Teza de licență ar putea fi eliminată din cauza inteligenței artificiale

Albasat, 10 decembrie 2025 15:40
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, pentru presă, fiind întrebat despre impactul IA în domeniul educațional, transmite IPN. Ministrul a spus că școlile...
Meteorologii au emis cod galben de ceață pentru întreaga țară. Avertizarea intră în vigoare miercuri seara, la ora 19:00, și va fi valabilă până joi, la ora 11:00, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin....
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, pentru presă, fiind întrebat despre impactul IA în domeniul educațional, transmite IPN. Ministrul a spus că școlile...
Valuta Cod Abr Rata Cursul Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7837 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9875 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4028 Leu romanesc 946 RON 1 3.8871 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2214 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8154 Coroana daneza 208 DKK 1...
12:30
Stare de urgență în Lituania, din cauza baloanelor de contrabandă. Belarus neagă intervenția # Albasat
Guvernul Lituaniei a decretat marți stare de urgență, din cauza amenințării reprezentate de baloane de contrabandă din Belarus, care au perturbat aviația în repetate rânduri, transmite IPN. Ministrul de interne, Vladislav Kondratovič, a explicat că starea de urgență este anunțată atât din cauza perturbărilor aviației civile, cât și din cauza...
The post LIVE: Sprijin și comunitate – Lansarea Clubului Social pentru seniori la Nisporeni appeared first on ALBASAT.
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8086 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0024 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4038 Leu romanesc 946 RON 1 3.8922 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2218 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8167 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6521 Coroana islandeza 352 ISK...
Șapte state UE cer aprobarea împrumutului de reconstrucție pentru Ucraina din activele rusești # Albasat
Șapte state membre ale Uniunii Europene au trimis o scrisoare comună președinților Consiliului și Comisiei Europene, António Costa și Ursula von der Leyen. În document, liderii își exprimă sprijinul pentru aprobarea împrumutului destinat reconstrucției Ucrainei, finanțat din activele rusești înghețate în UE, mecanism propus anterior de Comisia Europeană, transmite IPN....
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor avea acces, de la începutul anului viitor, la trei noi denumiri comune internaționale. Acestea vor fi incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, transmite IPN. În tratamentul diabetului zaharat de tip 2 va...
Bugetul de apărare al SUA, la un pas de votul în Congres. Pachetul include sprijin Ucrainei # Albasat
Liderii ambelor camere ale Congresului SUA au convenit asupra proiectului privind bugetul de apărare și securitate națională pentru anul viitor, în valoare de 901 miliarde de dolari, care include 800 de milioane de dolari pentru ajutor Ucrainei în următorii doi ani. Votul în Camera Reprezentanților este programat să aibă loc...
Ministerul Educației și Cercetării va putea refuza cererile de stabilire a indemnizației viagere și va anula aceste plăți pentru sportivii de performanță și antrenorii care au încălcat legislația antidoping, transmite IPN. Procedura este prevăzută într-o hotărâre de Guvern, aflată pe ordinea de zi a ședinței din 10 decembrie. Indemnizația viageră...
Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului București, Ciprian Ciucu, a câștigat alegerile cu peste 36% din voturi. El va ocupa fotoliul de edil al capitalei României până în vara anului 2028, mandat rămas vacant după ce fostul primar Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale în luna mai, transmite...
În ultimii ani, presa din Republica Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă și a fost un pilon al rezilienței într-o perioadă marcată de presiuni majore asupra societății. Declarația aparține președintei Maia Sandu și a fost făcută în cadrul deschiderii celei de-a zecea ediții a Forumului mass-media, convocat anual sub...
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8153 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0154 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4054 Leu romanesc 946 RON 1 3.8909 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2215 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8184 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6531 Coroana islandeza 352 ISK...
Aproape 1,2 km de drum nou în sudul țării: legătură între satele Borceag și Chioselia Rusă # Albasat
Lucrările de reparație a drumului care conectează satele Borceag și Chioselia Rusă, în sudul țării, au fost finalizate. Tronsonul modernizat are o lungime de aproape 1,2 km, transmite IPN. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pentru locuitorii din UTA Găgăuzia modernizarea acestui sector, realizat acum în beton asfaltic, înseamnă „timp câștigat,...
Republica Moldova rămâne o prioritate la Bruxelles, vicepreședintele Parlamentului European # Albasat
Subiectul Republica Moldova rămâne o prioritate la Bruxelles, unde există o mobilizare serioasă și un sentiment de urgență privind începerea negocierilor cu Chișinăul. Declarația aparține vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, care a transmis mesajul în cadrul Forumului de Integrare Europeană, ediția a XI-a, organizat vineri, la Chișinău, transmite IPN. Victor...
Poliția și cadrele didactice din Nisporeni, unite în efortul de prevenire a consumului de droguri în școli # Albasat
Într-un context în care siguranța elevilor devine o prioritate tot mai prezentă pe agenda publică, Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Consiliului Raional Nisporeni a organizat o ședință de informare dedicată prevenirii consumului de substanțe narcotice în mediul școlar. Evenimentul a fost condus de comisarul Sergiu Andronache, șeful Inspectoratului de...
Aproximativ 50 de mii de persoane consumă droguri în Republica Moldova, dintre care 21 de mii folosesc substanțe injectabile. Declarația a fost făcută de ministrul sănătății, Emil Ceban, într-o emisiune televizată. Potrivit lui, doar 12 mii dintre consumatori urmează tratament, restul refuzând să se trateze, transmite IPN. „Anual avem 450-500...
Durata de valabilitate a permiselor de lucru pentru mai multe categorii de imigranți va fi micșorată, a anunțat administrația prezidențială a Statelor Unite ale Americii. Decizia a fost luată în cadrul unei serii de restricții decretate ca urmare a atacului armat de săptămâna trecută la Washington, care ar fi fost...
Ambasada Moldovei la Atena informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau plănuiesc să călătorească în Grecia asupra unor posibile perturbări de circulație rutieră, blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei. Avertizarea vine în contextul protestelor...
Prețul de referință pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 de lei în anul viitor. Serviciul Fiscal de Stat anunță că va fi sancționată vânzarea țigaretelor și a țigărilor de foi la un preț mai mic decât această valoare, transmite IPN. Comercianții care nu respectă regulile riscă amenzi...
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8061 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9587 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4021 Leu romanesc 946 RON 1 3.8889 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2206 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8185 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6520 Coroana islandeza 352 ISK...
Întreprinderea de stat Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, va fi reorganizată în societate pe acțiuni, la inițiativa Guvernului de modernizare a sectorului energetic și de aliniere la cerințele UE, transmite IPN. Moldelectrica menționează că procesul va fi desfășurat cu respectarea principiilor de continuitate operațională, responsabilitate și maximă...
Procurorul Igor Buliga a fost eliberat din funcție de Consiliul Superior al Procurorilor, fiind învinuit de hărțuirea sexuală a unei studente, aflate în stagiu de practică profesională. Potrivit CSP, cazul a fost sesizat după ce în spațiul public au apărut un șir de informații despre acțiunile procurorului din cadrul Procuraturii...
Republica Moldova va găzdui Campionatul European la fotbal U-17 în 2029. Comitetul Executiv al UEFA a aprobat dosarul de candidatură al Federației Moldovenești de Fotbal, transmite IPN. Astfel, Republica Moldova urmează să fie din nou gazda unui turneu final de campionat european după ce anul acesta a găzduit la Arena...
Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri o rezoluție prin care solicită returnarea imediată, sigură și necondiționată a tuturor copiilor ucraineni transferați forțat sau deportați în Federația Rusă, transmite IPN.
Universitatea Tehnică a Moldovei ar putea absorbi Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Ministerul Educației și Cercetării explică inițiativa prin scăderea numărului de studenți și dificultățile bugetare cu care se confruntă instituția din Cahul. Urmare a absorbției, se propune crearea Centrului universitar la Cahul, integrat în UTM, transmite... The post Universitatea din Cahul urmează să fie absorbită de către UTM. Precizările MEC appeared first on ALBASAT.
Indemnizația unică la naștere va fi de 21 886 de lei în 2026, cu circa 500 de lei mai mult decât în acest an. Cifra se regăsește în Bugetul asigurărilor sociale de stat, prezentat de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, transmite... The post Indemnizația la naștere crește cu circa 500 de lei în 2026 și ajunge la 21 886 lei appeared first on ALBASAT.
Doi tineri de 26 de ani, ambii cu antecedente penale, sunt cercetați pentru atacul tâlhăresc comis asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola, raionul Șoldănești, în primăvara anului 2024. Atacatorii au pătruns în gospodăria bătrânei, i-au omorât câinele și au imobilizat-o. Amenințând-o cu un cuțit, i-au cerut... The post Poliția a identificat doi suspecți în atacul asupra unei femei de 88 de ani din Socola appeared first on ALBASAT.
Cerințele tehnice de transportare a mărfurilor periculoase vor fi aliniate standardelor europene, transmite IPN. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri o hotărâre a cărei prevederi aduc proceduri mai simple pentru autorizarea transporturilor și responsabilități delimitate pentru instituțiile de control, care monitorizează respectarea legislației. Cadrul normativ va fi armonizat la cel... The post Cerințele pentru transportarea mărfurilor periculoase, aliniate la normele UE appeared first on ALBASAT.
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale va fi finanțat din bugetul de stat, prin programul „Europa este aproape”. Proiectele aprobate de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale se adaugă celor 220 lansate în luna iulie, astfel că programul ajunge la 353 de... The post Finanțare de la stat pentru 133 de proiecte noi pentru modernizarea drumurilor locale appeared first on ALBASAT.
Cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova vor putea aduce mai ușor bunurile personale. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate propune un proiect de lege care prevede majorarea vechimii admise a mașinilor de la 9 la 12 ani și a valorii vehiculului de la 400 la 550 de... The post PAS propune facilități la importul mașinilor pentru cetățenii care revin în țară appeared first on ALBASAT.
Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că proiectul bugetului pentru 2026 prevede un deficit mai mare decât cel estimat inițial. El a subliniat că această perioadă trebuie folosită pentru accelerarea dezvoltării și creșterea investițiilor, astfel încât majorările salariale să fie asigurate sustenabil, fără a mări datoria publică, transmite IPN. Andrian... The post Bugetul pentru 2026 pornește cu un deficit mai mare, ministru appeared first on ALBASAT.
În Republica Moldova, situația școlară diferă foarte mult de la o localitate la alta. În timp ce în capitală există școli care cu greu fac față numărului uriaș de elevi, în unele sate, clasele sunt aproape goale, cu doar câțiva copii. Această discrepanță evidențiază provocările sistemului educațional. Într-un răspuns pentru... The post De la doi elevi la peste 2 500: cum arată școlile din Moldova appeared first on ALBASAT.
Gest nobil: Angajații Poliției și reprezentanții Primăriei Nisporeni sprijină pacienții prin donare de sânge # Albasat
Astăzi, angajații Inspectoratului de Poliţie Nisporeni, alături de reprezentanții Primăriei Orașului Nisporeni, au participat la o acțiune de donare voluntară de sânge, desfășurată la Secția de Transfuzie a IMSP Spitalul Raional Nisporeni. Prin acest gest nobil, participanții contribuie direct la salvarea de vieți și sprijină formarea rezervelor de sânge necesare... The post Gest nobil: Angajații Poliției și reprezentanții Primăriei Nisporeni sprijină pacienții prin donare de sânge appeared first on ALBASAT.
Banca Națională a Moldovei a obținut Silver Award la Romanian PR Award 2025 pentru proiectul „O mie de motive să încerci MIA”. Distincția recunoaște impactul pe care sistemul de plăți instant îl are asupra modului în care oamenii și companiile fac plăți în Moldova, transmite IPN. Proiectele câștigătoare au fost... The post BNM câștigă premiul de argint pentru proiectul MIA, la Romanian PR Award appeared first on ALBASAT.
Mii de oameni au protestat atât în capitala Bulgariei, Sofia, cât și în alte orașe ale țării, împotriva proiectului de buget pentru 2026, primul redactat în euro înainte ca statul să adopte moneda unică la 1 ianuarie, transmite IPN. Presa străină relatează despre ciocniri între manifestanți și poliție. Oamenii legii... The post Proteste împotriva bugetului pe 2026 și adoptării euro, în Bulgaria appeared first on ALBASAT.
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui vineri cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Evenimentul va fi co-prezidat de Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, și de europarlamentarul Siegfried Mureșan, transmite IPN. Legislativul menționează că, pe parcursul reuniunii, vor fi discutate subiecte-cheie... The post Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova se întrunește vineri la Chișinău appeared first on ALBASAT.
Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a anunțat că demisionează. Aceasta și-a motivat decizia prin „presiunile venite din partea autorităților centrale și împiedicarea sistematică a fiecărui proiect”, transmite IPN. „Alegerile prezidențiale și parlamentare ale țării au fost furate. Această putere, ajunsă prin înșelăciune, nu ne-a permis și nu ne va permite... The post Primarul municipiului Orhei a demisionat appeared first on ALBASAT.
Președinta Maia Sandu convoacă astăzi Consiliul Național de Securitate. În cadrul ședinței, urmează să fie examinate riscurile de securitate informațională și cibernetică, dar și fenomenul finanțării ilegale, transmite IPN. Președinția precizează că membrii CNS urmează să discute și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride... The post Președinta convoacă Consiliul Național de Securitate appeared first on ALBASAT.
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6801 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9262 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3996 Leu romanesc 946 RON 1 3.8664 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2178 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8140 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6350 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 02.12.2025 appeared first on ALBASAT.
Autoritățile din Hong Kong au arestat 13 persoane, acuzate de ucidere din culpă după cel mai grav incendiu din ultimele decenii, soldat cu cel puțin 151 de morți. Ancheta arată că materialele de renovare de calitate inferioară au contribuit la propagarea rapidă a flăcărilor, transmite IPN, cu referire la Mediafax.... The post După incendiul devastator din Hong Kong, 13 persoane au fost arestate appeared first on ALBASAT.
Aeroportul din Iași va crea o parcare specială pentru transportul public din Republica Moldova # Albasat
Aeroportul din Iași va avea o parcare destinată transportului public din Republica Moldova. Decizia lansării procedurii de proiectare a fost anunțată de către directorul aerogării, Romeo Vatră, transmite IPN. Potrivit lui Romeo Vatră, în spațiul respectiv vor staționa autocarele care fac legătura între aeroport și diferite orașe din România și... The post Aeroportul din Iași va crea o parcare specială pentru transportul public din Republica Moldova appeared first on ALBASAT.
Rezultate preliminare după alegerile în așa-zisul soviet suprem din regiunea transnistreană # Albasat
În regiunea transnistreană a fost publicată lista preliminară a candidaților aleși în așa-numitul soviet suprem de legislatura a VIII-a. Structurile locale au comunicat rezultatele pentru cele 33 de circumscripții uninominale, însă fără a dezvălui date despre numărătoarea voturilor, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului. Lista publicată cuprinde numele celor aleși... The post Rezultate preliminare după alegerile în așa-zisul soviet suprem din regiunea transnistreană appeared first on ALBASAT.
Ucraina și Norvegia au convenit să producă împreună drone, iar linia pilot de producție va fi lansată în 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării ucrainean, Denis Șmîhal, după semnarea unui acord în acest sens cu omologul său norvegian, Tore O. Sandvik, transmite IPN. „În timp ce Ucraina va... The post Ucraina și Norvegia vor produce împreună drone, începând cu 2026 appeared first on ALBASAT.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, efectuează o vizită de lucru în Statele Unite, în perioada 1-10 decembrie. agenda vizitei de lucru mai include discuții cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, precum și ai Casei Albe – Andy Baker, adjunct al consilierului pentru securitate națională... The post Președintele Parlamentului și ministrul de externe, în vizită de lucru în SUA appeared first on ALBASAT.
1 Decembrie – Ziua Națională a României, marcată la Nisporeni prin omagierea Regelui Ferdinand I # Albasat
Astăzi, cu prilejul Zilei Naționale a României, reprezentanții Primăriei orașului Nisporeni au adus un omagiu unuia dintre cei mai importanți monarhi ai istoriei românilor – Regele Ferdinand I. În semn de recunoștință, au fost depuse flori la bustul suveranului, un gest solemn care reafirmă respectul comunității pentru valorile istorice și... The post 1 Decembrie – Ziua Națională a României, marcată la Nisporeni prin omagierea Regelui Ferdinand I appeared first on ALBASAT.
Serviciul Fiscal de Stat a anulat obligațiile fiscale până la 10 lei total per contribuabil înregistrate la situația din 31 decembrie 2024. Instituția precizează că anularea acestor sume mici urmărește simplificarea administrării fiscale și optimizarea proceselor interne, transmite IPN. Potrivit SFS, au fost stinse obligații fiscale în valoare totală de... The post Obligațiile fiscale de până la 10 lei, anulate de SFS appeared first on ALBASAT.
Centrul Național Anticorupție a sechestrat, săptămâna trecută, aproape 18 milioane de lei, sumă ridicată în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic. Mijloacele financiare au fost preluate în administrare de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, conform unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală, transmite IPN. Potrivit... The post CNA a sechestrat 18 milioane de lei în dosarul finanțării ilegale a unui partid appeared first on ALBASAT.
Conducerea țării a transmis mesaje de felicitare României cu prilejul Zilei Naționale, subliniind legăturile istorice, culturale și politice care leagă cele două state. Oficialii de la Chișinău au evidențiat sprijinul constant al României și au accentuat importanța cooperării într-un context regional marcat de provocări, transmite IPN. Președinta Maia Sandu a... The post Conducerea țării a transmis mesaje de felicitare de Ziua României appeared first on ALBASAT.
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6686 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0033 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4021 Leu romanesc 946 RON 1 3.8634 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2182 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8136 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6335 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 01.12.2025 appeared first on ALBASAT.
