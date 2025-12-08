Inconștiență la volan: bărbat beat și fără permis, tras pe dreapta la Bălți

17:30

La o săptămână după ce în spațiul public au apărut informații despre o dronă găsită în satul Pepeni și dezmembrată de către un localnic, poliția nu ne poate spune dacă bărbatul deja a fost audit. Realitatea.md a solicitat aceste informații de la purtătorul de cuvânt al IGP, Diana Fetco, dar aceasta nu a răspuns la […] Articolul Soarta bărbatului din Pepeni, care a purtat drona cu motocultorul. Cernei: ”Pentru ce sa fie tras la răspundere?” apare prima dată în Realitatea.md.