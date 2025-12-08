Un an după căderea lui Assad: colapsul strategic al Iranului în Siria

08:10

La aproape patru ani de război, zgomotul droneor rusești și al exploziilor din portul ucrainean Reni a devenit parte din cotidianul satului Cișmichioi din Găgăuzia, situat chiar pe granița cu Ucraina. Deși „bubuie ba una, ba alta”, spun localnicii, „noi stăm cuminți, de n-ar fi mai rău”....