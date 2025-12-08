Dorin Recean, decorat de Ucraina pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a statului vecin

09:34

Un șofer a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare, iar automobilul său a fost confiscat în folosul statului, după ce a fost găsit vinovat de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, fără permis de conducere și pentru refuzul de a fi supus testării alcoolscopice. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală.