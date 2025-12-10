Documentar RECORDER/ Cum sistemul judiciar din România a ajuns să fie capturat „de un grup de interese format din magistrați și politicieni”

11:30

Acestea nu sunt frânturi din filme sau cărți. Sunt cazuri reale… doar câteva dintre multele pe care le-am documentat în activitatea mea de jurnalistă. Dar câte cazuri au documentat colegii mei… Dar câte cazuri rămân ascunse după pereții stropiți de lacrimi, iar uneori, și de sânge. Doar 8,4% dintre femei raportează la poliție actele de...