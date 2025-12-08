O companie aeriană low-cost turcă va cumpăra cea mai mare companie aeriană cehă
Compania aeriană low-cost turcă Pegasus a semnat un acord obligatoriu pentru achiziționarea celei mai mari companii aeriene cehe, Smartwings, și a filialei sale, Czech Airlines, pentru 154 de milioane de euro, potrivit unui comunicat publicat pe platforma de informare publică (KAP).Compania va primi nu numai acțiunile, ci și creanțele transportatorilor aerieni, care vor trebui achitate. Tranza
Autoritățile Thailandei au decis să suspende temporar activitatea a 641 de școli din zonele de frontieră din cauza escaladării conflictului cu Cambodgia.Despre acest lucru se menționează într-o declarație a Ministerului Educației din Thailanda. {{852412}}Ministerul Educației al țării urmărește cu atenție situația și elaborează planuri de acțiune în cazul în care va fi necesară prelungirea
Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a acuzat duminică aviația militară chineză de blocarea radarului unor avioane de vînătoare japoneze în zona Insulei Okinawa, acuzațiile fiind respinse de armata chineză. Potrivit Ministerului chinez al Apărării, recunoașterile apropiate și perturbările frecvente efectuate de avioanele de vînătoare japoneze asupra activităților militare derulate
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în luna noiembrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor (din FNDAMR), în valoare totală de 8,10 mil. lei.Sumele sînt direcționate către fermieri pe diverse măsuri de subvenționare, după cum urmează: 0,30 mil. lei – pentru 1 cerere aferentă plăților în avans, și anume pentru finisare
Pe 6 decembrie, în Las Vegas, a avut loc ultimul turneu al anului UFC. Evenimentul principal al serii a fost meciul revanșă dintre fostul campion Petr Yan și actualul campion la categoria greutate ușoară Merab Dvalishvili.Meciul principal al seriiCategoria pană: Petr Yan (nr. 3, Rusia) l-a învins pe Merab Dvalishvili (campion, Georgia) prin decizia unanimă a arbitrilor (49-46, 49-46, 48-47
Începînd cu 20 noiembrie 2025, au intrat în vigoare noile reguli privind accesul la dosarul Consiliului Concurenței stabilite prin Instrucțiunea aprobată prin Hotărîrea Plenului nr. 06 din 29 octombrie 2025.Instrucțiunea stabilește în detaliu: procedura și modalitatea de acces la dosar în cadrul investigațiilor privind încălcarea legislației concurențiale și al concentrărilor economice; reguli
Pompeii continuă să dezvăluie secrete după aproape 2.000 de ani, iar noua etapă a proiectului de arheologie digitală aduce în prim-plan o descoperire remarcabilă: o scară antică care reconstruiește o parte din „Pompeiul pierdut” și readuce la viață lumea romanilor bogați înainte de erupția devastatoare din anul 79 d.Hr.Folosind tehnici moderne — de la scanări LiDAR pînă la imagistică de ultra-
China pregătește direcțiile economice pentru 2026: stabilitate, reforme și un nou ciclu de dezvoltare # Noi.md
Economia națională din 2026 a fost tema centrală a reuniunii conducerii de partid din China, scrie romanian.cgtn.com.Anul viitor, Partidul Comunist Chinez va urmări stabilizarea ocupării forței de muncă, sprijinirea companiilor, consolidarea pieței și îmbunătățirea prognozelor economice. Obiectivul este asigurarea unei creșteri de calitate, menținerea stabilității sociale și obținerea unui înc
Marți, pe mai multe adrese din mun. Chișinău, vor fi stopate livrările de apă potabilă, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, pe 09 decembrie, fără apă vor rămîne consumatorii din satul Coloniţa, de pe următoarele adrese:-str. Şt. cel Mare 48-66 ; 41 ; 47 ; 49 ; 51-63 ;Tohatin 1 ;2; 4; Sf. Maria 2-8 ; 1-7Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S
Luptătorul moldovean din categoria grea al UFC, Serghei Spivac, supranumit „Ursul polar”, care ocupă locul 7 în clasament, va disputa următorul meci pe 1 februarie, la turneul de la Sydney.Potrivit informațiilor publicate de „Vestnik MMA”, adversarul său ar putea fi croatul Ante Delija, în vîrstă de 35 de ani, fost campion PFL.Cariera lui Spivac Debut în MMA: septembrie 2014. Debut
Festivalul Mămicilor a avut loc recent la Spitalul Raional Căușeni și a reunit medici pediatri, specialiști și zeci de mame din întreg raionul.Evenimentul a avut drept scop informarea părinților despre bolile de sezon și măsurile eficiente de prevenție. Pediatrii din Căușeni, dar și medici invitați din Chișinău, au discutat cu mamele despre provocările cu care se confruntă copiii în perioada r
Blocurile Unității de Primiri Urgente și cele curativ-chirurgicale ale Spitalului raional Cimișlia au fost izolate termic în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.Valoarea totală a proiectului investițional este de 2,7 milioane de lei, sumă alocată int
Locuitorii municipiului Bălți se bucură de Bradul din centrul orașului, care este piesa principală în recuzita sărbătorilor de iarnă, notează Noi.md.În Piața Vasile Alecsandri din centrul orașului, a fost instalat bradul principal al municipiului Bălți.În următoarele zile, va fi conectată și iluminatul de sărbători.Inaugurarea festivă a bradului principal din Bălți va avea loc pe 14 de
Guvernul și UNICEF vor continua colaborarea pentru asigurarea protecției drepturilor copiilor, scăderea ratei de sărăcie în rîndul acestora și îmbunătățirea accesului la servicii de calitate.Proiectele desfășurate în țara noastră pentru oferirea unui răspuns prompt la necesitățile copiilor au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanta rezidentă UNICEF în Rep
Datoria de stat internă a Moldovei continuă să crească, ajungînd la 49,547 miliarde de lei în noiembrie 2025, față de 48,674 miliarde de lei în octombrie 2025, adică în creștere cu 873 milioane de lei.Economistul, doctor în științe economice Vladimir Golovatiuc a menționat că în decembrie 2024 datoria publică internă era de 44 miliarde de lei, iar în noiembrie 2024 de 42,9 miliarde de lei. Ast
Tăieri ilicite au ieșit la iveală în cantonul nr. 1 al ocolului silvic Scoreni, în urma unui control dispus după semnalări publice și sesizarea ministrului Mediului. Anunțul a fost făcut de Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, care, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, a constatat încălcări în exploatarea masei lemnoase.O verificare amplă, realizată ulterior cu participare
Fermierii și crescătorii de animale din toată Grecia au intensificat, luni, blocajele rutiere, extinzînd protestele împotriva întîrzierilor în plata subvențiilor.În țară sînt organizate aproximativ 20 de blocaje, iar pe autostrăzi și drumuri regionale sînt staționate mii de tractoare.Protestatarii declară că există un deficit de aproximativ 600 de milioane de euro din subvențiile UE și alt
Magia sărbătorilor începe să prindă contur în pepinierele „Moldsilva”, unde primii pomi de Crăciun își așteaptă deja cumpărătorii, răspîndind aroma proaspătă de iarnă.Aproape 40 de mii de molizi, pini și brazi au fost pregătiți anul acesta pentru vînzare, însă entuziasmul oamenilor pare mai temperat ca altădată, tot mai multe familii preferînd un brad artificial în locul celui natural, informe
Tinerii fotbaliști moldoveni ai echipei spaniole „Atletico Madrid” sub 16 ani — portarul Octavian Ghiaur u și atacantul Alexandru Grigorii — vor participa la prima ediție a prestigiosului turneu Messi Cup, care se va desfășura în perioada 9-14 decembrie în SUA.Despre turneu Organizator: Lionel Messi și clubul său, Inter Miami. Participanți: opt academii ale cluburilor de top din lume î
Andrei Pavaloi: „Supraaglomerarea invocată a claselor poate ascunde o nouă rundă de închideri de școli” # Noi.md
Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport Chișinău, a reacționat la intenția Ministerului Educației și Cercetării de a transmite Primăriei două clădiri ale unor foste instituții de învățămînt, menționînd că pînă în prezent nu a existat nicio discuție oficială între cele două instituții.El subliniază că tema supraaglomerării școlare este invocată într-un conte
Modernizarea turismului prinde contur: instituții și sectorul privat, unite într-o platformă comună # Noi.md
Sectorul turistic din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de dezvoltare odată cu lansarea Platformei Naționale pentru Turism, un instrument menit să unifice actorii din domeniu și să accelereze modernizarea industriei.Noua structură își propune să îmbunătățească standardele de calitate, să coordoneze inițiativele publice și private și să impulsioneze digitalizarea datelor turistice, astf
Deși autoritățile anunță că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează „stabil” și asigură integral necesarul de energie al țării, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a publicat un mesaj de avertizare către populație, cerînd consum responsabil pentru a preveni deconectările, scrie bani.md.„Comportamentul responsabil și consumul rațional de energie electrică, în special în orele de
Negocierile privind inițiativa de pace promovată de SUA rămîn în continuare dificile și divizate în privința unor aspecte cheie, în special în ceea ce privește Donbasul.Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, potrivit RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Potrivit lui Zelenski, participanții la negocieri nu au ajuns la o viziune comună cu privire la viitorul regiunilor
În 2026, funcționarii publici cu salarii de pînă la 6.300 de lei vor primi plăți compensatorii # Noi.md
Ministerul Finanțelor a prezentat un proiect de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, menit să alinieze legislația la viitoarea creștere a salariului minim pe economie.Documentul prevede ajustarea categoriilor de angajați care au dreptul la indemnizații pentru dezvoltarea potențialului managerial și profesional în cadrul autorităților locale de nivelul I
Facturi mai mici și control individual: noile soluții Termoelectrica pentru blocurile din capitală # Noi.md
Consumatorii din Chișinău ar putea beneficia de un confort termic sporit datorită soluției ECO - Încălzirea centralizată autonomă, prezentată de Termoelectrica S.A.Potrivit companiei, modernizarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică avansează prin introducerea distribuției pe orizontală și a Punctelor Termice Individuale instalate direct în blocuri.Distribuția pe orizo
Guvernul a aprobat noi reguli financiare care sporesc sprijinul acordat sportivilor și antrenorilor din Moldova, inclusiv premii pentru realizări internaționale.Principalele modificări Campioni mondiali — pînă la 400.000 de lei. Campioni europeni — pînă la 200.000 de lei. Campioni naționali — pînă la 5.000 de lei. De asemenea, au fost majorate diurnele, cheltuielile pentru ma
Europa apreciază ca fiind îngrijorătoare prevederile strategiei SUA în materie de securitate națională # Noi.md
Prevederile cuprinse în strategia americană actualizată în materie de securitate națională sînt „extrem de îngrijorătoare”, a declarat un oficial european pentru Politico. El a adăugat că acestea provoacă furie.La începutul lunii decembrie, SUA au actualizat Strategia de securitate națională — pentru prima dată în al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump. Documentul de 33 de pagini a
Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: „Dacă nu ne unim forțele, democrația poate fi învinsă prin falsuri” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, eveniment care a reunit peste 150 de jurnaliști, experți media, reprezentanți ai societății civile și parteneri internaționali.În intervenția sa, șefa statului a subliniat rolul critic al presei în consolidarea democrației și în protejarea spațiului informațional al țării.Președi
Ziua Anticorupție marcată prin acțiuni educaționale: CNA deschide ușile pentru elevi și studenți # Noi.md
Centrul Național Anticorupție a anunțat lansarea Săptămînii Anticorupție, marcată anual în preajma zilei de 9 decembrie, cînd este celebrată Ziua Internațională Anticorupție.Evenimentele din acest an se concentrează pe prevenire, educație și creșterea gradului de conștientizare în rîndul publicului larg și al tinerilor.Potrivit CNA, activitățile vor începe marți, 9 decembrie, cu o întreved
Echipa națională a Moldovei de baschet de stradă (3×3) „Mamba” a obținut cel mai bun rezultat din istoria țării, calificîndu-se în semifinalele prestigiosului turneu Red Bull Half Court, care s-a desfășurat în perioada 28-29 noiembrie la Dubai.La competiție au participat 30 de echipe masculine și feminine din 18 țări din întreaga lume.Componența echipei naționale a Moldovei: Iurie Fraseniu
Moldova atrage investitorii industriali cu subvenții mari și scutiri fiscale. Care sînt domeniile vizate # Noi.md
Republica Moldova a lansat o schemă de ajutor regional destinată atragerii investițiilor industriale, prin care companiile pot accesa finanțări ce ajung pînă la 75% din valoarea proiectelor.Mecanismul, elaborat în conformitate cu regulile Uniunii Europene, are drept obiectiv accelerarea dezvoltării industriale și stimularea investițiilor din statele vecine, inclusiv din România, informează Noi
Petr Yan și-a recîștigat titlul de campion UFC datorită tacticii inteligente și superiorității în poziția stand-up, iar experții notează capacitatea sa de a neutraliza punctele forte ale lui Merab Dvalishvili.Desfășurarea luptei Controlul în stand-up: Yan a reușit să-și impună ritmul, a lucrat activ cu jab-uri și combinații, nepermițîndu-i lui Dvalishvili să domine în lupta obișnuită.
Igor Dodon: „Strategia de securitate a SUA a arătat că lumea se îndreaptă spre o politică a statelor suverane” # Noi.md
Strategia de securitate a SUA a arătat că lumea se îndreaptă spre o politică a statelor suverane, că autoritățile trebuie să se concentreze asupra statului și poporului, iar principiul de bază trebuie să fie interesul național.Despre acest lucru a declarat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.El a atras atenția asupra faptului că obiectivul polit
Un weekend marcat de intervenții rapide și situații la limită au avut carabinierii, care au fost nevoiți să aplaneze conflicte, să identifice persoane cu droguri și să oprească un șofer băut și fără permis.Astfel, pe strada Alba Iulia din Chișinău, o patrulă aflată în serviciu a intervenit pentru a opri o bătaie între doi bărbați de 28 și 37 de ani. Cei implicați au fost imediat separați, iar
Proprietarei salonului „Dr. Serebrova”, unde la Chișinău erau efectuate ilegal intervenții estetice periculoase, Irina Borodkina, pare să îi meargă bine.În timp ce în Republica Moldova se desfășoară procesul legat de moartea clientei salonului de frumusețe, Liuba Babuțchi, cunoscută ca Mona Lisa, iar anestezista și asistenta medicală riscă închisoare, ucraineanca Borodkina, care a fugit din Mo
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, care în urmă cu cîțiva ani controla instituții, partide și resurse ale statului, își petrece acum viața într-o celulă de cîțiva metri pătrați, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.De aproape trei luni, acesta se află în detenție preventivă, alături — dar fără contact direct — cu alți foști membri ai partidului pe care l-a condus, inclusiv Constantin Țuțu
Comisia Europeană a aprobat oficial finanțarea viitoarei autostrăzi care va lega România de Grecia, prin Constanța, un proiect considerat esențial pentru rețeaua de transport a Uniunii în următoarele decenii.Decizia marchează un pas înainte în dezvoltarea unui coridor de mare viteză care va facilita accesul direct către porturile elene, precum Salonic și Alexandroupolis, și va eficientiza rute
Schimbări în structura de conducere a Biroului Vamal Nord. Iurie Ceban a preluat, începînd de astăzi, atribuțiile de șef al instituției, fiind prezentat colectivului de către directoarea adjunctă a Serviciului Vamal, Carolina Gargaun, în cadrul unei ședințe de lucru.Carolina Gargaun i-a mulțumit lui Igor Iurco pentru activitatea din cadrul Biroului Vamal Nord și a anunțat trecerea acestuia î
Administrația Națională a Drumurilor /AND/ a anunțat finalizarea lucrărilor pe 206 kilometri de drumuri regionale în anul 2025.Intervențiile au vizat sectoare unde îmbrăcămintea rutieră era degradată, iar autoritățile afirmă că reparațiile îmbunătățesc accesul populației către servicii publice, instituții locale, școli și alte puncte de interes comunitar, transmite moldpres.Potrivit AND, î
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat 15 cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 6 cazuri; PTF „Lipcani” - 1caz; PTF „Criva” -
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a sărbătorit 85 de ani de excelență în muzică și dans.Absolvenți și elevi din întreaga țară s-au reunit pentru a omagia instituția care a format generații întregi de artiști talentați. În sălile colegiului, muzica răsună de peste opt decenii, iar fiecare colț păstrează amintiri ale momentelor unice de creație și emoție.{{850855}}„Din grupa noas
Droguri în valoare de peste 350.000 de lei au fost găsite în sectorul Botanica al capitalei asupra unui tînăr de 18 ani, notează Noi.md.Un echipaj al Brigăzii de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), aflat în misiune, a observat un tînăr cu comportament suspect.{{851915}}În urma controlului, polițiștii au descoperit asupra acestuia un pachet cu aproximativ 1 kg de marijuana hidroponic
Fundaşul stînga al echipei naţionale U-19 a Moldovei, Răzvan Țurcan (1 meci pentru echipa naţională), participă la cantonamentul de pregătire din Eindhoven împreună cu echipa de juniori PSV sub 19 ani.Originarul din Chișinău nu va participa la meciurile oficiale ale clubului, deoarece în campionatul olandez a început pauza de iarnă.În octombrie anul acesta, jucătorul în vîrstă de 18 ani, f
Echipa Federației „Voievod” reprezintă Republica Moldova la stagiul final SENSHI, care se desfășoară în aceste zile la Varna, Bulgaria. Evenimentul este considerat unul dintre cele mai prestigioase din Europa în domeniul artelor marțiale și reunește anul acesta peste 300 de sportivi din 21 de țări, transformând orașul într-un centru internațional al performanței sportive.Republica Moldova part
Primarul capitalei, Ion Ceban, afirmă că nu protejează pe nimeni, dar cere ca ancheta de la Direcția generală locativ-comunală (DGLCA) și amenajare să se desfășoare corect și fără spectacol mediatic.Edilul a subliniat că investigațiile, care vizează mai mulți angajați DGLCA, trebuie să fie realizate exclusiv în cadrul legal.„Cerem ca organele de drept să realizeze ceea ce au de realizat, i
Un tînăr s-a adresat la Poliție după ce a primit o bancnotă falsă: Cine a fost reținut mai tîrziu # Noi.md
Doi tineri de 20 și 21 de ani, din Chișinău, au fost reținuți, fiind suspectați de punerea în circulație a bancnotelor false pe teritoriul capitalei, notează Noi.md.Poliția a fost atenționată de un tînăr care a comunicat că ar fi primit o bancnotă presupus falsă de la unul dintre indivizi.{{851356}}Mai tîrziu, în baza probelor și a informațiilor operative acumulate de polițiștii de la Bota
Un episod de frig arctic ar putea lovi Europa imediat după perioada sărbătorilor de iarnă, susțin meteorologii citați de Euronews. Specialiștii observă că vortexul polar rămîne sub nivelul obișnuit pentru acest moment al anului – o configurație care favorizează pătrunderea maselor de aer rece din nordul continentului.Pînă la Crăciun, temperaturile vor rămîne relativ blînde, arată modelele anal
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a cîte 34 gr.) de „Ceai” importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova.Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru
Alexandr Stoianoglo: „Politicienii nu au nici un interes să investigheze „furtul miliardului” # Noi.md
Politicienii din Moldova nu au nici un interes să investigheze „furtul miliardului”, pentru că ei înșiși, în diferită măsură, au fost implicați în aceste procese.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fostul candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo.El a menționat că a crezut, într-adevăr, că un Procu
Tenismena moldoveană Abigeil Renkel (23 de ani, locul 920 în clasamentul WTA) a cîștigat, împreună cu estoniana Ingrid Neil, titlul în turneul de dublu din seria ITF, care s-a desfășurat în perioada 1-7 decembrie la Daytona Beach (Florida, SUA).FinalaAdversare: duo-ul american Anastasia Goncharova – Madison Tattini.Scor: 6:3, 6:2 în favoarea lui Renkel/Neil.Drumul spre titlu3 v
