LIVE TEXT/ Zelenski este pregătit să organizeze alegeri în timpul războiului, dacă partenerii asigură securitatea. Război în Ucraina, ziua 1384

17:40

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, care a câștigat în luna august concursul pentru mandatul deplin, urmează să fie audiat miercuri, 10 decembrie, de Comisia de evaluare a procurorilor. Acesta este evaluat în calitatea sa anterioară de procuror delegat la Procuratura Anticorupție, în perioada 1 ianuarie 2017-22 august 2023, pentru un termen mai mare de un...