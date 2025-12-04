ONU cere Rusiei să returneze copiii ucraineni deportați

10:30

Într-o perioadă în care societatea moldovenească se confruntă cu schimbări profunde, iar rolul femeilor devine tot mai vizibil în viața publică, două povești de viață din Nisporeni arată că adevărata forță vine din curaj, perseverență și capacitatea de a o lua de la capăt. Emisiunea cu tema „Incluziunea femeilor în... The post Femeile din Nisporeni – puterea de a renaște, de a inspira și de a conduce. Lecții de la două femei care au transformat obstacolele în oportunități appeared first on ALBASAT.