Cum un atac cu drone ucrainene asupra Rusiei a paralizat exporturile de petrol din Kazahstan
Europa Libera Moldova, 6 decembrie 2025 17:00
Cum un atac cu drone ucrainene asupra Rusiei a paralizat exporturile de petrol din Kazahstan
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum o oră
17:00
Acum 2 ore
15:50
Acum 4 ore
15:30
Acum 6 ore
12:30
12:20
Acum 8 ore
11:40
10:10
10:00
Acum 12 ore
Ieri
16:30
13:30
10:50
09:00
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
13:40
08:50
3 decembrie 2025
17:30
13:40
12:20
11:00
10:30
09:00
2 decembrie 2025
18:30
16:20
10:50
10:40
10:00
1 decembrie 2025
17:10
16:50
16:00
15:20
13:10
După ce a fost profesoară timp de 12 ani, Mariana Aga a devenit specialistă în protecția drepturilor copilului și are în grijă acum copiii din șase sate din raionul Călărași. Până în 2024, în tot raionul nu exista niciun specialist de acest fel. Anul trecut au fost angajați zece....
11:50
11:30
10:30
10:20
30 noiembrie 2025
14:10
09:00
Serviciul RFE/RL din Belarus a vorbit cu femei care au fost încarcerate în colonia penală Homel, sub acuzații de natură politică. Acum libere și trăind în exil, fostele deținute au povestit despre munca forțată, mâncarea stricată și presiunea psihologică la care au fost supuse. Grupurile pentru drepturile omului estimează că peste 1.100 de deținuți politici se află încă în spatele gratiilor în această țară....
29 noiembrie 2025
16:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.