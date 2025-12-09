ANSA avertizează: Cum să alegi un serviciu de catering sigur pentru evenimente
Radio Chisinau, 9 decembrie 2025 20:50
Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor avertizează consumatorii să fie extrem de atenți atunci când aleg servicii de catering pentru evenimente, fie că este vorba despre o petrecere mică sau un eveniment de amploare. Instituția subliniază că, în lipsa unor verificări prealabile, există riscul apariției intoxicațiilor alimentare, motiv pentru care fiecare furnizor trebuie ales cu responsabilitate.
Acum 15 minute
21:05
Ziua Internațională împotriva Corupției. Comisia Europeană va prezenta anul viitor prima strategie anticorupție a UE # Radio Chisinau
Comisia Europeană va prezenta anul viitor prima strategie anticorupție a UE, document care va defini prioritățile strategice și care va stabili o abordare cuprinzătoare pentru prevenirea și reprimarea corupției, au anunțat Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, și Michael McGrath, comisar european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor.
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:25
Ministrul Mediului avertizează: Pădurile ajung la vârsta la care nu se mai pot regenera singure și devin vulnerabile la boli și dăunători # Radio Chisinau
O parcelă de pădure tânără de stejar, ajunsă astăzi la vârsta de zece ani, cu o rată de prindere de aproximativ 95%, demonstrează eficiența lucrărilor de regenerare forestieră realizate în Republica Moldova.
Acum 2 ore
20:05
Autoritățile vor stabili numărul minim și maxim de elevi pe clasă, din cauza aglomerări # Radio Chisinau
Direcția generală, educație, tineret și sport a municipiului Chișinău urmează să aprobe numărul minim și maxim de elevi în sala de clasă în cadrul Consiliului de administrație al instituției, până la 31 ianuarie 2026. Inițiativa vine în contextul în care numărul de elevi în capitală este în creștere constantă, iar clasele devin tot mai aglomerate.
19:45
Constatarea îi aparține Ludmilei Malcoci, membru al Consiliului de administrare a Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD) și director executiv Keystone Moldova.
19:25
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Din 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul.
Acum 4 ore
19:05
Liderii UE se reunesc pe 18–19 decembrie pentru discuții decisive privind sprijinul european pentru Ucraina # Radio Chisinau
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat marți pe șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană la summitul din 18–19 decembrie, de la Bruxelles, unde vor avea loc discuții decisive privind sprijinul european pentru Ucraina și viitorul cadru financiar multianual al UE (MFF) pentru 2028–2034.
18:45
Peste 100 de participanți iau parte la instruirile pentru antreprenorii începători din raioanele Ialoveni, Hîncești, Cimișlia și Strășeni # Radio Chisinau
Astăzi, la Ialoveni, au demarat instruirile destinate antreprenorilor începători, organizate de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Proiectul Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și P.P. Monitorul Fiscal FISC.md.
18:25
Elevii din Republica Moldova vor avea vacanța de iarnă între 25 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026, perioadă care se suprapune cu mai multe zile de sărbătoare nelucrătoare valabile și pentru angajații din sectorul bugetar.
18:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
18:05
Alexandru Munteanu a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier: 206 km de drumuri regionale, finalizate în acest an # Radio Chisinau
Lucrările de reparare a 206 km de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar încă 66 de km de drum urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la ședința Consiliului Fondului rutier, prezidată de Premierul Alexandru Munteanu.
17:45
R. Moldova devine parte a coridorului de transport dintre Marea Neagră și Marea Egee # Radio Chisinau
Republica Moldova a fost inclusă în Platforma Coridorului Marea Neagră-Marea Egee, prevăzută în Memorandumul de înțelegere semnat între Guvernele României, Bulgariei și Greciei.
17:30
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene, în valoare totală de peste 4,2 milioane de lei.
Acum 6 ore
17:15
Alexandr Esaulenco: R. Moldova analizează posibilitatea de a cumpăra gaz de la compania azeră SOCAR # Radio Chisinau
Republica Moldova examinează foarte serios posibilitățile de aprofundare a cooperării energetice cu compania petrolieră azeră SOCAR, inclusiv în ceea ce privește achiziția de gaze naturale. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova la Baku, Alexandr Esaulenco, în cadrul unui interviu pentru agenția de presă azeră Report, citată de IPN.
17:05
În după-amiaza și seara zilei de luni, 8 decembrie, Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Solicitarea a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la valorile prognozate a consumului și generării pe piața energiei electrice. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
16:50
În perioada sărbătorilor de iarnă, când mulți cetățeni sunt în căutarea cadourilor perfecte pentru cei dragi, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor avertizează asupra riscurilor pe care le prezintă produsele suspect de ieftine. Autoritățile atrag atenția că piețele și zonele adiacente sunt pline de cosmetice și articole de parfumerie contrafăcute, neconforme sau chiar periculoase, comercializate în ambalaje asemănătoare celor originale, la prețuri de doar 50 de lei.
16:40
Republica Moldova încă se mai confruntă cu fenomenul apelurilor non-urgente. 36% dintre apelurile primite la 112, în acest an, nu au fost situații reale de urgență. Cel mai des, oamenii întreabă cât este ceasul, data, solicită servicii de lumină, gaz sau inventează situații și fac glume pe seama urgențelor. Problema este că, în tot acest timp, un alt om care are cu adevărat nevoie de ajutor trebuie să aștepte
16:30
Alexandru Munteanu: Avem responsabilitatea să protejăm cetățenii noștri și contribuim la menținerea păcii pe continent # Radio Chisinau
Părțile au discutat despre contextul regional de securitate și sprijinul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european.
16:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Odată cu sincronizarea sistemului energetic al Republicii Moldova și Ucrainei într-un bloc comun, sistemul nostru energetic este echilibrat de către Ucraina # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Chișinăul a cumpărat, în ultimele zile, energie electrică din România în regim de avarie pentru a evita deconectările care ar fi putut surveni și în R.Moldova în urma bombardamentelor rusești asupra sistemului energetic din Ucraina. În același timp, experții atenționează că, fără capacități proprii de generare, R.Moldova rămâne extrem de vulnerabilă la orice șoc exter, transmite Radio Chișinău.
15:55
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” # Radio Chisinau
Asociația Obștească „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova” a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria A – „Literatura”, distincție conferită de președintele României, Nicușor Dan. Ceremonia de înmânare a avut loc la Ambasada României la Chișinău și a fost găzduită de ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu.
15:45
Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu Boris Ruge, secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate # Radio Chisinau
Părțile au discutat despre contextul regional de securitate și sprijinul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european.
15:40
Alexandru Munteanu, s-a întâlnit astăzi cu secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge. # Radio Chisinau
Părțile au discutat despre contextul regional de securitate și sprijinul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european.
15:30
Un depozit cu fân în flăcări la Dezghingea: Au intervenit cinci echipaje de salvatori # Radio Chisinau
În seara zilei de 8 decembrie, pompierii au fost alertați de urgență după ce la Serviciul 112 a fost înregistrat un apel care semnala fum la o fermă zootehnică din localitatea Dezghingea, raionul Comrat. La fața locului au fost trimise cinci echipaje de salvatori și pompieri.
15:20
Judecătoarea Silvia Cecan, demisă de la Curtea de Apel Centru. A picat evaluarea externă # Radio Chisinau
Silvia Cecan a fost eliberată din funcția de judecător al Curții de Apel Centru. Aceasta nu are dreptul de a exercita funcții publice timp de cinci ani și a fost lipsită de indemnizația unică de concediere. Decizia a fost luată ca urmare a aprobării, de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a raportului de reevaluare, întocmit de Comisia de evaluare externă, constatând nepromovarea evaluării externe.
Acum 8 ore
15:00
Pensii și alte prestații sociale pentru cetățenii R. Moldova stabiliți în Croația. CNAS desfășoară prima rundă de negocieri # Radio Chisinau
Cetățenii din R. Moldova stabiliți în Croația vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) desfășoară astăzi, la Chișinău, prima rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Republica Croația în domeniul securității sociale.
14:50
Autoritățile au deconspirat o schemă de introducere ilegală a pastilelor în R. Moldova. # Radio Chisinau
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă de introducere în Republica Moldova a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată.
14:35
Nicușor Dan a fost întâmpinat de Garda de onoare și așteptat la intrarea în Palatul Elysee de Emmanuel Macron.
14:25
Bugetul Chișinăului pentru 2026: venituri de 9,6 miliarde și cheltuieli de 10,7 miliarde lei # Radio Chisinau
Proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026 prevede venituri în valoare de 9,6 miliarde de lei, iar cheltuielile sunt estimate la 10,7 miliarde de lei. Cea mai mare parte a fondurilor – 67% – va fi alocată domeniului social. Documentul este prezentat de către Direcția generală finanțe pentru consultări publice, transmite IPN.
14:10
De ce găsim cutii cu sigiliul ANSA pe rafturi în magazine? Instituția vine cu precizări # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu explicații după ce, pe rețelele sociale, au apărut imagini care prezintă o cutie de produse expusă pe raftul unui supermarket, sigilată cu bandă adezivă inscripționată cu logo-ul instituției. Potrivit ANSA, aceste imagini au generat interpretări eronate privind conformitatea produselor, transmite MOLDPRES.
13:45
Fostul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, decorat cu Ordinul de Merit al Ucrainei (FOTO) # Radio Chisinau
Fostul ministru al Culturii Sergiu Prodan a fost decorat cu Ordinul de Merit al Ucrainei, clasa a II-a. Distincția i-a fost înmânată la Chișinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, conferită prin decretul președintelui Volodimir Zelenski.
13:25
Dacia deschide în România comenzile pentru noile modele Sandero. Cât costă cea mai vândută mașină din Europa # Radio Chisinau
La două luni după prezentarea lor oficială la Paris, Dacia deschide comenzile în România pentru noile modele Sandero și Sandero Stepway. Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa în 2024. Livrările în showroom-uri vor avea loc în primul trimestru al anului viitor.
Acum 12 ore
13:10
Familia Regală a României a premiat mai multe personalități din R. Moldova care au avut contribuții în educație și civism # Radio Chisinau
Mai multe personalități și instituții din Republica Moldova au fost recunoscute pentru contribuția lor în educație, civism și dezvoltarea comunității, la Seara Regală dedicată Curajului Civic, găzduită luni, de Palatul Regal din București. Evenimentul se află sub patronajul Majestății Sale Custodele Coroanei și a reunit demnitari ai României și Republicii Moldova, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai mediului academic, cultural și civic din ambele state, transmite IPN.
12:55
Ucraina pregătește un nou plan de pace, în timp ce Zelenski exclude cedarea de teritorii în schimbul păcii # Radio Chisinau
Ucraina se pregătește să prezinte Casei Albe un plan de pace revizuit, în încercarea de a evita concesii teritoriale către Rusia, scrie BBC. Kievul urmează să propună alternative Statelor Unite, după ce președintele Volodimir Zelenski a exclus din nou cedarea teritoriilor, afirmând că nu are „niciun drept” să facă acest lucru în conformitate cu legislația ucraineană sau internațională.
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 10 decembrie.
12:25
Alertă de călătorie în Lituania, emisă de MAE. Cetățenii, supuși unor controale suplimentare # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania, sunt atenționați că ar putea fi supuși unor controale suplimentare, după ce astăzi, Cabinetul de miniștri al Lituaniei a decis instituirea Stării de urgență pe tot teritoriul țării.
12:00
Dan Perciun le răspunde partidelor nemulțumite de reforma în Educație: „Ministerul pune accent pe calitate” # Radio Chisinau
Abordarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) în cazul reformei privind consolidarea rețelei școlare pune accentul pe calitate, nu pe reducerea cheltuielilor, iar resursele eliberate vor fi reinvestite integral în educație. Obiectivul MEC este asigurarea celor mai bune condiții de învățare pentru fiecare copil, indiferent de localitate, afirmă ministrul Dan Perciun, în contextul criticilor și nemulțumirilor exprimate de partidele de opoziție privind optimizarea unor instituții de învățământ, transmite MOLDPRES.
11:35
UE va crește sprijinul pentru Republica Moldova după atacurile rusești asupra energiei din Ucraina # Radio Chisinau
Uniunea Europeană intenționează să sporească sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Despre aceasta a declarat reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, într-o conferință de presă la Bruxelles, transmite IPN.
11:20
Doi copii au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o coloană pe gaz # Radio Chisinau
Doi copii de 2 și 6 ani s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la coloană pe gaz utilizat pentru încălzirea apei, instalat în odaia băii și conectat la o butelie de gaz propan–butan. Cazul a avut loc ieri seară, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești.
11:05
CNA a descins cu peste 30 de percheziții în raionul Călărași în dosarul de corupție la examenele auto. O persoană a fost reținută, iar alte 22 urmează să fie audiate # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-un dosar privind corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor începute pe 15 octombrie, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute trei persoane.
10:50
OAMENI ȘI IDEI | O poveste despre suferință, curaj și regăsire: „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”, de Maria Ciobanu (Video) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și idei”, am cunoscut-o pe Maria Ciobanu, autoarea unei cărți-mărturisire, scrisă după ani de căutări, durere, internări, depresie, recuperare și, în cele din urmă, o formă de împăcare cu propriul eu. Pe 13 decembrie, la Biblioteca Națională, Maria Ciobanu își lansează cartea, care pentru ea nu este doar un eveniment editorial, ci și o întoarcere acasă, atât geografic, cât și emoțional:
10:25
Întrevederi la nivel înalt ale ministrului Mihai Popșoi în Carolina de Nord. Noi oportunități de cooperare, în discuții (FOTO) # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut mai multe întrevederi oficiale în statul Carolina de Nord, în cadrul programului său de lucru în Statele Unite ale Americii.
10:10
Va fi prelungită protecția temporară a ucrainenilor strămutați în Republica Moldova # Radio Chisinau
Procedura de prelungire a mecanismului de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina a fost inițiată de Ministerul Afacerilor Interne. Prin acest demers, Moldova se aliniază deciziei UE de extindere a protecției temporare pentru încă un an, până la 4 martie 2027, transmite IPN.
09:55
Ambasada Statelor Unite ale Americii din Republica Moldova, în cooperare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), desfășoară astăzi, în intervalul 09:00–12:00, un exercițiu tactic de reacționare și răspuns în caz de situații excepționale.
09:50
Ambasada Statelor Unite ale Americii din Republica Moldova, în cooperare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), desfășoară astăzi, în intervalul 09:00–12:00, un exercițiu tactic de reacționare și răspuns în caz de situații excepționale.
09:40
Rusia continuă să destabilizeze țări, inclusiv R. Moldova, pe care încă o vede ca parte a sferei sale de influență (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău descrie condițiile din Penitenciarul nr. 13, în care sunt „cazați” Plahotniuc, Țuțu și Guțul. Totodată, jurnaliștii relatează despre motivele pentru care Republica Moldova a decis să închidă Centrul Rus de Știință și Cultură. Presa mai reține și declarația ambasadorului Danemarcei în Republica Moldova, Søren Jensen care spune că „Rusia continuă să destabilizeze țări, inclusiv Republica Moldova, pe care încă o vede ca parte a sferei sale de influență” și subliniază necesitatea ca Chișinăul să-și întărească reziliența și capacitățile de apărare.
09:10
Ministrul Energiei: „Statul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil, care va putea activa legal pâna în primăvara anului 2026” # Radio Chisinau
Lukoil își poate continua activitatea în retail până în primăvara anului viitor, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care a clarificat situația rețelei de benzinării Lukoil din Republica Moldova, în contextul prelungirii termenelor legate de sancțiunile americane, transmite MOLDPRES.
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei.
08:40
Administrația regiunii transnistrene a anunțat introducerea unor noi restricții privind utilizarea fondurilor bugetare, justificând măsura prin deteriorarea situației economice și pregătirea pentru următorul an financiar. La Tiraspol se subliniază că schimbările vizează în primul rând termenele de depunere a documentelor și posibilitatea de a angaja noi obligații financiare, transmite corespondentul IPN din regiune.
08:25
Ambasadoarea R. Moldova pe lângă Sfântul Scaun a prezentat scrisorile de acreditare Papei Leon al XIV-lea (FOTO) # Radio Chisinau
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru, a prezentat scrisorile de acreditare Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate în Palatul Apostolic, în istorica Sală Clementină.
Acum 24 ore
08:10
METEO | Cer noros fără precipitații esențiale. Câte grade se vor înregistra astăzi, 9 decembrie # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 9 decembrie, cer predominant noros, fără precipitații esențiale.
