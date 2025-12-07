Acordul de pace pentru Ucraina, aproape de semnare. Kellogg: „Ultimii 10 metri până la obiectiv sunt întotdeauna cei mai dificili”
NewsMaker, 7 decembrie 2025 21:10
Acordul de încetare a războiului din Ucraina este „foarte aproape” de semnare, însă soarta sa depinde de rezolvarea a două probleme cheie: viitorul regiunii Donbas și situația centralei nucleare de la Zaporojie, potrivit DW. Declarația aparține lui Kit Kellogg, reprezentant special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, care a vorbit sâmbătă, 6 decembrie, la […] The post Acordul de pace pentru Ucraina, aproape de semnare. Kellogg: „Ultimii 10 metri până la obiectiv sunt întotdeauna cei mai dificili” appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum o oră
21:10
Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne să-și aleagă noul primar general. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursă # NewsMaker
Bucureștenii sunt chemați astăzi să decidă cine va conduce Capitala, după ce funcția de primar general a rămas vacantă odată cu plecarea lui Nicușor Dan la Președinție în luna mai 2025. Aproape 1,8 milioane de oameni pot vota între 7:00 și 21:00. Pe buletin apar 17 candidați, chiar dacă doi s-au retras în ultimele zile […] The post Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne să-și aleagă noul primar general. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursă appeared first on NewsMaker.
21:10
„Să punem în coș cât mai multe produse autohtone”: Maia Sandu îndeamnă moldovenii să susțină producătorii locali # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a lansat un apel către toți moldovenii să aleagă produsele autohtone și să sprijine economia țării. Alegerea produselor locale nu este doar un gest simbolic, ci un sprijin real pentru familiile din satele și orașele Moldovei, potrivit șefei statului. „Atunci când alegem produsele locale, sprijinim familiile din satele și orașele Moldovei, locurile […] The post „Să punem în coș cât mai multe produse autohtone”: Maia Sandu îndeamnă moldovenii să susțină producătorii locali appeared first on NewsMaker.
21:10
„Situația este cât de cât stabilă, nu sunt prevăzute întreruperi de curent”: Junghietu, după ce Moldova a solicitat ajutor energetic din România # NewsMaker
Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unor întreruperi de curent în următoarea perioadă, iar situația este „cât de cât stabilă”, după ce ieri, 6 decembrie, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din partea României, ca urmare a bombardamentelor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la Moldova […] The post „Situația este cât de cât stabilă, nu sunt prevăzute întreruperi de curent”: Junghietu, după ce Moldova a solicitat ajutor energetic din România appeared first on NewsMaker.
21:10
Maia Sandu a retras distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor. Care e motivul? # NewsMaker
Președinta Maia Sandu, a revocat distincțiile de stat acordate anterior președintelui Federației de Judo din Republica Moldova, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica. Decretul a fost semnat pe 5 decembrie, și publicat pe pagina oficială a Președinției. Cele două distincții fuseseră acordate pe 10 octombrie, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, pentru meritele lor în […] The post Maia Sandu a retras distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor. Care e motivul? appeared first on NewsMaker.
21:10
Pensii pentru moldovenii care lucrează legal în Canada: Guvernul pregătește demararea negocierilor # NewsMaker
Moldovenii care muncesc legal în Canada ar putea obține pensii și alte prestații sociale pentru anii lucrați acolo. Guvernul de la Chișinău va examina pe 10 decembrie inițierea negocierilor cu autoritățile din Quebec pentru un acord de securitate socială care să permită recunoașterea perioadelor contributive realizate în această provincie. Proiectul prevede demararea discuțiilor oficiale între […] The post Pensii pentru moldovenii care lucrează legal în Canada: Guvernul pregătește demararea negocierilor appeared first on NewsMaker.
21:10
„Ei sunt cei mai buni ambasadori ai țării noastre”: Grosu, după întâlnirea cu cea mai mare comunitate moldovenească din SUA # NewsMaker
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat într-o vizită de lucru în Statele Unite, a ajuns la Chicago, unde a discutat cu antreprenorii și membrii uneia dintre cele mai numeroase și active comunități moldovenești din America de Nord. Oficialul le-a vorbit despre reformele planificate la Chișinău, parcursul european al Republicii Moldova și colaborarea cu Statele Unite, dar […] The post „Ei sunt cei mai buni ambasadori ai țării noastre”: Grosu, după întâlnirea cu cea mai mare comunitate moldovenească din SUA appeared first on NewsMaker.
21:10
Cel puțin 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit la un club din India. Printre victime se numără și turiști # NewsMaker
Cel puțin 25 de oameni au murit într-un incendiu izbucnit în noaptea de 7 decembrie într-un club de noapte din statul indian Goa. Printre victime se numără și turiști. Incendiul a avut loc în clubul popular Birch by Romeo Lane, unde, potrivit primelor informații, un balon de gaz ar fi explodat în bucătărie, declanșând flăcările. […] The post Cel puțin 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit la un club din India. Printre victime se numără și turiști appeared first on NewsMaker.
21:10
Acordul de pace pentru Ucraina, aproape de semnare. Kellogg: „Ultimii 10 metri până la obiectiv sunt întotdeauna cei mai dificili” # NewsMaker
Acordul de încetare a războiului din Ucraina este „foarte aproape” de semnare, însă soarta sa depinde de rezolvarea a două probleme cheie: viitorul regiunii Donbas și situația centralei nucleare de la Zaporojie, potrivit DW. Declarația aparține lui Kit Kellogg, reprezentant special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, care a vorbit sâmbătă, 6 decembrie, la […] The post Acordul de pace pentru Ucraina, aproape de semnare. Kellogg: „Ultimii 10 metri până la obiectiv sunt întotdeauna cei mai dificili” appeared first on NewsMaker.
Ieri
21:10
NM Espresso: OrheiLand se închide, coletele de pe Temu vor fi impozitate, criptovaluta va fi supravegheată # NewsMaker
„Planul de reziliență democratică” Implementarea „Planului de consolidare a rezilienței democratice” pentru următorii doi ani, inițiat de Președinta Maia Sandu și adoptat de Consiliul Suprem de Securitate, va fi realizată de mai multe structuri de stat, inclusiv cele care fac parte din CSS. După cum a precizat administrația prezidențială, pentru implementarea planului „nu este prevăzut un buget […] The post NM Espresso: OrheiLand se închide, coletele de pe Temu vor fi impozitate, criptovaluta va fi supravegheată appeared first on NewsMaker.
21:10
Foc de armă la frontiera de nord: un polițist a ajuns la spital cu o rană în zona maxilarului # NewsMaker
Un angajat al Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din cadrul Direcției regionale Nord, a ajuns la spital în seara zilei de 5 decembrie, după ce s-a rănit singur cu arma din dotare în timpul serviciului. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs în jurul orei 21:30. Polițistul s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp din spațiul destinat […] The post Foc de armă la frontiera de nord: un polițist a ajuns la spital cu o rană în zona maxilarului appeared first on NewsMaker.
21:10
80 de troleibuze și autobuze decorate vor circula în Chișinău și suburbii în perioada sărbătorilor de iarnă # NewsMaker
Primăria Chișinău anunță că, în acest an, 80 de unități de transport vor aduce atmosfera sărbătorilor pe străzile capitalei și în suburbii. Pentru al șaselea an consecutiv, municipalitatea păstrează tradiția de a decora troleibuzele și autobuzele în spirit festiv. Potrivit autorităților locale, majoritatea vehiculelor au fost împodobite cu sprijinul partenerilor municipiului. „ Le mulțumim pentru […] The post 80 de troleibuze și autobuze decorate vor circula în Chișinău și suburbii în perioada sărbătorilor de iarnă appeared first on NewsMaker.
21:10
Percheziții în București la compania imobiliară a omului de afaceri moldovean Vlad Musteață. Acesta neagă că ar fi fost reținut # NewsMaker
Compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, controlată de omul de afaceri Vlad Musteață, fondator al Proimobil din Chișinău, a fost vizată de controale în cadrul unui dosar privind evaziune fiscală și spălare de bani. Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din România a desfășurat joi, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei, potrivit Mediafax. Anterior, […] The post Percheziții în București la compania imobiliară a omului de afaceri moldovean Vlad Musteață. Acesta neagă că ar fi fost reținut appeared first on NewsMaker.
21:10
Sarcofagul de la Cernobîl, avariat după un atac cu dronă: AIEA avertizează că structura nu își mai îndeplinește pe deplin funcțiile de siguranță # NewsMaker
Sarcrofagul centralei nucleare de la Cernobîl și-a pierdut principalele funcții de siguranță după ce a fost lovit de o dronă cu muniție explozivă. Concluzia se regăsește în rezultatele examinării domului de protecție, realizate de specialiștii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), transmite Meduza. Potrivit AIEA, sarcofagul nu mai poate îndeplini o parte dintre funcțiile sale […] The post Sarcofagul de la Cernobîl, avariat după un atac cu dronă: AIEA avertizează că structura nu își mai îndeplinește pe deplin funcțiile de siguranță appeared first on NewsMaker.
21:10
Moldova cere ajutor de avarie din România după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent după atacurile rusești # NewsMaker
După atacurile rusești asupra infrastructurii electrice din regiunea Odesa, o parte a sudului Ucrainei a rămas fără curent, iar avariile produse au afectat și fluxurile energetice din regiune. Moldelectrica anunță că, în urma acestor lovituri, un grup energetic important din Ucraina a fost deconectat, iar liniile de interconexiune au ajuns aproape de limita maximă. Pentru […] The post Moldova cere ajutor de avarie din România după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent după atacurile rusești appeared first on NewsMaker.
21:10
Ucraina a blocat o parte din activele lui Victor Gușan, cofondatorul „Sheriff”. Acesta ar fi sprijinit industria militară rusă # NewsMaker
Autoritățile ucrainene au dispus blocarea unei părți importante din activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”, după ce anchetatorii au stabilit că firmele afiliate acestuia ar fi furnizat bunuri și servicii întreprinderilor militare și industriale ale Rusiei, potrivit redacției Zona de Securitate. Potrivit deciziei instanței ucrainene, obținută de echipa Zona de Securitate, Gușan ar fi […] The post Ucraina a blocat o parte din activele lui Victor Gușan, cofondatorul „Sheriff”. Acesta ar fi sprijinit industria militară rusă appeared first on NewsMaker.
21:10
„Nu putem proteja pădurea doar cu amenzi”: Ministrul Mediului cere demisia angajaților care au permis tăierile ilegale în pădurile din Strășeni # NewsMaker
După ce în spațiul public au fost distribuite imagini ce surprind tăieri ilegale de pădure în zona Strășeni, Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, s-a deplasat la fața locului și a cerut demisia celor care au permis defrișarea. Oficialul a precizat că persoana vinovată a fost sancționată, însă astfel de măsuri nu sunt suficiente, fiind nevoie de […] The post „Nu putem proteja pădurea doar cu amenzi”: Ministrul Mediului cere demisia angajaților care au permis tăierile ilegale în pădurile din Strășeni appeared first on NewsMaker.
21:10
Sportivul moldovean Nicolai Frangu a cucerit medalia de aur la Campionatul European de Kettlebell # NewsMaker
Sportivul moldovean Nicolai Frangu a câștigat medalia de aur la Campionatul European de Kettlebell, care se desfășoară în complexul Arena Chișinău, între 4 și 7 decembrie. Potrivit Federației de Sporturi de Contact, Nicolai Frangu s-a impus la categoria de greutate până în 74 kg, la disciplina 2×32 kg. Locul al doilea a fost ocupat de […] The post Sportivul moldovean Nicolai Frangu a cucerit medalia de aur la Campionatul European de Kettlebell appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Vot prin internet și urne electronice în Republica Moldova? Ce propun deputații Partidului Nostru # NewsMaker
Deputatul Partidului Nostru și fost secretar al Comisiei Electorale Centrale, Alexandr Berlinschii, a înregistrat astăzi, 5 decembrie, un proiect de hotărâre prin care propune crearea unui Grup de lucru parlamentar responsabil de elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale”. Documentul ar urma să definească direcțiile principale de modernizare a sistemului electoral din Republica Moldova, vizând un […] The post Vot prin internet și urne electronice în Republica Moldova? Ce propun deputații Partidului Nostru appeared first on NewsMaker.
21:00
Declarație: Parlamentul de Asociere Moldova-UE cere deschiderea primelor trei capitole de negocieri până la sfârșitul lunii # NewsMaker
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM – UE) s-a reunit astăzi, 5 decembrie, în ședință, care a fost găzduită de legislativul de la Chișinău. Membrii CPA RM – UE au adoptat o declarație, în care menționează că se așteaptă ca Republica Moldova să îndeplinească condițiile pentru deschiderea a 3 clustere […] The post Declarație: Parlamentul de Asociere Moldova-UE cere deschiderea primelor trei capitole de negocieri până la sfârșitul lunii appeared first on NewsMaker.
21:00
Președinția explică cine va implementa „Planul de consolidare a rezilienței democratice” și din ce bani # NewsMaker
„Planul de consolidare a rezilienței democratice”, aprobat la ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), va fi implementat de mai multe instituții, inclusiv de cele care fac parte din CNS. Informația a fost comunicată pentru NM de către reprezentanții Președinției, care au adăugat că Maia Sandu va monitoriza implementarea planului. Totodată, reprezentanții instituției prezidențiale au declarat […] The post Președinția explică cine va implementa „Planul de consolidare a rezilienței democratice” și din ce bani appeared first on NewsMaker.
21:00
„Ora votului” și microfonul închis după 5 minute de discurs? Cum vrea PAS să modifice regulamentul Parlamentului și ce crede opoziția (DOC) # NewsMaker
Parlamentul ar putea introduce o „oră a votului”, iar timpul de intervenție al deputaților la tribuna centrală ar putea să fie limitat. Acestea sunt principalele modificări la Regulamentul Legislativului propuse de partidul de guvernare. În timp ce opoziția critică inițiativa și acuză guvernarea de „cenzură”, majoritatea parlamentară susține că schimbările sunt necesare pentru modernizarea procedurilor […] The post „Ora votului” și microfonul închis după 5 minute de discurs? Cum vrea PAS să modifice regulamentul Parlamentului și ce crede opoziția (DOC) appeared first on NewsMaker.
21:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse despre denunțarea Acordului privind centrele culturale. Informația a fost comunicată de reprezentanții Ministerului de Externe de la Chișinău. Potrivit ministerului, denunțarea produce efecte în termen de șase luni de la notificare. Astfel, acordul, în baza căruia funcționează Centrul rus de cultură, […] The post Oficial: când se închide Centrul rus de cultură din Chișinău? Moscova a fost informată appeared first on NewsMaker.
21:00
CNA a ridicat peste 5 milioane de lei în urma perchezițiilor la Direcția Locativ-Comunală Chișinău. Procurorii pregătesc demersurile de arest # NewsMaker
Peste 5 milioane de lei în diferită valută au fost ridicați de Centrul Național Anticorupție în urma perchezițiilor efectuate joi, 4 decembrie, într-un dosar privind corupție în achizițiile publice. Banii au fost găsiți în locuințele și birourile unor agenți economici, dar și ale unor funcționari ai Direcției Locativ-Comunale Chișinău. Proveniența sumelor urmează să fie stabilită […] The post CNA a ridicat peste 5 milioane de lei în urma perchezițiilor la Direcția Locativ-Comunală Chișinău. Procurorii pregătesc demersurile de arest appeared first on NewsMaker.
21:00
Patru elevi de la un colegiu cu profil sportiv din Chișinău, care sunt bănuiți de implicare în vânzarea de droguri, au fost plasați în arest preventiv. Anunțul a fost făcut pe 5 decembrie de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a precizat că, dacă vor fi găsiți vinovați, tinerii riscă până la 15 ani de […] The post Vindeau droguri elevilor, în școli din Chișinău: patru tineri, reținuți. Ce riscă appeared first on NewsMaker.
21:00
Pentru acest weekend, în intervalul 6–8 decembrie, Serviciul Meteorologic de Stat anunță cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii prognozează un sfârșit de săptămână liniștit din punct de vedere al vremii, fără precipitații esențiale. O excepție ar putea fi ziua de sâmbătă, 7 decembrie, când izolat sunt posibile ploi slabe. Pe parcursul weekendului, […] The post Cer noros și precipitații slabe. Cum va fi vremea în weekend? appeared first on NewsMaker.
21:00
Europarlamentar: Chișinăul poate avansa în negocierile cu UE, chiar și fără soluționarea conflictului transnitrean # NewsMaker
Deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova, nu este condiționată de rezolvarea confictului transnistrean, iar Chișinăul poate avansa mai departe. Declarația a fost făcută de Marcel Spatari, copreședintele Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE din partea Parlamentului la o conferință de presă susținută la Chișinău, alături de europarlamentarul Siegfried Mureșan. „În acest moment, deschiderea negocierilor nu […] The post Europarlamentar: Chișinăul poate avansa în negocierile cu UE, chiar și fără soluționarea conflictului transnitrean appeared first on NewsMaker.
21:00
Netflix cumpără Warner Bros. Discovery pentru 72 de miliarde $. În achiziție intră și HBO # NewsMaker
Serviciul de streaming Netflix a anunțat achiziția Warner Bros. Discovery, compania care deține francize precum Harry Potter, Game of Thrones și universul DC, precum și serviciul de streaming HBO Max. Netflix a depășit concurența din partea Comcast și Paramount Skydance, cumpărând atât divizia de producție cinematografică, cât și pe cea de streaming a WBD, transmite […] The post Netflix cumpără Warner Bros. Discovery pentru 72 de miliarde $. În achiziție intră și HBO appeared first on NewsMaker.
4 decembrie 2025
21:00
Rusia nu poate învinge Europa, „Planul B” nu există, iar Moldova – va fi ajutată: Ce au discutat miniștrii de Externe ai țărilor NATO la Bruxelles # NewsMaker
La sediul NATO din Bruxelles, pe 3 decembrie, s-a desfășurat reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice. Pe agendă s-au aflat sprijinul pentru Ucraina, perspectivele încheierii războiului și intenția de a majora cheltuielile de apărare până la 5% din PIB. Corespondentul NM, Kirill Sajin, care se află la Bruxelles, explică ce spun […] The post Rusia nu poate învinge Europa, „Planul B” nu există, iar Moldova – va fi ajutată: Ce au discutat miniștrii de Externe ai țărilor NATO la Bruxelles appeared first on NewsMaker.
21:00
Procuror din Chișinău, demis după ce ar fi hărțuit sexual o studentă aflată la stagiul de practică # NewsMaker
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a demis astăzi, 4 decembrie, un procuror acuzat că ar fi hărțuit sexual o studentă aflată în stagiu de practică. Este vorba despre Igor Buliga, care activa în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani. Potrivit unui comunicat emis de CSP, Consiliul Superior al Procurorilor a examinat o cauză disciplinară inițiată […] The post Procuror din Chișinău, demis după ce ar fi hărțuit sexual o studentă aflată la stagiul de practică appeared first on NewsMaker.
21:00
Ex-deputatul Adrian Albu riscă să rămână fără aproape 900 de mii de lei. Averea nejustificată depistată de ANI (DOC) # NewsMaker
Fostul deputat socialist Adrian Albu riscă să piardă aproape 900 de mii de lei din avere. Se întâmplă după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat neconcordanțe între veniturile declarate și cheltuielile efectuate de acesta și familia sa în perioada 2019–2023. Potrivit constatărilor ANI, cea mai mare abatere a fost identificată în anul 2019, […] The post Ex-deputatul Adrian Albu riscă să rămână fără aproape 900 de mii de lei. Averea nejustificată depistată de ANI (DOC) appeared first on NewsMaker.
21:00
Guvernul a aprobat, pe 4 decembrie, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit autorităților, veniturile bugetului de stat vor crește cu 5,1%, iar cheltuielile cu 7%. Deficitul bugetar va constitui 20,9 miliarde de lei. Conform premierului, deficitul este mai mare față de anul trecut, dar este „un deficit, în mare măsură, generat de […] The post „Un deficit sănătos”. Guvernul a aprobat bugetul pentru anul 2026 appeared first on NewsMaker.
21:00
Dan Perciun, după perchezițiile de la Direcția locativ-comunală Chișinău: „Le vor da multora de gândit” # NewsMaker
Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării și vicepreședinte al formațiunii de guvernământ PAS, a venit cu o reacție la perchezițiile din dosarul de corupție în care sunt vizați angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Primăriei Chișinău. Oficialul a subliniat că descinderile au avut loc în colaborare cu procurorii din Bălți, sugerând că […] The post Dan Perciun, după perchezițiile de la Direcția locativ-comunală Chișinău: „Le vor da multora de gândit” appeared first on NewsMaker.
21:00
VIDEO Noi detalii despre pregătirea destabilizărilor în Moldova: sunt vizate 35 de persoane. Din ce localități? # NewsMaker
Perchezițiile anunțate în dimineața zilei de 4 decembrie au vizat 35 de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în timpul perchezițiilor au fost ridicate valută străină, peste 20 de pașapoarte biometrice cu ștampile de traversare a frontierei cu Serbia, un mulaj de pistol-mitralieră de […] The post VIDEO Noi detalii despre pregătirea destabilizărilor în Moldova: sunt vizate 35 de persoane. Din ce localități? appeared first on NewsMaker.
21:00
Pensiile din Moldova ar putea fi indexate cu 6,8%, începând cu 1 aprilie 2026. Munteanu: „Facem tot ce putem” # NewsMaker
Pensiile din Republica Moldova ar putea fi majorate, de la 1 aprilie 2026, cu aproximativ 6,8%. Potrivit proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale pentru 2026, aprobat astăzi, 4 decembrie, de Guvern, peste 665 de mii de beneficiari ar urma să primească pensii indexate anul viitor. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, pensia minimă a […] The post Pensiile din Moldova ar putea fi indexate cu 6,8%, începând cu 1 aprilie 2026. Munteanu: „Facem tot ce putem” appeared first on NewsMaker.
21:00
Excursii prin Chișinău cu troleibuzul, împreună cu Moș Crăciun. Când vor avea loc și cât costă o călătorie # NewsMaker
În municipiul Chișinău va avea loc o nouă ediție a proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun” – o serie de excursii cu troleibuzul, dedicate descoperirii istoriei și tradițiilor capitalei. Acesta se va desfășura în fiecare weekend, în perioada 4 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026. Regia Transport Electric Chișinău a transmis că excursiile cu […] The post Excursii prin Chișinău cu troleibuzul, împreună cu Moș Crăciun. Când vor avea loc și cât costă o călătorie appeared first on NewsMaker.
21:00
(VIDEO) Poreclele lui Plahotniuc, dezvăluite/Chișinăul, închis din cauza bradului/Un nou impozit în Moldova? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Taxa pe emisii de carbon în Moldova? Opiniile experților— Plahotniuc, absent de la sedință: pregătește întrebările pentru martori— Socialiștii propun taxe mai mari pentru bănci— Guvernul a aprobat bugetul de stat pentru 2026. Deficitul depășește 20 mld lei— Munteanu: vom reduce salariile […] The post (VIDEO) Poreclele lui Plahotniuc, dezvăluite/Chișinăul, închis din cauza bradului/Un nou impozit în Moldova? appeared first on NewsMaker.
21:00
Federica Mogherini a părăsit postul de rector al Colegiului Europei pe fondul anchetei privind delapidarea fondurilor UE # NewsMaker
Ex-șefa diplomației UE, Federica Mogherini, a demisionat din funcția de rector al Colegiului Europei pe fondul anchetei privind posibile fraude în utilizarea fondurilor Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de Mogherini într-o declarație, relatează Reuters. „În conformitate cu rigoarea și imparțialitatea deplină cu care mi-am îndeplinit mereu atribuțiile, astăzi am decis să-mi dau demisia din […] The post Federica Mogherini a părăsit postul de rector al Colegiului Europei pe fondul anchetei privind delapidarea fondurilor UE appeared first on NewsMaker.
3 decembrie 2025
21:00
(VIDEO) Șor a cedat și „Nisa”?/ Moldova va cumpăra un radar modern/ Fără compensații la lumină din 2026 # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Magistrații restrâng lista martorilor lui Plahotniuc: 27 acceptați din 168 propuși— Un nou radar de ultimă generație, în 2026. Nosatîi: va detecta și dronele— Gata cu compensațiile la electricitate incluse în factură— Primarul de Taraclia demisionează, după ce Șor și-a retras sprijinul […] The post (VIDEO) Șor a cedat și „Nisa”?/ Moldova va cumpăra un radar modern/ Fără compensații la lumină din 2026 appeared first on NewsMaker.
21:00
FOTO/VIDEO „Domn primar, în sat merge o dronă la un motobloc”. Edilul comunei Pepeni, alertat de un localnic UPDATE # NewsMaker
Primarul comunei Pepeni din raionul Sîngerei a anunțat, pe 3 decembrie, că în localitate a fost găsită o dronă. El a publicat mai multe imagini în acest sens. Pentru NewsMaker, primarul a spus că drona a fost descoperită de un locuitor la marginea comunei, care a urcat-o în remorca unui transport. agricol și a adus-o […] The post FOTO/VIDEO „Domn primar, în sat merge o dronă la un motobloc”. Edilul comunei Pepeni, alertat de un localnic UPDATE appeared first on NewsMaker.
21:00
Chișinăul fără buget, dar primarul – cu sfaturi pentru Guvern. Ministru: „Fiecare să se ocupe de domeniul lui” # NewsMaker
Deși municipiul Chișinău a rămas aproape un an fără buget aprobat, primarul capitalei, Ion Ceban, care a renunțat la mandatul de deputat, a venit astăzi în Parlament cu o serie de propuneri pentru bugetul Republicii Moldova pe 2026. Printre solicitările sale se numără egalarea salariilor angajaților locali cu cei din instituțiile centrale, alocări pentru reabilitarea […] The post Chișinăul fără buget, dar primarul – cu sfaturi pentru Guvern. Ministru: „Fiecare să se ocupe de domeniul lui” appeared first on NewsMaker.
21:00
Pe rețelele de socializare sunt plângeri potrivit cărora se înregistrează întârzieri la plata indemnizațiilor pentru copii, dar și a pensiilor. Într-un comentariu pentru NewsMaker, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a dat asigurări că nu este nicio problemă și că nu se înregistrează întârzieri. Potrivit instituției, procesul de plată poate varia de la o lună […] The post Întârzieri la plata indemnizațiilor pentru copii, dar și a pensiilor? Ce spune CNAS appeared first on NewsMaker.
21:00
Moldovenii care revin în țară vor fi scutiți de taxe la importul mașinilor? Condițiile propuse de PAS # NewsMaker
Moldovenii din diaspora vor putea aduce mai ușor acasă bunurile personale, inclusiv automobilul. Partidul PAS a înregistrat proiectul de lege care va permite extinderea criteriilor de aplicare a legii privind repatrierea, astfel încât mai multe categorii de cetățeni să devină eligibili. Proiectul de lege, mărește limita de vechime a mașinii – de la 9 la […] The post Moldovenii care revin în țară vor fi scutiți de taxe la importul mașinilor? Condițiile propuse de PAS appeared first on NewsMaker.
21:00
„Se fură sau nu la TRM?”: Conducerea companiei, audiată în Parlament. Opoziția cere sesizarea Procuraturii, după raportul Curții de Conturi # NewsMaker
Conducerea Companiei „Teleradio-Moldova” – aflată în ultimele luni în centrul mai multor scandaluri – a fost audiată pe 3 decembrie în Parlament. Discuțiile s-au axat pe raportul Curții de Conturi, care a identificat nereguli în gestionarea resurselor publice și a patrimoniului instituției în perioada 2023–2024. Opoziția a acuzat politizarea radiodifuzorului public și a cerut transmiterea […] The post „Se fură sau nu la TRM?”: Conducerea companiei, audiată în Parlament. Opoziția cere sesizarea Procuraturii, după raportul Curții de Conturi appeared first on NewsMaker.
21:00
Moldova se alătură luptei internaționale împotriva infracțiunilor de mediu: Ce prevede noua convenție? # NewsMaker
Republica Moldova a făcut astăzi un pas important în protecția mediului, semnând la Strasbourg Convenția Consiliului Europei privind protecția mediului prin dreptul penal. Tratatul oferă țărilor o bază legală clară pentru a acționa împotriva infracțiunilor de mediu, inclusiv a celor care depășesc granițele naționale. Alături de Moldova, și Portugalia, precum și Uniunea Europeană, au semnat […] The post Moldova se alătură luptei internaționale împotriva infracțiunilor de mediu: Ce prevede noua convenție? appeared first on NewsMaker.
21:00
(VIDEO) Plan secret pentru Transnistria/ Krasnoselski a convocat deputații/ Plahotniuc „trebuia ascultat” # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— „ADEPT”: cum face față Justiția din Moldova cazurilor de corupție electorală?— Miros de ulei ars și sushi invadează apartamentele unui bloc de locuit— Alegerile din Transnistria, recunoscute doar de Osetia de Sud— La Tiraspol a avut loc prima ședință de după alegerile […] The post (VIDEO) Plan secret pentru Transnistria/ Krasnoselski a convocat deputații/ Plahotniuc „trebuia ascultat” appeared first on NewsMaker.
21:00
Nagacevschi, „observator” la procesul lui Plahotniuc? Fostul ministru: „Este ciudat să văd o asemenea rezistență” # NewsMaker
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a fost din nou prezent pe 3 decembrie la ședința de judecată în dosarul „Furtul miliardului”, în care fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este inculpat. Prezența sa a ridicat semne de întrebare în rândul jurnaliștilor, cu atât mai mult cu cât Nagacevschi a ieșit alături de avocatul […] The post Nagacevschi, „observator” la procesul lui Plahotniuc? Fostul ministru: „Este ciudat să văd o asemenea rezistență” appeared first on NewsMaker.
21:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare de la opt noi ambasadori agreați, dintre care unul cu reședință la Chișinău și șapte nerezidenți. Ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, a fost prima care a prezentat documentele oficiale. Alături de acesta, șefa statului a primit scrisorile […] The post Opt noi ambasadori și-au prezentat scrisorile de acreditare la Președinție appeared first on NewsMaker.
2 decembrie 2025
20:50
Perciun: Elevii din clasa a IV-a ar putea primi note la română și matematică, în loc de calificative, din 2026 # NewsMaker
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu o „opțiune de compromis” în cazul sistemului de notare pentru clasa a IV-a. Potrivit lui Perciun, mai mulți părinți și învățători au solicitat revenirea la note, în schimbul evaluării în baza descriptorilor. Astfel, se intenționează ca, din septembrie 2026, să se revină la note doar la […] The post Perciun: Elevii din clasa a IV-a ar putea primi note la română și matematică, în loc de calificative, din 2026 appeared first on NewsMaker.
20:50
Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate. Instituția prezidențială a anunțat în această dimineață că, în cadrul ședinței, vor fi examinate „riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de […] The post LIVE Maia Sandu, conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate appeared first on NewsMaker.
20:50
Ouă cu reziduuri de medicamente de uz veterinar, rechemate de la consumatori. Îndemnul ANSA # NewsMaker
Un lot de ouă de găină, care aparține companiei „ADALVA”, este rechemat de la consumatori, după ce s-a depistat că produsele conțin reziduuri de medicamente de uz veterinar. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Națională (ANSA) pe 2 decembrie. Potrivit ANSA, produsele sunt rechemate la inițiativa producătorului – „ADALVA”. Este vorba despre […] The post Ouă cu reziduuri de medicamente de uz veterinar, rechemate de la consumatori. Îndemnul ANSA appeared first on NewsMaker.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.