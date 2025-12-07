Republica Moldova începe negocieri cu Quebec pentru un acord de recunoaștere a pensiilor
Vocea Basarabiei, 7 decembrie 2025 12:20
Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord ce va permite moldovenilor care au activitate legală în Canada să beneficieze de pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestei provincii, transmite IPN. Subiectul este inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie. Negocierile vor fi
Acum o oră
12:20
Acum 2 ore
11:10
Patru protestatari arestați după ce au vandalizat vitrina cu Bijuteriile Coroanei la Turnul Londrei # Vocea Basarabiei
Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu cremă și crumble de mere în vitrina care proteja o parte din Bijuteriile Coroanei la Turnul Londrei, relatează BBC. Incidentul a avut loc sâmbătă, puțin înainte de ora 10:00 GMT, când vitrina ce adăpostea Coroana Imperială a fost vandalizată. Poliția Metropolitană a intervenit imediat, reținând
Acum 4 ore
10:00
Ministrul Mediului cere demisii la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilegală a unui arbore de frasin # Vocea Basarabiei
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile din cadrul Spațiilor Verzi Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls cu tot cu rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu doar făptașul trebuie sancționat, ci și cei care au obligația să protejeze fondul forestier, transmite MOLDPRES. Hajder a
09:20
DOC/Maia Sandu anulează distincțiile de stat acordate lui Andrei Golban și Grigore Postică # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 5 decembrie, un decret prin care anulează distincțiile de stat conferite anterior lui Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova", și antrenorului de lupte Grigore Postică. Decizia survine la scurt timp după ce s-a aflat că Andrei Golban este vizat într-un dosar penal
09:10
Rusia a anulat acordurile de cooperare militară semnate cu Portugalia, Franța și Canada între 1989 și 2000, o decizie care marchează o nouă etapă în degradarea relațiilor cu NATO. Măsura a fost oficializată vineri printr-un decret publicat la Moscova. Autoritățile ruse au afirmat că documentele respective „nu mai sunt relevante", fiind semnate într-o perioadă în
Acum 24 ore
13:40
Protecția principală a reactorului avariat de la centrala nucleară din Cernobîl este grav compromisă, după ce o dronă a provocat daune semnificative, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). În urma unei inspecții la fața locului, directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că structura de protecție a suferit avarii serioase, iar funcțiile
Ieri
12:30
Putin promite livrări neîntrerupte de combustibil către India, în pofida presiunilor SUA asupra importurilor rusești # Vocea Basarabiei
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită să asigure „livrări neîntrerupte de combustibil" către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite pentru ca New Delhi să renunțe la importurile de petrol rusesc, transmite CNBC. Afirmația a fost făcută vineri, în cadrul unei alocuțiuni comune cu premierul indian Narendra Modi, cu prilejul
11:20
Trei persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete și drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Incidentul face parte dintr-un val amplu de lovituri lansate de Rusia asupra mai multor orașe din Ucraina, potrivit autorităților locale. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat o serie de rachete
10:20
Sistemul „eRețeta” va fi indisponibil în weekend din cauza lucrărilor de modernizare # Vocea Basarabiei
Sistemul informațional automatizat „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate" nu va fi disponibil în acest weekend. Compania Națională de Asigurări în Medicină informează prestatorii de servicii medicale și farmaceutice că, pe durata întreruperii, prescripțiile medicale vor fi eliberate în format „rețetă olografă", care va putea fi valorificată în farmaciile contractate. Potrivit CNAM, sistemul nu
09:30
Polițist de frontieră, rănit după ce s-a împușcat cu arma din dotare în timpul serviciului # Vocea Basarabiei
Un polițist de frontieră a fost rănit după ce s-a împușcat cu arma din dotare în timpul serviciului, în zona Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic", în seara zilei de 5 decembrie. Angajatul a fost găsit cu o plagă prin împușcare în zona maxilarului, însă starea lui este stabilă. Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul s-a produs
09:20
Peste 40 de experți s-au reunit la Chișinău pentru a discuta transformarea sistemului de achiziții publice # Vocea Basarabiei
Conferința dedicată transformării achizițiilor publice a reunit peste 40 de specialiști și reprezentanți ai instituțiilor publice, într-un dialog axat pe modernizarea sistemului de achiziții, desfășurat pe 4 decembrie 2025, la Chișinău. În cadrul evenimentului, Secretara generală adjunctă a Ministerului Finanțelor, Ana Luca, a subliniat direcțiile strategice de reformă, menționând că achizițiile publice parcurg un proces
09:00
CNAS îndeamnă plătitorii să achite restanțele pentru a evita penalitățile și a asigura plata la timp a prestațiilor sociale # Vocea Basarabiei
Casa Națională de Asigurări Sociale cheamă toți plătitorii de contribuții să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale de stat. Instituția avertizează că neachitarea contribuțiilor la timp atrage aplicarea majorărilor de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit CNAS, achitarea restanțelor și efectuarea plăților înainte de termen contribuie direct la asigurarea achitării pensiilor,
00:10
(FOTO) Chișinău, în straie de sărbătoare: Pomul de Crăciun a fost inaugurat în Piața Marii Adunări Naționale # Vocea Basarabiei
În Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a fost dat astăzi, 5 decembrie, startul sărbătorilor de iarnă, odată cu aprinderea luminițelor pe Pomul de Crăciun. De asemenea, în centrul orașului a fost amenajat un Târg de Crăciun, care include numeroase standuri cu produse tradiționale, decorațiuni, dulciuri și băuturi fierbinți. În Piața Marii Adunări Naționale, vizitatorii
5 decembrie 2025
21:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 05.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Chișinău, în straie de sărbătoare: Pomul de Crăciun a fost inaugurat în Piața Marii Adunări Naționale # Vocea Basarabiei
În Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a fost dat astăzi, 5 decembrie, startul sărbătorilor de iarnă, odată cu aprinderea luminițelor pe Pomul de Crăciun. De asemenea, în centrul orașului a fost amenajat și un Târg de Crăciun, care include numeroase standuri cu produse și mărfuri tradiționale, decorațiuni, dulciuri, băuturi fierbinți și multe altele. În
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 05.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
MAE al R. Moldova a notificat oficial Rusia despre denunțarea acordului privind centrele culturale # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe din Rusia despre denunțarea acordului privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Astfel, au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Acordul respectiv a fost semnat în anul 1998,
18:00
(FOTO) Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, mobilier nou pentru două școli din orașul Bălți # Vocea Basarabiei
Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza" din municipiul Bălți vor avea mobilier nou, grație unei donații oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Potrivit autorităților locale, la Gimnaziul nr. 10 au ajuns 100 de bănci reglabile pentru elevi, 10 catedre cu scaune pentru cadrele didactice și 10
17:10
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia riscă 13 ani de închisoare # Vocea Basarabiei
Treisprezece ani de închisoare au cerut procurorii pentru Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, acuzat de abuz de serviciu și delapidare în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru presă de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Morar, transmite Moldpres. Sentința urmează să fie pronunțată la sfârșitul lunii
17:00
Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: România, partener de încredere al R. Moldova în domeniul energiei # Vocea Basarabiei
„România continuă să fie un partener de încredere al Republicii Moldova în domeniul energiei". Declarația a fost făcută de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, după întrevederea cu reprezentanții Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Părțile au examinat perspectivele consolidării cooperării bilaterale în sectorul energetic, cu accent pe proiectele comune
16:30
Peste 5 milioane de lei, ridicați de CNA în urma unor percheziții la Direcția Generală Locativ-Comunală din Chișinău # Vocea Basarabiei
Centrul Național Anticorupție (CNA) a ridicat peste 5 milioane de lei după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice. Potrivit CNA, banii, în diferită valută, au fost depistați la domiciliile și birourile de serviciu ale unor agenți economici, precum și ale unor
16:10
Prețurile la carburanți au scăzut constant în ultimele două săptămâni, iar tendința se va păstra și în weekend. Astfel, în perioada 6-8 decembrie, litrul de benzină va costa 23,22 lei, cu 1 ban mai puțin decât astăzi, iar prețul motorinei va scădea cu 18 bani, ajungând la 19,94 lei/litru. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
15:40
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 05.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Vicepreședintele Parlamentului European: R. Moldova rămâne o prioritate la Bruxelles # Vocea Basarabiei
Subiectul Republica Moldova rămâne o prioritate la Bruxelles, unde există o mobilizare serioasă și un sentiment de urgență privind începerea negocierilor cu Chișinăul. Declarația aparține vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, care a transmis mesajul în cadrul Forumului de Integrare Europeană, ediția a XI-a, organizat vineri, la Chișinău. Victor Negrescu a declarat că Republica Moldova are
15:30
Membri ai Parlamentului European și ai Legislativului R. Moldova solicită deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere până la finalul lui 2025 # Vocea Basarabiei
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE) solicită deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere până la finele anului 2025. Declarația a fost făcută de europarlamentarul Siegfried Mureșan, după cea de-a șaisprezecea Reuniune a CPA RM–UE, care a avut loc la Chișinău. Oficialul european a declarat, în cadrul unei conferințe de
14:20
Comunitatea românească din Chicago, dezamăgită de absența consulului general al R. Moldova la recepția de Ziua Națională a României # Vocea Basarabiei
Comunitatea românească din Chicago, SUA, își exprimă dezamăgirea față de absența consulului general al Republicii Moldova, Anton Lungu, la ceremonia dedicată Zilei Naționale a României. Potrivit organizatorilor, peste 500 de persoane, inclusiv invitatul special Cristofor Aldea-Teodorovici, au participat la recepția oferită de Consulatul General al României la Chicago. Printre ei nu s-a numărat, însă, consulul
13:40
(VIDEO) Patru elevi ai unui colegiu din Chișinău, reținuți pentru trafic de droguri # Vocea Basarabiei
Patru tineri cu vârste între 18 și 20 de ani, elevi la un colegiu sportiv din municipiul Chișinău, au fost reținuți pentru trafic de droguri. Potrivit Poliției, gruparea destructurată era specializată în comercializarea drogurilor de tip hașiș, preponderent în instituțiile de învățământ din Chișinău. „Suspecții, profitând de statutul de elevi și de cercul lor larg
13:20
Ministrul Afacerilor Externe de la București, Oana Țoiu, a reconfirmat recent poziția constantă și principială a României cu privire la susținerea unei reglementări cuprinzătoare, pașnice și durabile a dosarului transnistrean, respectând suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute la nivel internațional. Un mesaj în acest sens a fost transmis de oficialul
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Alertă de călătorie în Grecia: Posibile perturbări ale circulației rutiere din cauza protestelor fermierilor # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați că protestele fermierilor eleni ar putea provoca perturbări semnificative ale traficului rutier în zilele următoare. Conform unei alerte de călătorie emise de Ambasada Republicii Moldova în Grecia, manifestațiile vor continua și în zilele următoare și ar putea genera perturbări ale
12:10
Europarlamentar: Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea R. Moldova la UE # Vocea Basarabiei
Situația din regiunea transnistreană nu va constitui un obstacol în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarații în acest sens au fost făcute de europarlamentarul Siegfried Mureșan, aflat într-o vizită la Chișinău. El a precizat, în cadrul unui interviu pentru IPN, că obiectivul principal al Uniunii Europene este garantarea siguranței pe ambele maluri ale Nistrului
12:00
Consolidarea cooperării între R. Moldova și SUA, subiect de discuții la Washington # Vocea Basarabiei
Provocările actuale ale Republicii Moldova și evoluțiile de securitate din regiune au fost printre subiectele abordate în cadrul unei întrevederi, la Washington, între ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău Mihai Popșoi și trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru
11:40
Ministrul Sănătății de la Chișinău: „Spun cu toată responsabilitatea că diplomele nu sunt false” # Vocea Basarabiei
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, respinge ferm acuzațiile legate de presupusa emitere frauduloasă a diplomelor pentru medicii din România care și-au făcut rezidențiatul la Chișinău. Potrivit lui, Universitatea de Medicină a introdus rezidențiatul pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cei din România, încă în anul 2016, dar potrivit legii, aceștia nu au voie să […] Articolul Ministrul Sănătății de la Chișinău: „Spun cu toată responsabilitatea că diplomele nu sunt false” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
În anul 2026, prețul de referință pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 lei, anunță Serviciul Fiscal de Stat. În acest sens, instituția a atenționat că se interzice vânzarea țigaretelor și a țigărilor de foi la preț mai mic decât cel de referință, iar cei care vor încălca aceste prevederi vor fi sancționați. […] Articolul Țigările comercializate pe teritoriul R. Moldova se scumpesc în anul 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
ISW: Rusia reutilizează narațiunile folosite împotriva Ucrainei pentru a justifica presiuni asupra Moldovei și statelor baltice # Vocea Basarabiei
Rusia promovează aceleași narațiuni propagandistice pe care le-a folosit pentru a-și justifica agresiunea militară împotriva Ucrainei, direcționându-le acum către Republica Moldova și statele baltice membre NATO, arată o nouă analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Acuzațiile recente ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, îndreptate împotriva autorităților din Moldova și din țările baltice, se […] Articolul ISW: Rusia reutilizează narațiunile folosite împotriva Ucrainei pentru a justifica presiuni asupra Moldovei și statelor baltice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Moldova, pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE, afirmă Cristina Gherasimov # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este pregătită, din punct de vedere tehnic și politic, să avanseze la următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, prezentă la două evenimente internaționale de anvergură dedicate extinderii UE și securității europene: Summitul UE – Balcanii de Vest și Grand […] Articolul Moldova, pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE, afirmă Cristina Gherasimov apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Cinci spitale strategice din Republica Moldova vor fi modernizate în 2026, cu investiții de peste 240 milioane de lei # Vocea Basarabiei
Cinci instituții medicale de importanță strategică din Republica Moldova vor fi reabilitate și modernizate anul viitor, cu un buget total de 240,2 milioane de lei. Investițiile sunt incluse în proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026, aprobat de Guvern la 4 decembrie, transmite IPN. Beneficiarele programului de modernizare sunt Institutul […] Articolul Cinci spitale strategice din Republica Moldova vor fi modernizate în 2026, cu investiții de peste 240 milioane de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Patru drone militare au încălcat zona de interdicție aeriană la Dublin și au ajuns pe traiectoria avionului lui Volodimir Zelenski # Vocea Basarabiei
Patru drone de tip militar, neidentificate, au încălcat luni seara zona de interdicție aeriană instituită la Dublin cu ocazia vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Journal. Aparatele au zburat spre traiectoria avionului oficial chiar în momentul în care acesta urma să sosească, însă aeronava aterizase cu câteva minute înainte de incident. Dronele, lansate probabil […] Articolul Patru drone militare au încălcat zona de interdicție aeriană la Dublin și au ajuns pe traiectoria avionului lui Volodimir Zelenski apare prima dată în Vocea Basarabiei.
4 decembrie 2025
21:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 04.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 04.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
Sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE, pe agenda discuțiilor dintre președinta Maia Sandu și o delegație a Parlamentului European # Vocea Basarabiei
Parcursul european al Republicii Moldova și sprijinul continuu al instituțiilor europene pentru avansarea procesului de aderare la UE au fost printre subiectele discutate astăzi în cadrul unei întrevederi între președinta Maia Sandu și o delegație a Parlamentului European, care se află într-o vizită la Chișinău. Șefa statului a salutat sprijinul ferm al legislativului comunitar, subliniind […] Articolul Sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE, pe agenda discuțiilor dintre președinta Maia Sandu și o delegație a Parlamentului European apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Traficul rutier va fi suspendat în Piața Marii Adunări Naționale: Cum va circula mâine transportul public # Vocea Basarabiei
Circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Chișinău, pe tronsonul dintre străzile Bănulescu-Bodoni și Pușkin, va fi restricționată de vineri, ora 09:00, până sâmbătă, ora 05:00. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate inaugurării sărbătorilor de iarnă. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, în această perioadă, circulația transportului public care […] Articolul Traficul rutier va fi suspendat în Piața Marii Adunări Naționale: Cum va circula mâine transportul public apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, magistratul Radu Țurcanu, nu a trecut vettingul. Raportul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor este transmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru analiză și adoptarea deciziilor finale. Pe lângă Țurcanu de la Judecătoria Chișinău, evaluarea externă nu a fost promovată de către Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia. Totodată, judecătorul Sergiu […] Articolul Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău nu a trecut vettingul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Premierul R. Moldova și reprezentanți ai FMI, discuții privind importanța accelerării reformelor # Vocea Basarabiei
Prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit astăzi cu o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, care se află într-o vizită oficială la Chișinău. Părțile au discutat despre prioritățile actuale ale Guvernului de la Chișinău și despre importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Prim-ministrul […] Articolul Premierul R. Moldova și reprezentanți ai FMI, discuții privind importanța accelerării reformelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Postul vamal Tudora a fost dotat astăzi cu un scaner mobil de ultimă generație destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii și a Guvernului Republicii Moldova. Noul sistem de scanare va contribui la combaterea traficului ilicit și răspunde necesităților crescute de securitate […] Articolul Postul vamal Tudora, dotat cu un scaner mobil de ultimă generație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Ministerul Afacerilor Interne, avertisment pentru cetățeni: „Dronele sunt periculoase. Nu vă apropiați! Nu le atingeți!” # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează cetățenii cu privire la riscurile pe care le reprezintă dronele, subliniind că acestea sunt periculoase. Autoritățile transmit un mesaj ferm: „Nu vă apropiați și nu atingeți dronele!”, precizând că manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța dumneavoastră, a celor din jur și a […] Articolul Ministerul Afacerilor Interne, avertisment pentru cetățeni: „Dronele sunt periculoase. Nu vă apropiați! Nu le atingeți!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
(VIDEO) Zeci de persoane, vizate de percheziții în dosarul privind instruirile în Serbia pentru destabilizări în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Treizeci și cinci de persoane au fost vizate de perchezițiile desfășurate joi, 4 decembrie, în mai multe localități din Republica Moldova, de către ofițerii INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu mascații BPDS „Fulger”. Peste 50 de percheziții au fost efectuate în cadrul unui dosar penal ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și […] Articolul (VIDEO) Zeci de persoane, vizate de percheziții în dosarul privind instruirile în Serbia pentru destabilizări în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată în valoare de peste de 890 000 de lei la fostul deputat socialist Adrian Albu. Astfel, în urma controlului inițiat în privința fostului deputat și a membrilor familiei sale, ANI a stabilit o avere nejustificată în valoare de 892 985 lei. Aceasta reprezintă diferența între averea dobândită, […] Articolul Fost deputat socialist, avere nejustificată de peste 890 000 de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Europarlamentarul Siegfried Mureșan, la Chișinău: Suntem gata să oferim expertiză pentru fiecare capitol al negocierilor de aderare a R. Moldova # Vocea Basarabiei
Membrii Parlamentului European sunt gata să ofere Republicii Moldova expertiză pentru fiecare capitol al negocierilor de aderare la UE. Asigurările vin din partea europarlamentarului Siegfried Mureșan, care se află în aceste zile la Chișinău. El conduce o delegație a Parlamentului European, care urmează să participe la reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere UE–Republica Moldova. În acest […] Articolul Europarlamentarul Siegfried Mureșan, la Chișinău: Suntem gata să oferim expertiză pentru fiecare capitol al negocierilor de aderare a R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
O femeie de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a născut cel de-al paisprezecelea copil. Nașterea a avut loc la Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Potrivit unui comunicat emis de instituție, fetița care a venit pe lume este perfect sănătoasă și are o greutate de puțin peste 3.700 de grame. […] Articolul O femeie din Anenii Noi a adus pe lume cel de-al paisprezecelea copil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru vineri, 5 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,23 lei, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va scădea cu 21 de bani, ajungând la 20,12 lei/litru. Menționăm că, după ce timp de o lună prețurile […] Articolul Motorina se ieftinește cu 21 de bani: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
