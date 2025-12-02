Cursul valutar oficial la 02.12.2025
Albasat, 2 decembrie 2025 08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6801 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9262 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3996 Leu romanesc 946 RON 1 3.8664 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2178 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8140 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6350 Coroana islandeza 352 ISK...
Acum 30 minute
08:50
Acum 24 ore
16:00
Autoritățile din Hong Kong au arestat 13 persoane, acuzate de ucidere din culpă după cel mai grav incendiu din ultimele decenii, soldat cu cel puțin 151 de morți. Ancheta arată că materialele de renovare de calitate inferioară au contribuit la propagarea rapidă a flăcărilor, transmite IPN, cu referire la Mediafax....
15:50
Aeroportul din Iași va crea o parcare specială pentru transportul public din Republica Moldova # Albasat
Aeroportul din Iași va avea o parcare destinată transportului public din Republica Moldova. Decizia lansării procedurii de proiectare a fost anunțată de către directorul aerogării, Romeo Vatră, transmite IPN. Potrivit lui Romeo Vatră, în spațiul respectiv vor staționa autocarele care fac legătura între aeroport și diferite orașe din România și...
13:20
Rezultate preliminare după alegerile în așa-zisul soviet suprem din regiunea transnistreană # Albasat
În regiunea transnistreană a fost publicată lista preliminară a candidaților aleși în așa-numitul soviet suprem de legislatura a VIII-a. Structurile locale au comunicat rezultatele pentru cele 33 de circumscripții uninominale, însă fără a dezvălui date despre numărătoarea voturilor, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului. Lista publicată cuprinde numele celor aleși...
13:10
Ucraina și Norvegia au convenit să producă împreună drone, iar linia pilot de producție va fi lansată în 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării ucrainean, Denis Șmîhal, după semnarea unui acord în acest sens cu omologul său norvegian, Tore O. Sandvik, transmite IPN. „În timp ce Ucraina va...
13:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, efectuează o vizită de lucru în Statele Unite, în perioada 1-10 decembrie. agenda vizitei de lucru mai include discuții cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, precum și ai Casei Albe – Andy Baker, adjunct al consilierului pentru securitate națională...
11:00
1 Decembrie – Ziua Națională a României, marcată la Nisporeni prin omagierea Regelui Ferdinand I # Albasat
Astăzi, cu prilejul Zilei Naționale a României, reprezentanții Primăriei orașului Nisporeni au adus un omagiu unuia dintre cei mai importanți monarhi ai istoriei românilor – Regele Ferdinand I. În semn de recunoștință, au fost depuse flori la bustul suveranului, un gest solemn care reafirmă respectul comunității pentru valorile istorice și...
10:40
Serviciul Fiscal de Stat a anulat obligațiile fiscale până la 10 lei total per contribuabil înregistrate la situația din 31 decembrie 2024. Instituția precizează că anularea acestor sume mici urmărește simplificarea administrării fiscale și optimizarea proceselor interne, transmite IPN. Potrivit SFS, au fost stinse obligații fiscale în valoare totală de...
10:40
Centrul Național Anticorupție a sechestrat, săptămâna trecută, aproape 18 milioane de lei, sumă ridicată în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic. Mijloacele financiare au fost preluate în administrare de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, conform unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală, transmite IPN. Potrivit...
10:20
Conducerea țării a transmis mesaje de felicitare României cu prilejul Zilei Naționale, subliniind legăturile istorice, culturale și politice care leagă cele două state. Oficialii de la Chișinău au evidențiat sprijinul constant al României și au accentuat importanța cooperării într-un context regional marcat de provocări, transmite IPN. Președinta Maia Sandu a...
Ieri
08:50
30 noiembrie 2025
11:50
Sănătatea în sate: când accesul devine o provocare În Republica Moldova, mai mult de jumătate din populație trăiește în mediul rural, unde accesul la servicii medicale poate fi dificil. În cadrul emisiunii cu tema „Incluziunea în sănătate – acces echitabil pentru toți la servicii medicale", realizată de Albasat TV, medicii...
11:40
Pentru mulți locuitori ai satelor din Nisporeni, drumul spre sănătate nu este niciodată simplu. Lipsa transportului regulat, distanțele mari până la spitalele raionale și costurile investițiilor medicale fac ca prevenția și tratamentul să fie adesea neglijate. Emisiunea cu tema „Incluziunea în sănătate – acces echitabil pentru toți la servicii medicale"...
11:30
Polița de asigurare – o investiție vitală: Ce se întâmplă când pacientul neasigurat are nevoie de tratament? # Albasat
Situația pacienților neasigurați rămâne una dintre cele mai sensibile probleme ale sistemului medical. În raionul Nisporeni, aproximativ 15% din populație nu deține poliță de asigurare – o realitate care poate transforma o urgență într-o dramă financiară. Spitalul tratează, dar costurile sunt mari Nadejda Ulinici, directoarea Spitalului Raional Nisporeni, explică modul...
11:00
În satele Moldovei, sănătatea merge cu pași mici: Cum arată realitatea accesului la servicii medicale în Boldurești și Nisporeni # Albasat
Diferența dintre mediul urban și cel rural rămâne una dintre cele mai mari provocări ale sistemului de sănătate din Republica Moldova. În timp ce orașele beneficiază de spitale moderne, medicină specializată și transport accesibil, multe sate se confruntă în continuare cu lipsa farmaciilor, drumuri dificile și distanțe lungi până la...
10:30
Femeile din Nisporeni – puterea de a renaște, de a inspira și de a conduce. Lecții de la două femei care au transformat obstacolele în oportunități # Albasat
Într-o perioadă în care societatea moldovenească se confruntă cu schimbări profunde, iar rolul femeilor devine tot mai vizibil în viața publică, două povești de viață din Nisporeni arată că adevărata forță vine din curaj, perseverență și capacitatea de a o lua de la capăt. Emisiunea cu tema „Incluziunea femeilor în...
10:10
Nisporeni – modele feminine de curaj, leadership și vocație. Femeile care schimbă comunitatea # Albasat
Transformările sociale ale ultimilor ani au adus femeile tot mai aproape de centrul vieții publice în Republica Moldova. Astăzi, femeile nu mai stau în umbră: participă, decid, inspiră și contribuie la schimbările din comunitățile lor. Iar la Nisporeni, această evoluție se vede cel mai clar. În cadrul emisiunii cu tema...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Într-o societate în continuă transformare, discuțiile despre drepturi, egalitate și acces la oportunități devin tot mai necesare. Emisiunea cu tema „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale" a adus în prim-plan două voci puternice: Ilie Cănudă, tânăr cu nevoi speciale, și Oxana Gumennaia, Adjuncta Avocatului Poporului. Ei au vorbit deschis despre bariere,...
14:00
Rolul femeilor în administrația publică locală din Nisporeni: Progrese și provocări (video) # Albasat
„În ultimul deceniu, femeia a câștigat un rol extraordinar în societatea Republicii Moldova. Acum, femeile se implică tot mai mult în procesul decizional la nivel local și național – ocupă funcții de conducere în școli, grădinițe, administrația publică și chiar în Parlament. Aproape 40% dintre funcțiile publice sunt ocupate de...
13:20
Modelele feminine care au inspirat o viață dedicată educației și comunității – Nisporeni (video) Georgeta Stroiescu ne povestește cum familia și mentorii i-au dat aripi pentru a urma drumul educației și al implicării sociale. „Primul etalon a fost mama și tata. Mama, învățătoare dedicată, a reușit să fie mamă, soție...
12:30
Incluziunea femeilor în comunitățile din Nisporeni – liderism, solidaritate și oportunități egale # Albasat
În studioul Albasat TV, în cadrul unei emisiuni dedicate incluziunii femeilor, discuția a vizat rolul activ al femeilor în viața socială și economică a comunităților din Nisporeni, realizările lor și obstacolele pe care încă le întâlnesc în drumul spre liderism. Invitatele emisiunii: Rodica Beschieru a povestit despre parcursul său profesional...
12:20
În studioul Albasat TV, în cadrul unei emisiuni cu tema „Incluziunea femeilor în viața socială și economică", am discutat despre rolul femeilor în dezvoltarea comunităților și provocările pe care încă le întâlnesc. Invitatele emisiunii:✔ Rodica Beschieru, vicepreședintă a raionului Nisporeni – despre mentorii și profesorii care i-au modelat drumul spre...
11:50
Spitalul Raional Nisporeni se confruntă în continuare cu provocări majore privind infrastructura și personalul medical, aspecte esențiale pentru asigurarea unui acces echitabil la servicii de sănătate. În cadrul emisiunii „Incluziune în sănătate" difuzate la Albasat TV, Nadejda Ulinici, directoarea instituției, a detaliat nevoile curente și soluțiile implementate pentru a răspunde...
11:30
Incluziune în sănătate – modernizare și cadre medicale la Spitalul Raional Nisporeni (video) # Albasat
Spitalul Raional Nisporeni continuă să se adapteze nevoilor pacienților și să ofere îngrijiri medicale de calitate, dar provocările rămân: modernizarea infrastructurii și deficitul de cadre medicale specializate. Doamna Nadejda Ulinici explică că, deși spitalul dispune de echipament și mobilier adecvat, există încă funcții vacante pentru medici oftalmologi, cardiologi și neurologi....
11:00
Accesul la servicii medicale adecvate continuă să reprezinte o provocare semnificativă pentru locuitorii din Republica Moldova, în special pentru persoanele din mediul rural și pentru grupurile vulnerabile. În noua ediție a emisiunii difuzate la Albasat TV Nisporeni, tema centrală a fost „Incluziunea în sănătate – acces echitabil pentru toți la...
10:00
Integrarea refugiaților ucraineni în Republica Moldova se lovește de provocări multiple, în special în domeniile sănătății, educației și accesului la piața muncii. În cadrul unei emisiuni la postul tv Albasat, experții au analizat dificultățile concrete cu care se confruntă persoanele care beneficiază de protecție internațională, subliniind necesitatea unor măsuri coordonate...
09:40
Protecția temporară a refugiaților ucraineni: măsuri concrete și drepturi garantate la Nisporeni # Albasat
Într-un context marcat de criza umanitară generată de războiul din Ucraina, Republica Moldova continuă să ofere sprijin refugiaților, printr-un cadru legal clar și măsuri instituționale concrete. În cadrul unei emisiuni la Albasat TV Nisporeni, Valentin Roșca, adjunctul Avocatului Poporului, a detaliat modul în care protecția temporară le asigură refugiaților ucraineni...
09:10
În cadrul unei emisiuni la postul Albasat TV Nisporeni, tema centrală a fost integrarea refugiaților ucraineni în comunitățile locale, cu accent pe experiențele personale și măsurile instituționale implementate. Invitați în studio au fost Valentin Roșca, adjunctul Avocatului Poporului, și Cristina, o elevă refugiată stabilită în Nisporeni. Emisiunea a oferit un...
28 noiembrie 2025
23:00
Astăzi, Secția Situații Excepționale Nisporeni a deschis porțile pentru tinerii interesați de activitatea salvatorilor și pompierilor, organizând evenimentul „Ziua Ușilor Deschise". Scopul principal al inițiativei a fost informarea și educarea elevilor cu privire la măsurile de protecție și intervențiile în situații de urgență. La eveniment au participat elevi din gimnaziile...
22:40
Refugiații ucraineni se confruntă cu provocări reale în trei domenii esențiale: sănătate, educație și integrare în câmpul muncii. Limba, nepotrivirea competențelor și accesul la locuri de muncă reprezintă obstacole zilnice. În plus, recunoașterea diplomelor și serviciile de îngrijire pentru copii afectează incluziunea socială.
21:00
Materialul video prezintă modul în care refugiații ucraineni din Nisporeni beneficiază de protecție temporară, acces la muncă, educație și servicii sociale. Discuția evidențiază măsurile autorităților și sprijinul oferit pentru integrarea și protejarea persoanelor aflate în situații vulnerabile. Această material face parte din Proiectul „Mass-media locală în sprijinul incluziunii și coeziunii...
16:50
Incluziunea refugiaților ucraineni Nisporeni, exemplu de solidaritate în fața unei crize fără precedent. Republica Moldova a demonstrat că este una dintre
15:30
Nisporeni, exemplu de solidaritate: integrarea refugiaților ucraineni între realitate și provocări # Albasat
Invazia Federației Ruse în Ucraina, declanșată la 24 februarie 2022, a generat cea mai amplă criză de refugiați din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Republica Moldova, aflată la graniță cu zona afectată, a devenit una dintre primele țări de tranzit și adăpost pentru persoanele care fugeau... The post Nisporeni, exemplu de solidaritate: integrarea refugiaților ucraineni între realitate și provocări appeared first on ALBASAT.
14:50
Incluziunea refugiaților ucraineni – realități, provocări și modele de integrare (Emisiune TV) # Albasat
Incluziunea refugiaților ucraineni Realități, provocări și povești care inspiră.Alături de Valentin Roșca, adjunctul Avocatului Poporului, și de o elevă refugiată stabilită la Nisporeni, vorbim despre solidaritate, adaptare și sprijinul oferit în comunitate. Această emisiune face parte din Proiectul „Mass-media locală în sprijinul incluziunii și coeziunii sociale pentru o societate echitabilă”,... The post Incluziunea refugiaților ucraineni – realități, provocări și modele de integrare (Emisiune TV) appeared first on ALBASAT.
14:10
Agențiile de turism au raportat 252 de mii de persoane deservite în al treilea trimestru al acestui an – cel mai mare indicator trimestrial de turiști înregistrat vreodată în Moldova. Datele au fost prezentate de expertul economic IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, potrivit căruia 2025 este cel mai bun an pentru... The post Record de turiști: 252 000 pe trimestru appeared first on ALBASAT.
12:50
Educația incluzivă este un drept fundamental, dar rămâne o provocare majoră pentru sistemul educațional din Republica Moldova. Deși s-au făcut pași importanți în direcția asigurării accesului egal la educație, realitatea din teren arată un tablou mult mai complex, mai ales în localitățile din afara centrelor mari, precum Nisporeni. În cadrul... The post Educația incluzivă în Republica Moldova: provocări și soluții văzute din Nisporeni appeared first on ALBASAT.
10:40
Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc vechi intră astăzi în Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului. Acesta durează 40 de zile și se va încheia pe 7 ianuarie, de sărbătoarea Nașterii Domnului. În această perioadă, credincioșii se abțin de la carne, lactate și alte produse de origine animală,... The post Începe Postul Crăciunului appeared first on ALBASAT.
10:00
Oamenii legii efectuează percheziții în toată țara în cadrul cauzei penale „Tux”. Inspectoratul General al Poliției precizează că descinderile au loc la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar, transmite IPN. Acțiunile sunt desfășurate de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai Inspectoratului Național... The post Percheziții în cadrul cauzei penale „Tux” appeared first on ALBASAT.
09:30
27 noiembrie 2025
15:40
Drepturile omului în regiunea transnistreană sunt în continuă degradare, constată Promo-LEX # Albasat
Garanțiile pentru libertate, securitate, drepturile copilului, libertatea de exprimare și de circulație, dar și drepturile socio-economice ale locuitorilor din regiunea transnistreană sunt în continuă degradare. Concluziile aparțin Asociației Promo-LEX și au fost formulate ca rezultat al monitorizării situației drepturilor omului în luna octombrie, transmite IPN. Potrivit organizației, una dintre probleme... The post Drepturile omului în regiunea transnistreană sunt în continuă degradare, constată Promo-LEX appeared first on ALBASAT.
15:30
În premieră, în Moldova a fost lansat primul Registru electronic al garanțiilor de origine pentru energia regenerabilă, gestionat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Noul registru permite emiterea, transferul, folosirea și anularea garanțiilor de origine, transmite IPN. Potrivit ANRE, registrul este conectat la sistemul regional al Comunității Energetice și... The post Primul registru electronic pentru energia regenerabilă, lansat în Moldova appeared first on ALBASAT.
09:20
26 noiembrie 2025
21:10
Transformările sociale din ultimii ani au adus femeile tot mai aproape de centrul vieții publice. Astăzi, femeile nu mai sunt simple spectatoare ale schimbării — ele participă, decid, influențează și inspiră întreaga comunitate. În această ediție vorbim despre incluziunea femeilor în viața socială și economică, despre rolul lor în dezvoltarea... The post Incluziunea femeilor în viața socială și economică a comunității (Emisiune TV) appeared first on ALBASAT.
20:00
Accesul la servicii medicale nu ar trebui să depindă de locul în care trăim, de venituri sau de statutul social. Totuși, persoanele din mediul rural și grupurile vulnerabile se confruntă zilnic cu bariere care le îngreunează dreptul fundamental la sănătate. În noua ediție a emisiunii discutăm despre aceste provocări reale:... The post Incluziunea în sănătate – acces echitabil pentru toți la servicii medicale (Emisiune TV) appeared first on ALBASAT.
25 noiembrie 2025
22:50
Educație pentru toți: Grădinița Incluzivă „Povestea” din Nisporeni – un model de sprijin, empatie și șanse egale pentru fiecare copil # Albasat
Într-o societate în continuă schimbare, unde diversitatea devine o realitate tot mai prezentă, grădinițele și școlile sunt chemate să ofere nu doar educație, ci și șanse egale pentru toți copiii. La Nisporeni, Grădinița Incluzivă „Povestea” se remarcă drept un exemplu de bune practici, unde incluziunea nu este doar un concept,... The post Educație pentru toți: Grădinița Incluzivă „Povestea” din Nisporeni – un model de sprijin, empatie și șanse egale pentru fiecare copil appeared first on ALBASAT.
22:20
Educația incluzivă rămâne una dintre cele mai complexe provocări ale sistemului educațional din Republica Moldova. Într-un interviu recent, Tamara Tentiuc, Șefa Direcției Drepturile Copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, a vorbit despre lacunele persistente care frânează implementarea reală a incluziunii. Potrivit ei, principala problemă este insuficiența resurselor financiare. Infrastructura multor... The post Educația incluzivă în Republica Moldova: dificultățile sistemului, explicate de experți appeared first on ALBASAT.
21:50
La Grădinița Incluzivă „Povestea” din Nisporeni, incluziunea nu este doar un concept teoretic, ci un mod de lucru trăit zilnic în fiecare grupă, în fiecare clasă și în fiecare interacțiune cu copiii. Instituția condusă de Tatiana Cociu devine un exemplu local de bune practici în ceea ce privește educația timpurie... The post Șanse egale pentru fiecare copil – modelul educației incluzive de la Nisporeni appeared first on ALBASAT.
21:10
În educația timpurie se pun bazele viitorului fiecărui copil. La Grădinița Incluzivă „Povestea” din Nisporeni, conceptul de șanse egale este trăit zi de zi, prin atenția, grija și dedicarea oferite fiecărui micuț care pășește pragul instituției. Potrivit Tatianei Cociu, Directoarea grădiniței, șanse egale nu înseamnă să oferi tuturor același lucru,... The post Nisporeni: Grădinița „Povestea” pune incluziunea pe primul loc appeared first on ALBASAT.
09:30
Oamenii legii efectuează percheziții la mai multe adrese din Chișinău. Acțiunile se desfășoară într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid politic și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Printre persoanele vizate se numără și un fost lider de partid, care a deținut anterior funcția de ministru, transmite... The post Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid. Este vizat un fost ministru appeared first on ALBASAT.
09:30
O dronă de tip Shahed a survolat în această dimineață spațiul aerian în sudul Republicii Moldova. Poliția de Frontieră precizează că a fost informată despre survolare de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, transmite IPN. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca-Vulcănești. Ulterior, acesta s-a... The post O dronă Shahed a survolat sudul Republicii Moldova appeared first on ALBASAT.
