Documentar RECORDER/ Cum sistemul judiciar din România a ajuns să fie capturat „de un grup de interese format din magistrați și politicieni”
Ziarul de Garda, 10 decembrie 2025 15:40
Inculpați celebri achitați în apel după ce în prima instanță primiseră ani grei de închisoare, procese tergiversate până când faptele ajung la prescriere, condamnări definitive care sunt reevaluate și șterse cu buretele, acestea sunt consecințele unui sistem capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni. Documentarul „Justiție Capturată” realizată de jurnaliștii Mihai...
• • •
Acum 5 minute
16:00
Cobza și meșteșugul de creare al acesteia, incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO # Ziarul de Garda
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Decizia a fost luată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii. „Înscrierea...
Acum 15 minute
15:50
Rusia spune că are un răspuns pregătit pentru UE în cazul în care confiscă activele rusești și desfășoară trupe în Ucraina # Ziarul de Garda
Rusia are pregătit un răspuns la o posibilă desfășurare de trupe ale Uniunii Europene (UE) în Ucraina și confiscarea activelor rusești, măsuri pe care le consideră ostile, a anunțat miercuri, 10 decembrie, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit agenției EFE. „Vom răspunde la orice măsură ostilă, inclusiv desfășurarea de trupe europene în Ucraina și...
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:30
Ministrul Finanțelor, întrebat cât ar constitui încasările din taxarea coletelor de pe Temu, Joom, Shein sau AliExpress: „Nu exclud că poate depăși un miliard de lei pe an” # Ziarul de Garda
„Nu avem o estimare exactă, dar nu exclud că poate depăși un miliard de lei pe an doar din venituri rotate, din contul neimpozitării importurilor care, în mod normal, s-ar impozita”. Astfel a răspuns ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la întrebarea dacă instituția pe care o conduce a evaluat cât ar fi încasările din taxarea coletelor de...
Acum 2 ore
15:00
Un bărbat de 45 și o femeie de 48 de ani din Chișinău au fost găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de omor intenționat, anunță miercuri, 10 decembrie, Procuratura Generală (PG). Ambii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare în penitenciare de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, pe 10 decembrie 2024, în curtea locuinței celor...
14:50
VIDEO/ O nouă ședință în dosarul „Kuliok”. Procurorii cer audierea lui Plahotniuc și Iaralov. Apărarea lui Dodon: „Demersul este nejustificat” # Ziarul de Garda
O nouă ședință de judecată s-a desfășurat miercuri, 10 decembrie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în dosarul „Kuliok”, care are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum ex-liderul Partidului Democrat îi dă...
14:40
Scutirea de taxe de import pentru bunurile personale și un autovehicul a fost extinsă pentru cetățenii care revin cu traiul în R. Moldova # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul pentru încă un an. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede extinderea acestui mecanism până în 2026, în cadrul ședinței din 10 decembrie. „În baza cererilor depuse,...
14:30
14:20
Meteorologii au emis cod galben de ceață. Avertizarea meteo intră în vigoare la miercuri, 10 decembrie, la or 19:00 și va fi în vigoare până joi, 11 decembrie, ora 11:00. „Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de m și mai puțin”, precizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Conform hărții oficiale emise de...
Acum 4 ore
13:50
LIVE/ Ministra Agriculturii a venit cu o reacție despre protestul fermierilor: „Fiecare are dreptul de a se expune și de a protesta” # Ziarul de Garda
„Forța Fermierilor” organizează miercuri, 10 decembrie, un protest în fața clădirii Guvernului. Acțiunea are loc, potrivit Asociației, la inițiativa agricultorilor din sudul țării, care au fost grav afectați de secetele din ultimii ani. UPDATE 13:00 Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga a venit cu o reacție despre protestul fermierilor și a declarat în cadrul briefingului de presă...
13:40
13:20
Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni nu a promovat evaluarea externă a integrității # Ziarul de Garda
Judecătorul Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, nu a promovat evaluarea externă a integrității. În urma procesului de evaluare, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a constatat că magistratul nu întrunește criteriile de integritate financiară stabilite de cadrul normativ. „Comisia de Evaluare a Judecătorilor propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca judecătorul Petru Triboi, președinte...
12:50
„Idei năstrușnice”: Ministrul Educației și Cercetării, reacție la inițiativa lui Ion Ceban de a introduce efectuarea testului antidrog în școli # Ziarul de Garda
Ministrul Educației și Cercetării (MEC) Dan Perciun spune că a rămas „sincer surprins” de propunerea primarului municipiului Chișinău Ion Ceban ca toți elevii din capitală să fie obligați să susțină teste antidrog. „Astfel de idei năstrușnice apar, de regulă, anume pe fundalul unui exces de… inspirație”, a scris Perciun pe Facebook. „Implementarea unei asemenea măsuri...
12:40
Moldovenii care au muncit sau încă muncesc în Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă, se arată într-un comunicat de la Guvern. Inițierea negocierilor privind încheierea unui Acord de securitate socială...
12:30
LIVE TEXT/ SBU a confiscat o navă ce aparține flotei din umbră a Rusiei în portul Odessa. Război în Ucraina, ziua 1385 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:22 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confiscat o navă ce aparține „flotei din umbră” a Rusiei în portul Odesa. Nava transporta ilegal produse agricole ucrainene din Crimeea ocupată temporar, iar proprietarul său se afla deja sub sancțiuni ale Consiliului Național de Securitate și Apărare, scrie novosti.dn.ua. Pentru a evita restricțiile, nava își...
12:10
Primarul general, Ion Ceban, urmează să propună opiniei publice Planul Municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri în rândul minorilor și tinerilor, care prevede introducerea testării antidrog în școli pentru copiii ce au mai mult de 13 ani. „Vom solicita Consiliului Național de Securitate să examineze pe larg acest pericol de răspândire a...
Acum 6 ore
12:00
LIVE/ Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, la protest: „Este paradoxală situația” # Ziarul de Garda
„Forța Fermierilor” organizează miercuri, 10 decembrie, un protest în fața clădirii Guvernului. Acțiunea are loc, potrivit Asociației, la inițiativa agricultorilor din sudul țării, care au fost grav afectați de secetele din ultimii ani. UPDATE 11:47 Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, susține un discurs în fața agricultorilor. „Este paradoxală situația. Cine nu...
11:50
Licitație aranjată pentru echipamente medicale: două companii, sancționate cu 6 milioane de lei de Consiliul Concurenței # Ziarul de Garda
Două companii SRL „GBG-MLD” și SRL „Prodomus” au fost amendate cu circa 6 milioane de lei de către Consiliul Concurenței pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție a sistemelor de compresii mecanice automate destinate IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). SRL „GBG-MLD” se prezintă a fi...
11:40
„Forța Fermierilor” organizează miercuri, 10 decembrie, un protest în fața clădirii Guvernului. Acțiunea are loc, potrivit Asociației, la inițiativa agricultorilor din sudul țării, care au fost grav afectați de secetele din ultimii ani. UPDATE 11:30 Mai mulți fermieri care participă la protest scandează: „Refinanțare, dar nu falimentare!”; „Susținem fermierii și nu datoriile!”. Agricultorii califică drept...
11:30
Video/ „16 zile” de lumină… și restul – în umbră vs. Flashmobul se încheie, violența continuă # Ziarul de Garda
Acestea nu sunt frânturi din filme sau cărți. Sunt cazuri reale… doar câteva dintre multele pe care le-am documentat în activitatea mea de jurnalistă. Dar câte cazuri au documentat colegii mei… Dar câte cazuri rămân ascunse după pereții stropiți de lacrimi, iar uneori, și de sânge. Doar 8,4% dintre femei raportează la poliție actele de...
11:30
Opt argumente împotriva integrării Universității din Cahul cu Universitatea Tehnică din Moldova # Ziarul de Garda
Propunerea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) de a integra Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a generat discuții aprinse în spațiul public. Autoritățile din educație își argumentează inițiativa prin faptul că există un declin demografic în regiune și că mai mult de jumătate dintre studenții la...
11:20
Avere nejustificată de peste 1,5 milioane de lei în privința ex-președintelui CSJ, anchetat penal pentru îmbogățire ilicită # Ziarul de Garda
Ion Druță, ex-judecător și ex-președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ) a fost depistat cu o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 de mii de lei. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în acest sens, în privința magistratului și membrilor familiei sale, potrivit unui comunicat...
11:00
LIVE/ Fermierii organizează un protest în fața Guvernului. Principalele revendicări # Ziarul de Garda
„Forța Fermierilor” organizează miercuri, 10 decembrie, un protest în fața clădirii Guvernului. Acțiunea are loc, potrivit Asociației, la inițiativa agricultorilor din sudul țării, care au fost grav afectați de secetele din ultimii ani. Știrea se actualizează… Reprezentanții Asociației solicită trei revendicări: „Protestul este un semnal de alarmă pentru a ieși la dialog și acțiuni concrete”,...
10:50
LIVE TEXT/ Noi atacuri aeriene asupra Ucrainei. În 7 locații au fost înregistrate lovituri ale dronelor. Război în Ucraina, ziua 1385 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:45 În noaptea de 10 decembrie, armata rusă a atacat Ucraina cu 80 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Atacul aerian a fost respins. Conform datelor preliminare, la ora 09:00, apărarea antiaeriană a țării vecine a doborât/suprimat 50 de drone în sudul și...
10:10
DOC/ Un cetățean ucrainean, condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri de peste 6 milioane de lei. Bărbatul și-a recunoscut vinovăția # Ziarul de Garda
Un cetățean al Ucrainei a fost condamnat la nouă ani închisoare după ce a adus prin contrabandă în R. Moldova droguri de peste șase milioane de lei, anunță miercuri, 10 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Pedeapsa este mai blândă din motiv că acesta și-a recunoscut vinovăția în timpul cercetării penale,...
10:10
Guvernul s-a întrunit într-o nouă ședință, miercuri, 10 decembrie. Pe ordinea de zi se regăsește proiectul de lege pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care se referă la majorarea cuantumului plății compensatorii de la 5500 de lei la 6300 de lei.
Acum 8 ore
09:40
Pe 9 decembrie 2025, la Chișinău Arena a avut loc conferința de presă dedicată spectacolului «VOIEVOD». La eveniment au participat organizatorii – ССО Media Show Grup, Inna Iurașco și Alex Calancea, precum și artiștii: Guz, Cristian Ursache, Dumitru Băltățescu (directorul artistic al Baletului Național „JOC”) și directorul Chișinău Arena, Sergiu Stancu. Au fost prezenți reprezentanți...
08:50
UPDATE/ Rafinăria de petrol din Sîzran și-a întrerupt activitatea după atacul dronelor ucrainene — Reuters. Război în Ucraina, ziua 1385 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:40 Rafinăria de petrol din Sîzran și-a întrerupt activitatea după atacul dronelor ucrainene din 5 decembrie. Potrivit Reuters, în timpul atacului, dronele au avariat instalația de prelucrare primară a petrolului CDU-6 — un echipament cheie care fusese deja atacat de drone în august, după care a fost reparat timp de două săptămâni. Noile lucrări...
Acum 12 ore
07:40
Dorin Chirtoacă, sesizare către Maia Sandu, CSP și CSM: „Cer încetarea persecuției mele, încetarea dosarelor fabricate la comandă de Vlad Plahotniuc” # Ziarul de Garda
Fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a transmis marți, 9 decembrie, o sesizare în adresa președintei Maia Sandu, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) si Consilului Superior al Magistraturii (CSM) cu privire la „abuzurile comise de procurorii Dumitru Robu, Victoria Furtuna și alții, precum și cu privire la cele ale completului de judecată de la...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Zelenski este pregătit să organizeze alegeri în timpul războiului, dacă partenerii asigură securitatea. Război în Ucraina, ziua 1384 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Ucraina ar putea fi pregătită să organizeze alegeri în timpul războiului cu Rusiei dacă SUA și partenerii europeni contribuie la asigurarea securității, a declarat președintele Volodimir Zelenski marți, pe 9 decembrie. „Cer acum, și afirm acest lucru deschis, ca SUA să mă ajute. Împreună cu partenerii noștri europeni, putem asigura securitatea necesară pentru...
21:40
Armata Națională a primit marți, 9 decembrie, un lot de asistență din partea Alianței Nord-Atlantice (NATO), anunță Ministerul Apărării. Conform unui comunicat, donația include echipamente de protecție individuală, inclusiv căști și costume de protecție împotriva agenților radioactivi, chimici și biologici (CBRN), mulaje medicale, precum și tehnică de calcul, unități de transport și mobilier destinate pentru efectivul responsabil de recrutarea și menținerea resurselor umane în Armata Națională. „Militarii Armatei Naționale...
20:50
206 de kilometri de drumuri regionale reparate în 2025, iar încă 66 drum urmează a fi finalizate până la sfârșitul anului # Ziarul de Garda
]n acest an 206 de kilometri de drumuri regionale au fost reparate, iar încă 66 de kilometri de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la ședința...
20:10
19:20
ZdG a inaugurat oficial a 5-a expoziție dedicată luptei împotriva corupției – „Războiul digital și pacea informațională” # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă a inaugurat, pe 9 decembrie, expoziția „Războiul digital și pacea informațională”, un proiect dedicat Zilei Internaționale Anticorupție, aflat la a 5-a ediție. Expoziția a fost vizitată de cititorii ZdG, jurnaliști și oficiali, printre ei – șefa Delegației UE în Republica Moldova, Iwona Piorko, dar și ministrul Educației, Dan Perciun. Totodată, în cadrul...
18:30
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că a violat ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # Ziarul de Garda
Un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea 7 ani, anunță marți, 9 decembrie, Procuratura Generală (PG). Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni...
18:10
DOC/ De la mandat interimar la administrator. Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Fabricii de Sticlă din Chișinău # Ziarul de Garda
Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, anunță Agenția Proprietății Publice (APP) printr-un comunicat. Acesta a deținut până acum funcția de administrator interimar al întreprinderii. Concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” s-a desfășurat în două etape, potrivit APP. În...
17:30
FOTO/ Accident rutier grav la Cahul. Trei lucrători medicali au ajuns la spital după ce ambulanța în care se aflau a fost tamponată de un automobil, anunță CNAMUP. Șoferul mașinii a părăsit locul accidentului, însă a fost identificat # Ziarul de Garda
Trei angajați ai Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au ajuns la spital în urma unui accident rutier grav produs luni, 8 decembrie, pe traseul Cahul-Taraclia, în apropiere de satul Moscovei, raionul Cahul. În urma impactului, se spune într-un comunicat al Centrului, șoferul automobilului implicat în accident a părăsit locul faptei, fără a...
17:20
Ministerul Mediului anunță că „ambalajele de băuturi vor deveni resursă, nu gunoi”, începând cu 2027 # Ziarul de Garda
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate, începând cu anul 2027. R. Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul, anunță Ministerul Mediului într-un comunicat de presă. Conform Ministerului, prin noul sistem, la cumpărarea unei băuturi se...
16:50
STOPFALS/ „Mii de copii sunt lipsiți de dreptul la educație”. Socialiștii scaldă în falsuri tema reorganizării instituțiilor de învățământ # Ziarul de Garda
Deputații socialiști Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au acuzat că inițiativa Ministerului Educației și Cercetării privind reorganizarea școlilor ar duce la privarea de dreptul la educație a „mii de copii”. Reprezentanții PSRM afirmă că instituțiile de învățământ ar fi desființate în masă, iar bugetul educației ar fi sacrificat în favoarea cheltuielilor militare. Potrivit Stopfals, acuzațiile...
16:40
Parteneriatul Summa-FIBA continuă investițiile strategice în economia Republicii Moldova, repoziționând Chișinăul ca hub regional pentru turism business și medical # Ziarul de Garda
Un proiect de amploare care integrează ospitalitatea internațională și serviciile medicale de generație nouă într-un format fără precedent pe piața locală Parteneriatul companiilor Summa și FIBA anunță începerea oficială a edificării unuia dintre cele mai reprezentative și importante proiecte integrate din Republica Moldova: un complex care va include două branduri internaționale Marriott International – Moxy Hotels și Residence...
16:40
LIVE TEXT/ Pokrovsk: Ucrainenii au ridicat un steag albastru-galben, pentru a arăta reporterilor că luptele continuă în orașul pe care Rusia spune că l-a cucerit deja. Război în Ucraina, ziua 1384 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:32 Comandantul Regimentului de Asalt Skala, Iuri, a dorit să le demonstreze jurnaliștilor BBC că Ucraina controlează încă nordul orașului – pentru a arăta că afirmația Kremlinului că ar fi cucerit Pokrovsk este o minciună. Prin radio, el le-a cerut doi soldați să iasă pentru scurt timp din acoperirea unei clădiri pentru a afișa...
16:20
„Moldelectrica” a solicitat energie electrică de avarie, anunță ministrul Energiei # Ziarul de Garda
În după-amiaza și seara zilei de luni, 8 decembrie, „Moldelectrica” a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pe 9 decembrie. Potrivit acestuia, livrările sunt separate de cele efectuate de către furnizorul central Energocom, pe bază de contracte comerciale sau la bursele de energie și este mult...
16:10
VIDEO/ Motivul pentru care a fost amânată examinarea cererii unei candidate la funcția de judecătoare privind înaintarea propunerii repetate șefei statului de numire în funcție. Soluția adoptată de CSM # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit marți, 9 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 17 subiecte, printre care depunerea jurământului de către judecătorii noi numiți în funcție și Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru. UPDATE 14:35 Ședința s-a încheiat. UPDATE CSM a...
Ieri
15:40
Președintele Donald Trump a numit Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”. Declarațiile au fost făcute de liderul Statelor Unite într-un interviu acordat POLITICO. Acesta a discreditat aliații tradiționali ai SUA pentru că „nu au reușit să controleze migrația” și „să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”. El...
15:20
Un avion militar de tip An-22 s-a prăbușit în Rusia. La bord se aflau șapte persoane # Ziarul de Garda
Citând presa rusă și serviciile de urgență, serviciul rus Radio Liberty scrie că la bord se aflau șapte persoane. În prezent, nu există informații despre decese sau răniți, potrivit Ukrinform. Potrivit mai multor canale Telegram, aeronava s-a prăbușit în districtul Furmanovsky. Ulterior, agenția de propagandă TASS, citând serviciile de urgență, a declarat că aeronava s-a...
14:40
Zelenski, după discuțiile cu liderii europeni privind eforturile de pace conduse de SUA: „Ucraina nu are dreptul să renunțe la teritoriu” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer și cu alți lideri europeni pentru discuții de pace la Londra pe 8 decembrie, în contextul unor eforturi reînnoite de soluționare a războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit The Kyiv Independent. Zelenski a declarat după discuții că nu există încă un consens între Ucraina,...
14:30
Peste 280 de pastile, expediate prin poștă, au fost ridicate de oamenii legii într-un dosar de contrabandă. Trei persoane sunt cercetate, un cetățean străin fiind reținut # Ziarul de Garda
Procurorii și ofițerii Serviciului Vamal au anunțat marți, 9 decembrie, deconspirarea unei scheme de introducere în R. Moldova, prin intermediul trimiterilor poștale, a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată. Un cetățean român a fost reținut, iar alți doi cetățeni moldoveni sunt cercetați în stare de libertate. Conform unui...
14:10
Nu există corupție la guvernare? De ce niciun demnitar de rang înalt al actualei guvernări nu apare în dosare penale publice de corupție? # Ziarul de Garda
În ultimii patru ani, în spațiul public nu există niciun caz cunoscut în care un ministru, un deputat PAS sau un alt funcționar de rang înalt al actualei guvernări să fi fost reținut, cercetat penal sau trimis în judecată pentru fapte de corupție. Procuratura Anticorupție și CNA au declarat pentru Ziarul de Gardă că nu...
14:10
Energocom anunță cantitatea de energie electrică achiziționată în noiembrie. Peste 25% din achiziții, realizate prin contracte cu furnizori din România și Ucraina # Ziarul de Garda
În luna noiembrie 2025, compania de stat „Energocom” a achiziționat circa 397,552 MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 134,70 EUR/MWh. Conform unui comunicat al Energocom, importurile au constituit 67,97% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat...
13:30
ULTIMA ORĂ/ O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, care nu a promovat reevaluarea externă, eliberată din funcție de CSM. Magistrata a fost lipsită de dreptul la indemnizație unică de concediere # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit marți, 9 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 17 subiecte, printre care depunerea jurământului de către judecătorii noi numiți în funcție și Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru. UPDATE 13:14 A fost anunțată o scurtă pauză....
