Inconștiență la volan: bărbat beat și fără permis, tras pe dreapta la Bălți
Realitatea.md, 8 decembrie 2025 20:50
Un echipaj al Direcției regionale „Nord" și al Inspectoratului de Poliție Bălți a stopat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din orașul Bălți. La volan se afla un tânăr de 22 de ani, care, în urma testării alcoolscopice, a prezentat o concentrație de 0,62 mg/l alcool în aerul expirat, transmite tvn.md.
Un echipaj al Direcției regionale „Nord” și al Inspectoratului de Poliție Bălți a stopat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din orașul Bălți. La volan se afla un tânăr de 22 de ani, care, în urma testării alcoolscopice, a prezentat o concentrație de 0,62 mg/l alcool în aerul expirat, transmite tvn.md. Verificările […] Articolul Inconștiență la volan: bărbat beat și fără permis, tras pe dreapta la Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
Investiții în eficiență energetică: blocuri ale Spitalului raional din Cimișlia, izolate termic # Realitatea.md
Mai multe blocuri ale Spitalului Raional Cimișlia – printre care Unitatea de Primiri Urgente și Secția Curativ-Chirurgicală – au fost izolate termic pentru a reduce cheltuielile la încălzire și răcire și pentru a crea condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical. Lucrările sunt realizate în cadrul unui proiect investițional finanțat integral de Compania Națională […] Articolul Investiții în eficiență energetică: blocuri ale Spitalului raional din Cimișlia, izolate termic apare prima dată în Realitatea.md.
O consilieră din Bălți își anunță demisia: „Din cauza numeroaselor piedici impuse de PAS” # Realitatea.md
Consiliera municipală din Bălți, Anastasia Svetlicinîi, și-a anunțat demisia din funcțiile de consilier și secretar al fracțiunii „Victorie”. Aceasta acuză „tirania guvernării” și „piedicile impuse de PAS”. Anunțul vine la o săptămână după ce Ilan Șor a anunțat că își închide toate proiectele sociale din Republica Moldova. Svetlicinîi spune că ea și colegii ei ar […] Articolul O consilieră din Bălți își anunță demisia: „Din cauza numeroaselor piedici impuse de PAS” apare prima dată în Realitatea.md.
Petardele, vândute pe ascuns în capitală. Protecția Consumatorilor vine cu un avertisment # Realitatea.md
Petardele și articolele pirotehnice vândute ilegal în Chișinău reprezintă un pericol serios pentru oameni, mai ales pentru copii, avertizează Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor. Specialiștii au descoperit în ultimele zile mai multe locuri unde aceste produse erau comercializate fără autorizație, fără etichete și fără instrucțiuni de utilizare. Potrivit organizației, articolele pirotehnice neconforme pot provoca arsuri […] Articolul Petardele, vândute pe ascuns în capitală. Protecția Consumatorilor vine cu un avertisment apare prima dată în Realitatea.md.
A murit și cel de-al doilea român rănit în tragedia din Tenerife, după ce valuri uriașe au lovit piscina naturală în care se aflau. Ministerul Afacerilor Externe din România a confirmat informația. Ministerul precizează că reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid „sunt în legătură cu familiile celor două victime de cetăţenie română şi acordă […] Articolul A murit și al doilea român rănit în tragedia din Tenerife apare prima dată în Realitatea.md.
Experiment cu final neașteptat. Un magician a uitat parola cipului implantat în mână # Realitatea.md
Un bărbat pasionat de trucuri de magie, și-a implantat acum câțiva ani un cip în palmă, ca experiment. A vrut să-l folosească pentru diferite efecte magice, iar în final l-a programat astfel încât, atunci când îl scana cu telefonul, să apară un meme. La un moment dat, linkul meme-ului nu a mai funcționat. Când a […] Articolul Experiment cu final neașteptat. Un magician a uitat parola cipului implantat în mână apare prima dată în Realitatea.md.
Noul episod al emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac aduce noutăți de la deschiderea oficială a showroom-ului „Lux-Light”. Compania LuxGaz SRL, în parteneriat cu brandul internațional Pelsan, a inaugurat un spațiu modern în Chișinău, dedicat profesioniștilor din domeniu: arhitecți, designeri, ingineri și dezvoltatori de proiecte. La eveniment a fost prezentă și prezentatoarea Xenia Bugneac, care a […] Articolul LIFESTYLE cu Xenia Bugneac: Deschiderea oficială a showroom-ului „Lux-Light” apare prima dată în Realitatea.md.
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS în CMC și directoarea Moldexpo, a venit cu explicații după apariția informațiilor că ar fi luat un credit de aproape două milioane de lei de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al SPPS. Ea afirmă că informația este eronată și că împrumutul nu îi aparține. Potrivit Zinaidei Popa, creditul […] Articolul Zinaida Popa, despre banii împrumutați de la soț: „O eroare mecanică” apare prima dată în Realitatea.md.
Cutremur de 7,6 în Japonia. Este alertă de tsunami, iar valurile au început să lovească țărmul # Realitatea.md
Un cutremur cu magnitudinea inițială de 7,6 a lovit luni coasta Japoniei, a anunțat Agenția Meteorologică a țării. După cutremur a fost emisă o avertizare de tsunami. Valurile s-au apropiat de țărm: Autoritățile anunță că un tsunami de 40 cm a fost observat în porturile Mutsu Ogawara din prefectura Aomori și Urakawa de pe insula […] Articolul Cutremur de 7,6 în Japonia. Este alertă de tsunami, iar valurile au început să lovească țărmul apare prima dată în Realitatea.md.
Dumitru Șoldan este noul director al S.A. „Tracom”, după ce a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de conducere a întreprinderii. Actualul director interimar a obținut cel mai mare punctaj în urma selecției organizate de Agenția Proprietății Publice (APP) și a fost declarat oficial câștigător, în urma interviului desfășurat pe 1 decembrie. Concursul a avut două […] Articolul Tracom are un nou șef. Cine a câștigat concursul desfășurat de APP apare prima dată în Realitatea.md.
Primăria propune majorarea taxelor locale! Cazarea, publicitatea și parcările aduc zeci de milioane la buget # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău pregătește pentru anul 2026 majorarea taxelor locale, indexate la rata inflației de 4,68%, potrivit proiectului de decizie supus consultărilor publice, transmite BANI.MD. Municipalitatea propune o taxă de amenajare a teritoriului în valoare de 214 lei, din care se estimează venituri de 51,8 milioane lei. Taxa pentru organizarea licitațiilor și loteriilor este stabilită […] Articolul Primăria propune majorarea taxelor locale! Cazarea, publicitatea și parcările aduc zeci de milioane la buget apare prima dată în Realitatea.md.
Soarta bărbatului din Pepeni, care a purtat drona cu motocultorul. Cernei: ”Pentru ce sa fie tras la răspundere?” # Realitatea.md
La o săptămână după ce în spațiul public au apărut informații despre o dronă găsită în satul Pepeni și dezmembrată de către un localnic, poliția nu ne poate spune dacă bărbatul deja a fost audit. Realitatea.md a solicitat aceste informații de la purtătorul de cuvânt al IGP, Diana Fetco, dar aceasta nu a răspuns la […] Articolul Soarta bărbatului din Pepeni, care a purtat drona cu motocultorul. Cernei: ”Pentru ce sa fie tras la răspundere?” apare prima dată în Realitatea.md.
Energocom ar putea continua achiziția centralizată de energie electrică pentru Moldova încă un an # Realitatea.md
Republica Moldova va continua să fie aprovizionată cu energie electrică prin intervenția directă a statului pentru încă un an. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de hotărâre de Guvern, elaborat de Ministerul Energiei, care vizează prelungirea până la 31 decembrie 2026 a mandatului SA „Energocom” de a achiziționa energia necesară pentru piața internă. Ministerul explică […] Articolul Energocom ar putea continua achiziția centralizată de energie electrică pentru Moldova încă un an apare prima dată în Realitatea.md.
Un cetățean român se numără printre cele trei persoane care au murit duminică în Tenerife, după ce un val oceanic uriaș a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României. Potrivit MAE, doi români au fost implicați în incident, unul […] Articolul Tragedia din Tenerife: Un cetățean român, printre cei trei oameni care au murit apare prima dată în Realitatea.md.
Sistemul energetic este stabil, dar ministrul Junghietu îndeamnă la consum responsabil # Realitatea.md
Deși autoritățile susțin că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează stabil și acoperă integral necesarul de energie al țării, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a transmis un mesaj de avertizare către populație, îndemnând la un consum responsabil pentru a evita eventuale deconectări. „Comportamentul responsabil și consumul rațional de energie electrică, în special în orele de vârf, sunt […] Articolul Sistemul energetic este stabil, dar ministrul Junghietu îndeamnă la consum responsabil apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernarea lansează „Cumpăr BUN de-acasă”, după renunțarea la cota de 50% pentru produsele moldovenești # Realitatea.md
La cinci ani de la preluarea guvernării, PAS revine asupra politicilor privind susținerea producătorilor locali și lansează campania „Cumpăr BUN de-acasă”, menită să încurajeze populația să opteze pentru produse autohtone în perioada sărbătorilor și pe tot parcursul anului. Inițiativa vine însă într-un context în care autoritățile au renunțat anterior la măsura de protejare a producției […] Articolul Guvernarea lansează „Cumpăr BUN de-acasă”, după renunțarea la cota de 50% pentru produsele moldovenești apare prima dată în Realitatea.md.
Distincție înaltă pentru Dorin Recean: Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, oferit de președintele Ucrainei # Realitatea.md
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean – Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia a avut loc astăzi la Ambasada Ucrainei la Chișinău, unde ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial distincția în numele președintelui Volodimir Zelenski și al poporului ucrainean. Potrivit […] Articolul Distincție înaltă pentru Dorin Recean: Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, oferit de președintele Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
Aproape 600 de moldoveni au chemat zilnic ambulanța din cauza problemelor cardiovasculare, iar în total, pe parcursul unei săptămâni, au fost înregistrate aproape 4 000 de astfel de urgențe. În total, în prima săptămână a lunii decembrie au fost înregistrate peste 14 mii de solicitări. Pe lângă urgențele cardiace, ambulanța a mai intervenit la 1 […] Articolul Zilnic, peste 570 de moldoveni cheamă ambulanța din cauza bolilor cardiovasculare apare prima dată în Realitatea.md.
În anul 2026, salariul de referință în sectorul public nu va fi majorat și rămâne la nivelul de 2500 de lei. Potrivit fostului premier și actualului deputat al Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu, este o premieră din 2018 până în prezent, când acest indicator rămâne neschimbat. „Este primul an când salariul de referință nu crește. Este […] Articolul Salariul de referință în sectorul public nu va crește în 2026: cât va constitui apare prima dată în Realitatea.md.
Fundașul stânga al naționalei U-19 a Moldovei, Răzvan Țurcan, care are deja o selecție la echipa de tineret, se află în aceste zile în cantonament la Eindhoven, unde se antrenează alături de formația de juniori PSV U19, scrie noi.md. Tânărul jucător din Chișinău nu va evolua în meciuri oficiale pentru clubul olandez, întrucât campionatul este […] Articolul Fundașul moldovean Răzvan Țurcan, în pregătire la PSV Eindhoven U19 apare prima dată în Realitatea.md.
Cunoștințele limitate ale generației tinere despre cultura moldovenească pot genera dezbinare în societate, a declarat într-un interviu pentru IPN directoarea Bibliotecii publice raionale din Taraclia și lidera unei organizații locale de femei, Nadejda Tanova. Nadejda Tanova consideră necesară organizarea activităților culturale pentru asigurarea conexiunii între cetățeni și spune că bibliotecile își pot asuma, prin diverse […] Articolul Bibliotecară din Taraclia: Cunoașterea limitată a culturii poate dezbina societatea apare prima dată în Realitatea.md.
Trei noi medicamente vor fi compensate începând cu 1 ianuarie 2026, pentru diabet, hipertensiune și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant, precum și pentru fibrilația atrială, tromboza venoasă profundă sau embolia pulmonară. Potrivit Ministerului Sănătății, pentru diabetul de tip 2 va fi compensat parțial un preparat ce conține combinația Sitagliptinum + Metforminum, de care se estimează […] Articolul Trei noi medicamente vor fi compensate de la 1 ianuarie 2026. Pentru ce boli? apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat luni, la o conferință de la Paris, tonul tot mai dur al administrației Statelor Unite față de Europa. Costa a subliniat că parteneriatul transatlantic se bazează pe reciprocitate și că suveranitatea statelor europene nu poate fi pusă în discuție, transmite MediaFax, citând Politico. Oficialul european a declarat: „Cu […] Articolul Antonio Costa atacă SUA: Nu vă băgați în alegerile și viața democratică a Europei apare prima dată în Realitatea.md.
Copacii tăiați ilegal la Strășeni: Pădurarul a fost concediat, iar maistrul – mustrat # Realitatea.md
Pădurarul responsabil de ocolul silvic Scoreni, Strășeni, unde sâmbătă au fost tăiați ilegal copaci, a fost concediat și obligat să achite prejudiciul. Totodată, maistrul silvic a primit mustrare pentru neglijență. Potrivit Agenției Moldsilva, controlul a fost realizat de Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, după ce în spațiul public au apărut informații despre […] Articolul Copacii tăiați ilegal la Strășeni: Pădurarul a fost concediat, iar maistrul – mustrat apare prima dată în Realitatea.md.
Nicușor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu după câștigarea alegerilor locale din București # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, l-a felicitat luni, 8 decembrie, pe Ciprian Ciucu, după ce acesta a câștigat alegerile locale din București, organizate duminică, 7 decembrie. „Cetățenii au întotdeauna dreptate”, a precizat Nicușor Dan, care l-a susținut pe candidatul USR Cătălin Drulă, transmite știrileprotv.ro. Șeful statului a subliniat importanța respectării votului cetățenilor și rolul acestuia în […] Articolul Nicușor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu după câștigarea alegerilor locale din București apare prima dată în Realitatea.md.
Vladimir Andronachi își va petrece sărbătorile de iarnă după gratii: încă 30 de zile de arest # Realitatea.md
Fostul deputat, Vladimir Andronachi, va mai sta încă 30 de zile în arest preventiv. Curtea de Apel a prelungit arestul luni, 8 decembrie. „Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive -arestul preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui ex-deputat”, precizează PA. […] Articolul Vladimir Andronachi își va petrece sărbătorile de iarnă după gratii: încă 30 de zile de arest apare prima dată în Realitatea.md.
Zelenski: „Există puncte de vedere diferite între SUA, Rusia și Ucraina privind Donbas” # Realitatea.md
„Există puncte de vedere diferite între SUA, Rusia și Ucraina și nu avem o opinie unitară cu privire la Donbas.”Acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, conform relatării canalului de Telegram UNIAN. Potrivit șefului statului, participanții la negocierile privind inițiativa de pace a SUA încă nu au reușit să ajungă la un acord privind […] Articolul Zelenski: „Există puncte de vedere diferite între SUA, Rusia și Ucraina privind Donbas” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Un bărbat, reținut pentru că și-a omorât mama. Poliția: Consuma frecvent alcool # Realitatea.md
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut pentru 72 de ore de oamenii legii. Acesta este suspectat de omorul mamei sale de 81 de ani. Crima a avut loc în luna ianuarie 2025. „Investigațiile au stabilit că bărbatul, care consuma în mod frecvent alcool și nu era […] Articolul VIDEO Un bărbat, reținut pentru că și-a omorât mama. Poliția: Consuma frecvent alcool apare prima dată în Realitatea.md.
Ziua X pentru Alexandru Machidon! Comisia de evaluare a anunțat când îl va audia pe șeful interimar al PG # Realitatea.md
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că miercuri, în data de 10 decembrie 2025, va fi audiat Alexandru Machidon, Procurorul General interimar. În aceeași zi va fi audiat și Vasile Plevan, procuror în Procuratura Anticorupție. Alte două audieri sunt programate pentru data de 15 decembrie 2025, după cum urmează: ora 12:00 – Gheorghe Borș, […] Articolul Ziua X pentru Alexandru Machidon! Comisia de evaluare a anunțat când îl va audia pe șeful interimar al PG apare prima dată în Realitatea.md.
Doi ofițeri ai Serviciului Protecție și Pază de Stat, în vizorul ANI: suspiciuni privind achiziții și donații # Realitatea.md
ANI a inițiat controale privind averea a doi ofițeri din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Deciziile au fost făcute publice prin două procese-verbale semnate pe 3 decembrie 2025 de inspectoarea de integritate Ala Timoftică. Potrivit documentelor, asupra ofițerului Constantin Odobescu a fost depusă o sesizare care vizează posibile neconcordanțe între veniturile […] Articolul Doi ofițeri ai Serviciului Protecție și Pază de Stat, în vizorul ANI: suspiciuni privind achiziții și donații apare prima dată în Realitatea.md.
Real Madrid a suferit prima înfrângere pe teren propriu în acest sezon, fiind învinsă cu 0-2 de Celta Vigo în etapa a 15-a din La Liga. Deși „Los Blancos” au dominat prima repriză și au avut ocazii importante, nu au reușit să înscrie în poarta lui Ionuț Radu, scrie radiomoldova.md. La pauză, antrenorul Celtei, Claudio […] Articolul Real Madrid pierde acasă cu 0-2 în fața Celtei Vigo apare prima dată în Realitatea.md.
Personalul Muzeului Luvru din Paris este chemat la o grevă pe termen nelimitat începând cu 15 decembrie. Decizia vine ca reacție la ceea ce angajații consideră a fi condiții de muncă degradate și mijloace insuficiente. Anunțul a fost făcut luni, 8 decembrie, de sindicatul CFDT (Confederația Franceză Democratică a Muncii) pentru AFP, citat de MediaFax. […] Articolul Scandal la Luvru: angajații pornesc greva după haos, defecțiuni și lucrări distruse apare prima dată în Realitatea.md.
Ella Goldberg, tânăra găsită decedată la Ialoveni, va fi condusă pe ultimul drum marți # Realitatea.md
Ella Goldberg, tânăra care a fost găsită fără suflare sâmbătă, 6 noiembrie, într-o fâșie forestieră din raionul Ialoveni, va fi înmormântată marți, 9 decembrie. Anunțul a fost făcut de presa de la Bălți. „Cei care doresc să își ia rămas-bun de la Ella o pot face astăzi, 8 decembrie 2025, începând cu ora 18:00, la […] Articolul Ella Goldberg, tânăra găsită decedată la Ialoveni, va fi condusă pe ultimul drum marți apare prima dată în Realitatea.md.
Dezbatere publică la IPN: Denunțarea acordurilor cu CSI și implicațiile pentru Moldova # Realitatea.md
Motivele, procedurile și efectele denunțării acordurilor semnate de Republica Moldova cu Comunitatea Statelor Independente (CSI), dar și implicațiile politice ale acestei decizii sunt temele principale abordate în cadrul dezbaterii publice: „Denunțarea acordurilor cu CSI: avantaje și dezavantaje, argumente și speculații”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit experților, Chișinăul a inițiat procesul de denunțare a […] Articolul Dezbatere publică la IPN: Denunțarea acordurilor cu CSI și implicațiile pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Sîrski: Ucraina trebuie să-și intensifice pregătirea militară în fața presiunii ruse # Realitatea.md
În dimineața zilei de 8 decembrie, comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, Aleksandr Sîrski, a publicat pe pagina sa oficială de Telegram un mesaj în care a subliniat necesitatea consolidării pregătirii militare pe fondul presiunii continue exercitate de forțele ruse. Sîrski a menționat că Rusia își intensifică ofensiva, iar în contextul discuțiilor privind planul de pace […] Articolul Sîrski: Ucraina trebuie să-și intensifice pregătirea militară în fața presiunii ruse apare prima dată în Realitatea.md.
Perioada de depunere a cererilor pentru compensațiile la energie aferente lunii noiembrie s-a încheiat pe 28 noiembrie. După înregistrare, fiecare solicitare intră într-un proces complex de verificare, care implică analiza datelor din peste 11 baze de date și sisteme informaționale, pentru a confirma corectitudinea și completitudinea informațiilor declarate. Despre aceasta anunță Ministerul Muncii și Protecției […] Articolul EXPLICAȚII! Ce se întâmplă cu cererea pentru compensații la căldură după depunere apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu anulează distincțiile acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a revocat distincțiile de stat acordate în luna octombrie președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului de lupte Grigore Postica. Potrivit Infotag, o investigație publicată de Ziarul de Gardă arată că Andrei Golban este inculpat într-un dosar penal inițiat în 2016, în care este suspectat că ar fi estorcat peste 13 […] Articolul Maia Sandu anulează distincțiile acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Atacuri masive asupra Ucrainei: doi morți și cel puțin 12 răniți în șapte regiuni # Realitatea.md
În noaptea de 7 spre 8 decembrie, Rusia a lansat un atac masiv asupra a șapte regiuni ale Ucrainei. Autoritățile ucrainene au raportat cel puțin doi morți și doisprezece răniți, printre care și doi copii. Pe canalele de telegram, forțele ucrainene au raportat că în regiunea Dnipropetrovsk, o persoană și-a pierdut viața, iar alte cinci […] Articolul VIDEO Atacuri masive asupra Ucrainei: doi morți și cel puțin 12 răniți în șapte regiuni apare prima dată în Realitatea.md.
Medicii ORL atrag atenția că majoritatea răcelilor, aproximativ opt din zece, sunt provocate de virusuri și nu necesită antibiotice. Specialiștii spun că aceste infecții nu sunt grave și se tratează, de obicei, cu odihnă, hidratare și medicamente simptomatice. Cu toate acestea, mulți pacienți continuă să solicite antibiotice, deși acestea nu acționează asupra virusurilor. Medicii avertizează […] Articolul Antibioticele nu tratează răceala. Medicii spun când este cu adevărat nevoie apare prima dată în Realitatea.md.
Autoritățile Republicii Moldova au testat scenarii realiste și au exersat modul în care un incident alimentar poate fi gestionat rapid, riguros și coordonat, pentru a preveni escaladarea riscurilor. Exercițiul a vizat proceduri de management al incidentelor, cooperarea între instituții naționale și europene, utilizarea sistemelor de alertă rapidă și comunicarea publică eficientă în situații sensibile, elemente […] Articolul Cum ar arăta o criză alimentară severă? Moldova a testat un scenariu extrem apare prima dată în Realitatea.md.
Platforma Națională pentru Turism a fost lansată în Republica Moldova. Este o inițiativă care își propune să coordoneze sectorul turistic, să ridice standardele în domeniu și să consolideze cooperarea între instituțiile publice, mediul privat și organizațiile neguvernamentale. Platforma va sprijini digitalizarea datelor turistice și promovarea brandului turistic al Moldovei la nivel național și internațional. Într-o […] Articolul În Republica Moldova a fost lansată Platforma Națională pentru Turism apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Un tânăr de 18 ani riscă ani grei de pușcărie. A fost prins cu droguri de peste 350.000 lei # Realitatea.md
Un tânăr de 18 ani a fost reținut pentru 72 de ore pentru distribuirea drogurilor pe teritoriul Capitalei. Polițiștii au găsit asupra lui un pachet cu aproximativ 1 kg de marijuana hidroponică și un alt pachet care conținea o substanță cristalizată, asemănătoare drogurilor sintetice de tip PVP (sare) și MDMA. Valoarea acestora fiind de peste […] Articolul VIDEO Un tânăr de 18 ani riscă ani grei de pușcărie. A fost prins cu droguri de peste 350.000 lei apare prima dată în Realitatea.md.
Trei morți și trei răniți în Tenerife, după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală # Realitatea.md
Trei persoane au murit, iar alte trei au fost rănite după ce un val de proporții a lovit o piscină naturală de pe coasta vestică a insulei Tenerife. Incidentul s-a produs la stâncile Los Gigantes, în municipalitatea Santiago del Teide, au anunțat autoritățile din Insulele Canare, citate de DPA. Potrivit serviciilor de urgență, mai multe […] Articolul Trei morți și trei răniți în Tenerife, după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală apare prima dată în Realitatea.md.
Doi tineri de 20 și 21 de ani din Chișinău au fost reținuți de mascații Fulger, fiind bănuiți că i-au oferit unui alt tânăr bani falși. Victima a alertat poliția după ce a observat că bancnota primită este suspectă. În urma investigațiilor, polițiștii de la Botanica, împreună cu Direcția de Poliție Chișinău, au stabilit că […] Articolul Doi tineri din Chișinău riscă închisoare pentru folosirea banilor falși apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat apelul recent al autorităților centrale privind economisirea energiei electrice, subliniind importanța unei gestionări responsabile a situației actuale. ”Potențialele economii de energie electrică în această perioadă apar din cauza unor circumstanțe anunțate public. Vreau să menționez că, începând cu anul 2020, atunci când începem sărbătorile de iarnă – și […] Articolul Energie sub control: Primarul Ceban transmite mesaje clare locuitorilor apare prima dată în Realitatea.md.
Tânăra găsită moartă la Ialoveni este fiica președintelui Comunității Evreiești din Bălți # Realitatea.md
Tânăra de 26 de ani, care a dispărut în noaptea de miercuri, 3 decembrie, și a fost ulterior găsită decedată într-o fâșie forestieră din raionul Ialoveni, este fiica lui Isaac Goldberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Comunitatea Evreiască din țara noastră. […] Articolul Tânăra găsită moartă la Ialoveni este fiica președintelui Comunității Evreiești din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
Ion Ceban reacționează: Ministerul e responsabil de birocrația din educație și de presiunea pe școlile din Chișinău # Realitatea.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a propus autorităților municipale preluarea prin comodat a două clădiri – blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică și sediul actual al Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” – pentru extinderea rețelei școlare și reducerea presiunii din instituțiile supraaglomerate. În paralel, consilierii municipali PAS au lansat o […] Articolul Ion Ceban reacționează: Ministerul e responsabil de birocrația din educație și de presiunea pe școlile din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Luni dimineața, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Vlaicu Pîrcalab din Chișinău, s-a produs un accident rutier între două automobile. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără aflată la volanul unui Mercedes s-a ciocnit cu un Ford condus de un pensionar, în circumstanțe care urmează să fie stabilite de poliție. În urma impactului, […] Articolul Accident grav în fața Primăriei Chișinău. Un Mercedes și un Ford s-au ciocnit apare prima dată în Realitatea.md.
Gavrouc, fost deputat PAS, în etapa finală pentru șefia Liceului „Rahmaninov” – cu conturi și venituri declarate în Rusia # Realitatea.md
Fostul deputat PAS, Vitali Gavrouc, considerat favorit pentru funcția de director al Liceului Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”, apare în documentele publice cu conturi bancare și venituri din Federația Rusă, dar și cu un număr de telefon rusesc (+7). Aceste detalii ridică semne de întrebare, în special în contextul războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. […] Articolul Gavrouc, fost deputat PAS, în etapa finală pentru șefia Liceului „Rahmaninov” – cu conturi și venituri declarate în Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat depunerea unui proiect de decizie privind organizarea unui concurs public pentru funcția de șef al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, precum și lansarea unei petiții prin care solicită Primăriei Chișinău prezentarea unui plan municipal pentru soluționarea crizei din educație. Potrivit vicepreședintelui fracțiunii […] Articolul PAS lansează petiție pentru reducerea supraaglomerării în școlile din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
