O victorie ca o gură de aer pentru FC Liverpool

18:20

Violența împotriva femeilor din politică continuă să fie o barieră extrem de mare pentru democrație, iar la alegerile parlamentare din 2025 s-a pus multă presiune asupra femeilor. Cinci la sută dintre femeile candidate la ultimele alegeri au raportat forme de violență chiar în ziua alegerilor, 2% - incidente care au vizat familia, iar 35 la sută au afirmat că au fost afectate.