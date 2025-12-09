Energocom anunță cantitatea de energie electrică achiziționată în noiembrie. Peste 25% din achiziții, realizate prin contracte cu furnizori din România și Ucraina

13:00

Droguri de peste 350 de mii de lei au fost depistate de oamenii legii în sectorul Botanica al capitalei asupra unui tânăr de 18 ani, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Un echipaj al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), aflat în misiune, a observat un tânăr ce avea un comportament suspect....