Nouă posturi de pompieri au fost renovate cu suportul Uniunii Europene

Republica Moldova încă se mai confruntă cu fenomenul apelurilor non-urgente. 36% dintre apelurile primite la 112, în acest an, nu au fost situații reale de urgență. Cel mai des, oamenii întreabă cât este ceasul, data, solicită servicii de lumină, gaz sau inventează situații și fac glume pe seama urgențelor. Problema este că, în tot acest timp, un alt om care are cu adevărat nevoie de ajutor trebuie să aștepte