Cum un atac cu drone ucrainene asupra Rusiei a paralizat exporturile de petrol din Kazahstan

Serviciul RFE/RL din Belarus a vorbit cu femei care au fost încarcerate în colonia penală Homel, sub acuzații de natură politică. Acum libere și trăind în exil, fostele deținute au povestit despre munca forțată, mâncarea stricată și presiunea psihologică la care au fost supuse. Grupurile pentru drepturile omului estimează că peste 1.100 de deținuți politici se află încă în spatele gratiilor în această țară....