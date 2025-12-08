Fundașul moldovean Răzvan Țurcan, în pregătire la PSV Eindhoven U19
Realitatea.md, 8 decembrie 2025 16:20
Fundașul stânga al naționalei U-19 a Moldovei, Răzvan Țurcan, care are deja o selecție la echipa de tineret, se află în aceste zile în cantonament la Eindhoven, unde se antrenează alături de formația de juniori PSV U19, scrie noi.md. Tânărul jucător din Chișinău nu va evolua în meciuri oficiale pentru clubul olandez, întrucât campionatul este […] Articolul Fundașul moldovean Răzvan Țurcan, în pregătire la PSV Eindhoven U19 apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
16:30
Distincție înaltă pentru Dorin Recean: Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, oferit de președintele Ucrainei # Realitatea.md
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean – Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia a avut loc astăzi la Ambasada Ucrainei la Chișinău, unde ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial distincția în numele președintelui Volodimir Zelenski și al poporului ucrainean. Potrivit […] Articolul Distincție înaltă pentru Dorin Recean: Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, oferit de președintele Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Aproape 600 de moldoveni au chemat zilnic ambulanța din cauza problemelor cardiovasculare, iar în total, pe parcursul unei săptămâni, au fost înregistrate aproape 4 000 de astfel de urgențe. În total, în prima săptămână a lunii decembrie au fost înregistrate peste 14 mii de solicitări. Pe lângă urgențele cardiace, ambulanța a mai intervenit la 1 […] Articolul Zilnic, peste 570 de moldoveni cheamă ambulanța din cauza bolilor cardiovasculare apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
În anul 2026, salariul de referință în sectorul public nu va fi majorat și rămâne la nivelul de 2500 de lei. Potrivit fostului premier și actualului deputat al Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu, este o premieră din 2018 până în prezent, când acest indicator rămâne neschimbat. „Este primul an când salariul de referință nu crește. Este […] Articolul Salariul de referință în sectorul public nu va crește în 2026: cât va constitui apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
16:20
Fundașul stânga al naționalei U-19 a Moldovei, Răzvan Țurcan, care are deja o selecție la echipa de tineret, se află în aceste zile în cantonament la Eindhoven, unde se antrenează alături de formația de juniori PSV U19, scrie noi.md. Tânărul jucător din Chișinău nu va evolua în meciuri oficiale pentru clubul olandez, întrucât campionatul este […] Articolul Fundașul moldovean Răzvan Țurcan, în pregătire la PSV Eindhoven U19 apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Cunoștințele limitate ale generației tinere despre cultura moldovenească pot genera dezbinare în societate, a declarat într-un interviu pentru IPN directoarea Bibliotecii publice raionale din Taraclia și lidera unei organizații locale de femei, Nadejda Tanova. Nadejda Tanova consideră necesară organizarea activităților culturale pentru asigurarea conexiunii între cetățeni și spune că bibliotecile își pot asuma, prin diverse […] Articolul Bibliotecară din Taraclia: Cunoașterea limitată a culturii poate dezbina societatea apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Trei noi medicamente vor fi compensate începând cu 1 ianuarie 2026, pentru diabet, hipertensiune și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant, precum și pentru fibrilația atrială, tromboza venoasă profundă sau embolia pulmonară. Potrivit Ministerului Sănătății, pentru diabetul de tip 2 va fi compensat parțial un preparat ce conține combinația Sitagliptinum + Metforminum, de care se estimează […] Articolul Trei noi medicamente vor fi compensate de la 1 ianuarie 2026. Pentru ce boli? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
16:00
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat luni, la o conferință de la Paris, tonul tot mai dur al administrației Statelor Unite față de Europa. Costa a subliniat că parteneriatul transatlantic se bazează pe reciprocitate și că suveranitatea statelor europene nu poate fi pusă în discuție, transmite MediaFax, citând Politico. Oficialul european a declarat: „Cu […] Articolul Antonio Costa atacă SUA: Nu vă băgați în alegerile și viața democratică a Europei apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Copacii tăiați ilegal la Strășeni: Pădurarul a fost concediat, iar maistrul – mustrat # Realitatea.md
Pădurarul responsabil de ocolul silvic Scoreni, Strășeni, unde sâmbătă au fost tăiați ilegal copaci, a fost concediat și obligat să achite prejudiciul. Totodată, maistrul silvic a primit mustrare pentru neglijență. Potrivit Agenției Moldsilva, controlul a fost realizat de Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, după ce în spațiul public au apărut informații despre […] Articolul Copacii tăiați ilegal la Strășeni: Pădurarul a fost concediat, iar maistrul – mustrat apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Nicușor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu după câștigarea alegerilor locale din București # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, l-a felicitat luni, 8 decembrie, pe Ciprian Ciucu, după ce acesta a câștigat alegerile locale din București, organizate duminică, 7 decembrie. „Cetățenii au întotdeauna dreptate”, a precizat Nicușor Dan, care l-a susținut pe candidatul USR Cătălin Drulă, transmite știrileprotv.ro. Șeful statului a subliniat importanța respectării votului cetățenilor și rolul acestuia în […] Articolul Nicușor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu după câștigarea alegerilor locale din București apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
15:30
Vladimir Andronachi își va petrece sărbătorile de iarnă după gratii: încă 30 de zile de arest # Realitatea.md
Fostul deputat, Vladimir Andronachi, va mai sta încă 30 de zile în arest preventiv. Curtea de Apel a prelungit arestul luni, 8 decembrie. „Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive -arestul preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui ex-deputat”, precizează PA. […] Articolul Vladimir Andronachi își va petrece sărbătorile de iarnă după gratii: încă 30 de zile de arest apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Zelenski: „Există puncte de vedere diferite între SUA, Rusia și Ucraina privind Donbas” # Realitatea.md
„Există puncte de vedere diferite între SUA, Rusia și Ucraina și nu avem o opinie unitară cu privire la Donbas.”Acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, conform relatării canalului de Telegram UNIAN. Potrivit șefului statului, participanții la negocierile privind inițiativa de pace a SUA încă nu au reușit să ajungă la un acord privind […] Articolul Zelenski: „Există puncte de vedere diferite între SUA, Rusia și Ucraina privind Donbas” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO Un bărbat, reținut pentru că și-a omorât mama. Poliția: Consuma frecvent alcool # Realitatea.md
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut pentru 72 de ore de oamenii legii. Acesta este suspectat de omorul mamei sale de 81 de ani. Crima a avut loc în luna ianuarie 2025. „Investigațiile au stabilit că bărbatul, care consuma în mod frecvent alcool și nu era […] Articolul VIDEO Un bărbat, reținut pentru că și-a omorât mama. Poliția: Consuma frecvent alcool apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Ziua X pentru Alexandru Machidon! Comisia de evaluare a anunțat când îl va audia pe șeful interimar al PG # Realitatea.md
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că miercuri, în data de 10 decembrie 2025, va fi audiat Alexandru Machidon, Procurorul General interimar. În aceeași zi va fi audiat și Vasile Plevan, procuror în Procuratura Anticorupție. Alte două audieri sunt programate pentru data de 15 decembrie 2025, după cum urmează: ora 12:00 – Gheorghe Borș, […] Articolul Ziua X pentru Alexandru Machidon! Comisia de evaluare a anunțat când îl va audia pe șeful interimar al PG apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:30
Doi ofițeri ai Serviciului Protecție și Pază de Stat, în vizorul ANI: suspiciuni privind achiziții și donații # Realitatea.md
ANI a inițiat controale privind averea a doi ofițeri din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Deciziile au fost făcute publice prin două procese-verbale semnate pe 3 decembrie 2025 de inspectoarea de integritate Ala Timoftică. Potrivit documentelor, asupra ofițerului Constantin Odobescu a fost depusă o sesizare care vizează posibile neconcordanțe între veniturile […] Articolul Doi ofițeri ai Serviciului Protecție și Pază de Stat, în vizorul ANI: suspiciuni privind achiziții și donații apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Real Madrid a suferit prima înfrângere pe teren propriu în acest sezon, fiind învinsă cu 0-2 de Celta Vigo în etapa a 15-a din La Liga. Deși „Los Blancos” au dominat prima repriză și au avut ocazii importante, nu au reușit să înscrie în poarta lui Ionuț Radu, scrie radiomoldova.md. La pauză, antrenorul Celtei, Claudio […] Articolul Real Madrid pierde acasă cu 0-2 în fața Celtei Vigo apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Personalul Muzeului Luvru din Paris este chemat la o grevă pe termen nelimitat începând cu 15 decembrie. Decizia vine ca reacție la ceea ce angajații consideră a fi condiții de muncă degradate și mijloace insuficiente. Anunțul a fost făcut luni, 8 decembrie, de sindicatul CFDT (Confederația Franceză Democratică a Muncii) pentru AFP, citat de MediaFax. […] Articolul Scandal la Luvru: angajații pornesc greva după haos, defecțiuni și lucrări distruse apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ella Goldberg, tânăra găsită decedată la Ialoveni, va fi condusă pe ultimul drum marți # Realitatea.md
Ella Goldberg, tânăra care a fost găsită fără suflare sâmbătă, 6 noiembrie, într-o fâșie forestieră din raionul Ialoveni, va fi înmormântată marți, 9 decembrie. Anunțul a fost făcut de presa de la Bălți. „Cei care doresc să își ia rămas-bun de la Ella o pot face astăzi, 8 decembrie 2025, începând cu ora 18:00, la […] Articolul Ella Goldberg, tânăra găsită decedată la Ialoveni, va fi condusă pe ultimul drum marți apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Dezbatere publică la IPN: Denunțarea acordurilor cu CSI și implicațiile pentru Moldova # Realitatea.md
Motivele, procedurile și efectele denunțării acordurilor semnate de Republica Moldova cu Comunitatea Statelor Independente (CSI), dar și implicațiile politice ale acestei decizii sunt temele principale abordate în cadrul dezbaterii publice: „Denunțarea acordurilor cu CSI: avantaje și dezavantaje, argumente și speculații”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit experților, Chișinăul a inițiat procesul de denunțare a […] Articolul Dezbatere publică la IPN: Denunțarea acordurilor cu CSI și implicațiile pentru Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Sîrski: Ucraina trebuie să-și intensifice pregătirea militară în fața presiunii ruse # Realitatea.md
În dimineața zilei de 8 decembrie, comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, Aleksandr Sîrski, a publicat pe pagina sa oficială de Telegram un mesaj în care a subliniat necesitatea consolidării pregătirii militare pe fondul presiunii continue exercitate de forțele ruse. Sîrski a menționat că Rusia își intensifică ofensiva, iar în contextul discuțiilor privind planul de pace […] Articolul Sîrski: Ucraina trebuie să-și intensifice pregătirea militară în fața presiunii ruse apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Perioada de depunere a cererilor pentru compensațiile la energie aferente lunii noiembrie s-a încheiat pe 28 noiembrie. După înregistrare, fiecare solicitare intră într-un proces complex de verificare, care implică analiza datelor din peste 11 baze de date și sisteme informaționale, pentru a confirma corectitudinea și completitudinea informațiilor declarate. Despre aceasta anunță Ministerul Muncii și Protecției […] Articolul EXPLICAȚII! Ce se întâmplă cu cererea pentru compensații la căldură după depunere apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Maia Sandu anulează distincțiile acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a revocat distincțiile de stat acordate în luna octombrie președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului de lupte Grigore Postica. Potrivit Infotag, o investigație publicată de Ziarul de Gardă arată că Andrei Golban este inculpat într-un dosar penal inițiat în 2016, în care este suspectat că ar fi estorcat peste 13 […] Articolul Maia Sandu anulează distincțiile acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Atacuri masive asupra Ucrainei: doi morți și cel puțin 12 răniți în șapte regiuni # Realitatea.md
În noaptea de 7 spre 8 decembrie, Rusia a lansat un atac masiv asupra a șapte regiuni ale Ucrainei. Autoritățile ucrainene au raportat cel puțin doi morți și doisprezece răniți, printre care și doi copii. Pe canalele de telegram, forțele ucrainene au raportat că în regiunea Dnipropetrovsk, o persoană și-a pierdut viața, iar alte cinci […] Articolul VIDEO Atacuri masive asupra Ucrainei: doi morți și cel puțin 12 răniți în șapte regiuni apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Medicii ORL atrag atenția că majoritatea răcelilor, aproximativ opt din zece, sunt provocate de virusuri și nu necesită antibiotice. Specialiștii spun că aceste infecții nu sunt grave și se tratează, de obicei, cu odihnă, hidratare și medicamente simptomatice. Cu toate acestea, mulți pacienți continuă să solicite antibiotice, deși acestea nu acționează asupra virusurilor. Medicii avertizează […] Articolul Antibioticele nu tratează răceala. Medicii spun când este cu adevărat nevoie apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Autoritățile Republicii Moldova au testat scenarii realiste și au exersat modul în care un incident alimentar poate fi gestionat rapid, riguros și coordonat, pentru a preveni escaladarea riscurilor. Exercițiul a vizat proceduri de management al incidentelor, cooperarea între instituții naționale și europene, utilizarea sistemelor de alertă rapidă și comunicarea publică eficientă în situații sensibile, elemente […] Articolul Cum ar arăta o criză alimentară severă? Moldova a testat un scenariu extrem apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Platforma Națională pentru Turism a fost lansată în Republica Moldova. Este o inițiativă care își propune să coordoneze sectorul turistic, să ridice standardele în domeniu și să consolideze cooperarea între instituțiile publice, mediul privat și organizațiile neguvernamentale. Platforma va sprijini digitalizarea datelor turistice și promovarea brandului turistic al Moldovei la nivel național și internațional. Într-o […] Articolul În Republica Moldova a fost lansată Platforma Națională pentru Turism apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Un tânăr de 18 ani riscă ani grei de pușcărie. A fost prins cu droguri de peste 350.000 lei # Realitatea.md
Un tânăr de 18 ani a fost reținut pentru 72 de ore pentru distribuirea drogurilor pe teritoriul Capitalei. Polițiștii au găsit asupra lui un pachet cu aproximativ 1 kg de marijuana hidroponică și un alt pachet care conținea o substanță cristalizată, asemănătoare drogurilor sintetice de tip PVP (sare) și MDMA. Valoarea acestora fiind de peste […] Articolul VIDEO Un tânăr de 18 ani riscă ani grei de pușcărie. A fost prins cu droguri de peste 350.000 lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Trei morți și trei răniți în Tenerife, după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală # Realitatea.md
Trei persoane au murit, iar alte trei au fost rănite după ce un val de proporții a lovit o piscină naturală de pe coasta vestică a insulei Tenerife. Incidentul s-a produs la stâncile Los Gigantes, în municipalitatea Santiago del Teide, au anunțat autoritățile din Insulele Canare, citate de DPA. Potrivit serviciilor de urgență, mai multe […] Articolul Trei morți și trei răniți în Tenerife, după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Doi tineri de 20 și 21 de ani din Chișinău au fost reținuți de mascații Fulger, fiind bănuiți că i-au oferit unui alt tânăr bani falși. Victima a alertat poliția după ce a observat că bancnota primită este suspectă. În urma investigațiilor, polițiștii de la Botanica, împreună cu Direcția de Poliție Chișinău, au stabilit că […] Articolul Doi tineri din Chișinău riscă închisoare pentru folosirea banilor falși apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat apelul recent al autorităților centrale privind economisirea energiei electrice, subliniind importanța unei gestionări responsabile a situației actuale. ”Potențialele economii de energie electrică în această perioadă apar din cauza unor circumstanțe anunțate public. Vreau să menționez că, începând cu anul 2020, atunci când începem sărbătorile de iarnă – și […] Articolul Energie sub control: Primarul Ceban transmite mesaje clare locuitorilor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:30
Tânăra găsită moartă la Ialoveni este fiica președintelui Comunității Evreiești din Bălți # Realitatea.md
Tânăra de 26 de ani, care a dispărut în noaptea de miercuri, 3 decembrie, și a fost ulterior găsită decedată într-o fâșie forestieră din raionul Ialoveni, este fiica lui Isaac Goldberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Comunitatea Evreiască din țara noastră. […] Articolul Tânăra găsită moartă la Ialoveni este fiica președintelui Comunității Evreiești din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Ion Ceban reacționează: Ministerul e responsabil de birocrația din educație și de presiunea pe școlile din Chișinău # Realitatea.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a propus autorităților municipale preluarea prin comodat a două clădiri – blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică și sediul actual al Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” – pentru extinderea rețelei școlare și reducerea presiunii din instituțiile supraaglomerate. În paralel, consilierii municipali PAS au lansat o […] Articolul Ion Ceban reacționează: Ministerul e responsabil de birocrația din educație și de presiunea pe școlile din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Luni dimineața, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Vlaicu Pîrcalab din Chișinău, s-a produs un accident rutier între două automobile. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără aflată la volanul unui Mercedes s-a ciocnit cu un Ford condus de un pensionar, în circumstanțe care urmează să fie stabilite de poliție. În urma impactului, […] Articolul Accident grav în fața Primăriei Chișinău. Un Mercedes și un Ford s-au ciocnit apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Gavrouc, fost deputat PAS, în etapa finală pentru șefia Liceului „Rahmaninov” – cu conturi și venituri declarate în Rusia # Realitatea.md
Fostul deputat PAS, Vitali Gavrouc, considerat favorit pentru funcția de director al Liceului Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”, apare în documentele publice cu conturi bancare și venituri din Federația Rusă, dar și cu un număr de telefon rusesc (+7). Aceste detalii ridică semne de întrebare, în special în contextul războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. […] Articolul Gavrouc, fost deputat PAS, în etapa finală pentru șefia Liceului „Rahmaninov” – cu conturi și venituri declarate în Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău a anunțat depunerea unui proiect de decizie privind organizarea unui concurs public pentru funcția de șef al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, precum și lansarea unei petiții prin care solicită Primăriei Chișinău prezentarea unui plan municipal pentru soluționarea crizei din educație. Potrivit vicepreședintelui fracțiunii […] Articolul PAS lansează petiție pentru reducerea supraaglomerării în școlile din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Bătaie pe o stradă din Chișinău! Un taximetrist a fost luat la palme de o femeie: Ce a urmat # Realitatea.md
Un conflict a avut loc duminică seara, 7 decembrie, pe șoseaua Hîncești din municipiul Chișinău. Potrivit imaginilor video publicate pe rețelele de socializare, se poate observa că un taximetrist este lovit cu palmele de o femeie, iar bărbatul care era cu aceasta lovește mașina, fiind apoi lovit de șofer cu autovehiculul. Redacția Realitatea.md a solicitat […] Articolul VIDEO Bătaie pe o stradă din Chișinău! Un taximetrist a fost luat la palme de o femeie: Ce a urmat apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Dumitru Țîra, la Forumul Mass Media 2025: „A venit timpul să ne luăm spațiul mediatic înapoi” # Realitatea.md
Fondatorul și CEO Grupului de presă Realitatea, Dumitru Țîra, a declarat la Forumul Mass Media 2025 că „a venit timpul să ne luăm spațiul mediatic înapoi”, subliniind necesitatea unor reforme rapide în sectorul media. El a precizat că următorii 2 ani fără alegeri reprezintă o oportunitate esențială pentru a reconstrui un spațiu mediatic „cu adevărat […] Articolul VIDEO Dumitru Țîra, la Forumul Mass Media 2025: „A venit timpul să ne luăm spațiul mediatic înapoi” apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Igor Grosu felicită PNL pentru rezultatul din București și îi urează succes lui Ciprian Ciucă # Realitatea.md
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare către Partidul Naţional Liberal, în urma rezultatului obținut la București. „Felicitări prietenilor de la Partidul Naţional Liberal pentru rezultatul obținut în București. Votul de ieri a demonstrat încă o dată angajamentul bucureștenilor față de democrație și continuitatea proiectelor importante pentru comunitate. Succese, […] Articolul Igor Grosu felicită PNL pentru rezultatul din București și îi urează succes lui Ciprian Ciucă apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Pământul urmează să fie afectat de o furtună magnetică provocată de activitatea solară intensă, iar vârful fenomenului este prognozat pentru data de 9 decembrie, cu un nivel de intensitate G3. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, persoanele sensibile la schimbările geomagnetice ar putea resimți stare de rău, dureri de cap, amețeli și slăbiciune generală. Medicii recomandă […] Articolul Furtună magnetică puternică aşteptată pe 9 decembrie: nivel de activitate G3 apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Ceban spune că descinderile la Direcția Locativ-Comunală distrag de la problemele importante. Justiția nu se face la TV # Realitatea.md
Ion Ceban, primarul Capitalei, a comentat astăzi, 8 decembrie, la ședința Primăriei perchezițiile de săptămâna trecută, care s-au desfășurat la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare din Chișinău. „Am văzut ceea ce s-a arătat la TV, vreau să transmis că solicităm ca organele de drept să realizeze ceea ce au de realizat, iar justiția să nu […] Articolul Ceban spune că descinderile la Direcția Locativ-Comunală distrag de la problemele importante. Justiția nu se face la TV apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment privind pericolele care amenință presa liberă și democrația, în cadrul Forumului Mass-Media 2025. Șefa statului a declarat că bătălia pentru viitorul democratic al țării nu se va purta doar în instituții și la urne, ci mai ales în spațiul informațional, tot mai afectat de manipulare și […] Articolul Avertismentul dur al președintei Maia Sandu privind valul de dezinformare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:30
Schema „rudă implicată în accident”: Tânăr condamnat la închisoare pentru escrocherii de aproape 1 milion de lei # Realitatea.md
Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare, în penitenciar de tip semiînchis, și privat de dreptul de a ocupa funcții sau de a desfășura activități legate de gestionarea bunurilor materiale pe o perioadă de trei ani, pentru comiterea a șapte episoade de escrocherie prin schema infracțională […] Articolul Schema „rudă implicată în accident”: Tânăr condamnat la închisoare pentru escrocherii de aproape 1 milion de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:36. Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în interiorul locuinței în momentul în care bărbatul în vârstă de 46 de ani, a turnat benzină în […] Articolul Foc aprins cu benzină, final exploziv. Incident grav în raionul Șoldănești apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Școala a devenit o instituție la feminin. Rapoartele Ministerului Educației arată că doar unul din nouă profesori este bărbat, iar situația este și mai complicată în școala primară unde la un învățător revin 99 de învățătoare. Cei mai mulți bărbați aleg să predea educația fizică, dezvoltarea personală, educația tehnologică, fizica, istoria sau informatica. Profesia de […] Articolul Școala rămâne în grija femeilor. Unde au dispărut profesorii bărbați? apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali, fiind menținute stabilitatea operațională, continuitatea alimentării și echilibrul energetic necesar acoperirii integrale a consumului intern, anunță ÎS „Moldelectrica”, citat de pe bani.md. Instituția revine cu precizări după apariția unor interpretări privind fluxurile afișate pe pagina sa oficială. Potrivit Moldelectrica, datele vizualizate online reprezintă fluxuri tehnice instantanee, generate de […] Articolul Moldelectrica neagă scenariile de blackout: „Sistemul funcționează normal” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Top 10 cele mai urmărite persoane din Moldova pe Instagram: una dintre cele mai populare pagini este cea a Ecaterinei Cebotari # Realitatea.md
Platforma Star Gage a publicat clasamentul celor mai urmărite persoane din Republica Moldova pe Instagram. Datele arată că topul este dominat de creatori de conținut, influenceri, actori și interpreți, ale căror conturi depășesc sute de mii de urmăritori. Potrivit clasamentului, cea mai urmărită persoană din Republica Moldova este Marin Mocanu, cu peste 1,12 milioane de […] Articolul Top 10 cele mai urmărite persoane din Moldova pe Instagram: una dintre cele mai populare pagini este cea a Ecaterinei Cebotari apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Peste 374 kg de ceai, distruse din cauza depășirii limitelor de pesticide. ANSA: Lotul nu era pus în comerț # Realitatea.md
Un lot de peste 374 kg de ceai importat a fost distrus, deoarece nu corespundea normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. „Probele au fost prelevate de către inspectorii ANSA, din cadrul […] Articolul Peste 374 kg de ceai, distruse din cauza depășirii limitelor de pesticide. ANSA: Lotul nu era pus în comerț apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Drumul G-135, pe segmentul Congaz – Cotovscoe – Câietu, este de ani buni într-o stare critică. Tronsonul nu a mai fost reparat capital încă din perioada sovietică, iar fiecare iarnă transformă circulația într-o provocare. Ambulanțele, autospecialele de pompieri și camioanele de mare tonaj înaintează cu greu, iar localnicii spun că sunt nevoiți să ocolească kilometri […] Articolul Drum din sud, distrus. Șoferii ocolesc kilometri pentru a evita gropile apare prima dată în Realitatea.md.
09:34
VIDEO Ciprian Ciucu, noul primar al capitalei României: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” # Realitatea.md
Ciprian Ciucu a declarat că votul majoritar primit duminică îl responsabilizează și că vrea să facă din București proiectul vieții sale. „În această campanie am dat un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală, în special pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă împreună la Primăria București”, a spus Ciucu, adăugând […] Articolul VIDEO Ciprian Ciucu, noul primar al capitalei României: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” apare prima dată în Realitatea.md.
09:34
A încălcat din nou legea: Bărbat condamnat la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la un an și zece luni de închisoare pentru conducerea unui autovehicul în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Acesta nu avea dreptul de a conduce și a refuzat testarea alcoolscopică. Totodată, instanța a decis confiscarea mașinii în folosul statului. „Potrivit acuzării, în luna februarie 2024, inculpatul, fiind în […] Articolul A încălcat din nou legea: Bărbat condamnat la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Previziunile lui Elon Musk pentru următorii 20 de ani: ce urmează pentru joburi și pentru cei care muncesc # Realitatea.md
Elon Musk susține că, în următorii 20 de ani, majoritatea abilităților necesare pe piața muncii vor deveni inutile din cauza inteligenței artificiale, scrie Antena.ro. Totuși, miliardarul spune că își încurajează copiii să urmeze o facultate, dacă vor să facă asta, menționează Business Insider. Într-o discuție cu investitorul și podcasterul Nikhil Kamath, publicată duminică, Musk a […] Articolul Previziunile lui Elon Musk pentru următorii 20 de ani: ce urmează pentru joburi și pentru cei care muncesc apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.