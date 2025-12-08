Cinci persoane, plasate în arest preventiv în dosarul de corupție de la Direcția Locativ-Comunală și Amenajare din Chișinău
Moldova1, 8 decembrie 2025 08:50
Cinci dintre cele șapte persoane reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Bălți.
• • •
Acum 10 minute
09:10
Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” # Moldova1
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal (PNL), ar putea fi noul primar general al municipiului București, după ce a câștigat alegerile locale din 7 decembrie cu 36.16% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Autoritatea Electorală Permanentă. Candidatul liberal s-a impus detașat în fața contracandidaților săi, într-un scrutin marcat de cea mai scăzută prezență la vot din ultimul deceniu – doar 32.71%.
Acum 30 minute
08:50
08:50
Atacuri nocturne în Ucraina: victime în Dnipropetrovsk, clădiri lovite la Cernigău și Sumî # Moldova1
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, printre care doi copii, în urma atacurilor lansate, în noaptea de 7 spre 8 decembrie, de forțele ruse asupra regiunii Dnipropetrovsk, anunță autoritățile ucrainene.
Acum o oră
08:40
Republica Moldova atrage investitori străini cu ajutoare de stat de până la 75% pentru proiecte industriale # Moldova1
Companiile străine, inclusiv cele din România, care vor să investească în industria din Republica Moldova pot beneficia de un sprijin financiar generos din partea statului. Este vorba despre schema de ajutor regional de stat, prin care investitorii pot primi până la 75% din valoarea totală a unui proiect.
08:40
Rusia a mărit reducerile la petrol pentru China până la un nivel record de la începutul războiului # Moldova1
Rusia a majorat brusc reducerile la petrolul livrat Chinei, în încercarea de a găsi cumpărători pentru barilii de care rafinăriile chineze, de stat și private, au început să se dezică. Potrivit Reuters, care citează traderi, sortul rusesc ESPO Blend, cu încărcare în decembrie, este vândut în porturile chineze cu un discount record de 5 - 6 dolari pe baril față de Brent.
08:30
În Ucraina, ultima propunere a Statelor Unite pentru încetarea războiului cu Rusia este primită cu entuziasm, însă președintele Volodimir Zelenski încă nu a luat cunoștință de conținutul acesteia. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, duminică, 7 decembrie, în timp ce răspundea întrebărilor jurnaliștilor în marja ceremoniei de decernare a premiilor Centrului Kennedy, la Washington, scrie DW.
Acum 2 ore
08:10
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a sărbătorit 85 de ani de excelență în muzică și dans. Absolvenți și elevi din întreaga țară s-au reunit pentru a omagia instituția care a format generații întregi de artiști talentați. În sălile colegiului, muzica răsună de peste opt decenii, iar fiecare colț păstrează amintiri ale momentelor unice de creație și emoție.
07:50
Marea Britanie testează drone submarine pentru a contracara activitatea navală a Rusiei în Atlantic # Moldova1
Regatul Unit testează un nou tip de dronă submarină pentru a-și consolida capacitatea de supraveghere în Atlantic, pe fondul intensificării activităților navale ale Rusiei în apropierea apelor britanice. Dispozitivul, denumit SG-1 Fathom, este un planor subacvatic autonom, dezvoltat de o companie germană de apărare și aflat în prezent în teste ale Marinei Regale Britanice, scrie BBC.
07:20
Cu iarna începută și sărbătorile apropiindu-se pe fundal de război care curând va intra în al patrulea an, Uniunea Europeană se arată din nou complet dezechilibrată în fața lui Donald Trump, a cărui lipsă de nuanțe în negocieri este demonstrată de „planul de pace” rusesc aprobat recent de Washington. Deși este cu siguranță de înțeles că eliberarea de optzeci de ani de influență americană este dificilă, inacțiunea persistentă a Europei poate avea acum consecințe nefaste, deoarece riscă să împingă Ucraina și UE în sfera de influență a Rusiei.
Acum 8 ore
01:50
Bucureștiul și-a ales duminică, 7 decembrie 2025, noul primar general, iar numărătoarea aproape finalizată – 99% dintre secții centralizate – confirmă o victorie categorică pentru Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal (PNL). Acesta a câștigat cinci dintre cele șase sectoare ale Capitalei, inclusiv Sectorul 5, unde a răsturnat rezultatul provizoriu al Ancăi Alexandrescu cu o diferență strânsă de doar 480 de voturi. Singurul sector unde nu conduce este Sectorul 4, al lui Daniel Băluță, dar și aici diferența este de doar câteva sute de voturi.
Acum 12 ore
23:00
22:50
Vicepremierul Popșoi: 107 milioane de dolari în criptovalută, pregătiți pentru rețelele proruse din R. Moldova # Moldova1
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă în cadrul unui dosar de finanțare ilicită a unor formațiuni politice proruse din Republica Moldova. Informația a fost făcută publică de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington.
22:20
21:50
Troleibuzul Turistic pornește în ritm de colinde: începe aventura cu Moș Crăciun prin Chișinău # Moldova1
În Chișinău, magia sărbătorilor a pornit deja la drum la propriu. O nouă ediție a proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun” i-a urcat pe cei mici și pe cei mari în Troleibuzul Turistic, transformând o simplă plimbare prin oraș într-o adevărată călătorie prin istorie și tradiții. În fiecare weekend, până pe 6 ianuarie, curioșii pot afla detalii inedite despre capitală, ghidați în română sau rusă, iar pe parcursul traseului atmosfera devine și mai caldă: copiii cântă colinde și recită poezii.
21:40
Un spectacol floral a avut loc în acest weekend la Chișinău, găzduit de Universitatea Tehnică a Moldovei. Șase floriști din Republica Moldova și România și-au prezentat lucrările în cadrul concursului „Hora florilor”, organizat anual de Asociația Floriștilor din Moldova. Tema ediției din acest an a fost „Miracolul Crăciunului”.
21:30
„Cumpăr BUN de-acasă” | Cumpărătorii au făcut cozi la tarabe: „Trebuie să susținem producătorii locali” # Moldova1
Fiecare produs autohton cumpărat aduce bani înapoi în economie, prin locuri de muncă, investiții și dezvoltare rurală. Acesta este mesajul campaniei „Cumpăr BUN de-acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii. Campania atrage atenția că un consum mic de produse locale afectează continuitatea producției și limitează investițiile, iar fără cerere stabilă, unele culturi se reduc sau dispar.
21:20
Femeile care schimbă Republica Moldova au fost celebrate duminică la prima ediție a Galei Femeilor. Evenimentul, organizat de Alianța Femeilor din Moldova, a adus în prim-plan povești inspiraționale și performanțe remarcabile, punând în valoare liderii care contribuie esențial la transformarea societății. Gala își propune să evidențieze meritele femeilor, să ofere modele de urmat și să stimuleze implicarea lor activă în viața publică.
21:00
Experta americană Leah Kieff: „Moldova are o fereastră istorică pentru reintegrarea regiunii transnistriene” # Moldova1
Republica Moldova se află în fața „unei oportunități istorice” pentru progres real în reintegrarea regiunii transnistrene, în contextul în care Rusia își pierde treptat pârghiile economice și politice asupra zonei, a declarat experta americană Leah Kieff, asociat senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), în cadrul conferinței Hudson Institute de la Washington. Potrivit ei, schimbările din ultimele luni au creat un cadru strategic fără precedent, pe care Chișinăul și partenerii occidentali ar trebui să-l valorifice rapid și responsabil.
20:40
Peste o sută de studenți ai anului întâi de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat (USM) au depus jurământul profesional, marcând un moment important în parcursul lor academic. Prin acest act simbolic, viitorii jurnaliști și specialiști în comunicare și-au asumat angajamentul față de integritate, veridicitate și responsabilitate. Ceremonia a fost completată de mesajele invitaților de onoare și de semnarea Codului Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.
20:30
Moldova, sub presiunea Rusiei: Igor Grosu la Washington „A fost o operațiune de sabotaj politic finanțată de Kremlin” # Moldova1
Republica Moldova rămâne ferm angajată pe drumul său european, în pofida presiunilor hibride ale Federației Ruse, au transmis vicepremierul Mihai Popșoi și președintele Parlamentului, Igor Grosu, la evenimentul „Parcursul euro-atlantic al Republicii Moldova: securitate regională, oportunități energetice și reziliență democratică”, organizat de Hudson Institute la Washington.
20:30
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, vizitează conacul Ciolac-Malski: „Cu fiecare an care trece, se distruge” # Moldova1
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a vizitat recent conacul Ciolac-Malski din satul Bahmut, raionul Călărași, atrăgând atenția asupra stării îngrijorătoare a acestui monument istoric. Oficialul a discutat cu autoritățile locale despre pașii necesari pentru salvarea și valorificarea patrimoniului, subliniind necesitatea unei intervenții urgente.
Acum 24 ore
20:00
Tihanovskaia a primit în Germania Premiul Internațional pentru Democrație și Statul de Drept # Moldova1
Svetlana Tikhanovskaia a primit Premiul Internațional pentru Democrație și Suprematia Legii. Liderul forțelor democratice din Belarus a făcut apel, în cadrul unei ceremonii organizate la Bonn, la continuarea sprijinului internațional pentru Ucraina, transmite DW.
19:40
18:50
Judecătorii din Ucraina blochează firmele lui Gușan după identificarea legăturilor cu armata rusă # Moldova1
Autoritățile ucrainene au pus sub sechestru companii controlate de oligarhul transnistrean Victor Gușan, după ce procurorii au stabilit că firme afiliate holdingului „Sheriff” ar fi furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse. O investigație a platformei „Zona de Securitate” arată cum uzina „Moldavizolit”, controlată prin intermediari apropiați lui Gușan, ar fi devenit o verigă esențială în lanțul de aprovizionare al industriei ruse de apărare.
18:20
Igor Grosu la Washington: „A fost o operațiune de sabotaj politic finanțată de Kremlin - 400 de milioane de euro investiți de Rusia în destabilizare sunt un adevărat tsunami” # Moldova1
Republica Moldova rămâne ferm angajată pe drumul său european, în pofida presiunilor hibride ale Federației Ruse, au transmis vicepremierul Mihai Popșoi și președintele Parlamentului, Igor Grosu, la evenimentul „Parcursul euro-atlantic al Republicii Moldova: securitate regională, oportunități energetice și reziliență democratică”, organizat de Hudson Institute la Washington.
18:00
Internaționalul moldovean Artur Crăciun a înscris al treilea său gol în tricoul echipei ŁKS Łódź. În etapa a 19-a dintr-a doua divizie a fotbalului polonez, gruparea din orașul Łódź a remizat, scor 1:1, pe teren propriu, cu Wisla Cracovia, iar fundașul central a marcat în minutul 4 din penalty. Igor Łasicki a restabilit egalitatea în minutul 64, iar Artur Crăciun a fost integralist.
18:00
Agențiile de turism lansează ofertele de sezon: Egipt, România, Bulgaria și Dubai, în topul preferințelor # Moldova1
Ne apropiem de acea perioadă magică a anului, când simțim cu toții nevoia de relaxare și de evadare din cotidian. Unii visează la valurile mării, alții la aerul curat de munte - totul depinde de gusturi și de buget. Agențiile de turism vin în întâmpinarea dorințelor cu oferte variate, care se potrivesc fiecărei preferințe și portofel. Printre destinațiile de top pentru această perioadă se numără Egipt, România, Bulgaria, Ucraina și Dubai.
17:30
Britanicul Lando Norris a câștigat Campionatul Mondial de automobilism Formula 1. Pilotul de la McLaren s-a clasat pe locul 3 în ultima cursă a sezonului, Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite, suficient însă pentru a cuceri primul său titlu din carieră.
17:10
Dispută în pragul aniversării a 35-a de la reunificarea Germaniei: vor fi ori nu redenumite străzile dedicate liderilor sovietici # Moldova1
Împuternicita Bundestagului pentru problemele victimelor dictaturii Partidului Socialist Unit al Germaniei (SED), Evelyn Zupke, a îndemnat autoritățile orașelor din fosta Republică Democrată Germană (RDG) să redenumească străzile care poartă numele politicienilor asociați cu Uniunea Sovietică, transmite DW.
16:40
16:40
Pas important pentru dezvoltarea fotbalului în comuna Trușeni din municipiul Chișinău. Atacantul Petru Leucă a inaugurat a doua filială din cadrul Academia de fotbal ce îi poartă numele. Aproximativ 50 de copii vor fi instruiți de 3 antrenori pe mini-terenul artificial al Gimnaziului numărul 99 „Gheorghe Madan".
16:30
Fermă neobișnuită la Step-Soci. Un localnic crește măgărițe pentru a produce lapte rar și apreciat # Moldova1
O idee văzută pe internet a fost transformată într-o afacere în toată regula. Este vorba despre o fermă mai neobișnuită din satul Step-Soci, raionul Orhei. De mai bine de șapte ani, Ghenadie Balan crește măgărițe pentru producerea laptelui, un produs rar și apreciat pentru proprietățile sale terapeutice. El a pornit de la 15 animale, iar astăzi are o fermă de aproximativ 50 de capete.
15:50
Meci spectaculos în La Liga: FC Barcelona a învins cu 5:3 în deplasare pe Real Betis Sevilla # Moldova1
FC Barcelona a obținut a 6-a victorie consecutivă în campionatul primei divizii spaniole de fotbal, după un veritabil thriller cu 8 goluri în disputa cu Real Betis Sevilla. Discipolii antrenorului german Hans-Dieter Flick au câștigat pe terenul formației andaluze cu un spectaculos 5:3, la capătul unui meci pe care l-au început cu gol primit. Gazdele au lovit deja în minutul 6, când Antony l-a învins pe portarul Joan García din câțiva metri.
15:40
15:30
Statele Unite nu iau în considerare varianta trimiterii de militari americani în Ucraina. Despre acest lucru a anunțat trimisul special al președintelui SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, în cadrul unui forum național pe apărare. Kellogg a subliniat că cea mai eficientă modalitate de a exercita presiune asupra Rusiei este impactul economic, în special combaterea „flotei din umbră”, scrie publicația The Moscow Times.
15:20
Formațiile bucureștene FCSB și Dinamo au încheiat nedecis, scor alb 0:0, derby-ul capitalei României disputat sâmbătă seara pe stadionul Arena Națională din București, în etapa a 19-a a Superligii românești de fotbal. Dacă în meciul-tur dintre Dinamo și FCSB a fost un spectacol total, partida încheindu-se cu 4:3 în favoarea „câinilor roșii”, aseară cele două formații au oferit cea mai urâtă partidă din ultimii 10 ani. Desfășurat pe o vreme rece, pe o ploaie măruntă și un vânt puternic, în fața a 30 de mii de spectatori, duelul a fost plictisitor, iar remiza nu a mulțumit pe niciuna dintre echipe.
15:00
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost reparat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de 971 de mii de lei, dintre care 871 de mii sunt alocate de CNAM, iar 100 de mii de lei constituie contribuția instituției medicale.
14:50
Inter Miami, echipă la care joacă Lionel Messi, a cucerit primul său titlu în Major League Soccer. În marea finală, discipolii lui Javier Mascherano au învins pe teren propriu formația Vancouver Whitecaps cu 3-1.
14:30
Fluxul energetic România - R. Moldova - Ucraina se menține, după atacurile rusești asupra rețelei ucrainene # Moldova1
În urma atacurilor cu drone și rachete ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene din 5-6 decembrie, care au dus la deconectarea unei centrale de producție din Republica Moldova, România exportă către Chișinău peste 1.300 MW, susținând astfel atât necesarul intern al Republicii Moldova, cât și exportul ulterior către Ucraina, care primește aproape 1.000 MW. Fluxurile de energie sunt susținute de producția ridicată a hidrocentralelor și parcurilor eoliene din România, iar structura schimburilor transfrontaliere rămâne neschimbată: R. Moldova importă din România și redirecționează cea mai mare parte către Ucraina, scrie publicația Profit.ro.
14:00
Merz în prima sa vizită oficială în Israel: discuții cu Herzog și Netanyahu pe fondul tensiunilor regionale # Moldova1
Cancelarul german Friedrich Merz a efectuat prima sa vizită oficială în Israel, declarând că Germania poartă o „responsabilitate istorică neschimbată” față de Holocaust și subliniind angajamentul Berlinului pentru securitatea statului israelian. În cadrul vizitei, Merz s-a întâlnit cu președintele Isaac Herzog și premierul Benjamin Netanyahu, a vizitat memorialul Yad Vashem și urmează să discute cu foștii ostatici ai grupării Hamas și cu familiile victimelor atacurilor teroriste din 7 octombrie 2023, transmite DW.
13:40
O delegație a Republicii Moldova aflată în vizită de lucru la Chicago a mers să-i cunoască pe moldovenii care muncesc în una dintre cele mai puternice companii din industria de transport din SUA. Vicepremierul Mihai Popșoi și președintele Parlamentului Igor Grosu au vizitat C1 Holding, grup care reunește șase companii cu o flotă de 220 de camioane și 350 de remorci.
13:30
Proiect major de modernizare în Criuleni: bulevard pietonal și parc riveran, oficial recepționate # Moldova1
Locuitorii orașului Criuleni dispun de un bulevard pietonal modernizat și de un parc riveran complet reamenajat, după ce Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a anunțat finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului orășenesc riveran din or. Criuleni”. Proiectul, derulat cu sprijinul autorităților locale și finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, a transformat una dintre cele mai importante zone ale orașului în spații de recreere moderne, accesibile și sigure pentru comunitate.
12:50
Universitatea de Stat din Comrat utilizează energie solară, proiect realizat cu sprijinul Poloniei # Moldova1
Universitatea de Stat din Comrat face un pas important spre independența energetică. Clădirea principală a fost echipată cu panouri solare, ceea ce va reduce consumul de energie cu peste 40%. Această investiție transformă campusul într-un model de eficiență și sustenabilitate pentru întreaga regiune.
12:10
Zelenski: Peste 240 de drone și cinci rachete balistice au țintit Ucraina într-un nou atac masiv # Moldova1
Ultimul atac masiv al trupelor ruse, în care asupra teritoriului Ucrainei au fost lansate peste 240 de drone și cinci rachete balistice, a provocat distrugeri în șapte regiuni și victime în Sloviansk și în Cernigov, a anunțat președintele Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe Telegram. Liderul de la Kiev subliniază că intensitatea bombardamentelor rusești a crescut semnificativ în ultima săptămână și solicită accelerarea sprijinului internațional pentru apărarea antiaeriană.
11:40
Maia Sandu îndeamnă cetățenii să susțină producătorii locali prin campania „Cumpăr BUN de acasă” # Moldova1
Președinta Maia Sandu îndeamnă cetățenii să susțină producătorii locali, alăturându-se campaniei „Cumpăr BUN de acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Șefa statului subliniază că alegerea produselor autohtone contribuie direct la dezvoltarea economiei și la sprijinirea comunităților din țară.
10:50
Zelenski a discutat două ore cu emisarii lui Trump: subiectul teritoriilor, „dificil”, potrivit Axios # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă seară pe rețelele de socializare, că a avut o discuție telefonică „îndelungată și consistentă” cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.
09:50
Mai mule locuri de muncă vacante în trimestrul trei al acestui an. Peste 13 mii de oferte sunt în sectorul bugetar # Moldova1
Numărul locurilor vacante de muncă a crescut în trimestrul trei al acestui an cu peste o mie, sau cu 3.5 la sută față de trimestrul precedent. La sfârșitul perioadei de referință, erau înregistrate aproximativ 39 de mii de posturi vacante, potrivit Biroului Național de Statistică (BNS). Rata acestora a constituit aproape cinci la sută. Din totalul locurilor vacante de muncă, peste 13 mii sau circa 39 la sută au fost înregistrate în sectorul bugetar.
Ieri
08:50
Alexandru Caraman este proprietarul unei stâne din localitatea Popeasca, raionul Ștefan Vodă. El s-a născut într-o familie în care generații la rând oamenii au crescut ovine și s-au ocupat de pregătirea brânzeturilor. Tânărul este ajutat de soția sa, care, pe lângă pedagogie, știe cum să transforme laptele de oi în brânză proaspătă.
08:50
08:00
Un tânăr din țară produce remedii naturiste din plante medicinale: „Decât să lucrez la alții, fac ceva pe placul meu” # Moldova1
Cristian Melnic, un tânăr de 25 de ani, licențiat în tehnologia alimentelor, cultivă plante medicinale pe dealurile din Dobrogea, municipiul Chișinău și Climăuții de Jos, raionul Șoldănești. Face din ele ceaiuri, suplimente alimentare încapsulate și chiar seruri cosmetologice.
