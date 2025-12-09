CNSM cere ajustarea politicilor salariale pentru 2026. Discuții cu ministrul Finanțelor
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită ajustări urgente la politicile salariale și fiscale pentru anul 2026. În cadrul unei întrevederi cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, pe 9 decembrie, liderii sindicali au reiterat necesitatea respectării Directivei UE privind salariile minime adecvate, care prevede atingerea unui nivel de cel puțin 50% din salariul mediu.
Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie din România, în după-amiaza și în seara zilei de luni, 9 decembrie, din cauza dezechilibrului în sistemul electroenergetic național, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, aceste livrări sunt separate de achizițiile realizate de furnizorul central Energocom prin contracte comerciale sau la bursele de energie și sunt considerabil mai scumpe.
CNSM cere ajustarea politicilor salariale pentru 2026. Discuții cu ministrul Finanțelor
Anenii Noi: Un bătrân de 72 de ani, salvat dintr-un incendiu după ce plita electrică a luat foc # Radio Moldova
Un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost transportat la spital în noaptea de 8 decembrie, după ce a fost salvat dintr-un incendiu izbucnit în locuința sa din satul Floreni, raionul Anenii Noi. Victima a suferit o intoxicație cu produse de ardere și a fost transportată la spitalul raional.
Republica Moldova își consolidează colaborarea cu NATO prin programul de parteneriat 2025-2028 # Radio Moldova
Colaborarea Republicii Moldova cu NATO va continua prin Programul de parteneriat 2025–2028, document care stabilește obiectivele de cooperare bilaterală în domeniul securității și apărării. Printre priorități se regăsesc contracararea amenințărilor hibride, promovarea comunicării strategice și sporirea asistenței în situații de urgență.
Republica Moldova a ajuns la 930 de MW capacitate instalată din surse regenerabile și se apropie de pragul de 25% # Radio Moldova
Republica Moldova se apropie de pragul de 25% de energie electrică din surse regenerabile. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului Sectorial pentru asistență externă în domeniul energetic, la care au participat reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, ai instituțiilor energetice naționale, ai Secretariatului Comunității Energetice, ai Comisiei Economice a ONU pentru Europa, PNUD, ai Băncii Mondiale, ai agențiilor internaționale de cooperare și ai companiilor din sector.
Sprijin continuu pentru refugiații ucraineni: protecția temporară va fi prelungită până în 2027 # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) inițiază procedura de prelungire a protecției temporare pentru persoanele strămutate din Ucraina, introdusă în 2022 și extinsă de mai multe ori în conformitate cu o decizie a UE. Prelungirea actuală se va aplica până pe 4 martie 2027, oferind sprijin continuu persoanelor strămutate și consolidând solidaritatea față de Ucraina și cetățenii săi.
Investiții de 55 de milioane de euro pentru modernizarea sistemelor de irigații din Republica Moldova. Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) sprijină sectorul printr-un credit de 40 de milioane de euro, completat de un grant de 15 milioane de euro din partea Uniunii Europene. Proiectul va demara în prima jumătate a anului 2026.
Echipele din eșalonul superior al campionatului național de fotbal au aflat programul meciurilor din faza a 2-a a competiției. La sediul federației de profil a avut loc tragerea la sorți tradițională.
Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și-au condus marți, 9 decembrie, simpatizanții la un protest organizat în fața Guvernului împotriva reformei inițiate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Manifestanții au acuzat autoritățile de închiderea școlilor și au cerut demisia actualei guvernări.
Intoxicație cu monoxid de carbon într-o locuință din Fălești: doi minori au ajuns la spital # Radio Moldova
Doi minori cu vârste de 2 și 6 ani au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Incidentul s-a produs în seara zilei de 8 decembrie, într-o locuință din satul Șoltoaia din raionul Fălești.
Fermierii afectați de secetă anunță noi proteste: cer sprijin financiar și anularea Legii camerelor agricole # Radio Moldova
Fermierii acuză „lipsă de reacție” a Cabinetului de miniștri la nevoile agricultorilor și anunță proteste în fața clădirii Guvernului pentru ziua de miercuri, 10 decembrie.
Sergiu Prodan, fostul ministrul al Culturii Republicii Moldova, a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merit” de gradul II de ambasadorul Ucrainei la Chișinău. Ceremonia solemnă a avut loc marți, 9 decembrie, la sediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
Șapte persoane și-au pierdut viața după ce un avion militar de transport de tip An-22 s-a prăbușit în dimineața zilei de 9 decembrie pe teritoriul regiunii Ivanovo din Federația Rusă. Toți cei aflați la bord erau membri ai echipajului, iar, potrivit informațiilor preliminare, nimeni nu a supraviețuit impactului.
Situație tot mai tensionată între starul echipei FC Liverpool, Mohamed Salah, și antrenorul Arne Slot. Fotbalistul egiptean, care și-a exprimat în public nemulțumirea că a fost lăsat rezervă în 3 meciuri la rând, nu a fost inclus în lot nici pentru partida cu Internazionale Milano din Liga Campionilor. Antrenorul olandez a comentat situația.
Ratare uluitoare în Superliga românească de fotbal. Claudiu Petrila nu a putut marca dintr-o poziție ideală în meciul disputat de liderul Rapid București pe terenul lui FC Botoșani. Meciul etapei a 19-a dintre FC Botoșani și Rapid București s-a încheiat la egalitate, cu scorul alb de 0:0. În minutul 20, altruist, Alexandru Dobre a trimis balonul în fața porții, iar deși bine plasat, din câțiva metri, Claudia Petrila a ratat în mod incredibil, cu poarta goală.
Doi moldoveni, reținuți pentru organizarea trecerilor ilegale ale migranților din țări afro-asiatice spre UE # Radio Moldova
O rețea care transporta migranți din țări afro-asiatice spre România, pentru a-i ajuta să treacă ilegal în Uniunea Europeană (UE), a fost destructurată la Ungheni. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți, după ce au cerut 4.500 de euro unui cetățean din Nepal pentru traversarea ilegală a frontierei.
Stare de urgență în Lituania: controale suplimentare desfășurate de poliție și armată # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania sunt atenționați că se pot confrunta cu verificări suplimentare în contextul Stării de urgență instituire de Guvernul de la Vilnius.
Ceban cere rapoarte publice despre banii alocați pentru combaterea războiului hibrid. Expert: Declarațiile primarului distrag atenția de la problemele Chișinăului # Radio Moldova
Războiul hibrid, invocat constant de guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) ca fiind una dintre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova, este pus sub semnul întrebării de primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativă (MAN), Ion Ceban. În cadrul unui briefing de presă susținut pe 9 decembrie, edilul a cerut „dovezi clare” și „rapoarte publice” privind utilizarea fondurilor alocate pentru combaterea acestui fenomen. În același timp, reprezentanții PAS și experții consideră că declarațiile liderului MAN alimentează narațiuni false și pot servi drept paravan pentru crizele cu care se confruntă administrația municipală.
Bărbat din nordul țării, condamnat la închisoare pentru că și-ar fi violat fiica vitregă timp de șase ani # Radio Moldova
Un bărbat de 50 de ani din nordul R. Moldova a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual fiica vitregă mai mulți ani la rând. Abuzurile au avut loc în perioada anilor 2019 - 2025 și au început când fetița avea doar șapte ani. Inculpatul și-a recunoscut parțial vina.
Planul de pace revizuit al Ucrainei, elaborat împreună cu partenerii europeni, ajunge la Washington # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că o versiune ucraineană revizuită a planului de pace, elaborată în coordonare cu liderii europeni, în urma întâlnirilor de la Londra și Bruxelles, va fi trimisă Washingtonului în cursul zilei de 9 decembrie.
Victorie spectaculoasă a lui AC Milan în campionatul Italiei. „Rosso-nerii” au învins pe FC Torino în deplasare cu 3:2 într-un meci în care au fost conduși cu 0:2. Milanezii au revenit pe primul loc în Serie A.
Statul returnează bani pentru investițiile făcute de părinți în studiile copiilor: deduceri fiscale de până la 16.100 de lei pentru 2025 # Radio Moldova
Părinții care investesc în educația copiilor pot beneficia, începând cu anul 2025, de deduceri fiscale din impozitul pe venit, în limita a 16.100 de lei anual. Facilitatea este valabilă pentru cheltuielile efectuate pentru grădiniță, școală, universitate, colegiu, școală profesională, precum și pentru instituțiile cu profil artistic, muzical sau sportiv.
Manchester United a urcat pe locul 6 în clasamentul primei divizii engleze de fotbal. În ultimul meci al etapei a 15-a, „Diavolii Roșii” au învins cu 4:1 în deplasare pe Wolverhampton Wanderers, iar portughezul Bruno Fernades a marcat două goluri. În partida disputată pe Molineux Stadium, Bruno Fernandes a deschis scorul în minutul 25. „Lupii” au restabilit egalitatea într-al doilea minut adițional al primei reprize, prin haitianul Jean-Ricner Bellegarde.
Experți la Radio Moldova: „Prin crearea Platformei Naționale pentru Turism, R. Moldova devine parte activă a mecanismului european” # Radio Moldova
Patronatele încurajează crearea Platformei Naționale pentru Turism. Președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Moldova, Sergiu Manea, evidențiază numeroase avantaje pe care le poate oferi acest instrument de modernizare și digitalizare a sectorul turistic.
Ziua Internațională Anticorupție: Efortul de combatere a fenomenului „trebuie să fie al întregii societăți, nu doar al organelor de forță” # Radio Moldova
Fenomenul corupției se regăsește în toate sectoarele din R. Moldova, oriunde există interacțiune între oameni, iar digitalizarea proceselor ar reduce semnificativ riscul mitei, întrucât mulți cetățeni plătesc pentru ca legea să fie respectată, nu încălcată, afirmă expertul în justiție și drept Alexandru Bot. Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, afirmă, la rândul său, că lupta anticorupție nu poate fi redusă la o singură instituție, necesitând implicarea întregii societăți.
A fost restabilită circulația troleibuzelor care staționau pe șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi, din cauza unei pene de curent, informează Regia Transport Electric Chișinău. Se înregistrează însă întârzieri de peste 30 de minute.
O pană de curent a afectat circulația troleibuzelor în sectorul Telecentru al capitalei # Radio Moldova
O pană de curent, produsă în zona străzilor Pan Halippa și Șoseaua Hâncești din capitală, a afectat circulația troleibuzelor în dimineața zilei de marți, 9 decembrie. Numeroase troleibuze staționează la această oră pe Șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi, provocând ambuteiaje, iar unele fac cale întoarsă de pe strada Mateevici pe strada Alexandr Pușkin.
Revista presei internaționale | Refuzul Ucrainei de a ceda teritorii poate compromite planul american de pace; UE înăsprește regulile pentru migranți # Radio Moldova
Presa internațională urmărește modul în care Kievul și liderii europeni redactează acordul american de pace, care urmează să fie transmis azi Washingtonului, deși nu s-a ajuns la un consens privind teritoriile. În paralel, mai multe publicații străine își focalizează atenția asupra noilor reguli stricte pentru migranți, aprobate ieri de Uniunea Europeană.
Percheziții la Călărași într-un dosar de eliberare frauduloasă a permiselor de conducere # Radio Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de eliberare a permiselor de conducere în raionul Călărași. O persoană a fost reținută.
Tragedia de pe drumul Râșcani - Mihăileni: șoferul a fost prins după 18 zile de căutări # Radio Moldova
Șoferul în vârstă de 25 de ani, care a provocat un grav accident rutier în noaptea de 20 noiembrie curent, pe drumul Râșcani - Mihăileni, soldat cu moartea unei tinere, a fost reținut pe 8 decembrie și plasat în arest. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Râșcani, Lilia Harea.
Revista presei | Valul de demisii ale activiștilor „Șor” continuă; Utilizare abuzivă a etichetelor „eco”, „bio” și „organic” # Radio Moldova
Intensificarea cooperării militare și de securitate cu Danemarca, revenirea la normal a sistemului energetic din R. Moldova după atacurile din Ucraina, dar și elaborarea unei noi Legi a presei, sunt câteva dintre subiectele abordate de publicațiile naționale.
ASP eliberează certificate în engleză pentru preschimbarea permiselor de conducere în Marea Britanie # Radio Moldova
Agenția Servicii Publice (ASP) eliberează un nou model de certificat, în limba engleză, pentru a fi prezentat autorităților britanice la preschimbarea permiselor de conducere. Adeverința poate fi ridicată la subdiviziunile teritoriale ale ASP sau la Departamentul de înmatriculare și calificare a conducătorilor auto.
Bruxellesul a identificat un mecanism care îi permite să ia decizii privind blocarea activelor rusești fără acordul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, scrie publicația Financial Times (FT), citată de The Moscow Times. Această soluție va face posibilă înghețarea lor pe termen nedeterminat, și nu doar reînnoirea măsurii la fiecare șase luni, cum se întâmplă în prezent.
Provocare pentru învățământul superior: o treime dintre studenți folosesc inteligența artificială, susține ministrul Perciun # Radio Moldova
Aproximativ 30% dintre studenții din Republica Moldova folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare, însă statul nu dispune, deocamdată, de un mecanism centralizat de depistare a plagiatului. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
R. Moldova ar trebui să-și tripleze ritmul de creștere economică pentru a face față provocărilor, expert # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova rămâne vulnerabilă la ritmul lent de creștere, estimat la 2.4% pentru anul viitor, avertizează directorul executiv al Centrului Analitic „Economica”, Marin Gospodarenco. Expertul consideră că proiecțiile bugetare sunt insuficiente pentru nevoile țării și recomandă noi politici pentru creșterea veniturilor.
Dorin Junghietu: Guvernul nu este interesat de stațiile Lukoil Moldova. „Oferta e pentru operatori privați" # Radio Moldova
Decizia Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) de a extinde derogarea privind activitatea benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova și are rolul de a permite negocierile comerciale internaționale pentru vânzarea rețelei, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Guvernul nu intenționează să preia activele rețelei de benzinării din Republica Moldova, iar partea de retail rămâne deschisă operatorilor privați.
Cine ar putea deveni noul șef al Oficiului Președintelui Ucrainei: lista prezentată de Zelenski # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat luni, 8 decembrie, în cadrul unui briefing online, lista candidaților pentru funcția de șef al Oficiului Președintelui, în locul lui Andrii Iermak, care a părăsit postul în urma unui scandal de corupție.
Noul primar al New York-ului se va instala la Gracie Mansion după preluarea mandatului # Radio Moldova
Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat luni că își va părăsi modestul apartament din cartierul Queens, cu chirii limitate prin lege, pentru a se muta în luxoasa reședință oficială din Manhattan rezervată edilului-șef, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
Captură de peste 1.29 milioane de lei: zeci de percheziții în lupta cu traficul de droguri # Radio Moldova
Droguri în valoare de 1.294.692 de lei au fost scoase din circuit de oamenii legii, în urma unor acțiuni complexe de prevenire și combatere a traficului de substanțe narcotice, desfășurate la nivel național în perioada 1–7 decembrie.
Provocare pentru învățământul superior: o treime dintre studenți folosesc inteligența artificială # Radio Moldova
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ. Moșia Apostolopulo din Saharna, care datează din 1888, cu acces interzis # Radio Moldova
Mulți oameni vizitează satul Saharna din raionul Rezina pentru a vedea celebra mănăstire, însă puțini știu că, la marginea localității, se află o moșie construită în secolul al XIX-lea. Aceasta a aparținut familiei Apostolopulo, una influentă în sat, care a contribuit semnificativ la viața comunității.
Edineț a închis oficial anul de „Capitală a Tineretului 2025”: peste 250 de tineri la evenimentul de totalizare # Radio Moldova
Municipiul Edineț a marcat oficial finalul Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025” printr-un eveniment de totalizare a proiectului „Tinerii – forța de schimbare a municipiului Edineț”, desfășurat la 28 noiembrie 2025. Proiectul a fost implementat de AO Asociația Raională de Educare a Adulților „Prutul de Sus”, în parteneriat cu primăria municipiului Edineț, cu suportul Agenției Naționale pentru Tineret, în cadrul Programului „Edineț – Capitala Tineretului 2025”.
Decret semnat de Putin: Cetățenii ruși aflați în rezervă vor participa la instruiri militare în 2026 # Radio Moldova
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret privind chemarea cetățenilor aflați în rezervă la instruiri militare în anul 2026. Documentul a fost publicat luni, 8 decembrie, pe portalul oficial al actelor juridice din Rusia.
Liliana Palihovici, la Radio Moldova: Aderarea la UE – un deziderat național pentru bunăstarea cetățeanului # Radio Moldova
Autoritățile trebuie să explice mai clar cetățenilor beneficiile integrării europene, pentru ca parcursul UE să fie înțeles și susținut ca un proiect al tuturor, nu doar al clasei politice. Declarația a fost făcută de fosta vicepreședintă a Parlamentului, Liliana Palihovici, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Ministrul Energiei: „Prețul energiei de avarie poate ajunge la 400 de euro pe megawatt” # Radio Moldova
Atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au avut loc în weekendul trecut, au afectat distribuția de energie electrică, motiv pentru care Republica Moldova a fost nevoită să solicite energie electrică de avarie din România – o intervenție tehnică urgentă ce ar putea costa „300 - 400 de euro pe megawatt”, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că acest lucru a fost posibil datorită sincronizării celor două state în același sistem electroenergetic și a fost esențial pentru menținerea stabilității și acoperirea consumului intern.
Start pentru licitația eoliană cu stocare: Guvernul vrea să lanseze procesul până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Guvernul accelerează lansarea celei mai mari licitații eoliene din istoria țării, cu stocare obligatorie, pentru a respecta termenul-limită impus de Uniunea Europeană. Această etapă este esențială pentru asigurarea unui proces transparent și competitiv, în condițiile în care licitația vizează cea mai mare rundă de proiecte eoliene din istoria țării noastre, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu la emisiunea „În Context” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, astăzi membrii comisiei de licitații s-au întrunit în prima ședință pentru a examina documentația.
UE ar urma să introducă reguli mai dure pentru returnarea migranților ilegali: centre externe de acomodare temporară și sancțiuni extinse # Radio Moldova
Consiliul Uniunii Europene a ajuns astăzi, 8 decembrie, la un acord asupra unui nou regulament menit să accelereze și să simplifice procedurile de repatriere a persoanelor aflate ilegal pe teritoriul statelor membre. Regulamentul stabilește proceduri comunela nivelul UE, impune obligații stricte pentru cei fără drept de ședere și introduce mecanisme de cooperare între statele UE, inclusiv posibilitatea înființării de centre de acomodare temporară în țări terțe. În cazul nerespectării acestor obligații, statele membre pot refuza sau reduce beneficiile oferite, retrage permise de muncă și aplica sancțiuni penale, inclusiv închisoarea.
Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina pe baza planului de pace propus de Statele Unite au intrat în impas din cauza Donbasului, a declarat pentru Politico un înalt oficial european. Potrivit acestuia, „americanii insistă” ca Kievul să se „retraga într-un fel sau altul” din regiune, transferând Rusiei teritoriile rămase pe care Moscova nu a reușit să le cucerească, scrie publicația The Moscow Times.
Inspirată de rețetele bunicii, a cucerit Franța, o țară cunoscută pentru tradiția sa gastronomică bogată. Vorbim despre ambasadorul gastronomic al Republicii Moldova, Oxana Crețu, care i-a impresionat pe gurmanzii pretențioși și chiar i-a convins că poate elabora meniuri sofisticate, inclusiv pentru Jocurile Olimpice. În ciuda succesului amețitor, Oxana nu uită niciodată de unde a plecat și revine periodic în Republica Moldova, unde organizează masterclass-uri pentru alți bucătari cu ambiții mari.
Despăgubiri de 3,3 milioane de dolari pentru familiile a opt victime ale zborului MH370, decise de un tribunal din Beijing # Radio Moldova
Un tribunal din Beijing a anunțat luni că a obligat Malaysia Airlines să plătească despăgubiri totale de circa 3,3 milioane de dolari familiilor a opt victime ale zborului MH370, la mai mult de zece ani de la dispariția sa încă neelucidată, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
