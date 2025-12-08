În Transnistria sînt posibile modificări în iluminatul stradal

14:00

Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat 15 cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 6 cazuri; PTF „Lipcani” - 1caz; PTF „Criva” -