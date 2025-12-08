Tracom are un nou șef. Cine a câștigat concursul desfășurat de APP

11:00

Ion Ceban, primarul Capitalei, a comentat astăzi, 8 decembrie, la ședința Primăriei perchezițiile de săptămâna trecută, care s-au desfășurat la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare din Chișinău. „Am văzut ceea ce s-a arătat la TV, vreau să transmis că solicităm ca organele de drept să realizeze ceea ce au de realizat, iar justiția să nu […]