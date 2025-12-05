Prognoza meteo pentru perioada de 06-07 decembrie
Agro TV, 5 decembrie 2025 13:40
Pentru perioada de 06-07 decembrie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +3 grade, iar minimele vor coborî la -1 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla moderat din nord-est, cu o viteză de 18 km/h. În Centrul țării, […]
• • •
Acum 30 minute
13:40
Pentru perioada de 06-07 decembrie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +3 grade, iar minimele vor coborî la -1 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla moderat din nord-est, cu o viteză de 18 km/h. În Centrul țării, […]
Acum o oră
13:20
La data de 5 decembrie marcăm Ziua Mondială a Solului, inițiativă a FAO menită să atragă atenția asupra rolului esențial al solului în agricultură, ecosisteme și securitatea alimentară. Tema din acest an, „Soluri sănătoase pentru orașe sănătoase", subliniază importanța protejării și gestionării responsabile a solurilor urbane. Republica Moldova este recunoscută pentru solurile sale fertile, cu […]
13:10
„Nu am avut așa ceva de peste 40 de ani” – recolta de miere 2025, afectată de condițiile meteo # Agro TV
Anul 2025 se dovedește a fi unul dificil pentru apicultorii din Republica Moldova. Condițiile meteo extreme și cheltuielile neprevăzute au afectat producția de miere, iar fermierii se confruntă cu pierderi financiare semnificative. ION MAXIM, director executiv al Asociației Naționale a Apicultorilor din Republica Moldova, ANARM: ,, Avem o situație fără precedent, nu am avut practic […]
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 06-08 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 21 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 94 de […]
Acum 4 ore
11:30
Deputații PAS Radu Marian și Victoria Belous au prezentat un nou pachet de măsuri fiscale care ar urma să intre în vigoare până la 1 ianuarie 2026, vizând stimularea companiilor și eliminarea discrepanțelor legislative. În proiectul de lege se mai regăseşte şi măsura privind amânarea includerii TVA la importul autovehiculelor, până la găsirea unui mecanism […]
11:30
Datoriile la plata subvențiilor pentru agricultori au ajuns la 1,3 miliarde de lei, însă acest lucru reflectă investițiile masive făcute de fermieri în sector, afirmă ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. În pofida restanțelor acumulate, ministra a dat asigurări că Guvernul își va onora integral obligațiile față de producătorii agricoli, urmând să fie stabilit un grafic clar […]
10:50
Femeile din mediul rural lansează prima platformă pentru agricultură rezilientă din Moldova # Agro TV
Republica Moldova face un pas important în consolidarea rezilienței agricole prin lansarea Platformei FAR – prima inițiativă națională dedicată femeilor din mediul rural implicate în agricultură. Anunțul a fost făcut în cadrul unui dialog național și a reunit peste 100 de femei agro-producătoare, autorități, experți și parteneri de dezvoltare. Evenimentul a abordat principalele provocări climatice […]
Acum 24 ore
18:30
12 oenologi și profesori universitari din 10 țări au evaluat calitatea vinurilor noastre la cea de a IV-a ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei". Competiția se desfășoară în conformitate cu reglementările Organizației Internaționale a Viei și Vinului, iar printre jurați se află jurnaliști străini și somelieri cu reputație de talie internațională. Mai mulți viticultori din […]
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 05-07 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 95 de bani, cu un ban mai mult. Leul românesc va avea valoarea de […]
16:10
Mâine, 5 decembrie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +5 grade, iar minimele vor coborî la +3 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla slab din partea de sud-est, cu o viteză de 18 km/h. În Centrul țării, […]
15:50
133 de noi proiecte pentru drumurile locale vor fi finanțate prin Programul „Europa este aproape” # Agro TV
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale va fi finanțat prin Programul „Europa este aproape", fondat din bugetul de stat. Odată cu acest pachet nou, programul ajunge la 353 de proiecte aflate în execuție sau pregătire, din totalul celor 579 selectate. Primarii localităților incluse vor fi invitați în zilele următoare să […]
15:50
Guvernul a aprobat un pachet de modificări ce va facilita accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate. Noile reguli extind termenul de valabilitate a rețetelor compensate pentru maladiile acute de la 10 la 15 zile, oferind mai multă flexibilitate pacienților care nu pot ajunge imediat la farmacie, în special persoanelor în vârstă, celor din […]
15:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează campania „Cumpăr BUN de-acasă", menită să încurajeze cetățenii să aleagă produse locale, atât pentru mesele festive, cât și pentru consumul zilnic. Inițiativa urmărește sprijinirea producătorilor autohtoni și promovarea produselor agricole și alimentare de origine locală, subliniind impactul pozitiv asupra economiei: păstrarea valorii adăugate în țară, menținerea locurilor de muncă, […]
15:40
Agricultorii din Republica Moldova vor putea combina producerea energiei regenerabile cu activitățile agricole datorită primului ghid dedicat sistemelor agrivoltaice, lansat de Ministerul Energiei. Documentul explică modul în care panourile solare pot fi instalate pe terenurile agricole fără schimbarea categoriei de folosință, permițând utilizarea dublă a aceleiași suprafețe. Ghidul oferă agricultorilor informații tehnice esențiale: înălțimea optimă […]
Ieri
12:30
Din aprilie 2026, pensiile ar putea fi indexate cu 6,8%, potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale pentru anul viitor. Documentul, ce urmează să fie discutat în ședința Guvernului, prevede un buget total de 51,45 miliarde de lei, cu o alocare majoritară pentru pensiile de limită de vârstă, dar și pentru pensiile de urmaș și alte ajutoare […]
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 05 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 23 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 12 de […]
11:30
Usturoiul românesc devine tot mai greu de găsit în piețele și supermarketurile din România, în timp ce produsele de import, în special din China și Spania, domină consumul intern. Românii aleg aceste produse mai atractive și mai ieftine, deși provin din străinătate, din lipsă de alternative locale. Legumicultorii renunță treptat la cultivarea usturoiului autohton, deoarece […]
11:30
Asociația „Moldova Fruct", care reunește peste 290 de producători și exportatori, a solicitat Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal intervenție imediată pentru a rezolva întârzierile la punctele de trecere a frontierei. Problemele recente readuc în prim-plan vulnerabilitățile care pun în pericol livrările către partenerii europeni. Producătorii semnalează că transporturile de fructe așteaptă la frontieră peste două […]
11:10
AIPROM își lansează sucursala în Republica Moldova: Începe gestionarea modernă a ambalajelor de pesticide # Agro TV
Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) și-a lansat oficial sucursala în Republica Moldova, cu scopul de a sprijini fermierii și de a implementa un sistem sigur și responsabil de gestionare a ambalajelor de pesticide. Proiectul SCAPA-MD, prezentat în cadrul evenimentului, aduce bunele practici europene și creează un mecanism predictibil pentru colectarea și reciclarea […]
10:00
Sistemul medical din Republica Moldova funcționează cu un deficit major de personal, depășind 1.200 de specialiști lipsă. Cele mai multe posturi neacoperite sunt în rândul asistenților medicali – 847, urmați de medicii de familie, unde mai sunt necesari încă 259 de specialiști. Conform ANSP, la începutul anului activau în sectorul medical public și privat 12.424 […]
3 decembrie 2025
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 04 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 76 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 94 de bani, cu 3 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de […]
15:30
Mâine, 4 decembrie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În unele regiune se așteaptă precipitații, însă temperaturile vor rămâne modeste pentru această perioadă. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +6 grade, iar minimele vor coborî la +2 grade. Cerul va fi noros, iar pe alocuri va […]
14:40
Muzeul Național de Istorie deschide publicului o expoziție amplă închinată Reginei Maria, prezentând obiecte personale, fotografii rare și documente istorice ce reflectă viața și activitatea Reginei în perioada construirii României Moderne. Vizitatorii vor putea descoperi ținute originale, scrisori, jurnale, precum și mărturii vizuale despre contribuția ei la promovarea imaginii țării pe plan internațional. OLGA ANDRANOVICI, […]
14:10
Oficiul Poștei Moldovei a găzduit deschiderea oficială a Postei lui Moș Crăciun și lansarea campaniei naționale „Scrisorile lui Moș Crăciun 2025". Aproximativ 50 de copii au venit să-și scrie dorințele și să le transmită personal Moșului. Fiecare copil are posibilitatea de a-i trimite o scrisoare lui Moș Crăciun, în care să-și exprime gândurile, urările, dar […]
14:00
Noi reguli pentru pâine și paste: Produse fără gluten, ambalare și siguranță alimentară modernizate # Agro TV
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 3 decembrie 2025, noi cerințe de calitate pentru pâine, paste și produse de panificație, actualizând standardele vechi de aproape două decenii. Noile reguli vizează, printre altele, produsele fără gluten, semifabricatele congelate și modul de ambalare și etichetare a produselor, aducând criterii moderne pentru fabricare, depozitare și comercializare. Actualizarea standardelor […]
14:00
Republica Moldova lansează un plan strategic pentru securitatea instituțiilor și a proceselor democratice # Agro TV
Președinta Maia Sandu a anunțat adoptarea unui plan strategic menit să protejeze instituțiile statului și procesele democratice împotriva amenințărilor hibride tot mai complexe. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă după ședința Consiliului Suprem de Securitate de la Chișinău. Planul pentru perioada 2025-2027 se bazează pe trei piloni principali: reziliența informațională, reziliența […]
14:00
Experți moldoveni, în vizită de studiu la Praga pentru îmbunătățirea controlului fitosanitar # Agro TV
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai ANSA, Ministerului Agriculturii și Centrului Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor, a efectuat o vizită de studiu la Praga. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de inspecție și testare fitosanitară în Republica Moldova", sprijinit de Guvernul Republicii Cehe. Pe durata vizitei, participanții […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Două produse retrase din magazine: Carne de pui contaminată cu Salmonella și ouă cu reziduuri de antibiotice # Agro TV
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de c
13:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 04 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 25 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 33 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
13:50
În anul 2026, cetățenii moldoveni nu vor mai beneficia de compensații aplicate direct în facturile de energie electrică, așa cum s-a întâmplat în acest an. Anunțul a fost făcut de ministra muncii, Natalia Plugaru. Guvernul a precizat că, deși compensațiile în factură vor fi eliminate, vor fi acordate compensații monetare pentru încălzire, cu scopul de […] Articolul Compensațiile la energia electrică nu vor mai fi acordate în 2026 apare prima dată în AgroTV.
13:50
În perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate două focare de Pestă porcină africană (PPA) și patru focare de Rabie. Un focar de PPA a fost identificat la porci domestici în localitatea Berezovca, raionul Ocnița, iar un alt focar la mistreți în satul Zloți, raionul Cimișlia, unde au […] Articolul Focare de Pestă porcină africană și Rabie în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
13:40
Ministerul Educației propune introducerea unui criteriu clar privind numărul minim de elevi pentru funcționarea instituțiilor de învățământ: 35 pentru gimnazii și 30 pentru școlile primare. Aplicarea acestuia ar duce la reorganizarea a 73 de școli, dintre care majoritatea sunt instituții gimnaziale care vor fi transformate în școli primare. Autoritățile afirmă că școlile foarte mici nu […] Articolul Modificări la Codul Educației: 73 de școli vor fi reorganizate apare prima dată în AgroTV.
13:20
Familiile din Republica Moldova vor primi în sezonul rece 2025–2026 compensații cu valori între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi hotărârea privind modul de acordare a compensațiilor, care, ca și anul trecut, vor fi plătite în numerar sau transferate direct pe cardul bancar. Ridicarea banilor va fi posibilă și de […] Articolul Compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 apare prima dată în AgroTV.
2 decembrie 2025
19:30
În perioada anilor 2026-2036 autoritățile centrale, dar și partenerii externi vor investi aproximativ 98 de milioane de dolari în sectorul strugurilor de masă, au declarat în timpul unui atelier agricol desfășurat la Chișinău, experții FAO Moldova. Potrivit acestora, creșterea strugurilor de masă, ar putea asigura cu locuri de muncă 1500 de persoane. În următorii 10 […] Articolul 98 de milioane de dolari vor fi investiți în viticultură în următorii 10 ani apare prima dată în AgroTV.
17:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 03 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 97 bani, cu 5 bani mai mult. Leul românesc va avea valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 03 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:00
Mâine, 3 decembrie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. Nu sunt așteptate precipitații, însă temperaturile vor rămâne modeste pentru această perioadă. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +6 grade Celsius, iar minimele vor coborî la +2 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla slab […] Articolul Prognoza meteo pentru 3 decembrie: Vreme rece și cer noros în toată țara apare prima dată în AgroTV.
13:00
Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la 15.487,8 lei în trimestrul III 2025, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Suma este cu 9,7% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut și se menține la un nivel practic identic cu cel din trimestrul II al anului curent, cu […] Articolul Salariile au crescut cu aproape 10% în trimestrul III 2025 în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
12:50
Decembrie 2025 se anunță o lună de iarnă neobișnuit de blândă în Republica Moldova, cu temperaturi medii ușor peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Meteorologii estimează că temperaturile vor oscila între 0 și -2°C, însă nu sunt excluse zile cu valori pozitive, așa cum se întâmplă periodic în ultimii ani. Cantitatea totală de precipitații va […] Articolul Cum va fi vremea în decembrie: Iarnă blândă însoțită de precipitații moderate apare prima dată în AgroTV.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 03 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 26 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 53 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
11:40
Autoritățile Republicii Moldova analizează posibilitatea introducerii unor taxe sau reglementări pentru coletele comandate din China, inclusiv prin platforme online. Această măsură vine ca răspuns la creșterea semnificativă a comenzilor online din afara țării, unde prețurile mult mai mici atrag tot mai mulți consumatori. Oficialii guvernamentali subliniază că este necesar să fie găsit un echilibru între […] Articolul Guvernul analizează taxarea coletelor din China apare prima dată în AgroTV.
11:40
CFM riscă pierderi masive din transportul cerealelor după tentativa de majorare a tarifelor # Agro TV
Începând cu septembrie 2025, intenția Căii Ferate din Moldova de a majora tarifele cu 7% a generat reacții imediate în rândul operatorilor logistici, afectând planurile de transport pentru luna octombrie. Deși tarifele vechi au fost menținute temporar, numărul vagoanelor aprobate pentru exportul cerealelor a scăzut dramatic, la doar 144 față de 1.821 planificate în septembrie […] Articolul CFM riscă pierderi masive din transportul cerealelor după tentativa de majorare a tarifelor apare prima dată în AgroTV.
10:50
Vicepremierul Eugen Osmochescu, a declarat că propunerea ca cel puțin 50% din spațiul de pe rafturile magazinelor să fie rezervat produselor autohtone nu este compatibilă cu principiile economiei de piață. Oficialul a subliniat că statul poate sprijini producătorii locali prin politici de promovare, dar nu prin impunerea unor cote obligatorii de plasare pe raft. Ministrul […] Articolul Ministru Osmochescu: Cota de 50% pentru produse autohtone pe rafturi nu este corectă apare prima dată în AgroTV.
10:20
Republica Moldova se clasează în Top 10 mondial al spumantelor, după un rezultat impresionant obținut la competiția internațională Effervescents du Monde 2025, desfășurată în Burgundia, Franța – una dintre cele mai prestigioase regiuni vitivinicole ale lumii. Producătorii moldoveni au obținut în total 20 de medalii, dintre care 10 de aur și 10 de argint, confirmând […] Articolul Republica Moldova intră în Top 10 mondial al celor mai bune spumante apare prima dată în AgroTV.
10:20
Primăria municipiului Chișinău a demarat distribuirea a peste 30.000 de cadouri pentru copiii din instituțiile de educație preșcolară, aducând bucurie și magie în așteptarea sărbătorilor de iarnă. Livrările au început pe 28 noiembrie, iar primele 1.726 de cadouri au ajuns deja în opt grădinițe din sectorul Botanica. Cadourile sunt repartizate pe sectoare astfel: Botanica – […] Articolul Primăria Chișinău începe distribuirea a 30.000 de cadouri pentru copiii din grădinițe apare prima dată în AgroTV.
1 decembrie 2025
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 02 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 68 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american scade la valoarea de 16 lei și 92 bani, cu 8 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 02 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
14:50
Banca Națională a Moldovei pune în circulație, începând cu 1 decembrie 2025, moneda comemorativă Regina Maria a României- 150 de ani de la naștere, emisă în cadrul seriei numismatice Personalități. Moneda, realizată din argint, are valoarea nominală de 100 de lei și un tiraj limitat de 750 de exemplare. Noua monedă omagiază pe Regina Maria, […] Articolul BNM lansează moneda comemorativă dedicată Reginei Maria apare prima dată în AgroTV.
14:40
Pentru ziua de marți, se prevede cer noros și ploi slabe pe arii extinse, iar temperaturile maxime, nu vor depăși maxima de 9 grade. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +4 grade, iar minimele vor coborî până la +2 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla din nord-vest, cu o viteză […] Articolul Vreme rece și ploi slabe în țară apare prima dată în AgroTV.
12:40
Agenția Moldsilva a anunțat lansarea vânzării pomilor de Crăciun pentru această iarnă. Cele 24 de întreprinderi silvice vor pune în comerț 37.789 de arbori crescuți în pepiniere, prețurile rămânând neschimbate față de anul trecut. Molidul de până la doi metri va costa între 90 și 360 de lei, iar pomii mai înalți, de până la […] Articolul Moldsilva scoate la vânzare zeci de mii de brazi de Crăciun apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 02 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 27 de bani. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 66 de bani, cu 12 bani mai […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
12:00
Europa înregistrează progrese în calitatea aerului, iar Republica Moldova accelerează măsurile de mediu # Agro TV
Europa face pași importanți în îmbunătățirea calității aerului, potrivit ultimului raport al Serviciului de Monitorizare a Atmosferei Copernicus , care arată o reducere constantă a nivelului de poluanți în ultimul deceniu. În acest context, Republica Moldova accelerează propriile politici de mediu, aliniindu-se la standardele europene prin strategii ambițioase ce vizează reducerea emisiilor industriale, promovarea transportului […] Articolul Europa înregistrează progrese în calitatea aerului, iar Republica Moldova accelerează măsurile de mediu apare prima dată în AgroTV.
