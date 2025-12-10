Australia interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani

12:40

Cetățenii moldoveni care vor să revină definitiv de peste hotare ar putea fi scutiți de plata drepturilor de import pentru bunurile personale, inclusiv pentru un automobil. Mașina nu va trebui să depășească valoarea de 550 de mii de lei în vamă și un termen de exploatare mai mare de 12 ani. Un proiect de lege care își propune să faciliteze procesul de repatriere și reducerea costurilor pe care le suportă persoanele care decid să revină definitiv în Republica Moldova este examinat în prezent de către deputați.