Maia Sandu va întreprinde o vizită oficială în Republica Cipru

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, afirmă că plecarea din Guvern nu a fost un motiv de supărare și că vede schimbarea ca pe un proces firesc. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Europa Liberă, la cîteva zile după anunțul oficial că nu se regăsește în noul Cabinet de miniștri.„Nu vreau să creez impresia că mi-am dorit cu orice scop să fiu în Guvern, categoric nu. Vrea