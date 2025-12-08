Guvernul pornește cea mai mare licitație eoliană din istorie, cu stocare obligatorie a energiei

09:50

Telefona victimele și le mințea că rudele lor ar fi fost implicate în accidente rutiere, solicitând transferuri urgente de bani pentru cheltuieli medicale sau pentru a evita consecințe legale. Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare, după ce a cauzat mai multor victime prejudicii de peste 950.000 de lei prin schema „ruda implicată în accident”.