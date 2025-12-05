Vot prin internet și urne electronice în Republica Moldova? Ce propun deputații Partidului Nostru
NewsMaker, 5 decembrie 2025 21:00
Deputatul Partidului Nostru și fost secretar al Comisiei Electorale Centrale, Alexandr Berlinschii, a înregistrat astăzi, 5 decembrie, un proiect de hotărâre prin care propune crearea unui Grup de lucru parlamentar responsabil de elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale". Documentul ar urma să definească direcțiile principale de modernizare a sistemului electoral din Republica Moldova, vizând un […]
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
21:00
21:00
Declarație: Parlamentul de Asociere Moldova-UE cere deschiderea primelor trei capitole de negocieri până la sfârșitul lunii # NewsMaker
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM – UE) s-a reunit astăzi, 5 decembrie, în ședință, care a fost găzduită de legislativul de la Chișinău. Membrii CPA RM – UE au adoptat o declarație, în care menționează că se așteaptă ca Republica Moldova să îndeplinească condițiile pentru deschiderea a 3 clustere […]
21:00
Președinția explică cine va implementa „Planul de consolidare a rezilienței democratice” și din ce bani # NewsMaker
„Planul de consolidare a rezilienței democratice", aprobat la ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), va fi implementat de mai multe instituții, inclusiv de cele care fac parte din CNS. Informația a fost comunicată pentru NM de către reprezentanții Președinției, care au adăugat că Maia Sandu va monitoriza implementarea planului. Totodată, reprezentanții instituției prezidențiale au declarat […]
21:00
„Ora votului” și microfonul închis după 5 minute de discurs? Cum vrea PAS să modifice regulamentul Parlamentului și ce crede opoziția (DOC) # NewsMaker
Parlamentul ar putea introduce o „oră a votului", iar timpul de intervenție al deputaților la tribuna centrală ar putea să fie limitat. Acestea sunt principalele modificări la Regulamentul Legislativului propuse de partidul de guvernare. În timp ce opoziția critică inițiativa și acuză guvernarea de „cenzură", majoritatea parlamentară susține că schimbările sunt necesare pentru modernizarea procedurilor […]
21:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse despre denunțarea Acordului privind centrele culturale. Informația a fost comunicată de reprezentanții Ministerului de Externe de la Chișinău. Potrivit ministerului, denunțarea produce efecte în termen de șase luni de la notificare. Astfel, acordul, în baza căruia funcționează Centrul rus de cultură, […]
21:00
CNA a ridicat peste 5 milioane de lei în urma perchezițiilor la Direcția Locativ-Comunală Chișinău. Procurorii pregătesc demersurile de arest # NewsMaker
Peste 5 milioane de lei în diferită valută au fost ridicați de Centrul Național Anticorupție în urma perchezițiilor efectuate joi, 4 decembrie, într-un dosar privind corupție în achizițiile publice. Banii au fost găsiți în locuințele și birourile unor agenți economici, dar și ale unor funcționari ai Direcției Locativ-Comunale Chișinău. Proveniența sumelor urmează să fie stabilită […]
21:00
Patru elevi de la un colegiu cu profil sportiv din Chișinău, care sunt bănuiți de implicare în vânzarea de droguri, au fost plasați în arest preventiv. Anunțul a fost făcut pe 5 decembrie de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a precizat că, dacă vor fi găsiți vinovați, tinerii riscă până la 15 ani de […]
21:00
Pentru acest weekend, în intervalul 6–8 decembrie, Serviciul Meteorologic de Stat anunță cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii prognozează un sfârșit de săptămână liniștit din punct de vedere al vremii, fără precipitații esențiale. O excepție ar putea fi ziua de sâmbătă, 7 decembrie, când izolat sunt posibile ploi slabe. Pe parcursul weekendului, […]
21:00
Europarlamentar: Chișinăul poate avansa în negocierile cu UE, chiar și fără soluționarea conflictului transnitrean # NewsMaker
Deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova, nu este condiționată de rezolvarea confictului transnistrean, iar Chișinăul poate avansa mai departe. Declarația a fost făcută de Marcel Spatari, copreședintele Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE din partea Parlamentului la o conferință de presă susținută la Chișinău, alături de europarlamentarul Siegfried Mureșan. „În acest moment, deschiderea negocierilor nu […]
21:00
Netflix cumpără Warner Bros. Discovery pentru 72 de miliarde $. În achiziție intră și HBO # NewsMaker
Serviciul de streaming Netflix a anunțat achiziția Warner Bros. Discovery, compania care deține francize precum Harry Potter, Game of Thrones și universul DC, precum și serviciul de streaming HBO Max. Netflix a depășit concurența din partea Comcast și Paramount Skydance, cumpărând atât divizia de producție cinematografică, cât și pe cea de streaming a WBD, transmite […]
Ieri
21:00
Rusia nu poate învinge Europa, „Planul B” nu există, iar Moldova – va fi ajutată: Ce au discutat miniștrii de Externe ai țărilor NATO la Bruxelles # NewsMaker
La sediul NATO din Bruxelles, pe 3 decembrie, s-a desfășurat reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice. Pe agendă s-au aflat sprijinul pentru Ucraina, perspectivele încheierii războiului și intenția de a majora cheltuielile de apărare până la 5% din PIB. Corespondentul NM, Kirill Sajin, care se află la Bruxelles, explică ce spun […]
21:00
Procuror din Chișinău, demis după ce ar fi hărțuit sexual o studentă aflată la stagiul de practică # NewsMaker
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a demis astăzi, 4 decembrie, un procuror acuzat că ar fi hărțuit sexual o studentă aflată în stagiu de practică. Este vorba despre Igor Buliga, care activa în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani. Potrivit unui comunicat emis de CSP, Consiliul Superior al Procurorilor a examinat o cauză disciplinară inițiată […]
21:00
Ex-deputatul Adrian Albu riscă să rămână fără aproape 900 de mii de lei. Averea nejustificată depistată de ANI (DOC) # NewsMaker
Fostul deputat socialist Adrian Albu riscă să piardă aproape 900 de mii de lei din avere. Se întâmplă după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat neconcordanțe între veniturile declarate și cheltuielile efectuate de acesta și familia sa în perioada 2019–2023. Potrivit constatărilor ANI, cea mai mare abatere a fost identificată în anul 2019, […]
21:00
Guvernul a aprobat, pe 4 decembrie, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit autorităților, veniturile bugetului de stat vor crește cu 5,1%, iar cheltuielile cu 7%. Deficitul bugetar va constitui 20,9 miliarde de lei. Conform premierului, deficitul este mai mare față de anul trecut, dar este „un deficit, în mare măsură, generat de […]
21:00
Dan Perciun, după perchezițiile de la Direcția locativ-comunală Chișinău: „Le vor da multora de gândit” # NewsMaker
Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării și vicepreședinte al formațiunii de guvernământ PAS, a venit cu o reacție la perchezițiile din dosarul de corupție în care sunt vizați angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Primăriei Chișinău. Oficialul a subliniat că descinderile au avut loc în colaborare cu procurorii din Bălți, sugerând că […]
21:00
VIDEO Noi detalii despre pregătirea destabilizărilor în Moldova: sunt vizate 35 de persoane. Din ce localități? # NewsMaker
Perchezițiile anunțate în dimineața zilei de 4 decembrie au vizat 35 de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în timpul perchezițiilor au fost ridicate valută străină, peste 20 de pașapoarte biometrice cu ștampile de traversare a frontierei cu Serbia, un mulaj de pistol-mitralieră de […]
21:00
Pensiile din Moldova ar putea fi indexate cu 6,8%, începând cu 1 aprilie 2026. Munteanu: „Facem tot ce putem” # NewsMaker
Pensiile din Republica Moldova ar putea fi majorate, de la 1 aprilie 2026, cu aproximativ 6,8%. Potrivit proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale pentru 2026, aprobat astăzi, 4 decembrie, de Guvern, peste 665 de mii de beneficiari ar urma să primească pensii indexate anul viitor. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, pensia minimă a […]
21:00
Excursii prin Chișinău cu troleibuzul, împreună cu Moș Crăciun. Când vor avea loc și cât costă o călătorie # NewsMaker
În municipiul Chișinău va avea loc o nouă ediție a proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun" – o serie de excursii cu troleibuzul, dedicate descoperirii istoriei și tradițiilor capitalei. Acesta se va desfășura în fiecare weekend, în perioada 4 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026. Regia Transport Electric Chișinău a transmis că excursiile cu […]
21:00
(VIDEO) Poreclele lui Plahotniuc, dezvăluite/Chișinăul, închis din cauza bradului/Un nou impozit în Moldova? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Taxa pe emisii de carbon în Moldova? Opiniile experților— Plahotniuc, absent de la sedință: pregătește întrebările pentru martori— Socialiștii propun taxe mai mari pentru bănci— Guvernul a aprobat bugetul de stat pentru 2026. Deficitul depășește 20 mld lei— Munteanu: vom reduce salariile […]
21:00
Federica Mogherini a părăsit postul de rector al Colegiului Europei pe fondul anchetei privind delapidarea fondurilor UE # NewsMaker
Ex-șefa diplomației UE, Federica Mogherini, a demisionat din funcția de rector al Colegiului Europei pe fondul anchetei privind posibile fraude în utilizarea fondurilor Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de Mogherini într-o declarație, relatează Reuters. „În conformitate cu rigoarea și imparțialitatea deplină cu care mi-am îndeplinit mereu atribuțiile, astăzi am decis să-mi dau demisia din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
(VIDEO) Șor a cedat și „Nisa”?/ Moldova va cumpăra un radar modern/ Fără compensații la lumină din 2026 # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Magistrații restrâng lista martorilor lui Plahotniuc: 27 acceptați din 168 propuși— Un nou radar de ultimă generație, în 2026. Nosatîi: va detecta și dronele— Gata cu compensațiile la electricitate incluse în factură— Primarul de Taraclia demisionează, după ce Șor și-a retras sprijinul […]
21:00
FOTO/VIDEO „Domn primar, în sat merge o dronă la un motobloc”. Edilul comunei Pepeni, alertat de un localnic UPDATE # NewsMaker
Primarul comunei Pepeni din raionul Sîngerei a anunțat, pe 3 decembrie, că în localitate a fost găsită o dronă. El a publicat mai multe imagini în acest sens. Pentru NewsMaker, primarul a spus că drona a fost descoperită de un locuitor la marginea comunei, care a urcat-o în remorca unui transport. agricol și a adus-o […]
21:00
Chișinăul fără buget, dar primarul – cu sfaturi pentru Guvern. Ministru: „Fiecare să se ocupe de domeniul lui” # NewsMaker
Deși municipiul Chișinău a rămas aproape un an fără buget aprobat, primarul capitalei, Ion Ceban, care a renunțat la mandatul de deputat, a venit astăzi în Parlament cu o serie de propuneri pentru bugetul Republicii Moldova pe 2026. Printre solicitările sale se numără egalarea salariilor angajaților locali cu cei din instituțiile centrale, alocări pentru reabilitarea […]
21:00
Pe rețelele de socializare sunt plângeri potrivit cărora se înregistrează întârzieri la plata indemnizațiilor pentru copii, dar și a pensiilor. Într-un comentariu pentru NewsMaker, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a dat asigurări că nu este nicio problemă și că nu se înregistrează întârzieri. Potrivit instituției, procesul de plată poate varia de la o lună […]
21:00
Moldovenii care revin în țară vor fi scutiți de taxe la importul mașinilor? Condițiile propuse de PAS # NewsMaker
Moldovenii din diaspora vor putea aduce mai ușor acasă bunurile personale, inclusiv automobilul. Partidul PAS a înregistrat proiectul de lege care va permite extinderea criteriilor de aplicare a legii privind repatrierea, astfel încât mai multe categorii de cetățeni să devină eligibili. Proiectul de lege, mărește limita de vechime a mașinii – de la 9 la […]
21:00
„Se fură sau nu la TRM?”: Conducerea companiei, audiată în Parlament. Opoziția cere sesizarea Procuraturii, după raportul Curții de Conturi # NewsMaker
Conducerea Companiei „Teleradio-Moldova" – aflată în ultimele luni în centrul mai multor scandaluri – a fost audiată pe 3 decembrie în Parlament. Discuțiile s-au axat pe raportul Curții de Conturi, care a identificat nereguli în gestionarea resurselor publice și a patrimoniului instituției în perioada 2023–2024. Opoziția a acuzat politizarea radiodifuzorului public și a cerut transmiterea […]
21:00
Moldova se alătură luptei internaționale împotriva infracțiunilor de mediu: Ce prevede noua convenție? # NewsMaker
Republica Moldova a făcut astăzi un pas important în protecția mediului, semnând la Strasbourg Convenția Consiliului Europei privind protecția mediului prin dreptul penal. Tratatul oferă țărilor o bază legală clară pentru a acționa împotriva infracțiunilor de mediu, inclusiv a celor care depășesc granițele naționale. Alături de Moldova, și Portugalia, precum și Uniunea Europeană, au semnat […]
21:00
(VIDEO) Plan secret pentru Transnistria/ Krasnoselski a convocat deputații/ Plahotniuc „trebuia ascultat” # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— „ADEPT": cum face față
21:00
Nagacevschi, „observator” la procesul lui Plahotniuc? Fostul ministru: „Este ciudat să văd o asemenea rezistență” # NewsMaker
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a fost din nou prezent pe 3 decembrie la ședința de judecată în dosarul „Furtul miliardului”, în care fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este inculpat. Prezența sa a ridicat semne de întrebare în rândul jurnaliștilor, cu atât mai mult cu cât Nagacevschi a ieșit alături de avocatul […] The post Nagacevschi, „observator” la procesul lui Plahotniuc? Fostul ministru: „Este ciudat să văd o asemenea rezistență” appeared first on NewsMaker.
21:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare de la opt noi ambasadori agreați, dintre care unul cu reședință la Chișinău și șapte nerezidenți. Ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, a fost prima care a prezentat documentele oficiale. Alături de acesta, șefa statului a primit scrisorile […] The post Opt noi ambasadori și-au prezentat scrisorile de acreditare la Președinție appeared first on NewsMaker.
2 decembrie 2025
20:50
Perciun: Elevii din clasa a IV-a ar putea primi note la română și matematică, în loc de calificative, din 2026 # NewsMaker
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu o „opțiune de compromis” în cazul sistemului de notare pentru clasa a IV-a. Potrivit lui Perciun, mai mulți părinți și învățători au solicitat revenirea la note, în schimbul evaluării în baza descriptorilor. Astfel, se intenționează ca, din septembrie 2026, să se revină la note doar la […] The post Perciun: Elevii din clasa a IV-a ar putea primi note la română și matematică, în loc de calificative, din 2026 appeared first on NewsMaker.
20:50
Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate. Instituția prezidențială a anunțat în această dimineață că, în cadrul ședinței, vor fi examinate „riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de […] The post LIVE Maia Sandu, conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate appeared first on NewsMaker.
20:50
Ouă cu reziduuri de medicamente de uz veterinar, rechemate de la consumatori. Îndemnul ANSA # NewsMaker
Un lot de ouă de găină, care aparține companiei „ADALVA”, este rechemat de la consumatori, după ce s-a depistat că produsele conțin reziduuri de medicamente de uz veterinar. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Națională (ANSA) pe 2 decembrie. Potrivit ANSA, produsele sunt rechemate la inițiativa producătorului – „ADALVA”. Este vorba despre […] The post Ouă cu reziduuri de medicamente de uz veterinar, rechemate de la consumatori. Îndemnul ANSA appeared first on NewsMaker.
20:50
(VIDEO) Trotuare, iluminat, bănci, terenuri de joacă pentru copii: cum ar trebui să arate „Curtea Europeană” în opinia chișinăuienilor # NewsMaker
Începând cu 2026, în Chișinău urmează să fie reamenajate 380 de curți după standarde europene. Autoritățile au alocat în acest scop 1,7 miliarde de lei în cadrul programului „Curtea Europeană”, care prevede modernizarea scărilor de bloc, parcărilor și terenurilor de joacă. NewsMaker a discutat cu locuitorii capitalei despre cum ar trebui să arate curtea ideală, […] The post (VIDEO) Trotuare, iluminat, bănci, terenuri de joacă pentru copii: cum ar trebui să arate „Curtea Europeană” în opinia chișinăuienilor appeared first on NewsMaker.
20:50
Sandu, după ce Șor a renunțat la proiectele și primarii din Moldova: „Nu cred că Moscova își schimbă atitudinea” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu respinge ideea că Rusia și-ar fi schimbat atitudinea față de Republica Moldova, în contextul în care oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat că își închide „proiectele sociale” din țară și retrage sprijinul pentru primarii afiliați, acuzând autoritățile de pretinse blocaje financiare. Declarația a fost făcută pe 2 decembrie, după ședința Consiliului Național […] The post Sandu, după ce Șor a renunțat la proiectele și primarii din Moldova: „Nu cred că Moscova își schimbă atitudinea” appeared first on NewsMaker.
20:50
Măsuri fiscale noi, dar nu pentru toți antreprenorii: Cine va beneficia de facilități, din 1 ianuarie # NewsMaker
Mai mult sprijin pentru mediul de afaceri începând cu 1 ianuarie 2026. Un grup de deputați PAS a înregistrat pe 2 decembrie, un proiect de lege care prevede măsuri fiscale menite să stimuleze anumite sectoare economice și să elimine discrepanțele legislative. Printre acestea se numără inițiativa Ministerului Finanțelor privind aplicarea cotei zero la impozitul pe […] The post Măsuri fiscale noi, dar nu pentru toți antreprenorii: Cine va beneficia de facilități, din 1 ianuarie appeared first on NewsMaker.
20:50
Sandu, despre dronele rusești care au survolat spațiul aerian al R. Moldova: „Soluții magice pot să existe doar pe Facebook” # NewsMaker
Dronele care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un pericol real atât timp cât războiul dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei continuă, avertizează președinta Maia Sandu. Șefa statului a condamnat, pe 2 decembrie, tentativele de manipulare și dezinformare lansate în spațiul public de unii politicieni și a dat asigurări că autoritățile lucrează nu […] The post Sandu, despre dronele rusești care au survolat spațiul aerian al R. Moldova: „Soluții magice pot să existe doar pe Facebook” appeared first on NewsMaker.
20:50
(VIDEO) Coletele Temu vor fi impozitate?/ Plahotniuc nu a venit „flămând”/ Orheiul îi duce dorul lui Șor? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— „Monaco de Moldova”, după demisia primarului. Ce cred orheienii?— Plahotniuc, în instantă: „Nu am venit în politică flămând”— Planul CNS pentru protejarea alegerilor și lupta cu ingerințele externe— Produsele ieftine din China, sub lupa statului: posibile taxe pentru colete— Carne de pui […] The post (VIDEO) Coletele Temu vor fi impozitate?/ Plahotniuc nu a venit „flămând”/ Orheiul îi duce dorul lui Șor? appeared first on NewsMaker.
20:50
Unii părinți trebuie să restituie cei 1 000 de lei pentru pregătirea elevilor de școală? Explicațiile Ministerului Educației # NewsMaker
Deputatul Blocul „Alternativa” Ion Chicu a anunțat pe 2 decembrie, într-o conferință de presă, că Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a sesizat unii beneficiari ai indemnizației unice de 1 000 de lei destinate pentru elevii din clasele I-IX că trebuie să restituie banii. Contactat de NM, Ministerul Educației și Cercetării a declarat că plata […] The post Unii părinți trebuie să restituie cei 1 000 de lei pentru pregătirea elevilor de școală? Explicațiile Ministerului Educației appeared first on NewsMaker.
20:50
Lucrările de reparație și modernizare a barajului Costești-Stânca încep. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder pe 2 decembrie, în timpul unei vizite la Nodul hidrotehnic Costești-Stânca. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Mediului, lucrările sunt realizate de Administrația Națională „Apele Moldovei” și reprezintă primele intervenții majore din ultimele două decenii. „Acestea vor […] The post Încep lucrările de reparație la barajul Costești-Stânca. Anunțul ministrului Mediului appeared first on NewsMaker.
1 decembrie 2025
20:40
Patru ani de la accidentul cu 6 morți din Ștefan Vodă: cum a scăpat de pedeapsă șoferul TIR-ului, deși a fost condamnat # NewsMaker
La sfârșitul lunii noiembrie s-au împlinit patru ani de la tragicul accident rutier din raionul Ștefan Vodă, în urma căruia șase oameni au murit pe loc, după ce un camion de mare tonaj a ieșit pe contrasens și a lovit frontal automobilul în care se aflau. Deși șoferul TIR-ului a fost condamnat încă din 2022, […] The post Patru ani de la accidentul cu 6 morți din Ștefan Vodă: cum a scăpat de pedeapsă șoferul TIR-ului, deși a fost condamnat appeared first on NewsMaker.
20:40
„Ordinul de Onoare” pentru ambasadorul Japoniei, la sfârșit de mandat. Maia Sandu laudă investițiile japoneze de peste $140 mln # NewsMaker
Președinta Maia Sandu i-a conferit „Ordinul de Onoare” ambasadorului Japoniei la Chișinău, Yoichiro Yamada, la finalul mandatului său. Distincția a fost acordată pentru contribuția la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Japonia și pentru sprijinul oferit în proiecte majore de dezvoltare. Șefa statului a apreciat sprijinul acordat de Japonia în ultimii ani, inclusiv în agricultură, […] The post „Ordinul de Onoare” pentru ambasadorul Japoniei, la sfârșit de mandat. Maia Sandu laudă investițiile japoneze de peste $140 mln appeared first on NewsMaker.
20:40
Compensații la căldură 2025-2026: care va fi suma minimă și maximă. Proiectul, pe masa Guvernului # NewsMaker
Compensațiile maxime la energie sub formă de plată monetară vor fi de 1000 de lei, iar cele minime de 500 de lei. Cel puțin asta prevede un proiect care se regăsește pe agenda următoarei ședințe de Guvern din 3 decembrie. Potrivit documentului, procentele de compensare vor varia în funcție de fiecare tip de resursă utilizată: […] The post Compensații la căldură 2025-2026: care va fi suma minimă și maximă. Proiectul, pe masa Guvernului appeared first on NewsMaker.
20:40
În perioada următoare, Asociația Investitorilor Străini (FIA) va lansa o nouă ediție a Cărții Albe, care include o serie set de recomandări concrete pentru îmbunătățirea climatului investițional în Republica Moldova. Prin seria de articole „Puterea investițiilor”, FIA evidențiază modul în care investițiile străine și standardele avansate contribuie la transformarea industriilor. Veaceslav Panfil, Country Manager Endava […] The post Endava: Investiții în talente ca fundament a economiei digitale appeared first on NewsMaker.
20:40
Temperaturi peste valori sau ninsori și înghețuri? Cum va fi vremea în decembrie, în Moldova # NewsMaker
Luna decembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Potrivit instituției, temperatura medie a aerului va depăși norma climatologică pentru această perioadă, care este de 0…–2°C. În ceea ce privește precipitațiile, specialiștii estimează că acestea se vor încadra în limitele medii multianuale. Cantitatea prognozată este de aproximativ […] The post Temperaturi peste valori sau ninsori și înghețuri? Cum va fi vremea în decembrie, în Moldova appeared first on NewsMaker.
20:40
Spumante din Moldova, în top 10 mondial: au fost distinse cu 20 de medalii de aur și argint în Franța # NewsMaker
Republica Moldova a obținut 20 de medalii și s-a clasat în Top 10 mondial la concursul internațional de vinuri spumante Effervescents du Monde 2025. Anunțul a fost făcut de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare într-un comunicat din 1 decembrie. Competiția s-a desfășurat în Burgundia, Franța, una dintre cele mai prestigioase regiuni vitivinicole ale lumii. Spumantele […] The post Spumante din Moldova, în top 10 mondial: au fost distinse cu 20 de medalii de aur și argint în Franța appeared first on NewsMaker.
20:40
15 cauze penale și 17 percheziții: Poliția a ridicat droguri de peste 20 mln lei, în doar o săptămână # NewsMaker
În doar o săptămână, polițiștii specializați și cei din subdiviziunile teritoriale au confiscat droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei. În urma operațiunilor, au fost documentate 78 de cazuri contravenționale, au avut loc 9 percheziții, iar pe linie penală au fost deschise 15 dosare și efectuate 17 percheziții la domicilii, în mijloace […] The post 15 cauze penale și 17 percheziții: Poliția a ridicat droguri de peste 20 mln lei, în doar o săptămână appeared first on NewsMaker.
20:40
(VIDEO) Dodon întreabă de Sandu despre monarhie/ Sheriff a câștigat în Transnistria/ Cât costă brazii? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— PSRM propune crearea unei comisii parlamentare responsabilă de reintegrare— Dodon, mesaj către Sandu: Ce solicită liderul PSRM?— Tiraspolul publică rezultatele „alegerilor”, dar nu și voturile— Vinurile spumante din Moldova în top 10 la nivel mondial— Zece persoane reținute în dosarul „Tux”. Printre […] The post (VIDEO) Dodon întreabă de Sandu despre monarhie/ Sheriff a câștigat în Transnistria/ Cât costă brazii? appeared first on NewsMaker.
20:40
Referendum pentru revocarea primăriței din Hăsnășenii Mari? CEC a înregistrat grupul de inițiativă care va colecta semnături # NewsMaker
În satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, ar putea a avea loc un referendum local privind revocarea primăriței localității, Angela Moroșanu aleasă pe lista PSRM. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în cadrul ședinței din 1 decembrie, grupul de inițiativă care va colecta semnături în susținerea organizării plebiscitului. Pentru a iniția plebiscitul este nevoie de cel […] The post Referendum pentru revocarea primăriței din Hăsnășenii Mari? CEC a înregistrat grupul de inițiativă care va colecta semnături appeared first on NewsMaker.
20:40
O echipă de experți ai FMI se va afla 2 săptămâni în Moldova, pentru a evalua evoluțiile din economie # NewsMaker
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI) va efectua o vizită de două săptămâni în Republica Moldova, pentru a analiza evoluțiile recente din economie și a discuta cu autoritățile țării. Anunțul a fost făcut pe 1 decembrie de Reprezentanta permanentă a FMI în R. Moldova, Svetlana Cerovic. Potrivit lui Cerovic, delegația Fondului Monetar […] The post O echipă de experți ai FMI se va afla 2 săptămâni în Moldova, pentru a evalua evoluțiile din economie appeared first on NewsMaker.
