Statul încurajează revenirea diasporei: scutiri de taxe la importul unor bunuri personale, inclusiv al unei mașini. Condițiile care trebuie îndeplinite
Radio Moldova, 10 decembrie 2025 12:40
Cetățenii moldoveni care vor să revină definitiv de peste hotare ar putea fi scutiți de plata drepturilor de import pentru bunurile personale, inclusiv pentru un automobil. Mașina nu va trebui să depășească valoarea de 550 de mii de lei în vamă și un termen de exploatare mai mare de 12 ani. Un proiect de lege care își propune să faciliteze procesul de repatriere și reducerea costurilor pe care le suportă persoanele care decid să revină definitiv în Republica Moldova este examinat în prezent de către deputați.
Ministrul Sănătății, despre cazul „diplomelor false”: „Am prezentat tot ce ne-au cerut organele competente” # Radio Moldova
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, afirmă că toate persoanele vizate în dosarul pretinselor diplome false eliberate la Chișinău medicilor din România au fost interogate, iar materialele sunt în gestiunea Centrului Național Anticorupție (CNA).
Andrian Gavriliță: Taxarea coletelor cu bunuri procurate online ar aduce venituri substanțiale în buget # Radio Moldova
Introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress și alte marketplace-uri ar putea aduce bugetului de stat venituri semnificative, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.
Concubini din Chișinău, condamnați la câte 18 ani de închisoare pentru uciderea unui bărbat # Radio Moldova
Au consumat împreună băuturi alcoolice și s-au luat la ceartă. Altercația a degenerat, iar oaspetele, un bărbat de 46 de ani, a fost ucis în bătaie de către cuplul-gază. Concubinii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru omor intenționat și vor trebui să-i plătească lunar fiului victimei câte peste 2.2 mii de lei.
Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al Ligii nord-americane de fotbal # Radio Moldova
Un nou premiu individual adjudecat de Lionel Messi. Pentru al doilea an consecutiv, super-starul argentinian a fost desemnat drept cel mai bun jucător al Ligii nord-americane de fotbal. La 3 zile după ce a fost încoronat, în premieră, campion în Major League Soccer cu Inter Miami, Messi a fost desemnat și MVP-ul Ligii nord-americane de fotbal în anul 2025. Sud-americanul i-a devansat clar în anchetă pe danezul Anders Dreyer de la FC San Diego și pe gabonezul Denis Bouanga, legitimat la FC Los Angeles.
Angajații din instituțiile bugetare ale căror salarii lunare, calculate pentru o funcție cu normă întreagă, sunt mai mici de 6.300 de lei, vor beneficia de plăți compensatorii până la atingerea acestui prag. Diferența va fi acoperită începând cu 1 ianuarie 2026. Plățile au fost aprobate de Guvern, pe 10 decembrie, în contextul reexaminării salariului minim pe țară.
Traficant de droguri, condamnat la nouă ani de închisoare: a adus în R. Moldova droguri de peste 6.000.000 de lei # Radio Moldova
Judecătoria Chișinău l-a condamnat la nouă ani de închisoare pe un bărbat, cetățean al Ucrainei, acuzat că a adus prin contrabandă în Republica Moldova droguri în valoare de peste 6.000.000 lei. Inculpatul și-a recunoscut vina și a cooperat cu organele de anchetă.
Drum de ocolire a satului Troița Nouă, construit de la zero: câte teste 25 de milioane de lei pentru un kilometru # Radio Moldova
Camioanele care merg spre vamă nu mai trec prin localitatea Troița Nouă din raionul Anenii Noi, spre bucuria sătenilor. Un drum de ocolire a satului a fost construit de la zero, pe o distanță de 6.4 kilometri, și a fost dat deja în exploatare. Fiecare kilometru de drum nou a costat peste 25.42 de milioane de lei.
Președinta Maia Sandu a acordat cetățenia Republicii Moldova la trei cetățeni ai României, precum și unui cetățean al Republicii Belarus.
Interes în creștere pentru cultură, dar salariile țin domeniul pe loc. Ministru: „Dacă vrem un sector cultural inovativ, oamenii trebuie răsplătiți” # Radio Moldova
Tot mai mulți cetățeni aleg să participe, în ultimii ani, la evenimente culturale, iar spectacolele de teatru, concertele și festivalurile devin tot mai atractive. Tendința este vizibilă mai ales în Chișinău, unde oferta culturală este mult mai diversă, comparativ cu restul țării, susține ministrul Culturii, Cristian Jardan. Oficialul recunoaște că această concentrare accentuată în capitală creează un dezechilibru major în accesul populației la cultură.
Guvernul a avizat modificările fiscale pentru anul 2026. Ministrul Finanțelor: „Nu promovăm mișcări radicale”. # Radio Moldova
Până la 20.000 de lei vor putea fi deduși anul viitor din impozitul pe venit pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, comparativ cu 16.100 de lei în acest an. De această facilitate beneficiază și părinții, pentru taxele de studii ale copiilor în instituțiile acreditate.
Noi drepturi sociale pentru cetățenii moldoveni din Canada: Guvernul a dat undă verde inițierii negocierilor pentru două acorduri # Radio Moldova
Cetățenii moldoveni care au muncit legal atât în provincia Quebec, cât și pe întreg teritoriul Canadei vor putea beneficia de prestații sociale în baza unor acorduri bilaterale. Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 10 decembrie, două proiecte care urmăresc extinderea protecției sociale pentru diaspora din Canada.
Revista presei internaționale | SUA așteaptă un răspuns final al Kievului privind planul american de pace până la Crăciun # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre presiunile în creștere pe care le exercită Statele Unite asupra Ucrainei, căreia îi cer un răspuns rapid la planul american de pace. Mai multe publicații scriu că aliații europeni se confruntă cu provocarea de a susține Ucraina fără a ceda presiunilor teritoriale venite din partea Moscovei, iar relațiile transatlantice devin tot mai fragile.
Youth in the Republic of Moldova are promoting honesty. Dozens of students recently participated in a flashmob dedicated to upholding academic integrity and combating issues such as corruption, cheating, plagiarism prevention, and the inappropriate use of artificial intelligence (AI) in exams.
Nu știe unde va juca în anul 2026. Petru Leucă se concentrează pe filiala din comuna Trușeni a Academiei de fotbal ce îi poartă numele, după care urmează să decidă la ce echipă de club își va continua cariera de jucător profesionist. Începând cu luna iulie a acestui an, Petru a apărat culorile clubului Spartanii-Sportul Selemet. A susținut 15 meciuri în toate competițiile și a marcat 2 goluri.
Trump grăbește negocierile de pace: răspunsul lui Zelenski, solicitat „până la Crăciun” # Radio Moldova
Emisarii președintelui american Donald Trump i-au cerut liderului ucrainean Volodimir Zelenski să prezinte, în câteva zile, poziția la versiunea actualizată a planului de pace, au declarat pentru Financial Times oficiali implicați în negocieri, transmite The Moscow Times. Una dintre surse a menționat că Trump speră ca un acord să fie încheiat „până la Crăciun”, sărbătorit în SUA pe 25 decembrie.
Revista presei | Cu aproape 900 de primării, R. Moldova rămâne una dintre cele mai fragmentate țări din Europa # Radio Moldova
Din presă aflăm că NATO consolidează capacitatea de apărare a R. Moldova, Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România, și că Uniunea Europeană este dispusă să accelereze ajutorul în domeniul energetic acordat Republicii Moldova și Ucrainei în contextul atacurilor rusești. Tema reorganizării instituțiilor de învățământ este un alt subiect aflat în vizorul mass-media din RM.
Ambalajele de băuturi vor fi colectate, din 2027, prin Sistemul de Depozit: agenții economici, îndemnați să creeze infrastructura necesară # Radio Moldova
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate printr-un mecanism modern de garanție-returnare. Din anul 2027, Republica Moldova va implementa oficial Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA) – o măsură menită să reducă poluarea, să stimuleze reciclarea și să sprijine economia verde.
Explozie într-o locuință, provocată de o scurgere de gaz: o persoană, transportată la spital cu arsuri # Radio Moldova
Un bărbat de 62 de ani din satul Sărăteni, raionul Hâncești a suferit cu arsuri, după ce în locuința acestuia s-a produs o explozie provocată de o scurgere de gaz dintr-o butelie. Incidentul s-a produs în seara zilei de 9 decembrie, victima fiind preluată de medici și transportată la spital.
Deszăpezire: peste 466 de mașini și utilaje rutiere, pregătite de AND pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă # Radio Moldova
Lucrările de reabilitare a unor drumuri regionale pe o distanță de 206 km au fost deja finalizate, iar alte străzi, cu lungimea de 66 de km, urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an.
O brutărie mică de la Taraclia, o afacere veche de familie, a devenit o mini-fabrică modernă de panificație, datorită sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană (UE). Investițiile au modernizat procesul de producție și ai dus la crearea de noi locuri de muncă, dând, astfel, un nou suflu comunității locale.
INTERVIU | Boris Ruge de la NATO: „Ne putem apăra împotriva oricărui tip de amenințare din partea Rusiei” # Radio Moldova
Alianța Nord-Atlantică (NATO) rămâne un pilon central al securității europene, capabilă să răspundă provocărilor rusești, pentru a asigura stabilitatea regională, inclusiv pentru Republica Moldova, partener strategic al NATO de peste trei decenii. Declarațiile îi aparțin asistentului secretarului general al NATO, Boris Ruge, și au fost făcute la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 9 decembrie.
Rusia pregătește blocarea apelurilor din „țări neprietenoase”, fără acordul abonaților # Radio Moldova
Autoritățile din Federația Rusă pregătesc introducerea blocării apelurilor telefonice provenite din așa-numitele „țări neprietenoase”, ca parte a unui nou set de măsuri împotriva fraudelor telefonice. Anunțul a fost făcut marți, 9 decembrie, de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei întrevederi cu membrii Consiliului pentru Drepturile Omului (SPD), scrie DW.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ. Conacul „Russo” din Drochia, „restaurat” cu termopane: „Trebuie să fim atenți” # Radio Moldova
Conacul Russo din comuna Cotova, raionul Drochia, urma să fie un exemplu de reabilitare a unui monument arhitectural, dar Moldova 1 a descoperit, în cadrul campaniei dedicate salvării conacelor din R. Moldova, o altă realitate. Deși figurează în proiectul „Satul European” ca fiind reabilitată, clădirea nu respectă criteriile unei restaurări autentice. Arhitectura inițială a fost în mare parte pierdută, după ce clădirea s-a ales cu acoperiș din țiglă metalică, pereții vopsiți în culori aprinse și geamuri tip termopan. Clădirea „restaurată” nu păstrează nimic din trecutul ei arhitectural.
După criticile lui Trump, Zelenski anunță disponibilitatea de a organiza alegeri cu garanții internaționale # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, 9 decembrie, că este pregătit să organizeze alegeri prezidențiale în termen de 60–90 de zile, cu condiția ca Statele Unite și ceilalți aliați ai Kievului să poată asigura securitatea procesului electoral. Declarațiile vin în contextul presiunilor tot mai intense din partea președintelui american Donald Trump, care îi cere Ucrainei să grăbească încheierea unui acord de pace cu Rusia, notează Reuters.
O victorie ca o gură de aer pentru FC Liverpool, în Liga Campionilor. „Cormoranii” au învins în deplasare pe Internazionale Milano cu 1-0. Totodată, FC Barcelona, Bayern Munchen și Atletico Madrid și-au câștigat meciurile, iar Chelsea Londra a înregistrat o înfrângere.
Rock-opera coregrafică „Voievod” | Unul dintre cele mai grandioase evenimente culturale la Chișinău # Radio Moldova
Unul dintre cele mai grandioase evenimente culturale ale anului va avea loc în curând la Chișinău. Rock-opera coregrafică „Voievod”, creată de talentatul compozitor și producător Alex Calancea, promite un spectacol de neuitat, plin de muzică, dans și emoție. Spectacolul va reuni în jur de 200 de artiști într-o producție fără precedent pentru spațiul românesc și basarabean. Pe scenă vor evolua Lupii lui Calancea, Baletul Național „Joc”, Guz, Surorile Osoianu, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și Capela corală „Moldova”.
Comisar european: „Rusia trebuie să răspundă pe deplin pentru crimele comise în Ucraina” # Radio Moldova
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, susține că poziția Uniunii Europene rămâne aceea că Rusia trebuie să răspundă pe deplin pentru crimele comise în Ucraina, iar blocul comunitar urmărește să devină membru fondator atât al Tribunalului special pentru investigarea crimei de agresiune împotriva Ucrainei, cât și al Comisiei internaționale pentru cererile de despăgubire ale Ucrainei.
Aleg să fiu onest, integritatea începe cu mine, mesajul transmis de zeci de studenți la un flashmob în capitală # Radio Moldova
Tinerii din Republica Moldova aleg să fie onești. Zeci de studenți au participat marți, 9 decembrie, la un flashmob dedicat promovării integrității academice și combaterii fenomenelor precum corupția, copiatul, plagiatul și utilizarea necorespunzătoare a inteligenței artificiale la examene. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale „Aleg să fiu onest. Aleg să fiu onestă! Integritatea începe cu mine”, desfășurată de Ministerul Educației și Cercetării. Participanții au transmis un mesaj comun - schimbarea poate avea loc doar prin asumarea responsabilității personale.
Militarii Armatei Naționale au primit noi echipamente de protecție din partea Alianței Nord-Atlantice # Radio Moldova
Efectivul Armatei Naționale va fi mai bine pregătit pentru misiuni datorită unor noi echipamente de protecție din partea Alianței Nord-Atlantice. Militarii au primit căști și costume de protecție, mulaje medicale, tehnică de calcul, unități de transport și mobilier pentru structurile responsabile de recrutarea și menținerea resurselor umane în armată. Donația a fost posibilă datorită Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare.
Prognoze alarmante | Temperaturile globale, pe cale să depășească 1.5 grade Celsius pentru prima dată # Radio Moldova
Temperatura medie globală este pe cale să depășească pragul de 1.5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, un record istoric care arată accelerarea schimbărilor climatice, potrivit celor mai recente date ale serviciului european Copernicus, scrie Euronews. Creșterea accentuată a temperaturilor vine pe fondul unui șir de luni extrem de calde.
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE), în valoare totală de peste 4.2 milioane de lei. În total, nouă localități au beneficiat de astfel de renovări. Este vorba de localitățile Mereni, Sireți, Larga, Răzeni, Cărpineni, Tomai, Lalova, Geamăna și Scoreni.
Peste o treime dintre candidatele la alegerile din 2025 au fost victime ale violenței, arată datele unui studiu # Radio Moldova
Violența împotriva femeilor din politică continuă să fie o barieră extrem de mare pentru democrație, iar la alegerile parlamentare din 2025 s-a pus multă presiune asupra femeilor. Cinci la sută dintre femeile candidate la ultimele alegeri au raportat forme de violență chiar în ziua alegerilor, 2% - incidente care au vizat familia, iar 35 la sută au afirmat că au fost afectate.
Directoarea DW: Jurnalismul are viitor, dacă mass-media își păstrează încrederea publicului și independența # Radio Moldova
Republica Moldova rămâne una dintre cele mai expuse țări la propaganda rusă, în special în mediul online, iar acest fenomen scade din capacitatea publicului de a distinge adevărul de manipulare. Într-un interviu acordat pentru Moldova 1, Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle (DW), post de radio internațional din Germania, a subliniat importanța educației media pentru contracararea manipulării și sustenabilității jurnalismului pentru consolidarea democrației.
În Ucraina trebuie să se desfășoare alegeri prezidențiale pentru a confirma parcursul democratic al țării. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu pentru Politico.
Trei persoane dintr-o ambulanță, internate în spital: autosanitara în care se aflau a fost lovită de un automobil # Radio Moldova
Au acordat asistența necesară unui pacient și l-au transportat la spital, însă, în timp ce se întorceau de la intervenție, autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Trei membri ai Punctului de Asistență Medicală Urgentă din localitatea Bucuria, raionul Cahul, au fost spitalizați cu diferite traumatisme, iar șoferul a fost identificat la scurt timp după ce a fugit de la locul accidentului.
Poeta Ana Blandiana, la Chișinău: „Rezistența prin cultură și drumul european - o continuare către libertate și demnitate” # Radio Moldova
Distinsa poetă și luptătoare civică Ana Blandiana, laureată a Premiului „Poetul European al Libertății”, a fost invitata specială a evenimentului „Drumul vieții”, organizat de Biblioteca Națională a R. Moldova, în contextul Zilei Autorului European. În dialogul cu cititorii, poeta a vorbit despre forța lecturii, despre rezistența prin cultură în vremuri tulburi și despre drumul european al Republicii Moldova, pe care îl vede ca pe o continuare firească a aspirației către libertate și demnitate.
R. Moldova, „un punct regional de dezvoltare” atractiv pentru mediul de afaceri din România: peste 1.600 de investitori în stânga Prutului # Radio Moldova
Republica Moldova atrage tot mai mult interesul mediului de afaceri din România, iar în prezent peste 1.600 de investitori români sunt activi pe piața moldovenească. Totuși, pentru a fi mai atractivă, R. Moldova trebuie să-și modernizeze legislația fiscală și vamală, să o armonizeze cu cea a Uniunii Europene și să-și îmbunătățească infrastructura, afirmă președintele Asociației Investitorilor din România (AIR), Dan Nuțiu.
Granturi și scutiri fiscale pentru marii investitori: ajutoare de stat de până la 75% pentru proiectele strategice # Radio Moldova
Cu o schemă de ajutor de stat evaluată la 4 miliarde de lei, Republica Moldova intră în competiția regională pentru atragerea marilor investitori, oferind companiilor posibilitatea de a-și recupera mai mult de jumătate din investiție. Programul promite granturi și facilități fiscale pentru companiile care investesc în producție și creează locuri de muncă, inclusiv pentru investitorii străini.
De la amalgamarea voluntară la cea normativă: reforma administrativă intră într-o nouă fază # Radio Moldova
Cu o populație sub 2.5 milioane de locuitori, Republica Moldova rămâne una dintre cele mai fragmentate țări din Europa, având aproape 900 de primării, 32 de raioane și o unitate teritorială autonomă. Anul 2026 ar trebui să marcheze trecerea de la abordarea voluntară la etapa de amalgamare normativă, urmată de organizarea alegerilor locale din 2027 în baza unei noi structuri administrativ-teritoriale.
Renato Usatîi critică proiectul bugetului pentru 2026: „Nu vrem să admitem distrugerea statului R. Moldova” # Radio Moldova
Bugetul propus pentru anul 2026 nu este unul „al investițiilor”, așa cum afirmă autoritățile, întrucât proiectul votat de Guvern prevede doar 3% pentru investiții. Totodată, cel puțin 30% din împrumuturile anunțate ar trebui reinvestite pentru a evita „cimitirul economic” al R. Moldova, a declarat deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1.
Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie din România, în după-amiaza și în seara zilei de luni, 9 decembrie, din cauza dezechilibrului în sistemul electroenergetic național, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, aceste livrări sunt separate de achizițiile realizate de furnizorul central Energocom prin contracte comerciale sau la bursele de energie și sunt considerabil mai scumpe.
CNSM cere ajustarea politicilor salariale pentru 2026. Discuții cu ministrul Finanțelor # Radio Moldova
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită ajustări urgente la politicile salariale și fiscale pentru anul 2026. În cadrul unei întrevederi cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, pe 9 decembrie, liderii sindicali au reiterat necesitatea respectării Directivei UE privind salariile minime adecvate, care prevede atingerea unui nivel de cel puțin 50% din salariul mediu.
Anenii Noi: Un bătrân de 72 de ani, salvat dintr-un incendiu după ce plita electrică a luat foc # Radio Moldova
Un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost transportat la spital în noaptea de 8 decembrie, după ce a fost salvat dintr-un incendiu izbucnit în locuința sa din satul Floreni, raionul Anenii Noi. Victima a suferit o intoxicație cu produse de ardere și a fost transportată la spitalul raional.
Republica Moldova își consolidează colaborarea cu NATO prin programul de parteneriat 2025-2028 # Radio Moldova
Colaborarea Republicii Moldova cu NATO va continua prin Programul de parteneriat 2025–2028, document care stabilește obiectivele de cooperare bilaterală în domeniul securității și apărării. Printre priorități se regăsesc contracararea amenințărilor hibride, promovarea comunicării strategice și sporirea asistenței în situații de urgență.
Republica Moldova a ajuns la 930 de MW capacitate instalată din surse regenerabile și se apropie de pragul de 25% # Radio Moldova
Republica Moldova se apropie de pragul de 25% de energie electrică din surse regenerabile. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului Sectorial pentru asistență externă în domeniul energetic, la care au participat reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, ai instituțiilor energetice naționale, ai Secretariatului Comunității Energetice, ai Comisiei Economice a ONU pentru Europa, PNUD, ai Băncii Mondiale, ai agențiilor internaționale de cooperare și ai companiilor din sector.
