoil pentru acoperirea pierderilor investitorilor americani # Noi.md
Banca americană de investiţii Xtellus Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strînse din vînzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci cînd războiul Rusiei din Ucraina le-a îngheţat participaţiile la Lukoil.Mai mulţi administratori de active din SUA, inclusiv BlackRock, JP Morgan şi Goldman Sachs, au p
Camera de Comerț îndeamnă consumatorii să pună în coș mai multe produse fabricate în Moldova # Noi.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) lansează un nou apel către consumatori, îndemnîndu-i ca, în plin sezon al sărbătorilor, să aleagă produsele autohtone.Instituția amintește că pe parcursul întregului an promovează producătorii locali prin expoziții naționale și internaționale, precum „Fabricat în Moldova”, „Republica Moldova prezintă”, „Produs Autohton”, dar și prin nume
Arheologii din Franța au descoperit trei vase antice de depozitare, umplute cu zeci de mii de monede romane.Vasele au fost îngropate în gropi acum 1700 de ani în podeaua unei case dintr-o așezare antică, probabil servind ca un fel de seif sau pușculiță.{{849885}}Interesant este că aceste trei ulcioare, cunoscute sub numele de amfore, au fost descoperite în timpul săpăturilor efectuate de I
Gala Sărbătorii Primăverii 2026 - Tema și logo-ul oficiale, prezentate de China Media Group # Noi.md
China Media Group a făcut publice, miercuri, tema principală și logo-ul pentru Gala Sărbătorii Primăverii, programată în seara de 16 februarie 2026 - Revelionul Anului Calului, scrie romanian.cri.cn.Tema aleasă, „Galopul nestăvilit al armăsarilor iuți, o forță de neoprit”, evocă spiritul pionieresc din tradiția chineză. În limba chineză, armăsarul frumos și iute este numit „qiji”, termen cu ac
Fotbal: Hansi Flick, încrezător că FC Barcelona va obține calificarea directă în optimile Ligii Campionilor # Noi.md
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, și-a exprimat satisfacția după victoria la limită în fața formației Eintracht Frankfurt (scor 2-1), marți seara, în Liga Campionilor la fotbal, în ciuda faptului că elevii săi s-au chinuit să revină joc după ce germanii au condus timp de 30 de minute, fiind încrezător că gruparea 'blaugrana' va obține calificarea directă în optimile de finală ale compe
Un cercetător de la NASA susține că a făcut un pas important spre rezolvarea unuia dintre cele mai fascinante mistere biblice: Steaua din Betleem.Într-un studiu publicat în Journal of the British Astronomical Association, specialistul în științe planetare Mark Matney propune prima teorie susținută de simulări științifice moderne care ar putea explica mișcarea neobișnuită a stelei așa cum este
Moaștele Sfîntului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor fi aduse pentru prima dată în Moldova sîmbătă, 13 decembrie, în ziua de prăznuire a acestuia conform calendarului iulian neîndreptat. Cu prilejul hramului Bisericii „Sfîntul Apostol Andrei” din orașul Durlești, municipiul Chișinău, un sobor de ierarhi, preoți și diaconi de pe ambele maluri ale Prutului va oficia o Liturghie arhiereas
China: Remilitarizarea Japoniei va stîrni reevaluarea crimelor istorice de război ale acesteia # Noi.md
Expansiunea militară accelerată și reînarmarea Japoniei, care vizează „remilitarizarea”, nu vor face decît să provoace noi întrebări cu privire la direcția viitoare a Japoniei și să determine comunitatea internațională să reevalueze crimele istorice ale acesteia, a declarat, miercuri, Guo Jiakun, purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe din China, scrie romanian.cri.cnChina face
Comisia Europeană a propus miercuri un pachet privind rețelele europene și o inițiativă privind autostrăzile energetice, care vor permite circulația ecientă a energiei în toate statele membre, integrînd energia curată mai ieftină și accelerînd electricarea, ceea ce va contribui la scăderea prețurilor la energie și va sprijini un trai la prețuri accesibile pentru toți europenii, informează un comun
Ion Ceban explică poziția Chișinăului privind compensațiile: „Toți oamenii trebuie să primească în mod egal” # Noi.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a explicat principiile după care, în opinia sa, trebuie gestionate compensațiile acordate populației pentru sezonul rece.Edilul a subliniat că sprijinul financiar provine din fonduri internaționale și că aplicarea acestuia trebuie să fie asigurată în același mod peste tot, astfel încît nicio localitate să nu fie defavorizată.{{851406}}„Compensații
Actorul canadian Keanu Reeves a deschis în SUA cel mai mare adăpost pentru cîini și pisici din lume.Artistul în vîrstă de 61 de ani a tăiat panglica la începutul lunii decembrie. {{848473}}Pentru crearea adăpostului, în care animalele vor primi ajutor gratuit, Reeves a cheltuit 100 de milioane de dolari din banii proprii, informează Noi.md, cu referire la caliber.az. Animalele nu vor f
În contextul în care economia mondială a înregistrat o creștere lentă, în ultimii ani, economia Chinei s-a dezvoltat în condiții stabile, reușind să aducă economiei mondiale mai multă certitudine și stabilitate, a declarat premierul Li Qiang, în timpul întîlnirilor avute, la Beijing, cu guvernatorul Băncii Mondiale - Ajay Banga, președintele Fondului Monetar Internațional - Kristalina Georgieva, ș
Trafic îngreunat în nordul țării din cauza ceții dense. Poliția avertizează șoferii să circule cu maximă prudență, în condițiile în care vizibilitatea este puternic redusă pe mai multe sectoare de drum.Potrivit oamenilor legii, conducătorii auto trebuie să-și adapteze viteza la condițiile de pe traseu și să sporească atenția la volan pentru a evita situațiile periculoase. Totodată, pietonilor
Președinția daneză a Consiliul UE și reprezentanții Parlamentului European au ajuns în noaptea de marți spre miercuri la un acord provizoriu privind amendarea legii europene privind schimbarea climatică, introducând o țintă intermediară obligatorie pentru 2040 de reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu nivelurile din 1990.Această nouă țintă intermediară reprezint
Tot fluxul de bani de la municipalitate pleacă la Guvern, iar înapoi nu se întoarce nimic. Declarația aparține Primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, și a fost făcută în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV, în cadrul discuțiilor privind bugetul capitalei.Potrivit edilului, Chișinăul contribuie decisiv la formarea bugetului național, însă repartizarea actuală a fondurilor nu ref
În Indonezia, o specie rară de maimuțe este pe cale de dispariție. Ce legătură are aceasta cu exploatarea aurului?Orangutanii Tapanu sînt pe cale de dispariție din cauza exploatării aurului în Indonezia. Ecologiștii cer închiderea minei care le dăunează și care a început recent să se extindă.{{843101}}Această specie de maimuțe este cea mai rară din lume. A fost descoperită în 2017. În prez
Forțele armate chineze și ruse au desfășurat cea de-a zecea patrulare strategică aeriană comună în 9 decembrie, în spațiul aerian de deasupra Mării Chinei de Est și Oceanului Pacific de Vest, reprezentând o componentă a planului anual de colaborare a celor două armate.Japonia și-a exprimat îngrijorarea, considerând-o o amenințare la adresa securității naționale, scrie romanian.cri.cn. Purt
Ziua de 10 decembrie 2025 va intra în istoria Italiei. Astăzi, bucătăria italiană a fost adăugată, oficial, pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, scrie La Stampa.După un proces îndelungat care a început în 2023, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a confirmat includerea întregului sistem gastronomic al Italiei în Lista Patrimoniului Mondial. Această
Promotorul britanic Eddie Hearn a indicat perspectivele imediate ale campionului mondial la categoria semigrea Dmitri Bivol, boxer rus de origine moldovenescă.Potrivit lui Hearn, primul meci după operație ar putea fi mai puțin mediatizat decît așteptata a treia întîlnire cu Artur Beterbiev: „Poate că va fi o apărare oficială a unuia dintre numeroasele titluri ale lui Dmitri. Printre opțiuni se
Marți, Bayern a fost prima dintre echipele de top care a intrat pe teren, primind vizita echipei Sporting, care a reușit să se califice în mod surprinzător în top-8.Echipa din Lisabona a venit fără o serie de lideri — Trincao și Pedro Gonçalves — și a fost sub presiune încă din primele minute. Golul rapid al lui Karl a fost anulat din cauza unui ofsaid, iar bavarezii nu au reușit să spargă apă
Încălzire modernizată la Centrul de Sănătate Ștefan Vodă: condiții mai bune pentru pacienți # Noi.md
Secția de asistență medicală de familie din cadrul Centrului de Sănătate Ștefan Vodă beneficiază de un sistem intern de încălzire cu gaze renovat.Proiectul a inclus modernizarea completă a rețelei interne de încălzire, înlocuirea conductelor și echipamentelor uzate, instalarea radiatoarelor noi și izolarea elementelor tehnice pentru a asigura un regim termic eficient și sigur. Reprezentanții C
Președintele SUA, Donald Trump, în timpul unui miting al susținătorilor săi din Pennsylvania, a încheiat discursul despre economie și a dansat din nou pe melodia Y.M.C.A interpretată de trupa Village People.Momentul a fost transmis în direct de canalul de televiziune Fox News.În plus, la miting, Trump l-a criticat din nou pe predecesorul său, Joe Biden, numindu-l „Joe cel corupt”. {{84
Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Film din Hainan, organizată de China Media Group și Guvernul provinciei Hainan, s-a încheiat pe Insula Phoenix din Sanya, scrie romanian.cri.cn.Evenimentul a atras 4.564 de filme din 119 țări și regiuni. În competiția pentru Premiile „Nuca de cocos de aur” au intrat 14 lungmetraje de ficțiune, șase documentare și zece scurtmetraje.Dint
Membrul Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, republicanul Thomas Massie, a prezentat un proiect de lege privind ieșirea Statelor Unite din NATO.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd textul proiectului de lege publicat de Massie pe rețeaua de socializare X.„NATO este o rămășiță a Războiului Rece. Statele Unite trebuie să se retragă din NATO și să utilizeze acești bani pentru
Manuscrisul cîntecului lui Victor Tsoi „Спокойная ночь” va fi scos la vînzare la o licitație în Sankt Petersburg, Rusia.Acest lucru a fost anunțat de casa de licitații „Litfond”. Prețul de pornire al lotului este de 1 milion de ruble. Textul a fost scris de mîna muzicianului în iunie 1986. De asemenea, pe foaie se află data și semnătura Ninei Baranovskaia. Ea a lucrat ca metodist în casa inter
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi Proiectul de hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”.Documentul elaborat propune modificarea unor reglementări importante referitoare la modul în care sînt gestionate și implementate proiectele de mediu în Republica Moldova.Pentru o admin
Inspectorii de mediu din Hîncești și Leova au documentat un nou caz de braconaj, în care erau implicate trei persoane, notează Noi.md.În urma verificărilor, s-a constatat că acestea au vînat ilegal un iepure, animalul fiind găsit ulterior în mijlocul de transport folosit de făptași.{{849751}}Pentru oprirea și identificarea persoanelor implicate, a fost cerut sprijinul echipajului Inspector
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Asociația Obștească „AudiViz” au semnat un Acord de colaborare menit să îmbunătățească accesul persoanelor cu dizabilități senzoriale la numărul unic de urgență 112 și să crească nivelul de informare a populației privind utilizarea corectă a acestuia.Acordul stabilește cadrul de cooperare pentru desfășurarea unor activități comune de i
Joi, pe unele adrese din sectorul Ciocana al capitalei vor fi stopate livrările de apă potabilă, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, pe 11 decembrie, fără apă vor rămîne consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Ion Dumeniuc 14; 16; 18; 22; 24; 26Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe ad
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu o precizare importantă referitoare la cadrul normativ și instituțional care reglementează activitatea parcurilor IT din țară, în special „Moldova IT Park” (MITP).Garanția de stat în vigoare prevede menținerea regimului fiscal aplicabil rezidenților „Moldova IT Park” pînă în anul 2035, inclusiv, oferind stabilitate și predictibilitate me
