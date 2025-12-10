Ion Ceban vrea introducerea testului antidrog în școli
Ziarul de Garda, 10 decembrie 2025 12:10
Primarul general, Ion Ceban, urmează să propună opiniei publice Planul Municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri în rândul minorilor și tinerilor, care prevede introducerea testării antidrog în școli pentru copiii ce au mai mult de 13 ani. „Vom solicita Consiliului Național de Securitate să examineze pe larg acest pericol de răspândire a...
Acum 30 minute
12:10
12:00
LIVE/ Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, la protest: „Este paradoxală situația” # Ziarul de Garda
„Forța Fermierilor” organizează miercuri, 10 decembrie, un protest în fața clădirii Guvernului. Acțiunea are loc, potrivit Asociației, la inițiativa agricultorilor din sudul țării, care au fost grav afectați de secetele din ultimii ani. UPDATE 11:47 Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, susține un discurs în fața agricultorilor. „Este paradoxală situația. Cine nu...
Acum o oră
11:50
Licitație aranjată pentru echipamente medicale: două companii, sancționate cu 6 milioane de lei de Consiliul Concurenței # Ziarul de Garda
Două companii SRL „GBG-MLD” și SRL „Prodomus” au fost amendate cu circa 6 milioane de lei de către Consiliul Concurenței pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție a sistemelor de compresii mecanice automate destinate IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). SRL „GBG-MLD” se prezintă a fi...
11:40
„Forța Fermierilor” organizează miercuri, 10 decembrie, un protest în fața clădirii Guvernului. Acțiunea are loc, potrivit Asociației, la inițiativa agricultorilor din sudul țării, care au fost grav afectați de secetele din ultimii ani. UPDATE 11:30 Mai mulți fermieri care participă la protest scandează: „Refinanțare, dar nu falimentare!”; „Susținem fermierii și nu datoriile!”. Agricultorii califică drept...
11:30
Video/ „16 zile” de lumină… și restul – în umbră vs. Flashmobul se încheie, violența continuă # Ziarul de Garda
Acestea nu sunt frânturi din filme sau cărți. Sunt cazuri reale… doar câteva dintre multele pe care le-am documentat în activitatea mea de jurnalistă. Dar câte cazuri au documentat colegii mei… Dar câte cazuri rămân ascunse după pereții stropiți de lacrimi, iar uneori, și de sânge. Doar 8,4% dintre femei raportează la poliție actele de...
11:30
Opt argumente împotriva integrării Universității din Cahul cu Universitatea Tehnică din Moldova # Ziarul de Garda
Propunerea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) de a integra Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a generat discuții aprinse în spațiul public. Autoritățile din educație își argumentează inițiativa prin faptul că există un declin demografic în regiune și că mai mult de jumătate dintre studenții la...
Acum 2 ore
11:20
Avere nejustificată de peste 1,5 milioane de lei în privința ex-președintelui CSJ, anchetat penal pentru îmbogățire ilicită # Ziarul de Garda
Ion Druță, ex-judecător și ex-președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ) a fost depistat cu o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de peste 1 milion 157 de mii de lei. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în acest sens, în privința magistratului și membrilor familiei sale, potrivit unui comunicat...
11:00
LIVE/ Fermierii organizează un protest în fața Guvernului. Principalele revendicări # Ziarul de Garda
„Forța Fermierilor” organizează miercuri, 10 decembrie, un protest în fața clădirii Guvernului. Acțiunea are loc, potrivit Asociației, la inițiativa agricultorilor din sudul țării, care au fost grav afectați de secetele din ultimii ani. Știrea se actualizează… Reprezentanții Asociației solicită trei revendicări: „Protestul este un semnal de alarmă pentru a ieși la dialog și acțiuni concrete”,...
10:50
LIVE TEXT/ Noi atacuri aeriene asupra Ucrainei. În 7 locații au fost înregistrate lovituri ale dronelor. Război în Ucraina, ziua 1385 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:45 În noaptea de 10 decembrie, armata rusă a atacat Ucraina cu 80 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Atacul aerian a fost respins. Conform datelor preliminare, la ora 09:00, apărarea antiaeriană a țării vecine a doborât/suprimat 50 de drone în sudul și...
Acum 4 ore
10:10
DOC/ Un cetățean ucrainean, condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri de peste 6 milioane de lei. Bărbatul și-a recunoscut vinovăția # Ziarul de Garda
Un cetățean al Ucrainei a fost condamnat la nouă ani închisoare după ce a adus prin contrabandă în R. Moldova droguri de peste șase milioane de lei, anunță miercuri, 10 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Pedeapsa este mai blândă din motiv că acesta și-a recunoscut vinovăția în timpul cercetării penale,...
10:10
Guvernul s-a întrunit într-o nouă ședință, miercuri, 10 decembrie. Pe ordinea de zi se regăsește proiectul de lege pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care se referă la majorarea cuantumului plății compensatorii de la 5500 de lei la 6300 de lei.
09:40
Pe 9 decembrie 2025, la Chișinău Arena a avut loc conferința de presă dedicată spectacolului «VOIEVOD». La eveniment au participat organizatorii – ССО Media Show Grup, Inna Iurașco și Alex Calancea, precum și artiștii: Guz, Cristian Ursache, Dumitru Băltățescu (directorul artistic al Baletului Național „JOC”) și directorul Chișinău Arena, Sergiu Stancu. Au fost prezenți reprezentanți...
08:50
UPDATE/ Rafinăria de petrol din Sîzran și-a întrerupt activitatea după atacul dronelor ucrainene — Reuters. Război în Ucraina, ziua 1385 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:40 Rafinăria de petrol din Sîzran și-a întrerupt activitatea după atacul dronelor ucrainene din 5 decembrie. Potrivit Reuters, în timpul atacului, dronele au avariat instalația de prelucrare primară a petrolului CDU-6 — un echipament cheie care fusese deja atacat de drone în august, după care a fost reparat timp de două săptămâni. Noile lucrări...
Acum 6 ore
07:40
Dorin Chirtoacă, sesizare către Maia Sandu, CSP și CSM: „Cer încetarea persecuției mele, încetarea dosarelor fabricate la comandă de Vlad Plahotniuc” # Ziarul de Garda
Fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a transmis marți, 9 decembrie, o sesizare în adresa președintei Maia Sandu, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) si Consilului Superior al Magistraturii (CSM) cu privire la „abuzurile comise de procurorii Dumitru Robu, Victoria Furtuna și alții, precum și cu privire la cele ale completului de judecată de la...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Zelenski este pregătit să organizeze alegeri în timpul războiului, dacă partenerii asigură securitatea. Război în Ucraina, ziua 1384 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Ucraina ar putea fi pregătită să organizeze alegeri în timpul războiului cu Rusiei dacă SUA și partenerii europeni contribuie la asigurarea securității, a declarat președintele Volodimir Zelenski marți, pe 9 decembrie. „Cer acum, și afirm acest lucru deschis, ca SUA să mă ajute. Împreună cu partenerii noștri europeni, putem asigura securitatea necesară pentru...
21:40
Armata Națională a primit marți, 9 decembrie, un lot de asistență din partea Alianței Nord-Atlantice (NATO), anunță Ministerul Apărării. Conform unui comunicat, donația include echipamente de protecție individuală, inclusiv căști și costume de protecție împotriva agenților radioactivi, chimici și biologici (CBRN), mulaje medicale, precum și tehnică de calcul, unități de transport și mobilier destinate pentru efectivul responsabil de recrutarea și menținerea resurselor umane în Armata Națională. „Militarii Armatei Naționale...
20:50
206 de kilometri de drumuri regionale reparate în 2025, iar încă 66 drum urmează a fi finalizate până la sfârșitul anului # Ziarul de Garda
]n acest an 206 de kilometri de drumuri regionale au fost reparate, iar încă 66 de kilometri de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la ședința...
20:10
Dorin Chirtoagă, sesizare către Maia Sandu, CSP și CSM: „Cer încetarea persecuției mele, încetarea dosarelor fabricate la comandă de Vlad Plahotniuc” # Ziarul de Garda
Fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a transmis marți, 9 decembrie, o sesizare în adresa președintei Maia Sandu, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) si Consilului Superior al Magistraturii (CSM) cu privire la „abuzurile comise de procurorii Dumitru Robu, Victoria Furtuna și alții, precum și cu privire la cele ale completului de judecată de la...
19:20
ZdG a inaugurat oficial a 5-a expoziție dedicată luptei împotriva corupției – „Războiul digital și pacea informațională” # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă a inaugurat, pe 9 decembrie, expoziția „Războiul digital și pacea informațională”, un proiect dedicat Zilei Internaționale Anticorupție, aflat la a 5-a ediție. Expoziția a fost vizitată de cititorii ZdG, jurnaliști și oficiali, printre ei – șefa Delegației UE în Republica Moldova, Iwona Piorko, dar și ministrul Educației, Dan Perciun. Totodată, în cadrul...
18:30
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că a violat ani la rând fiica vitregă. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # Ziarul de Garda
Un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea 7 ani, anunță marți, 9 decembrie, Procuratura Generală (PG). Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni...
18:10
DOC/ De la mandat interimar la administrator. Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Fabricii de Sticlă din Chișinău # Ziarul de Garda
Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, anunță Agenția Proprietății Publice (APP) printr-un comunicat. Acesta a deținut până acum funcția de administrator interimar al întreprinderii. Concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” s-a desfășurat în două etape, potrivit APP. În...
17:30
FOTO/ Accident rutier grav la Cahul. Trei lucrători medicali au ajuns la spital după ce ambulanța în care se aflau a fost tamponată de un automobil, anunță CNAMUP. Șoferul mașinii a părăsit locul accidentului, însă a fost identificat # Ziarul de Garda
Trei angajați ai Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au ajuns la spital în urma unui accident rutier grav produs luni, 8 decembrie, pe traseul Cahul-Taraclia, în apropiere de satul Moscovei, raionul Cahul. În urma impactului, se spune într-un comunicat al Centrului, șoferul automobilului implicat în accident a părăsit locul faptei, fără a...
17:20
Ministerul Mediului anunță că „ambalajele de băuturi vor deveni resursă, nu gunoi”, începând cu 2027 # Ziarul de Garda
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate, începând cu anul 2027. R. Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul, anunță Ministerul Mediului într-un comunicat de presă. Conform Ministerului, prin noul sistem, la cumpărarea unei băuturi se...
16:50
STOPFALS/ „Mii de copii sunt lipsiți de dreptul la educație”. Socialiștii scaldă în falsuri tema reorganizării instituțiilor de învățământ # Ziarul de Garda
Deputații socialiști Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au acuzat că inițiativa Ministerului Educației și Cercetării privind reorganizarea școlilor ar duce la privarea de dreptul la educație a „mii de copii”. Reprezentanții PSRM afirmă că instituțiile de învățământ ar fi desființate în masă, iar bugetul educației ar fi sacrificat în favoarea cheltuielilor militare. Potrivit Stopfals, acuzațiile...
16:40
Parteneriatul Summa-FIBA continuă investițiile strategice în economia Republicii Moldova, repoziționând Chișinăul ca hub regional pentru turism business și medical # Ziarul de Garda
Un proiect de amploare care integrează ospitalitatea internațională și serviciile medicale de generație nouă într-un format fără precedent pe piața locală Parteneriatul companiilor Summa și FIBA anunță începerea oficială a edificării unuia dintre cele mai reprezentative și importante proiecte integrate din Republica Moldova: un complex care va include două branduri internaționale Marriott International – Moxy Hotels și Residence...
16:40
LIVE TEXT/ Pokrovsk: Ucrainenii au ridicat un steag albastru-galben, pentru a arăta reporterilor că luptele continuă în orașul pe care Rusia spune că l-a cucerit deja. Război în Ucraina, ziua 1384 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:32 Comandantul Regimentului de Asalt Skala, Iuri, a dorit să le demonstreze jurnaliștilor BBC că Ucraina controlează încă nordul orașului – pentru a arăta că afirmația Kremlinului că ar fi cucerit Pokrovsk este o minciună. Prin radio, el le-a cerut doi soldați să iasă pentru scurt timp din acoperirea unei clădiri pentru a afișa...
16:20
„Moldelectrica” a solicitat energie electrică de avarie, anunță ministrul Energiei # Ziarul de Garda
În după-amiaza și seara zilei de luni, 8 decembrie, „Moldelectrica” a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pe 9 decembrie. Potrivit acestuia, livrările sunt separate de cele efectuate de către furnizorul central Energocom, pe bază de contracte comerciale sau la bursele de energie și este mult...
16:10
VIDEO/ Motivul pentru care a fost amânată examinarea cererii unei candidate la funcția de judecătoare privind înaintarea propunerii repetate șefei statului de numire în funcție. Soluția adoptată de CSM # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit marți, 9 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 17 subiecte, printre care depunerea jurământului de către judecătorii noi numiți în funcție și Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru. UPDATE 14:35 Ședința s-a încheiat. UPDATE CSM a...
15:40
Președintele Donald Trump a numit Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”. Declarațiile au fost făcute de liderul Statelor Unite într-un interviu acordat POLITICO. Acesta a discreditat aliații tradiționali ai SUA pentru că „nu au reușit să controleze migrația” și „să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”. El...
15:20
Un avion militar de tip An-22 s-a prăbușit în Rusia. La bord se aflau șapte persoane # Ziarul de Garda
Citând presa rusă și serviciile de urgență, serviciul rus Radio Liberty scrie că la bord se aflau șapte persoane. În prezent, nu există informații despre decese sau răniți, potrivit Ukrinform. Potrivit mai multor canale Telegram, aeronava s-a prăbușit în districtul Furmanovsky. Ulterior, agenția de propagandă TASS, citând serviciile de urgență, a declarat că aeronava s-a...
14:40
Zelenski, după discuțiile cu liderii europeni privind eforturile de pace conduse de SUA: „Ucraina nu are dreptul să renunțe la teritoriu” # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer și cu alți lideri europeni pentru discuții de pace la Londra pe 8 decembrie, în contextul unor eforturi reînnoite de soluționare a războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit The Kyiv Independent. Zelenski a declarat după discuții că nu există încă un consens între Ucraina,...
14:30
Peste 280 de pastile, expediate prin poștă, au fost ridicate de oamenii legii într-un dosar de contrabandă. Trei persoane sunt cercetate, un cetățean străin fiind reținut # Ziarul de Garda
Procurorii și ofițerii Serviciului Vamal au anunțat marți, 9 decembrie, deconspirarea unei scheme de introducere în R. Moldova, prin intermediul trimiterilor poștale, a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată. Un cetățean român a fost reținut, iar alți doi cetățeni moldoveni sunt cercetați în stare de libertate. Conform unui...
14:10
Nu există corupție la guvernare? De ce niciun demnitar de rang înalt al actualei guvernări nu apare în dosare penale publice de corupție? # Ziarul de Garda
În ultimii patru ani, în spațiul public nu există niciun caz cunoscut în care un ministru, un deputat PAS sau un alt funcționar de rang înalt al actualei guvernări să fi fost reținut, cercetat penal sau trimis în judecată pentru fapte de corupție. Procuratura Anticorupție și CNA au declarat pentru Ziarul de Gardă că nu...
14:10
Energocom anunță cantitatea de energie electrică achiziționată în noiembrie. Peste 25% din achiziții, realizate prin contracte cu furnizori din România și Ucraina # Ziarul de Garda
În luna noiembrie 2025, compania de stat „Energocom” a achiziționat circa 397,552 MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 134,70 EUR/MWh. Conform unui comunicat al Energocom, importurile au constituit 67,97% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat...
13:30
ULTIMA ORĂ/ O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, care nu a promovat reevaluarea externă, eliberată din funcție de CSM. Magistrata a fost lipsită de dreptul la indemnizație unică de concediere # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit marți, 9 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 17 subiecte, printre care depunerea jurământului de către judecătorii noi numiți în funcție și Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru. UPDATE 13:14 A fost anunțată o scurtă pauză....
12:50
Guvernul lituanian a declarat marți, 9 decembrie, starea de urgență din cauza baloanelor folosite de contrabandiști din Belarus, care au perturbat traficul aerian, și a solicitat Parlamentului să permită armatei să acționeze alături de poliție și poliția de frontieră, scrie Reuters. Aeroportul din Vilnius a fost închis în repetate rânduri din cauza baloanelor meteorologice, despre...
12:50
Armenia se confruntă cu una dintre cele mai severe crize din ultimii ani – conflictul deschis dintre prim-ministrul Nikol Pașinian și Biserica Apostolică Armeană (AAC). Criza a afectat politica, religia, societatea, sistemul judiciar și chiar diaspora. Pentru a înțelege ce se întâmplă, este important să cunoaștem nu doar cronologia evenimentelor, ci și cauzele care stau...
12:40
LIVE TEXT/ Peste 400 de drone, lansate ieri asupra regiunii Zaporijjea. Numărul răniților. Război în Ucraina, ziua 1384 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:30 Pe parcursul zilei de 8 decembrie, trupele ruse au lansat 642 de atacuri asupra a 26 de localități din regiunea Zaporijjea. Potrivit administrației regionale din Zaporijjea, se știe că 16 persoane au fost rănite. Trupele ruse au efectuat 13 atacuri aeriene, au lansat 407 drone de diferite tipuri asupra orașelor Zaporijjea, Kușuhum, Primorske,...
12:30
LIVE/ Ședința CSM. Judecătoarea Silvia Cecan, în fața membrilor Consiliului: „Categoric nu sunt de acord cu Raportul elaborat de Comisie. Contravine normelor legale” # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit marți, 9 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 17 subiecte, printre care depunerea jurământului de către judecătorii noi numiți în funcție și Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru. UPDATE 12:13 În fața membrilor Consiliului, magistrata a...
Ieri
12:10
LIVE/ Ședința CSM. Consiliul examinează Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Silvia Cecan # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit marți, 9 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 17 subiecte, printre care depunerea jurământului de către judecătorii noi numiți în funcție și Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru. UPDATE 12:07 Membrii Consiliului au revenit în ședință....
12:10
ZdG vă invită la expoziția „Războiul digital și pacea informațională”, dedicată Zilei Internaționale Anticorupție # Ziarul de Garda
Redacția ZdG vă invită la inaugurarea tradiționalei expoziții de Ziua Internațională Anticorupție, care va fi vernisată marți, 9 decembrie, la ora 15.00 în incinta Muzeului Național de Istorie. În acest an tema abordată este Războiul digital și pacea informațională, iar expoziția este împărțită în 3 sectoare dedicate Integrității: teritorială, politică, informațională. Exponatele predispun la reflecții...
12:00
Cum poți beneficia de scutirea de la plata impozitului pe venit pentru cheltuielile de studii ale copiilor tăi? # Ziarul de Garda
Cetățenii pot diminua impozitul pe venit cu suma cheltuită pentru cheltuielile de studii ale copiilor lor. Deputata Victoria Belous a venit cu un mesaj video în care a reamintit despre această măsură fiscală. „Începând cu acest an, dacă ai cheltuit pentru instruirea copiilor poți să diminuezi impozitul pe venit care trebuie să-l achiți la stat?...
12:00
LIVE/ Ședința CSM. A fost amânată pronunțarea deciziei pe marginea Raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Angela Braga, investigată pentru corupție # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit marți, 9 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 17 subiecte, printre care depunerea jurământului de către judecătorii noi numiți în funcție și Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru. UPDATE 11:48 Președintele CSM, Sergiu Caraman, a anunțat...
11:10
LIVE/ Ședința CSM. Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Angela Braga, investigată într-un dosar de corupție, examinat în ședință închisă, la cererea magistratei # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit marți, 9 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 17 subiecte, printre care depunerea jurământului de către judecătorii noi numiți în funcție și Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru. UPDATE 11:02 Judecătoarea Angela Braga, investigată într-un dosar...
11:00
Ce trebuie să știe cetățenii R. Moldova, aflați în Marea Britanie, dacă vor să-și preschimbe permisul de conducere pentru categoria B # Ziarul de Garda
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat marți, 9 decembrie, că eliberează un nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement) cetățenilor moldoveni din Marea Britanie care vor să-și preschimbe permisul de conducere pentru categoria B. Modelul vechi al adeverinței a fost ajustat astfel încât să corespundă cerințelor părții britanice, conform unui comunicat de presă. Adeverința poate...
10:50
LIVE/ Ședința CSM. Membrii Consiliului au aprobat retragerea cererii candidatului Ion Covalciuc de participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la CSJ # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit marți, 9 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 17 subiecte, printre care depunerea jurământului de către judecătorii noi numiți în funcție și Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru. UPDATE 10:45 Se discută pe marginea subiectului privind...
10:40
Circulația mai multor rute de troleibuz a fost afectată de o pană de curent pe strada Pan Halippa în intersecție cu șoseaua Hâncești, informează Regia Transport Electric Chișinău (RTEC), marți, 9 decembrie. Potrivit sursei, circulația are loc în felul următor: În plus, câteva unități de transport staționează. Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela Linia fierbinte...
10:30
Încă circa 30 de percheziții în dosarul de corupție la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. O persoană a fost reținută, alte 22 sunt cercetate în stare de libertate # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat în dimineața zilei de marți, 9 decembrie, că desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost...
10:20
RSF/ „Jurnaliștii nu mor, ei sunt uciși”: Raportul RFS despre reporterii și profesioniștii din media omorâți, încarcerați și ținuți prizonieri în 2025 # Ziarul de Garda
„Jurnaliștii nu mor pur și simplu, ei sunt uciși”, cu această concluzie Organizația „Reporters without Borders” (RSF) (în traducere – Reporteri fără Frontiere, n.r.) a prezentat marți, 9 decembrie, raportul cu privire la profesioniștii din media dispăruți, uciși și/ sau ținuți în captivitate în 2025. În ultimul an, cel puțin 53 dintre cei 67 de...
10:10
VIDEO/ „Trebuie să lași într-o parte ideea aceasta de fotoliu, pentru că nu suntem veșnici în aceste funcții.”Cum decurge procesul de amalgamare în trei localități din raionul Cahul? # Ziarul de Garda
În raionul Cahul, localitățile Zîrnești, Baurci-Moldoveni și Cucoara au decis să inițieze procesul de amalgamare voluntară, în urma căruia acestea vor avea o singură primărie, un singur consiliu local și un primar. La fel, acestea vor împărți un buget comun, care în următorii ani va beneficia și de suplimente financiare din partea statului în sumă...
