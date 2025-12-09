S-a stabilit țintarul fazei a doua a campionatului național de fotbal

17:20

Mai multe taxe locale din municipiul Chișinău ar putea fi majorate în 2026, autoritățile capitalei propunându-și să colecteze peste 526 de milioane de lei, cu aproape 139 de milioane mai mult decât în 2025. Proiectul de decizie cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2026 se află la etapa consultărilor publice, iar luni, 8 decembrie, a avut loc prima rundă de discuții.