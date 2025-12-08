Dorin Recean, decorat de Ucraina pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a statului vecin
Moldova1, 8 decembrie 2025 17:50
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de autoritățile de la Kiev cu Ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia solemnă a avut loc pe 8 decembrie, la sediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
• • •
Acum 5 minute
18:10
Ministrul Dan Perciun: Absorbția universității din Cahul de către UTM deschide accesul la o comunitate academică mai puternică # Moldova1
Hotărârea care prevede ca Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) să absoarbă Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar putea fi luată în scurt timp, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Acum 30 minute
17:50
Fostă vicepreședintă de Parlament: „Beneficiile integrării în UE trebuie explicate pe înțelesul cetățenilor” # Moldova1
Autoritățile trebuie să explice mai clar cetățenilor beneficiile integrării europene, pentru ca parcursul UE să fie înțeles și susținut ca un proiect al tuturor, nu doar al clasei politice. Declarația a fost făcută de fosta vicepreședintă a Parlamentului, Liliana Palihovici, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
17:50
Acum o oră
17:40
Primăria capitalei anunță noi termene pentru implementarea taxării electronice în autobuze și troleibuze # Moldova1
Un nou termen pentru implementarea sistemului de taxare electronică în transportul public din capitală. Călătorii ar putea plăti cu cardul costul călătoriei începând cu anul 2026, după ce proiectul a trecut prin mai multe etape de testare și analiză, anunță șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană (GDMU) a Consiliului Municipal Chișinău, Dorin Ciornîi.
17:20
Taxe locale mai mari în Chișinău, din 2026. Primăria vrea să colecteze peste 526 de milioane de lei # Moldova1
Mai multe taxe locale din municipiul Chișinău ar putea fi majorate în 2026, autoritățile capitalei propunându-și să colecteze peste 526 de milioane de lei, cu aproape 139 de milioane mai mult decât în 2025. Proiectul de decizie cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2026 se află la etapa consultărilor publice, iar luni, 8 decembrie, a avut loc prima rundă de discuții.
Acum 2 ore
17:00
O bombă de aviație rusească a rănit un locuitor al orașului Belgorod, a avariat o linie electrică, trei case particulare, un restaurant și mai multe automobile. Guvernatorul regiunii însă a declarat că ar fi fost vorba despre un „proiectil neidentificat” venit dinspre forțele armate ucrainene. Aproximativ 15 mii de abonați au rămas fără energie electrică, relatează publicația Astra.
17:00
R. Moldova ar putea avea o nouă Lege a presei în 2026: tot ce este ilegal în spațiul offline trebuie să fie și în mediul online # Moldova1
Tot ce este ilegal în spațiul offline trebuie să fie ilegal și în mediul online - aceasta ar trebui să devină una dintre noile reguli pentru protejarea spațiului informațional din R. Moldova, susține Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente (API). Potrivit lui, percepția greșită potrivit căreia libertatea de exprimare în mediul online ar însemna lipsă totală de responsabilitate generează probleme majore - de la dezinformare până la discurs de ură și discriminare.
16:50
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor putea solicita, începând cu 1 ianuarie, trei preparate noi compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie.
16:30
După blocarea platformei Roblox în Rusia, tot mai mulți copii au început să spună că vor să plece din țară. Anunțul a fost făcut de Ekaterina Mizulina, președinta Ligii Internetului Sigur.
16:20
Programul european pentru Apărare, aprobat de Consiliul UE: sprijin extins pentru R. Moldova și Ucraina # Moldova1
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 8 decembrie, Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP), un instrument de 1.5 miliarde de euro destinat consolidării capacității de reacție a industriei europene de apărare în perioada 2025–2027. Pe lângă sprijinul extins pentru Ucraina, și Republica Moldova este vizată de o finanțare majorată în cadrul achizițiilor comune.
16:20
Ziua Drapelului Uniunii Europene, marcată pe 8 decembrie: ce semnifică cele 12 steluțe aurii pe fond albastru # Moldova1
Drapelul Uniunii Europene, simbolul unității, diversității și solidarității între cele 27 de state membre ale blocului comunitar, este sărbătorit pe 8 decembrie.
16:20
Schema „Ruda implicată în accident” face noi victime: o femeie a fost mințită și a transmis bani escrocilor # Moldova1
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri suspectați de implicare în schema de escrocherie cunoscută sub numele de „Ruda implicată în accident”. Aceștia au convins prin înșelăciune o femeie să le transmită 1000 de dolari și 5000 de lei.
Acum 4 ore
16:00
Vladimir Andronachi, în arest preventiv încă zece zile: acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari # Moldova1
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, va sta în arest preventiv încă zece zile. Decizia a fost luată pe 8 decembrie de Curtea de Apel Centru, care a acceptat recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
15:50
Tăieri ilegale la Ocolul Silvic Scoreni: un pădurar a fost concediat și obligat să compenseze daunele # Moldova1
Un control realizat de Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma unei sesizări venite din partea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, a scos la iveală tăieri ilicite în cantonul nr. 1 al Ocolului Silvic Scoreni. Verificările derulate ulterior au confirmat prejudiciul provocat prin tăierea neautorizată a arborilor, iar responsabilii au fost sancționați.
15:30
15:30
Întâlnire la Londra într-un moment-cheie al negocierilor pentru pace: discuții între Zelenski și liderii europeni # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a deplasat luni, 8 decembrie, la Londra, unde urmează să discute cu premierul Regatului Unit, Keir Starmer, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, notează NV.ua.
15:20
15:20
LeBron James face senzație în Liga nord-americană de baschet masculin. Starul care va împlini pe 30 decembrie 41 de ani, a fost decisiv în victorie repurtată de Los Angeles Lakers pe parchetul echipei Philadelphia 76ers, scor 112:108. Spectatorii prezenți în tribunele arene Xfinity Mobile, au asistat la o prestație senzațională a lui LeBron James, autor a 29 de puncte, 12 dintre ele în ultimul sfert, 7 recuperări și 6 pase decisive.
15:00
R. Moldova își extinde oferta turistică: tot mai mulți străini sunt atrași de vinurile și bucătăria națională # Moldova1
Turismul Republicii Moldova înregistrează în 2025 cea mai bună evoluție din ultimii ani, depășind obiectivele stabilite în Agenda de Reformă. Numărul turiștilor străini a crescut cu 28.8%, în timp ce turismul intern raportează o creștere de 21.2%.
14:40
Și-a omorât mama pentru că nu i-a dat bani de alcool: un bărbat din Anenii Noi, reținut la aproape un an de la crimă # Moldova1
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna din raionul Anenii Noi, care și-ar fi ucis mama, o femeie de 81 de ani, a fost prins și plasat în arest, după ce a încercat să inducă în eroare ancheta.
14:40
UE: România joacă un rol esențial în sprijinirea R. Moldova după atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene # Moldova1
Comisia Europeană lucrează strâns cu autoritățile din Republica Moldova și România pentru a consolida rețeaua energetică regională și a preveni riscurile de penurie, în condițiile intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii electrice din Ucraina. Purtătoarea de cuvânt pentru Energie, Climă, Transporturi, Locuințe și Fiscalitate, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat, pe 8 decembrie, că Executivul european „este ferm alături de Ucraina și de R. Moldova”, condamnând „în cei mai fermi termeni” bombardamentele rusești care au afectat grav sistemele energetice ale ambelor țări.
14:30
Lovitură dură pentru atacantul moldovean Ion Nicolaescu. Fotbalistul s-a accidentat grav și nu va mai juca în acest sezon # Moldova1
Fotbalistul echipei naționale a Republicii Moldova s-a accidentat grav în meciul dintre echipa sa de club Maccabi Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva. Nicolaescu a fost titular și a părăsit terenul după 15 minute de joc. Aacantul s-a accidentat după un contact cu un adversar. Ion a făcut investigațiile necesare, iar verdictul medicilor a fost unul dur: ruptură de ligament încrucișat anterior.
14:30
PROIECT | Primăria Chișinău propune cheltuieli cu peste un miliard mai mari decât veniturile, în 2026 # Moldova1
În lipsa unui buget aprobat pentru anul 2025, autoritățile capitalei anunță consultări publice privind proiectul bugetului pentru anul 2026. Documentul prevede venituri de 9.6 miliarde lei și cheltuieli de 10.7 miliarde de lei, a anunțat șefa Direcției Generale Finanțe, Olesea Pșenițchi, la ședința Primăriei Chișinău din 8 decembrie.
14:20
Cum se pregătește Muntenegru de aderarea la UE: investiții masive în energie verde, inclusiv pentru modernizarea termocentralei „Pljevlja” # Moldova1
Muntenegru face un pas important spre tranziția energetică și integrarea europeană, transformând vechea Termocentrală „Pljevlja” din nordul țării într-o unitate modernă, care să corespundă normelor ecologice. În ultimii ani, în acest proiect extrem de complex au fost investiți aproximativ 70 de milioane de euro, cu scopul de a reduce drastic impactul asupra mediului și de a schimba viitorul comunității locale.
Acum 6 ore
14:00
Fiecare a treia femeie din R. Moldova, victimă a violenței digitale: platforma eViolenta.md, un nou instrument pentru a le sprijini # Moldova1
Fiecare a treia femeie din R. Moldova a fost victima sau martora unui caz de violență digitală, arată datele unui sondaj național realizat în anul 2025. Totodată, „doar unul din 10 cazuri este raportat”, susține directoarea Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, Viorica Țîmbalari.
14:00
Real Madrid a înregistrat prima înfrângere pe teren propriu în acest sezon. „Los Blancos” au pierdut cu 0:2 meciul cu Celta Vigo din etapa a 15-a a campionatului Spaniei și au rămas la 4 puncte de liderul clasamentului, FC Barcelona. Realul a fost mai activ în atac în prima repriză, însă nu a putut trimite mingea în plasa porții românului Ionuț Radu. La pauză, antrenorul Celtei, Claudio Giráldez, a făcut o schimbare inspirată și l-a trimis în teren pe atacantul suedezul Williot Swedberg. Acesta a deschis scorul în minutul 54 cu o execuție spectaculoasă.
13:20
Consumatorii care își caută dreptatea în instanță vor plăti 630 de lei pentru o procedură pe cale să fie introdusă în legislație # Moldova1
Medierea nu ar trebui să fie obligatorie în litigiile dintre consumatori și comercianți, susțin analiștii Centrului „Expert-Grup”, care avertizează că introducerea unei astfel de proceduri ar genera cheltuieli suplimentare pentru reclamanți. Doar pentru prima ședință, aceștia ar urma să achite, în 2026, aproximativ 630 de lei.
13:10
Echipa națională a României a defilat în ultimul meci susținut la Campionatul Mondial de handbal feminin, încheind competiția dintr-a doua grupă principală cu o victorie categorică în fața Elveției, scor 36:24. „Tricolorele” au făcut un meci foarte bun și, grație acestui succes, termină competiția pe locul 9, cea mai bună clasare din ultimii 10 ani, de la medaliile de bronz, cucerite în Danemarca în anul 2015.
13:00
Un zbor de deportare cu cetățeni ruși la bord a decolat din SUA spre Cairo. Despre aceasta a anunțat publicația Astra, citându-l pe Dmitri Valuev, președintele organizației „Russian America for Democracy in Russia”. Conform datelor oferite de un tracker de zbor, aeronava urmează să aterizeze în capitala Egiptului pe 8 decembrie, la ora 14:08, ora Europei de Est.
13:00
Un șofer a vrut să dea mită de 5.000 de lei unui polițist, dar riscă o amendă de 40 de ori mai mare # Moldova1
Pentru a scăpa de pedeapsă după ce a fost prins cu 900 de pachete de țigări fără acte de proveniență, un bărbat de 50 de ani și-a îngreunat situația penală, după ce a încercat să mituiască oamenii legii.
12:20
Diaconia a lansat campania de Crăciun „În brațele mamei”: sprijin pentru mamele singure cu copii mici # Moldova1
Misiunea Socială „Diaconia” a lansat ediția din acest an a campaniei de Crăciun „În brațele mamei”, o inițiativă dedicată mamelor rămase singure cu un copil, menită să le ofere sprijin imediat, condiții de siguranță și șansa unui nou început. Organizația pregătește o serie de acțiuni speciale, prin care comunitatea este îndemnată să contribuie la susținerea beneficiarilor centrului maternal.
Acum 8 ore
12:00
CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat în derby-ul etapei a 19-a din cadrul Superligii românești de fotbal # Moldova1
Derby-ul etapei a 19-a din cadrul Superligii românești de fotbal s-a încheiat la egalitate. CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 1:1. "Juveții" au dominat autoritar, și-au creat numeroase ocazii de gol, dar au obținut un singur punct. CSU Craiova a preluat conducerea în minutul 37. Tudor Băluță a marcat cu un șut fără preluare din marginea careului.
11:50
Schema de corupție de la Primăria Chișinău: după ce a acuzat inițial „presiuni politice”, Ion Ceban cere pedepse pentru cei vinovați # Moldova1
După ce a acuzat, inițial, „show-uri” și „presiuni politice” din partea guvernării în cazul reținerilor recente de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău, primarul Chișinăului, Ion Ceban, și-a schimbat declarațiile. La ședința de astăzi a Primăriei capitalei, edilul a declarat că „cine se face de vină” pentru achizițiile publice trucate, „să răspundă”.
11:30
Reforma administrativ-teritorială, necesară, dar „un test dur” pentru parcursul european. CALM: „Să creăm condiții ca oamenii să se întoarcă acasă” # Moldova1
Reforma administrativ-teritorială este una dintre cele mai importante și sensibile transformări structurale pe care Republica Moldova urmează să le parcurgă în următorii ani. Necesitatea ei este recunoscută inclusiv de autoritățile locale, însă implementarea trebuie să fie transparentă, axată pe oameni și cu rezultate vizibile pe termen scurt. Totodată, procesul este privit de experți ca un „test dur” pentru viabilitatea parcursului european al țării.
11:20
Petiție PAS pentru școlile din Chișinău: fracțiunea cere investiții și concurs depolitizat pentru conducerea DGETS # Moldova1
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită organizarea unui concurs depolitizat pentru funcția de șef al Direcției generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) și prezintă o petiție publică privind îmbunătățirea situației școlilor din capitală.
11:20
Cristian-Leon Țurcanu: „După Ucraina, R. Moldova este cel mai afectat stat de agresiunile Moscovei” # Moldova1
Republica Moldova este de foarte mulți ani ținta unor atacuri foarte dure din partea Federației Ruse, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, într-un interviu acordat Moldova Zoom. Oficialul a menționat că Moscova a declanșat cu mult timp în urmă un război hibrid împotriva țării noastre.
11:10
FORUM | Maia Sandu cere reguli clare pentru spațiul online și sancțiuni pentru manipulare: „Integrarea europeană are nevoie de o presă bine pregătită” # Moldova1
Integrarea europeană, cel mai important proiect al Republicii Moldova, nu poate fi explicată doar de instituțiile statului, ci are nevoie de o presă bine pregătită, capabilă să înțeleagă mecanismele europene, să analizeze documentele și să traducă pe înțelesul oamenilor fiecare etapă a acestui parcurs. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la Forumul Mass-Media 2025, care a început pe 8 decembrie, la Chișinău.
10:40
Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii pentru un acord de pace, afirma președinta Adunării Generale a ONU # Moldova1
Ucraina nu ar trebui să fie forțată să cedeze teritorii ca parte a unui acord de pace, a declarat președinta Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), Annalena Baerbock, avertizând că recompensarea agresiunii nu face decât să alimenteze și mai mult războiul, relatează dpa.
10:30
O grădiniță din municipiul Comrat pregătește lansarea unui proiect educațional important. Este vorba despre trei grupe de creșă în care copiii vor fi instruiți în limba găgăuză, română sau rusă, în funcție de alegerea părinților. Inițiativa, planificată să fie implementată în toamna anului viitor, a stârnit deja interesul multor familii din oraș.
10:30
Napoli Calcio a urcat pe primul loc în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. În derby-ul etapei a 14-a, gruparea condusă de Antonio Conte a dispus teren propriu de Juventus Torino cu scorul de 2:1 pe, iar danezul Rasmus Højlund a marcat ambele golurile ale echipei-gazdă. În meciul disputat pe stadionul Diego Armando Maradona, campioana en titre a deschis scorul în minutul 7. Brazilianul David Neres a centrat de pe partea dreaptă, iar Højlund a înscris din câțiva metri.
10:20
Un lot de ceai care provenea de peste hotare a fost nimicit de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Testele de laborator au arătat prezența unui pesticid în 11.016 pliculețe a câte 34 de grame de ceai, în total peste 374 kg.
Acum 12 ore
09:50
A „câștigat” un milion de lei prin schema „ruda implicată în accident”: tânăr de 22 de ani, condamnat la șapte ani de pușcărie # Moldova1
Telefona victimele și le mințea că rudele lor ar fi fost implicate în accidente rutiere, solicitând transferuri urgente de bani pentru cheltuieli medicale sau pentru a evita consecințe legale. Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare, după ce a cauzat mai multor victime prejudicii de peste 950.000 de lei prin schema „ruda implicată în accident”.
09:50
Moldelectrica: Volumul necesar pentru acoperirea consumului intern de energie este asigurat integral # Moldova1
Sistemul Electroenergetic Național menține stabilitatea operațională și echilibrul energetic necesar pentru acoperirea integrală a consumului de energie electrică din Republica Moldova. Precizările sunt făcute de operatorul sistemului de transport al energiei electrice, întreprinderea Moldelectrica.
09:40
Un drum din sudul țării, în stare gravă: localnicii ocolesc kilometri întregi din cauza gropilor # Moldova1
Drumul G-135, pe segmentul Congaz - Cotovscoe - Câietu, este de ani buni într-o stare critică. Tronsonul nu a mai fost reparat capital încă din perioada sovietică, iar fiecare iarnă transformă circulația într-o provocare. Ambulanțele, autospecialele de pompieri și camioanele de mare tonaj înaintează cu greu, iar localnicii spun că sunt nevoiți să ocolească kilometri întregi din cauza gropilor și a noroiului. Administrația Națională a Drumurilor precizează că pe porțiunile cu probleme se intervine periodic, în limita fondurilor disponibile.
09:34
Beat și fără permis la volan: instanța l-a condamnat pe un șofer la închisoare și a dispus confiscarea automobilului # Moldova1
Un șofer a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare, iar automobilul său a fost confiscat în folosul statului, după ce a fost găsit vinovat de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, fără permis de conducere și pentru refuzul de a fi supus testării alcoolscopice. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală.
09:10
Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” # Moldova1
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal (PNL), ar putea fi noul primar general al municipiului București, după ce a câștigat alegerile locale din 7 decembrie cu 36.16% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Autoritatea Electorală Permanentă. Candidatul liberal s-a impus detașat în fața contracandidaților săi, într-un scrutin marcat de cea mai scăzută prezență la vot din ultimul deceniu – doar 32.71%.
08:50
Cinci persoane, plasate în arest preventiv în dosarul de corupție de la Direcția Locativ-Comunală și Amenajare din Chișinău # Moldova1
Cinci dintre cele șapte persoane reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Bălți.
08:50
Atacuri nocturne în Ucraina: victime în Dnipropetrovsk, clădiri lovite la Cernigău și Sumî # Moldova1
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, printre care doi copii, în urma atacurilor lansate, în noaptea de 7 spre 8 decembrie, de forțele ruse asupra regiunii Dnipropetrovsk, anunță autoritățile ucrainene.
08:40
Republica Moldova atrage investitori străini cu ajutoare de stat de până la 75% pentru proiecte industriale # Moldova1
Companiile străine, inclusiv cele din România, care vor să investească în industria din Republica Moldova pot beneficia de un sprijin financiar generos din partea statului. Este vorba despre schema de ajutor regional de stat, prin care investitorii pot primi până la 75% din valoarea totală a unui proiect.
08:40
Rusia a mărit reducerile la petrol pentru China până la un nivel record de la începutul războiului # Moldova1
Rusia a majorat brusc reducerile la petrolul livrat Chinei, în încercarea de a găsi cumpărători pentru barilii de care rafinăriile chineze, de stat și private, au început să se dezică. Potrivit Reuters, care citează traderi, sortul rusesc ESPO Blend, cu încărcare în decembrie, este vândut în porturile chineze cu un discount record de 5 - 6 dolari pe baril față de Brent.
