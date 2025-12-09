Bani pentru justiție în 2026: Noi sedii de instanțe, reparații în închisori și salarii mai mari pentru judecători și procurori
Europa Libera Moldova, 9 decembrie 2025 08:20
„Flancul nostru s-a prăbușit”. Cum au oprit forțele ucrainene înaintarea rusă spre Huleaipole # Europa Libera Moldova
Trupele rusești și-au intensificat atacurile pe direcția Huleaipole a frontului sudic din regiunea Zaporojie. Forțele ucrainene spun că au reușit să oprească înaintarea rusă, după ce cu mai puțin de o lună în urmă au fost nevoite să se retragă din mai multe localități din zonă. Jurnaliștii Current Time au discutat cu militari dintr-o unitate ucraineană care a ținut piept ofensivei rusești....
12:20
11:40
10:10
„Moscova vrea să reseteze acest război hibrid împotriva Republicii Moldova. Nu înseamnă că renunță, dar Șor îi încurcă acum Rusiei. Dintr-un «asset», cum zic englezii, el a devenit, o povară, o piatră de moară la gâtul Rusiei. Acum ea zice: «Ia dă-te la o parte și noi vom face ceva nou acolo»”, a comentat analistul politic Nicolae Negru. Celălalt invitat al podcastului, analistul Igor Boțan, se îndoiește că Șor și-ar putea reseta rețeaua, după ce autoritățile de la Chișinău au blocat căile de fi...
10:00
Anunțul oligarhului fugar Ilan Șor că oprește proiectele sociale din Moldova și își retrage aleșii locali arată că rețeaua lui a fost destructurată, iar Moscova este dezamăgită de rezultatele alegerilor din toamnă și va miza pe alte forțe la Chișinău, spun invitații podcastului „Dincolo de Știri”....
09:10
Irina Rîbakova, ofițer de presă al Brigăzii 93 Mecanizate din Ucraina, a declarat pentru RFE/RL că blindajul „pufos” este conceput „pentru a împiedica dronele să explodeze sau pentru a le face să explodeze la o distanță mai mare” de caroseria vehiculului. Majoritatea dronelor kamikaze FPV (cu vedere la persoana întâi) poartă focoase cu efect cumulativ care explodează la impact. Noul blindaj țepos ar putea „împotmoli” o astfel de dronă înainte ca detonatorul bombei să atingă o suprafață solidă. R...
5 decembrie 2025
16:30
13:30
10:50
09:00
08:10
La aproape patru ani de război, zgomotul droneor rusești și al exploziilor din portul ucrainean Reni a devenit parte din cotidianul satului Cișmichioi din Găgăuzia, situat chiar pe granița cu Ucraina. Deși „bubuie ba una, ba alta”, spun localnicii, „noi stăm cuminți, de n-ar fi mai rău”....
4 decembrie 2025
16:10
13:40
08:50
3 decembrie 2025
17:30
13:40
12:20
11:00
10:30
09:00
2 decembrie 2025
18:30
16:20
10:50
10:40
10:00
