Ministrul Dan Perciun: Absorbția universității din Cahul de către UTM deschide accesul la o comunitate academică mai puternică

Drumul G-135, pe segmentul Congaz - Cotovscoe - Câietu, este de ani buni într-o stare critică. Tronsonul nu a mai fost reparat capital încă din perioada sovietică, iar fiecare iarnă transformă circulația într-o provocare. Ambulanțele, autospecialele de pompieri și camioanele de mare tonaj înaintează cu greu, iar localnicii spun că sunt nevoiți să ocolească kilometri întregi din cauza gropilor și a noroiului. Administrația Națională a Drumurilor precizează că pe porțiunile cu probleme se intervine periodic, în limita fondurilor disponibile.