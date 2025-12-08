Weekend cu incidente grave: bătăi, droguri și un șofer beat oprit înainte de tragedie
Noi.md, 8 decembrie 2025 15:00
Un weekend marcat de intervenții rapide și situații la limită au avut carabinierii, care au fost nevoiți să aplaneze conflicte, să identifice persoane cu droguri și să oprească un șofer băut și fără permis.Astfel, pe strada Alba Iulia din Chișinău, o patrulă aflată în serviciu a intervenit pentru a opri o bătaie între doi bărbați de 28 și 37 de ani. Cei implicați au fost imediat separați, iar
Acum 10 minute
15:00
Petr Yan și-a recîștigat titlul de campion UFC datorită tacticii inteligente și superiorității în poziția stand-up, iar experții notează capacitatea sa de a neutraliza punctele forte ale lui Merab Dvalishvili.Desfășurarea luptei Controlul în stand-up: Yan a reușit să-și impună ritmul, a lucrat activ cu jab-uri și combinații, nepermițîndu-i lui Dvalishvili să domine în lupta obișnuită.
15:00
Igor Dodon: „Strategia de securitate a SUA a arătat că lumea se îndreaptă spre o politică a statelor suverane” # Noi.md
Strategia de securitate a SUA a arătat că lumea se îndreaptă spre o politică a statelor suverane, că autoritățile trebuie să se concentreze asupra statului și poporului, iar principiul de bază trebuie să fie interesul național.Despre acest lucru a declarat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.El a atras atenția asupra faptului că obiectivul polit
15:00
15:00
Proprietarei salonului „Dr. Serebrova”, unde la Chișinău erau efectuate ilegal intervenții estetice periculoase, Irina Borodkina, pare să îi meargă bine.În timp ce în Republica Moldova se desfășoară procesul legat de moartea clientei salonului de frumusețe, Liuba Babuțchi, cunoscută ca Mona Lisa, iar anestezista și asistenta medicală riscă închisoare, ucraineanca Borodkina, care a fugit din Mo
15:00
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, care în urmă cu cîțiva ani controla instituții, partide și resurse ale statului, își petrece acum viața într-o celulă de cîțiva metri pătrați, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.De aproape trei luni, acesta se află în detenție preventivă, alături — dar fără contact direct — cu alți foști membri ai partidului pe care l-a condus, inclusiv Constantin Țuțu
Acum o oră
14:30
Comisia Europeană a aprobat oficial finanțarea viitoarei autostrăzi care va lega România de Grecia, prin Constanța, un proiect considerat esențial pentru rețeaua de transport a Uniunii în următoarele decenii.Decizia marchează un pas înainte în dezvoltarea unui coridor de mare viteză care va facilita accesul direct către porturile elene, precum Salonic și Alexandroupolis, și va eficientiza rute
14:30
Schimbări în structura de conducere a Biroului Vamal Nord. Iurie Ceban a preluat, începînd de astăzi, atribuțiile de șef al instituției, fiind prezentat colectivului de către directoarea adjunctă a Serviciului Vamal, Carolina Gargaun, în cadrul unei ședințe de lucru.Carolina Gargaun i-a mulțumit lui Igor Iurco pentru activitatea din cadrul Biroului Vamal Nord și a anunțat trecerea acestuia î
Acum 2 ore
14:00
Administrația Națională a Drumurilor /AND/ a anunțat finalizarea lucrărilor pe 206 kilometri de drumuri regionale în anul 2025.Intervențiile au vizat sectoare unde îmbrăcămintea rutieră era degradată, iar autoritățile afirmă că reparațiile îmbunătățesc accesul populației către servicii publice, instituții locale, școli și alte puncte de interes comunitar, transmite moldpres.Potrivit AND, î
14:00
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat 15 cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 6 cazuri; PTF „Lipcani” - 1caz; PTF „Criva” -
13:30
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a sărbătorit 85 de ani de excelență în muzică și dans.Absolvenți și elevi din întreaga țară s-au reunit pentru a omagia instituția care a format generații întregi de artiști talentați. În sălile colegiului, muzica răsună de peste opt decenii, iar fiecare colț păstrează amintiri ale momentelor unice de creație și emoție.{{850855}}„Din grupa noas
13:30
Droguri în valoare de peste 350.000 de lei au fost găsite în sectorul Botanica al capitalei asupra unui tînăr de 18 ani, notează Noi.md.Un echipaj al Brigăzii de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), aflat în misiune, a observat un tînăr cu comportament suspect.{{851915}}În urma controlului, polițiștii au descoperit asupra acestuia un pachet cu aproximativ 1 kg de marijuana hidroponic
13:30
Fundaşul stînga al echipei naţionale U-19 a Moldovei, Răzvan Țurcan (1 meci pentru echipa naţională), participă la cantonamentul de pregătire din Eindhoven împreună cu echipa de juniori PSV sub 19 ani.Originarul din Chișinău nu va participa la meciurile oficiale ale clubului, deoarece în campionatul olandez a început pauza de iarnă.În octombrie anul acesta, jucătorul în vîrstă de 18 ani, f
13:30
Echipa Federației „Voievod” reprezintă Republica Moldova la stagiul final SENSHI, care se desfășoară în aceste zile la Varna, Bulgaria. Evenimentul este considerat unul dintre cele mai prestigioase din Europa în domeniul artelor marțiale și reunește anul acesta peste 300 de sportivi din 21 de țări, transformând orașul într-un centru internațional al performanței sportive.Republica Moldova part
13:30
Primarul capitalei, Ion Ceban, afirmă că nu protejează pe nimeni, dar cere ca ancheta de la Direcția generală locativ-comunală (DGLCA) și amenajare să se desfășoare corect și fără spectacol mediatic.Edilul a subliniat că investigațiile, care vizează mai mulți angajați DGLCA, trebuie să fie realizate exclusiv în cadrul legal.„Cerem ca organele de drept să realizeze ceea ce au de realizat, i
Acum 4 ore
13:00
Un tînăr s-a adresat la Poliție după ce a primit o bancnotă falsă: Cine a fost reținut mai tîrziu # Noi.md
Doi tineri de 20 și 21 de ani, din Chișinău, au fost reținuți, fiind suspectați de punerea în circulație a bancnotelor false pe teritoriul capitalei, notează Noi.md.Poliția a fost atenționată de un tînăr care a comunicat că ar fi primit o bancnotă presupus falsă de la unul dintre indivizi.{{851356}}Mai tîrziu, în baza probelor și a informațiilor operative acumulate de polițiștii de la Bota
13:00
Un episod de frig arctic ar putea lovi Europa imediat după perioada sărbătorilor de iarnă, susțin meteorologii citați de Euronews. Specialiștii observă că vortexul polar rămîne sub nivelul obișnuit pentru acest moment al anului – o configurație care favorizează pătrunderea maselor de aer rece din nordul continentului.Pînă la Crăciun, temperaturile vor rămîne relativ blînde, arată modelele anal
13:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a cîte 34 gr.) de „Ceai” importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova.Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru
12:30
Alexandr Stoianoglo: „Politicienii nu au nici un interes să investigheze „furtul miliardului” # Noi.md
Politicienii din Moldova nu au nici un interes să investigheze „furtul miliardului”, pentru că ei înșiși, în diferită măsură, au fost implicați în aceste procese.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fostul candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo.El a menționat că a crezut, într-adevăr, că un Procu
12:30
Tenismena moldoveană Abigeil Renkel (23 de ani, locul 920 în clasamentul WTA) a cîștigat, împreună cu estoniana Ingrid Neil, titlul în turneul de dublu din seria ITF, care s-a desfășurat în perioada 1-7 decembrie la Daytona Beach (Florida, SUA).FinalaAdversare: duo-ul american Anastasia Goncharova – Madison Tattini.Scor: 6:3, 6:2 în favoarea lui Renkel/Neil.Drumul spre titlu3 v
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 8 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 9 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,20 lei/litru (-2 bani), iar al motorinei standard – 19,83 lei/litru (-11 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
12:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) marchează astăzi 31 de ani de activitate, notează Noi.md.De la fondarea sa la 8 decembrie 1994, Instituția Supremă de Audit a devenit un pilon al responsabilității în gestionarea finanțelor publice, asigurînd ca modul în care sînt folosite resursele statului răspunde pe deplin interesului public.Pe parcursul anilor, CCRM a dezvoltat o practică
12:00
Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru cooperarea investițională și economică cu țările străine, șeful RFPI, Kirill Dmitriev, după declarația ministrului de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a scris pe rețeaua de socializare X cum poate Europa să-și redobîndească măreția.Reprezentantul special a sfătuit să se rezolve problemele create de Uniunea Europeană. Printre
12:00
Un bărbat a rămas fără automobil după ce a fost condamnat pentru șofat în stare de ebrietate, iar instanța a decis confiscarea mașinii în folosul statului.Măsura a fost aplicată în urma unei sentințe emise la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în contextul unui dosar care vizează multiple episoade de conducere în stare avansată de ebrietate și
11:30
Opt avocați și-au depus dosarele pentru participarea la alegerile privind completarea componenței Comisiei de licențiere a profesiei de avocat din partea Baroului Chișinău.Pentru cele două funcții concurează: Adrian Tăbîrță; Vladimir Răcilă; Vadim Vieru; Lucia Maier; Svetlana Onici; Gheorghe Vlas; Ion Guzun; Dina Potereanu.{{851490}}Adunarea Generală ordinară a Baroului Chișinău va avea lo
11:30
O nouă tentativă de transportare ilicită a valutei a fost descoperită pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, în timpul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor îmbarcați pe ruta Chișinău–Paris.Inspectarea a scos la iveală că un pasager transporta sume nedeclarate și camuflate intenționat: 10 000 de euro și 13 500 de dolari SUA.Mijloacele bănești au fost ridicate în vedere
Acum 6 ore
11:00
Luptătoarea moldoveană de karate Elena Berezovskaia a cîștigat medalia de bronz la prestigiosul turneu de karate „Venice Cup”, care a avut loc în Italia.Desfășurarea turneului· Categoria de greutate: pînă la 50 kg (kumite la categoria adulți).· În sferturile de finală, Elena a cedat în fața adversarei din Danemarca cu scorul de 8:10. În ultima secundă, a reușit să obțină un ippon (3 pu
11:00
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:36.Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vîrstă de 46 de ani, a turnat benzină în sobă pentru a aprinde focul, notează Noi.md.{{851563}}
11:00
Sute de cărți rare din departamentul de antichități egiptene au fost deteriorate de o scurgere de apă la muzeul Luvru, evidențiind starea de degradare a infrastructurii la doar cîteva săptămîni după jaful care a scos la iveală vulnerabilități în securitate.400 de cărți rare au fost deteriorate de scurgerea de apă, cauza principală fiind condiția precară a instalațiilor de conducte. Departament
11:00
Federația Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări din Republica Moldova „SIBA” a organizat zilele trecute lucrările Congresului al VI-lea.Congresul a reunit delegați, lideri ai organizațiilor sindicale primare, reprezentanți ai instituțiilor financiare, centrelor sindicale național-ramurale, notează Noi.md.{{851754}}În deschiderea Congresului, Oleg Onici, președinte
11:00
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a instanței, un tînăr de 22 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie prin folosirea schemei „rudă implicată în accident”, notează Noi.md.Prin sentința recentă, instanța i-a aplicat inculpatului pedepse pentru fiecare episod, iar prin cumularea acestora, împreună cu pedepsele anterioare n
10:30
Noi auzim constant despre nevoia de a bea o cantitate suficientă de apă curată. Şi, în ciuda faptului că mass-media ridică permanent problema cît de multă apă o persoană are nevoie pe zi, conform statisticilor 50 la sută din populaţia lumii suferă din cauza insuficienţei de apă, însă nu din motivele absenţei ei, dar din pricina ignoranţei.Deseori, experţii în nutriţie, dietologii şi chiar medi
Acum 12 ore
03:00
Reumatismul este o afectiune cronica caracterizata de durerile aparute la nivelul articulatiilor. Aceasta afectiune poate fi de natura infectioasa sau alergica.Tratamentul conventional presupune ameliorarea simptomelor prin administrarea de analgezice, corticoide si antireumatice. Eficienta acestora nu este garantata si, de cele mai multe ori, acest tratament da rezultate pe termen scurt.R
02:30
02:30
Magie de sărbătoare la Viena: Tîrgul de Crăciun 2025 își întîmpină vizitatorii cu tradiție, lumini și arome de iarnă # Noi.md
Viena strălucește din nou în spiritul sărbătorilor, odată cu deschiderea celebrului Tîrg de Crăciun din Rathausplatz, unul dintre cele mai populare și mai vechi tîrguri din Europa.Deschis între 14 noiembrie și 26 decembrie 2025, evenimentul transformă capitala Austriei într-un tărîm feeric de iarnă, unde tradițiile se împletesc cu decorurile spectaculoase și gastronomia autentică.Piața din
Acum 24 ore
02:00
Se zice că nu există vreme rea. Dar cum ne afectează ea?1. Presiunea atmosfericăOdată cu scăderea presiunii atmosferice se reduce conținutul de oxigen în atmosferă. Omul poate resimți reducerea tensiunii arteriale şi a vitezei de circulație a sîngelui. De aici, dificultăţi de respiraţie, senzaţie de apăsare în cap, disfuncții ale sistemului cardiovascular. Presiunea atmosferică scăzu
01:30
Un incendiu izbucnit într-un club de noapte din regiunea turistică indiană Goa a ucis cel puţin 25 de persoane, inclusiv patru turişti, au declarat oficialii locali, conform CNN. Se suspectează că incendiul a pornit după o explozie în zona bucătăriei clubului, în satul Arpora, în jurul miezului nopţii de sâmbătă, ora locală, a relatat News18, afiliat CNN.Paisprezece dintre victime ar fi f
01:00
Astăzi nu există nici o cale de a preveni o răceală. Pentru gripă și alte infecții sînt eficiente vaccinurile și, în special măsurile de igienă, dar răceala nu poate fi prevenită, cred oamenii de știință.Oamenii de ştiinţă susţin că nu au găsit nicio dovadă în sprijinul ideii că suplimentele alimentare care conţin vitamina D ar reduce riscul contactării unei răceli.O echipă din Noua Zeelan
00:30
Tîrgul de Crăciun din Craiova a devenit oficial cel mai frumos din Europa în 2025, după ce a cîștigat primul loc în competiția European Best Destinations – cu un număr record de 142.687 de voturi, dintre care peste 55% au venit din afara României.Organizat între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, tîrgul transformă orașul într-un adevărat decor de poveste, întins pe mai bine de 280.000 m² de
00:00
Cauzată de surplusul de greutate, de anumite afecțiuni sau chiar de caniculă, problema picioarelor umflate – numită, în termeni medicali, edem periferic - are rezolvare. Remediile din natură sînt, și de data asta, de folos.Frunzele de alunRemediile pe bază de alun sînt bune în cazul picioarelor umflate și dureroase, neplăcere des întîlnită mai ales în perioada verii, cînd temperaturile sîn
7 decembrie 2025
23:30
Tragedie în largul Cretei: cel puțin 18 migranți au murit după răsturnarea unei ambarcațiuni # Noi.md
Cel puțin 18 migranți au fost găsiți morți în apropierea insulei Creta, Grecia, după ce ambarcațiunea cu care încercau să ajungă în Uniunea Europeană s-a răsturnat sîmbătă. Toate victimele sînt bărbați, iar circumstanțele exacte ale naufragiului urmează să fie stabilite prin autopsie, potrivit Gărzii de Coastă elene.Garda de coastă a anunțat că doi migranți au fost găsiți în viață, însă se a
23:00
Durerea de sold la femei poate sa rezulte in urma uzurii si deteriorarii articulatiei sau din cauza folosirii excesive a acestei articulatii, insa exista si alte cauze pe care este bine sa le ai in vedere.Simti ca te doare soldul? Specialistii spun ca, la fel ca in cazul altor dureri cronice, femeile resimt aceste neplaceri la sold mai mult decat barbatii. Pentru ca durerea de sold poate avea
22:30
Pentru prima dată după doi ani de tăcere și restricții provocate de războiul din Gaza, Betleemul – orașul considerat de creștini locul nașterii lui Iisus – și-a aprins din nou bradul uriaș de Crăciun în Piața Manger.Decizia vine după armistițiul recent și marchează reluarea festivităților publice suspendate în 2023 și 2024.„Au fost doi ani grei, fără sărbătoare și fără locuri de muncă”, a
22:00
Vitaminele si mineralele de care ai nevoie atunci cand esti in pragul tineretii nu sunt aceleasi cu cele pentru varsta a treia. Uite cum ar trebui sa arate dieta potrivita varstei tale, indiferent de etapele feminitatii.Nevoile nutritionale ale oricarei persoane se schimba pe parcursul anilor. Sunt alimente pe care ar trebui sa le consumi mai mult sau, dimpotriva, sa le ocolesti in functie de
21:30
Irina Rimes a făcut spectacol la Arena Chișinău sîmbătă seara, 6 decembrie, acolo unde a revenit în fața publicului cu un show plin de emoție, energie și momente care au smuls aplauze minute în șir.Concertul „Descîntatele” a adunat peste 5.000 de fani, care au cîntat în unison fiecare piesă, transformînd sala într-o mare de lumini și trăiri intense.„Bine am venit acasă!”, a spus de pe scen
21:00
Sănătatea dinților depinde mult de alimentație.Dacă vă doriți să preveniți apariția cariilor și să aveți gingii sănătoase, trebuie să țineți cont de faptul că dieta poate fi un aliat de nădejde. Există alimente cu efecte benefice, care reprezintă o alegere bună pentru sănătatea orală.Îngrijirea danturii poate deveni o adevărată provocare cînd tentațiile culinare sunt la tot pasul. Din feri
20:00
Statul în picioare şi mersul pe distanţe lungi sînt mai folositoare decît o oră de exerciţii fizice intense pe zi, în ceea ce priveşte sensibilitatea la insulină şi nivelul lipidelor din sînge, dar cu o condiţie: ca numărul de calorii „arse” în cursul ambelor tipuri de activităţi să aproximativ acelaşi.Concluzia le aparţine unor oameni de ştiinţă de la Universitatea Maastricht, Olanda, relatea
19:30
Concursul Național „VINUL MOLDOVEI”: 340 de vinuri au intrat în competiția pentru excelență # Noi.md
A patra ediție a Concursului Național „VINUL MOLDOVEI” s-a încheiat, iar vinurile au fost evaluate de un juriu format din 12 experți internaționali din 10 țări și 13 specialiști locali. În total, 70 de vinificatori au înscris 340 de vinuri, toate produse sub brandul național „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”.Evaluarea s-a desfășurat conform standardelor Organizației Internaționale a Viei și Vin
19:00
Cum îți poţi proteja sau chiar vindeca pe cel mic de afecţiunile sezonului rece dacă el nu vrea nici medicamente şi nici alte leacuri? „Mituieşte-l” cu cîteva leacuri delicioase pe care le poţi prepara acasă.Şodou, pentru durerile în gîtCum vezi că începe să se răcească afară, începe „cura” cu şodou (lapte, gălbenuş de ou şi miere). Bate bine un gălbenuş de ou cu trei linguriţe de miere, d
18:30
Mod de preparare:Sucul de roşii se amestecă cu apă, ceapa şi pătrunjelul se adaugă întregi, morcovul tăiat fidea. Se fierbe pînă legumele se înmoaie, apoi se adaugă sare şi piper. Cînd supa este gata, în ea se fierb colţunaşii. «Bureachiţa» se serveşte cu smîntînă.Prepararea pelmenilor: Aluatul se întinde foaie de 1,5 mm grosime şi cu ajutorul unui pahar se taie cerculeţe, în care se pune
18:00
Arată ca o limită de viteză, dar are o margine verde: este noul indicator întîlnit de șoferi din ce în ce mai des întîlnit în unele orașe europene.Este un indicator de viteză recomandată, folosit pentru a crește siguranța rutieră în apropierea școlilor, spitalelor și a zonelor sensibile. În Romînia încă nu a apărut, transmite adevarul.ro.În unele orașe europene, se observă din ce în ce mai
