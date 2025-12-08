În 2026, funcționarii publici cu salarii de pînă la 6.300 de lei vor primi plăți compensatorii

23:00

Durerea de sold la femei poate sa rezulte in urma uzurii si deteriorarii articulatiei sau din cauza folosirii excesive a acestei articulatii, insa exista si alte cauze pe care este bine sa le ai in vedere.Simti ca te doare soldul? Specialistii spun ca, la fel ca in cazul altor dureri cronice, femeile resimt aceste neplaceri la sold mai mult decat barbatii. Pentru ca durerea de sold poate avea