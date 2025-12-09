Curs valutar 9 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar

13:30

Medicii ORL atrag atenția că majoritatea răcelilor, aproximativ opt din zece, sunt provocate de virusuri și nu necesită antibiotice. Specialiștii spun că aceste infecții nu sunt grave și se tratează, de obicei, cu odihnă, hidratare și medicamente simptomatice. Cu toate acestea, mulți pacienți continuă să solicite antibiotice, deși acestea nu acționează asupra virusurilor. Medicii avertizează […]