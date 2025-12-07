Cafeaua și combinațiile riscante: ce trebuie să știi când iei medicamente sau suplimente
Europa Libera Moldova, 7 decembrie 2025 10:20
Cafeaua și combinațiile riscante: ce trebuie să știi când iei medicamente sau suplimente
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum o oră
10:20
Acum 2 ore
09:10
Acum 24 ore
17:00
15:50
15:30
12:30
12:20
11:40
Ieri
10:10
10:00
5 decembrie 2025
16:30
13:30
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
09:00
4 decembrie 2025
16:10
13:40
08:50
3 decembrie 2025
17:30
13:40
12:20
11:00
10:30
09:00
2 decembrie 2025
18:30
16:20
10:50
10:40
10:00
1 decembrie 2025
17:10
16:50
16:00
15:20
13:10
După ce a fost profesoară timp de 12 ani, Mariana Aga a devenit specialistă în protecția drepturilor copilului și are în grijă acum copiii din șase sate din raionul Călărași. Până în 2024, în tot raionul nu exista niciun specialist de acest fel. Anul trecut au fost angajați zece....
11:50
11:30
10:30
10:20
30 noiembrie 2025
14:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.