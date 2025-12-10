Meteorologii au emis Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova
Radio Chisinau, 10 decembrie 2025 13:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață astăzi , 10 decembrie și 11 decembrie, avertizarea fiind valabilă în intervalul orelor 19:00 și 11:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
• • •
Acum 5 minute
14:00
Ministrul Sănătății: „Spitalele regionale din Cahul și Bălți ar urma să fie finalizate în 2031” # Radio Chisinau
Construcția spitalelor regionale din Cahul și Bălți este un proces complex, care implică mai multe etape și licitații, a declarat astăzi ministrul Sănătății, Emil Ceban. Potrivit acestuia, termenii anunțați anterior (2028–2029) nu mai corespund situației reale, iar finalizarea proiectelor este estimată abia pentru anul 2031.
Acum 15 minute
13:50
Acum 30 minute
13:35
Cetățenii R. Moldova stabiliți în Canada vor beneficia de prestații sociale și pensii. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra a două acorduri internaționale care vor permite cetățenilor din R. Moldova să primească pensii și prestații sociale pentru perioadele lucrate în provincia Quebec, precum și pe întreg teritoriul Canadei. Potrivit Executivului, măsura va proteja drepturile sociale ale peste 35 mii de moldoveni care muncesc sau au muncit pe teritoriul canadian, transmite Radio Chișinău.
Acum o oră
13:25
VIDEO | Cobza românească, propusă pentru lista UNESCO. Cristian Jardan: „Un moment important pentru cultura noastră” # Radio Chisinau
Cobza, instrumentul muzical tradițional românesc, și meșteșugul confecționării sale ar putea fi incluse în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Dosarul este unul comun al Republicii Moldova și al României, iar includerea cobzei în lista UNESCO ar veni după cea a cămașei cu altiță, deja recunoscută internațional.
13:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 11 decembrie.
Acum 2 ore
12:50
Amendă de circa șase milioane de lei, după trucarea unei licitații organizate de CNAMUP # Radio Chisinau
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de circa șase milioane de lei întreprinderilor SRL „GBG-MLD” și SRL „Prodomus”. Potrivit autorității, companiile au fost sancționate pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție a sistemelor de compresii mecanice automate destinate IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
12:35
Indemnizațiile viagere acordate sportivilor vor putea fi anulate în cazul încălcării legislației antidoping # Radio Chisinau
Indemnizațiile viagere acordate sportivilor vor putea fi anulate în cazul în care aceștia vor admite încălcări ale legislației antidoping. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern.
12:20
Cetățenii reveniți din diasporă vor beneficia în continuare de facilități fiscale și vamale la importul unor bunuri de uz personal # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care revin din diasporă vor fi scutiți în continuare de plata drepturilor de import pentru anumite bunuri de uz personal. Guvernul a avizat astăzi pozitiv proiectul de lege care prevede prelungirea mecanismului de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru persoanele care aleg să revină cu traiul în țară.
Acum 4 ore
12:00
Republica Moldova și Qatar vor beneficia de asistență administrativă reciprocă pentru aplicarea corectă a legislației vamale și pentru prevenirea, investigarea și combaterea contravențiilor vamale. Decizia privind inițierea negocierilor a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Guvernului.
11:50
R. Moldova se pregătește să devină membră cu drepturi depline a Organizației Europene de Brevete # Radio Chisinau
R. Moldova se pregătește să devină membră cu drepturi depline a Organizației Europene de Brevete. În acest sens Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede aderarea țării la Convenția privind eliberarea brevetelor europene. Potrivit directorului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Eugeniu Rusu, acest fapt va permite inventatorilor și companiilor din Moldova să obțină protecție pentru invențiile lor în 39 de state europene printr-o singură procedură.
11:35
Federației de taekwondo WTF din Moldova are un nou președinte – Maxim Gaus. El a fost ales cu 20 de voturi „pentru” și trei abțineri. Alți doi candidați s-au retras în favoarea lui.
11:25
Tot mai multe cazuri de infecții respiratorii acute: ANSP raportează creștere săptămânală cu 4% # Radio Chisinau
Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut cu 4% săptămâna trecută. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a raportat 2 185 de îmbolnăviri la nivel național, majoritatea în rândul copiilor, transmite IPN.
11:10
Elena Oleinic-Slivinschi, eliberată din funcția de director adjunct al Agenției de Investiții # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat în ședința de astăzi încheierea mandatului Elenei Oleinic Slivinschi din funcția de director general adjunct al Agenției de Investiții, în baza cererii de demisie.
10:55
Colaborarea misionară dintre Arhiepiscopia Chișinăului și Arhiepiscopia Iașilor, consolidată la întâlnirea delegațiilor celor două eparhii # Radio Chisinau
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, și la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în data de 3 decembrie, o delegație a Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Chișinăului a efectuat o vizită de lucru și cunoaștere la Arhiepiscopia Iașilor, în cadrul parteneriatului de colaborare existent între cele două eparhii.
10:50
„Bine ai venit” și „Trăiască prietenia dintre România și Franța”. Emmanuel Macron i s-a adresat lui Nicușor Dan în limba română (VIDEO) # Radio Chisinau
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a postat pe X o înregistrare video în care îi spune lui Nicușor Dan, în limba română, „Bine ai venit” și „Trăiască prietenia dintre România și Franța”.
10:35
Colaborarea misionară dintre dintre Arhiepiscopia Chișinăului și Arhiepiscopia Iașilor, consolidată la întânirea delegațiilor celor două eparhii # Radio Chisinau
10:25
Astăzi este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Omului – celebrată la nivel mondial # Radio Chisinau
Astăzi este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Omului – celebrată la nivel mondial. Ziua marchează adoptarea și proclamarea, la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, elaborată sub egida ONU.
10:05
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 decembrie 2025.
Acum 6 ore
10:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
09:50
Chișinăul cere din nou autorităților separatiste de la Tiraspol să respecte drepturile elevilor și ale școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului # Radio Chisinau
La data de 09 decembrie 2025 a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru educație, cu participarea experților de pe ambele maluri ale Nistrului. Discuțiile s-au axat pe funcționarea instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor și soluționarea aspectelor tehnice de actualitate, precizează un comunicat al Biroului politici de reintegrare.
09:45
Dialog moldo-bulgar la Chișinău: Evoluțiile din regiunea transnistriană, în centrul discuțiilor dintre Valeriu Chiveri și ambasadoarea Bulgariei # Radio Chisinau
La 9 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Bulgaria în Republica Moldova, Maya Dobreva.
09:35
Dialog moldo-bulgar la Chișinău: Evoluțiile din Transnistria, în centrul discuțiilor dintre Valeriu Chiveri și ambasadoarea Bulgariei # Radio Chisinau
09:25
Republica Moldova continuă să se bucure de temperaturi în creștere, potrivit specialiștilor meteo. Pentru ziua de miercuri sunt prognozate maxime cuprinse între 8 și 11 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor ajunge la aproximativ 5 grade Celsius.
09:05
Riscul unei crize de electricitate în R. Moldova se menține, atât timp cât Rusia bombardează Ucraina (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa atenționează asupra riscului unei crize de electricitate, pe fundalul războiului din Ucraina. De asemenea, jurnaliștii continuă să relateze de la ședințele de judecată ale lui Plahotniuc.
08:50
FOTO | Armata Națională a R. Moldova a primit echipamente de protecție din partea NATO # Radio Chisinau
Armata Națională a Republicii Moldova a primit ieri, 9 decembrie, echipamente noi din partea Alianței Nord-Atlantice (NATO). Donația include căști și costume de protecție împotriva agenților radioactivi, chimici și biologici (CBRN), mulaje medicale, tehnică de calcul, unități de transport și mobilier, destinate pentru efectivul responsabil de recrutarea și menținerea resurselor umane.
08:35
Sindicate: Salariul minim rămâne sub standarde, iar pensiile viitoare depind de subvenții # Radio Chisinau
Salariul minim actual nu acoperă necesitățile elementare și nici nu permite acumularea unei pensii minime fără subvenții masive de la bugetul de stat. Îngrijorările au fost reiterate de sindicate în cadrul unor discuții cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), estimările pentru 2026 indică necesitatea unor alocări suplimentare de 2,79 miliarde de lei.
08:25
Elevii din mai multe școli vor beneficia de un sistem instituțional de ghidare în carieră # Radio Chisinau
Elevii din 15 școli-model din Republica Moldova vor beneficia de un sistem instituțional de ghidare în carieră. Acesta a fost conceput pentru a ajuta elevii să-și descopere interesele, să ia decizii informate și să-și planifice traseul profesional.
08:10
Șeful Statului Major Comun al Gărzii Naționale din Carolina de Nord a revenit în R. Moldova: Cu cine va avea întrevederi # Radio Chisinau
Generalul de Brigadă Charles „Wes” Morrison, Șeful Statului Major Comun al Gărzii Naționale din Carolina de Nord, a revenit în Republica Moldova. Aceasta este a treia sa vizită în 2025, precizează Ambasada Statelor Unitele ale Americii în R. Moldova.
Acum 24 ore
21:05
Ziua Internațională împotriva Corupției. Comisia Europeană va prezenta anul viitor prima strategie anticorupție a UE # Radio Chisinau
Comisia Europeană va prezenta anul viitor prima strategie anticorupție a UE, document care va defini prioritățile strategice și care va stabili o abordare cuprinzătoare pentru prevenirea și reprimarea corupției, au anunțat Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, și Michael McGrath, comisar european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor.
20:50
Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor avertizează consumatorii să fie extrem de atenți atunci când aleg servicii de catering pentru evenimente, fie că este vorba despre o petrecere mică sau un eveniment de amploare. Instituția subliniază că, în lipsa unor verificări prealabile, există riscul apariției intoxicațiilor alimentare, motiv pentru care fiecare furnizor trebuie ales cu responsabilitate.
20:25
Ministrul Mediului avertizează: Pădurile ajung la vârsta la care nu se mai pot regenera singure și devin vulnerabile la boli și dăunători # Radio Chisinau
O parcelă de pădure tânără de stejar, ajunsă astăzi la vârsta de zece ani, cu o rată de prindere de aproximativ 95%, demonstrează eficiența lucrărilor de regenerare forestieră realizate în Republica Moldova.
20:05
Autoritățile vor stabili numărul minim și maxim de elevi pe clasă, din cauza aglomerări # Radio Chisinau
Direcția generală, educație, tineret și sport a municipiului Chișinău urmează să aprobe numărul minim și maxim de elevi în sala de clasă în cadrul Consiliului de administrație al instituției, până la 31 ianuarie 2026. Inițiativa vine în contextul în care numărul de elevi în capitală este în creștere constantă, iar clasele devin tot mai aglomerate.
19:45
Constatarea îi aparține Ludmilei Malcoci, membru al Consiliului de administrare a Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD) și director executiv Keystone Moldova.
19:25
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Din 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul.
19:05
Liderii UE se reunesc pe 18–19 decembrie pentru discuții decisive privind sprijinul european pentru Ucraina # Radio Chisinau
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat marți pe șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană la summitul din 18–19 decembrie, de la Bruxelles, unde vor avea loc discuții decisive privind sprijinul european pentru Ucraina și viitorul cadru financiar multianual al UE (MFF) pentru 2028–2034.
18:45
Peste 100 de participanți iau parte la instruirile pentru antreprenorii începători din raioanele Ialoveni, Hîncești, Cimișlia și Strășeni # Radio Chisinau
Astăzi, la Ialoveni, au demarat instruirile destinate antreprenorilor începători, organizate de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Proiectul Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și P.P. Monitorul Fiscal FISC.md.
18:25
Elevii din Republica Moldova vor avea vacanța de iarnă între 25 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026, perioadă care se suprapune cu mai multe zile de sărbătoare nelucrătoare valabile și pentru angajații din sectorul bugetar.
18:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
18:05
Alexandru Munteanu a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier: 206 km de drumuri regionale, finalizate în acest an # Radio Chisinau
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă 66 de km de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la ședința Consiliului Fondului rutier, prezidată de Premierul Alexandru Munteanu.
17:45
R. Moldova devine parte a coridorului de transport dintre Marea Neagră și Marea Egee # Radio Chisinau
Republica Moldova a fost inclusă în Platforma Coridorului Marea Neagră-Marea Egee, prevăzută în Memorandumul de înțelegere semnat între Guvernele României, Bulgariei și Greciei.
17:30
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene, în valoare totală de peste 4,2 milioane de lei.
17:15
Alexandr Esaulenco: R. Moldova analizează posibilitatea de a cumpăra gaz de la compania azeră SOCAR # Radio Chisinau
Republica Moldova examinează foarte serios posibilitățile de aprofundare a cooperării energetice cu compania petrolieră azeră SOCAR, inclusiv în ceea ce privește achiziția de gaze naturale. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova la Baku, Alexandr Esaulenco, în cadrul unui interviu pentru agenția de presă azeră Report, citată de IPN.
17:05
În după-amiaza și seara zilei de luni, 8 decembrie, Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Solicitarea a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la valorile prognozate a consumului și generării pe piața energiei electrice. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
16:50
În perioada sărbătorilor de iarnă, când mulți cetățeni sunt în căutarea cadourilor perfecte pentru cei dragi, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor avertizează asupra riscurilor pe care le prezintă produsele suspect de ieftine. Autoritățile atrag atenția că piețele și zonele adiacente sunt pline de cosmetice și articole de parfumerie contrafăcute, neconforme sau chiar periculoase, comercializate în ambalaje asemănătoare celor originale, la prețuri de doar 50 de lei.
16:40
Republica Moldova încă se mai confruntă cu fenomenul apelurilor non-urgente. 36% dintre apelurile primite la 112, în acest an, nu au fost situații reale de urgență. Cel mai des, oamenii întreabă cât este ceasul, data, solicită servicii de lumină, gaz sau inventează situații și fac glume pe seama urgențelor. Problema este că, în tot acest timp, un alt om care are cu adevărat nevoie de ajutor trebuie să aștepte
16:30
Alexandru Munteanu: Avem responsabilitatea să protejăm cetățenii noștri și contribuim la menținerea păcii pe continent # Radio Chisinau
Părțile au discutat despre contextul regional de securitate și sprijinul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european.
16:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Odată cu sincronizarea sistemului energetic al Republicii Moldova și Ucrainei într-un bloc comun, sistemul nostru energetic este echilibrat de către Ucraina # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Chișinăul a cumpărat, în ultimele zile, energie electrică din România în regim de avarie pentru a evita deconectările care ar fi putut surveni și în R.Moldova în urma bombardamentelor rusești asupra sistemului energetic din Ucraina. În același timp, experții atenționează că, fără capacități proprii de generare, R.Moldova rămâne extrem de vulnerabilă la orice șoc exter, transmite Radio Chișinău.
15:55
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” # Radio Chisinau
Asociația Obștească „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova” a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria A – „Literatura”, distincție conferită de președintele României, Nicușor Dan. Ceremonia de înmânare a avut loc la Ambasada României la Chișinău și a fost găzduită de ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu.
15:45
Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu Boris Ruge, secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate # Radio Chisinau
15:40
Alexandru Munteanu, s-a întâlnit astăzi cu secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge. # Radio Chisinau
