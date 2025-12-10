LIVE/ Ministrei Agriculturii a venit cu o reacție despre protestul fermierilor: „Fiecare are dreptul de a se expune și de a protesta”

12:00

Cetățenii pot diminua impozitul pe venit cu suma cheltuită pentru cheltuielile de studii ale copiilor lor. Deputata Victoria Belous a venit cu un mesaj video în care a reamintit despre această măsură fiscală. „Începând cu acest an, dacă ai cheltuit pentru instruirea copiilor poți să diminuezi impozitul pe venit care trebuie să-l achiți la stat?...