Investiții de 1.2 trilioane de euro în rețele energetice europene până în 2040: Ce impact are noua strategie UE asupra R. Moldova
Radio Moldova, 10 decembrie 2025 15:20
Uniunea Europeană (UE) intră într-o etapă ambițioasă de modernizare energetică, estimată la 1.2 trilioane de euro până în 2040, iar Republica Moldova se numără printre beneficiarii noilor politici de interconectivitate anunțate, pe 10 decembrie, la Bruxelles. Pachetul european pentru rețele energetice („European Grids Package”) și inițiativa „Autostrăzile Energetice” („Energy Highways”) vizează consolidarea infrastructurii energetice pe întreg continentul, facilitând integrarea energiei curate și reducând prețurile pentru consumatori.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
15:20
Protecția patrimoniului în caz de război: Deputații vor examina aderarea R. Moldova la cel de-al doilea Protocol al Convenției de la Haga # Radio Moldova
Republica Moldova extinde protecția patrimoniului cultural național. Un proiect de lege privind aderarea la cel de-al doilea Protocol al Convenției de la Haga pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat a fost avizat miercuri, 10 decembrie, de mai multe comisii parlamentare și va fi supus votului în plenul Legislativului. Inițiativa aparține președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.
15:20
Investiții de 1.2 trilioane de euro în rețele energetice europene până în 2040: Ce impact are noua strategie UE asupra R. Moldova # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) intră într-o etapă ambițioasă de modernizare energetică, estimată la 1.2 trilioane de euro până în 2040, iar Republica Moldova se numără printre beneficiarii noilor politici de interconectivitate anunțate, pe 10 decembrie, la Bruxelles. Pachetul european pentru rețele energetice („European Grids Package”) și inițiativa „Autostrăzile Energetice” („Energy Highways”) vizează consolidarea infrastructurii energetice pe întreg continentul, facilitând integrarea energiei curate și reducând prețurile pentru consumatori.
15:10
Protecția mediului, nonstop: autoritățile anunță un mecanism de reacție imediată pentru a preveni daunele provocate naturii # Radio Moldova
Patrule echipate inclusiv cu camere cu termoviziune vor fi gata să intervină nonstop pentru a preveni eventuale daune provocate mediului. Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, a anunțat că reforma care va prevedea un mecanism de reacție imediată și va fi funcțional timp de „24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână”, este în curs de elaborare.
Acum 2 ore
14:10
Accesările repetate de energie de avarie din România pot duce la majorarea tarifelor, spune ministrul Energiei # Radio Moldova
Tariful la energia electrică ar putea fi majorat în perioada următoare, în condițiile în care Republica Moldova a fost nevoită să apeleze, în mai multe rânduri, la energie de avarie din România, din cauza dezechilibrelor apărute în sistemul electroenergetic regional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 10 decembrie.
14:10
Meteorologii au emis avertizare Cod galben de ceață pentru întreaga țară. Acesta este valabilă de miercuri seara, 10 decembrie, începând cu ora 19:00, până în prima parte a zilei de joi, 11 decembrie.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse se prevede ceață, iar vizibilitatea nu va depăși 200 de metri.
14:00
Drum de ocolire a satului Troița Nouă, construit de la zero: peste 25 de milioane de lei pentru un kilometru # Radio Moldova
Camioanele care merg spre vamă nu mai trec prin localitatea Troița Nouă din raionul Anenii Noi, spre bucuria sătenilor. Un drum de ocolire a satului a fost construit de la zero, pe o distanță de 6.4 kilometri, și a fost dat deja în exploatare. Fiecare kilometru de drum nou a costat peste 25.42 de milioane de lei.
14:00
PSRM propune majorarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1.4 miliarde de lei în 2026 # Radio Moldova
Deputații Partidului Socialiștilor propun amendarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 prin majorarea fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1.4 miliarde de lei. Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat că este nevoie de „mai multă stabilitate pentru sectorul strategic al țării”.
14:00
Germania și Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin # Radio Moldova
Echipele Germaniei și Norvegiei s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin. Cele două selecționate au avut prestații solide în fața reprezentativelor Braziliei, și, respectiv, a Muntenegrului. Peste 10 mii de spectatori au asistat la meciul din sferturile de finală dintre Germania și Brazilia, disputat în sala Westfalenhalle din orașul Dortmund. Echipa condusă de Markus Gaugisch a susținut ultima partidă în fața propriilor suporteri la acest Campionat Mondial, asta deoarece semifinalele, finala mică și finala mare se vor disputa în Olanda, la Rotterdam.
13:50
Fermierii, din nou în stradă: „Refinanțare, nu falimentare!”. Agricultorii cer moratoriu la executările silite # Radio Moldova
Fermierii din sudul R. Moldova, ale căror pământuri au fost lovite de secetă ani la rând, iar ei se simt excluși din programele de creditare, au organizat, pe 10 decembrie, un protest în fața Guvernului. Potrivit protestatarilor, acțiunea ar reprezenta un „ultim semnal” înainte ca situația din agricultură „să degenereze”. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că autoritățile lucrează deja la un proiect de lege menit să oprească executările silite, însă a subliniat că agricultorii vor trebui să-și plătească datoriile.
13:40
Confruntarea titanilor în Liga Campionilor! Real Madrid și Manchester City vor încrucișa săbiile în această seară în capitala Spaniei # Radio Moldova
Real Madrid trece printr-o perioadă nu tocmai bună. În ultimele 7 partide, elevii antrenorului Xabi Alonso au obținut doar două victorii, iar „scaunul” tehnicianului spaniol se clatină serios. Presa iberică a scris recent că partida cu Manchester City va fi decisivă pentru Alonso.
Acum 4 ore
13:30
Republica Moldova continuă să renunțe la acordurile semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Trei proiecte de lege privind denunțarea unor tratate cu CSI au fost avizate miercuri, 10 decembrie, de Comisia politică externă și integrare europeană și urmează să fie supuse votului în plenul Parlamentului, în lectura a doua.
13:20
Averea nejustificată a fostului președinte al CSJ, Ion Druță, în valoare de peste 1.15 milioane de lei, tranșată în judecată # Radio Moldova
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, ar deține avere nejustificată în valoare de peste 1.157.054 de lei. Diferența substanțială dintre veniturile și cheltuielile fostului magistrat a fost depistată de inspectorii Autorității Naționale de Integritate (ANI) și vizează perioada 1 august 2016 – 19 decembrie 2019.
13:00
Primarul Ceban propune testarea antidrog în școlile din Chișinău, ministrul Perciun critică inițiativa # Radio Moldova
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, propune introducerea testării antidrog în școlile din Chișinău, ca măsură de prevenire a consumului de stupefiante în rândul elevilor. Inițiativa nu este însă susținută de ministrul Educației, Dan Perciun, care o consideră nechibzuită și spune că necesită mai multă analiză.
12:40
Ministrul Sănătății, despre cazul „diplomelor false”: „Am prezentat tot ce ne-au cerut organele competente” # Radio Moldova
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, afirmă că toate persoanele vizate în dosarul pretinselor diplome false eliberate la Chișinău medicilor din România au fost interogate, iar materialele sunt în gestiunea Centrului Național Anticorupție (CNA).
12:40
Statul încurajează revenirea diasporei: scutiri de taxe la importul unor bunuri personale, inclusiv al unei mașini. Condițiile care trebuie îndeplinite # Radio Moldova
Cetățenii moldoveni care vor să revină definitiv de peste hotare ar putea fi scutiți de plata drepturilor de import pentru bunurile personale, inclusiv pentru un automobil. Mașina nu va trebui să depășească valoarea de 550 de mii de lei în vamă și un termen de exploatare mai mare de 12 ani. Un proiect de lege care își propune să faciliteze procesul de repatriere și reducerea costurilor pe care le suportă persoanele care decid să revină definitiv în Republica Moldova este examinat în prezent de către deputați.
12:20
Andrian Gavriliță: Taxarea coletelor cu bunuri procurate online ar aduce venituri substanțiale în buget # Radio Moldova
Introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress și alte marketplace-uri ar putea aduce bugetului de stat venituri semnificative, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.
12:10
Concubini din Chișinău, condamnați la câte 18 ani de închisoare pentru uciderea unui bărbat # Radio Moldova
Au consumat împreună băuturi alcoolice și s-au luat la ceartă. Altercația a degenerat, iar oaspetele, un bărbat de 46 de ani, a fost ucis în bătaie de către cuplul-gază. Concubinii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru omor intenționat și vor trebui să-i plătească lunar fiului victimei câte peste 2.2 mii de lei.
12:10
Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al Ligii nord-americane de fotbal # Radio Moldova
Un nou premiu individual adjudecat de Lionel Messi. Pentru al doilea an consecutiv, super-starul argentinian a fost desemnat drept cel mai bun jucător al Ligii nord-americane de fotbal. La 3 zile după ce a fost încoronat, în premieră, campion în Major League Soccer cu Inter Miami, Messi a fost desemnat și MVP-ul Ligii nord-americane de fotbal în anul 2025. Sud-americanul i-a devansat clar în anchetă pe danezul Anders Dreyer de la FC San Diego și pe gabonezul Denis Bouanga, legitimat la FC Los Angeles.
12:00
Angajații din instituțiile bugetare ale căror salarii lunare, calculate pentru o funcție cu normă întreagă, sunt mai mici de 6.300 de lei, vor beneficia de plăți compensatorii până la atingerea acestui prag. Diferența va fi acoperită începând cu 1 ianuarie 2026. Plățile au fost aprobate de Guvern, pe 10 decembrie, în contextul reexaminării salariului minim pe țară.
Acum 6 ore
11:30
Traficant de droguri, condamnat la nouă ani de închisoare: a adus în R. Moldova droguri de peste 6.000.000 de lei # Radio Moldova
Judecătoria Chișinău l-a condamnat la nouă ani de închisoare pe un bărbat, cetățean al Ucrainei, acuzat că a adus prin contrabandă în Republica Moldova droguri în valoare de peste 6.000.000 lei. Inculpatul și-a recunoscut vina și a cooperat cu organele de anchetă.
11:30
Drum de ocolire a satului Troița Nouă, construit de la zero: câte teste 25 de milioane de lei pentru un kilometru # Radio Moldova
Camioanele care merg spre vamă nu mai trec prin localitatea Troița Nouă din raionul Anenii Noi, spre bucuria sătenilor. Un drum de ocolire a satului a fost construit de la zero, pe o distanță de 6.4 kilometri, și a fost dat deja în exploatare. Fiecare kilometru de drum nou a costat peste 25.42 de milioane de lei.
11:30
Președinta Maia Sandu a acordat cetățenia Republicii Moldova la trei cetățeni ai României, precum și unui cetățean al Republicii Belarus.
11:20
Interes în creștere pentru cultură, dar salariile țin domeniul pe loc. Ministru: „Dacă vrem un sector cultural inovativ, oamenii trebuie răsplătiți” # Radio Moldova
Tot mai mulți cetățeni aleg să participe, în ultimii ani, la evenimente culturale, iar spectacolele de teatru, concertele și festivalurile devin tot mai atractive. Tendința este vizibilă mai ales în Chișinău, unde oferta culturală este mult mai diversă, comparativ cu restul țării, susține ministrul Culturii, Cristian Jardan. Oficialul recunoaște că această concentrare accentuată în capitală creează un dezechilibru major în accesul populației la cultură.
11:20
Guvernul a avizat modificările fiscale pentru anul 2026. Ministrul Finanțelor: „Nu promovăm mișcări radicale”. # Radio Moldova
Până la 20.000 de lei vor putea fi deduși anul viitor din impozitul pe venit pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, comparativ cu 16.100 de lei în acest an. De această facilitate beneficiază și părinții, pentru taxele de studii ale copiilor în instituțiile acreditate.
11:00
Noi drepturi sociale pentru cetățenii moldoveni din Canada: Guvernul a dat undă verde inițierii negocierilor pentru două acorduri # Radio Moldova
Cetățenii moldoveni care au muncit legal atât în provincia Quebec, cât și pe întreg teritoriul Canadei vor putea beneficia de prestații sociale în baza unor acorduri bilaterale. Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 10 decembrie, două proiecte care urmăresc extinderea protecției sociale pentru diaspora din Canada.
10:40
Revista presei internaționale | SUA așteaptă un răspuns final al Kievului privind planul american de pace până la Crăciun # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre presiunile în creștere pe care le exercită Statele Unite asupra Ucrainei, căreia îi cer un răspuns rapid la planul american de pace. Mai multe publicații scriu că aliații europeni se confruntă cu provocarea de a susține Ucraina fără a ceda presiunilor teritoriale venite din partea Moscovei, iar relațiile transatlantice devin tot mai fragile.
10:30
Youth in the Republic of Moldova are promoting honesty. Dozens of students recently participated in a flashmob dedicated to upholding academic integrity and combating issues such as corruption, cheating, plagiarism prevention, and the inappropriate use of artificial intelligence (AI) in exams.
10:20
Nu știe unde va juca în anul 2026. Petru Leucă se concentrează pe filiala din comuna Trușeni a Academiei de fotbal ce îi poartă numele, după care urmează să decidă la ce echipă de club își va continua cariera de jucător profesionist. Începând cu luna iulie a acestui an, Petru a apărat culorile clubului Spartanii-Sportul Selemet. A susținut 15 meciuri în toate competițiile și a marcat 2 goluri.
10:10
Trump grăbește negocierile de pace: răspunsul lui Zelenski, solicitat „până la Crăciun” # Radio Moldova
Emisarii președintelui american Donald Trump i-au cerut liderului ucrainean Volodimir Zelenski să prezinte, în câteva zile, poziția la versiunea actualizată a planului de pace, au declarat pentru Financial Times oficiali implicați în negocieri, transmite The Moscow Times. Una dintre surse a menționat că Trump speră ca un acord să fie încheiat „până la Crăciun”, sărbătorit în SUA pe 25 decembrie.
10:00
Traficant de droguri, condamnat la 9 ani de închisoare: a adus în R. Moldova droguri de peste 6.000.000 de lei # Radio Moldova
Judecătoria Chișinău l-a condamnat la nouă ani de închisoare pe un bărbat, cetățean al Ucrainei, acuzat că a adus prin contrabandă în Republica Moldova droguri în valoare de peste 6.000.000 lei. Inculpatul și-a recunoscut vina și a cooperat cu organele de anchetă.
10:00
Revista presei | Cu aproape 900 de primării, R. Moldova rămâne una dintre cele mai fragmentate țări din Europa # Radio Moldova
Din presă aflăm că NATO consolidează capacitatea de apărare a R. Moldova, Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România, și că Uniunea Europeană este dispusă să accelereze ajutorul în domeniul energetic acordat Republicii Moldova și Ucrainei în contextul atacurilor rusești. Tema reorganizării instituțiilor de învățământ este un alt subiect aflat în vizorul mass-media din RM.
09:50
Ambalajele de băuturi vor fi colectate, din 2027, prin Sistemul de Depozit: agenții economici, îndemnați să creeze infrastructura necesară # Radio Moldova
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate printr-un mecanism modern de garanție-returnare. Din anul 2027, Republica Moldova va implementa oficial Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA) – o măsură menită să reducă poluarea, să stimuleze reciclarea și să sprijine economia verde.
09:50
Explozie într-o locuință, provocată de o scurgere de gaz: o persoană, transportată la spital cu arsuri # Radio Moldova
Un bărbat de 62 de ani din satul Sărăteni, raionul Hâncești a suferit cu arsuri, după ce în locuința acestuia s-a produs o explozie provocată de o scurgere de gaz dintr-o butelie. Incidentul s-a produs în seara zilei de 9 decembrie, victima fiind preluată de medici și transportată la spital.
09:40
Deszăpezire: peste 466 de mașini și utilaje rutiere, pregătite de AND pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă # Radio Moldova
Lucrările de reabilitare a unor drumuri regionale pe o distanță de 206 km au fost deja finalizate, iar alte străzi, cu lungimea de 66 de km, urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an.
Acum 8 ore
09:10
Din 2027, ambalajele de băuturi vor fi colectate prin Sistemul de Depozit în Republica Moldova # Radio Moldova
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate printr-un mecanism modern de garanție-returnare. Din anul 2027, Republica Moldova va implementa oficial Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA) – o măsură menită să reducă poluarea, să stimuleze reciclarea și să sprijine economia verde.
08:30
O brutărie mică de la Taraclia, o afacere veche de familie, a devenit o mini-fabrică modernă de panificație, datorită sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană (UE). Investițiile au modernizat procesul de producție și ai dus la crearea de noi locuri de muncă, dând, astfel, un nou suflu comunității locale.
08:20
INTERVIU | Boris Ruge de la NATO: „Ne putem apăra împotriva oricărui tip de amenințare din partea Rusiei” # Radio Moldova
Alianța Nord-Atlantică (NATO) rămâne un pilon central al securității europene, capabilă să răspundă provocărilor rusești, pentru a asigura stabilitatea regională, inclusiv pentru Republica Moldova, partener strategic al NATO de peste trei decenii. Declarațiile îi aparțin asistentului secretarului general al NATO, Boris Ruge, și au fost făcute la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 9 decembrie.
08:00
Rusia pregătește blocarea apelurilor din „țări neprietenoase”, fără acordul abonaților # Radio Moldova
Autoritățile din Federația Rusă pregătesc introducerea blocării apelurilor telefonice provenite din așa-numitele „țări neprietenoase”, ca parte a unui nou set de măsuri împotriva fraudelor telefonice. Anunțul a fost făcut marți, 9 decembrie, de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei întrevederi cu membrii Consiliului pentru Drepturile Omului (SPD), scrie DW.
08:00
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ. Conacul „Russo” din Drochia, „restaurat” cu termopane: „Trebuie să fim atenți” # Radio Moldova
Conacul Russo din comuna Cotova, raionul Drochia, urma să fie un exemplu de reabilitare a unui monument arhitectural, dar Moldova 1 a descoperit, în cadrul campaniei dedicate salvării conacelor din R. Moldova, o altă realitate. Deși figurează în proiectul „Satul European” ca fiind reabilitată, clădirea nu respectă criteriile unei restaurări autentice. Arhitectura inițială a fost în mare parte pierdută, după ce clădirea s-a ales cu acoperiș din țiglă metalică, pereții vopsiți în culori aprinse și geamuri tip termopan. Clădirea „restaurată” nu păstrează nimic din trecutul ei arhitectural.
07:40
INTERVIU | Oficial NATO: „Ne putem apăra împotriva oricărui tip de amenințare din partea Rusiei” # Radio Moldova
Alianța Nord-Atlantică (NATO) rămâne un pilon central al securității europene, capabilă să răspundă provocărilor rusești, pentru a asigura stabilitatea regională, inclusiv pentru Republica Moldova, partener strategic al NATO de peste trei decenii. Declarațiile îi aparțin asistentului secretarului general al NATO, Boris Ruge, și au fost făcute la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 9 decembrie.
Acum 12 ore
07:30
După criticile lui Trump, Zelenski anunță disponibilitatea de a organiza alegeri cu garanții internaționale # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, 9 decembrie, că este pregătit să organizeze alegeri prezidențiale în termen de 60–90 de zile, cu condiția ca Statele Unite și ceilalți aliați ai Kievului să poată asigura securitatea procesului electoral. Declarațiile vin în contextul presiunilor tot mai intense din partea președintelui american Donald Trump, care îi cere Ucrainei să grăbească încheierea unui acord de pace cu Rusia, notează Reuters.
Acum 24 ore
02:00
O victorie ca o gură de aer pentru FC Liverpool, în Liga Campionilor. „Cormoranii” au învins în deplasare pe Internazionale Milano cu 1-0. Totodată, FC Barcelona, Bayern Munchen și Atletico Madrid și-au câștigat meciurile, iar Chelsea Londra a înregistrat o înfrângere.
9 decembrie 2025
22:00
Rock-opera coregrafică „Voievod” | Unul dintre cele mai grandioase evenimente culturale la Chișinău # Radio Moldova
Unul dintre cele mai grandioase evenimente culturale ale anului va avea loc în curând la Chișinău. Rock-opera coregrafică „Voievod”, creată de talentatul compozitor și producător Alex Calancea, promite un spectacol de neuitat, plin de muzică, dans și emoție. Spectacolul va reuni în jur de 200 de artiști într-o producție fără precedent pentru spațiul românesc și basarabean. Pe scenă vor evolua Lupii lui Calancea, Baletul Național „Joc”, Guz, Surorile Osoianu, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și Capela corală „Moldova”.
21:10
Comisar european: „Rusia trebuie să răspundă pe deplin pentru crimele comise în Ucraina” # Radio Moldova
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, susține că poziția Uniunii Europene rămâne aceea că Rusia trebuie să răspundă pe deplin pentru crimele comise în Ucraina, iar blocul comunitar urmărește să devină membru fondator atât al Tribunalului special pentru investigarea crimei de agresiune împotriva Ucrainei, cât și al Comisiei internaționale pentru cererile de despăgubire ale Ucrainei.
20:30
Aleg să fiu onest, integritatea începe cu mine, mesajul transmis de zeci de studenți la un flashmob în capitală # Radio Moldova
Tinerii din Republica Moldova aleg să fie onești. Zeci de studenți au participat marți, 9 decembrie, la un flashmob dedicat promovării integrității academice și combaterii fenomenelor precum corupția, copiatul, plagiatul și utilizarea necorespunzătoare a inteligenței artificiale la examene. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale „Aleg să fiu onest. Aleg să fiu onestă! Integritatea începe cu mine”, desfășurată de Ministerul Educației și Cercetării. Participanții au transmis un mesaj comun - schimbarea poate avea loc doar prin asumarea responsabilității personale.
20:00
Militarii Armatei Naționale au primit noi echipamente de protecție din partea Alianței Nord-Atlantice # Radio Moldova
Efectivul Armatei Naționale va fi mai bine pregătit pentru misiuni datorită unor noi echipamente de protecție din partea Alianței Nord-Atlantice. Militarii au primit căști și costume de protecție, mulaje medicale, tehnică de calcul, unități de transport și mobilier pentru structurile responsabile de recrutarea și menținerea resurselor umane în armată. Donația a fost posibilă datorită Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare.
19:30
Prognoze alarmante | Temperaturile globale, pe cale să depășească 1.5 grade Celsius pentru prima dată # Radio Moldova
Temperatura medie globală este pe cale să depășească pragul de 1.5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, un record istoric care arată accelerarea schimbărilor climatice, potrivit celor mai recente date ale serviciului european Copernicus, scrie Euronews. Creșterea accentuată a temperaturilor vine pe fondul unui șir de luni extrem de calde.
19:10
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE), în valoare totală de peste 4.2 milioane de lei. În total, nouă localități au beneficiat de astfel de renovări. Este vorba de localitățile Mereni, Sireți, Larga, Răzeni, Cărpineni, Tomai, Lalova, Geamăna și Scoreni.
18:20
Peste o treime dintre candidatele la alegerile din 2025 au fost victime ale violenței, arată datele unui studiu # Radio Moldova
Violența împotriva femeilor din politică continuă să fie o barieră extrem de mare pentru democrație, iar la alegerile parlamentare din 2025 s-a pus multă presiune asupra femeilor. Cinci la sută dintre femeile candidate la ultimele alegeri au raportat forme de violență chiar în ziua alegerilor, 2% - incidente care au vizat familia, iar 35 la sută au afirmat că au fost afectate.
18:10
Directoarea DW: Jurnalismul are viitor, dacă mass-media își păstrează încrederea publicului și independența # Radio Moldova
Republica Moldova rămâne una dintre cele mai expuse țări la propaganda rusă, în special în mediul online, iar acest fenomen scade din capacitatea publicului de a distinge adevărul de manipulare. Într-un interviu acordat pentru Moldova 1, Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle (DW), post de radio internațional din Germania, a subliniat importanța educației media pentru contracararea manipulării și sustenabilității jurnalismului pentru consolidarea democrației.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.