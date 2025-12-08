Liliana Palihovici, la Radio Moldova: Aderarea la UE – un deziderat național pentru bunăstarea cetățeanului
Radio Moldova, 8 decembrie 2025 17:50
Autoritățile trebuie să explice mai clar cetățenilor beneficiile integrării europene, pentru ca parcursul UE să fie înțeles și susținut ca un proiect al tuturor, nu doar al clasei politice. Declarația a fost făcută de fosta vicepreședintă a Parlamentului, Liliana Palihovici, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
18:10
Hotărârea care prevede ca Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) să absoarbă Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar putea fi luată în scurt timp, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Acum 30 minute
17:50
Liliana Palihovici, la Radio Moldova: Aderarea la UE – un deziderat național pentru bunăstarea cetățeanului # Radio Moldova
Autoritățile trebuie să explice mai clar cetățenilor beneficiile integrării europene, pentru ca parcursul UE să fie înțeles și susținut ca un proiect al tuturor, nu doar al clasei politice. Declarația a fost făcută de fosta vicepreședintă a Parlamentului, Liliana Palihovici, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
17:50
Dorin Recean, decorat de Ucraina cu Ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” de gradul I # Radio Moldova
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de autoritățile de la Kiev cu Ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia solemnă a avut loc pe 8 decembrie, la sediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
Acum o oră
17:40
Taxarea electronică în troleibuzele și autobuzele din Chișinău: autoritățile promit implementarea sistemului din 2026 # Radio Moldova
Un nou termen pentru implementarea sistemului de taxare electronică în transportul public din capitală. Călătorii ar putea plăti cu cardul costul călătoriei începând cu anul 2026, după ce proiectul a trecut prin mai multe etape de testare și analiză, anunță șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană (GDMU) a Consiliului Municipal Chișinău, Dorin Ciornîi.
17:20
Taxele locale din Chișinău ar putea crește în 2026. Primăria mizează pe încasări de peste jumătate de miliard de lei # Radio Moldova
Mai multe taxe locale din municipiul Chișinău ar putea fi majorate în 2026, autoritățile capitalei propunându-și să colecteze peste 526 de milioane de lei, cu aproape 139 de milioane mai mult decât în 2025. Proiectul de decizie cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2026 se află la etapa consultărilor publice, iar luni, 8 decembrie, a avut loc prima rundă de discuții.
Acum 2 ore
17:00
O bombă de aviație rusească a rănit un locuitor al orașului Belgorod, a avariat o linie electrică, trei case particulare, un restaurant și mai multe automobile. Guvernatorul regiunii însă a declarat că ar fi fost vorba despre un „proiectil neidentificat” venit dinspre forțele armate ucrainene. Aproximativ 15 mii de abonați au rămas fără energie electrică, relatează publicația Astra.
17:00
Libertatea de exprimare online nu este absolută: noi reguli pentru mass-media, în R. Moldova # Radio Moldova
Tot ce este ilegal în spațiul offline trebuie să fie ilegal și în mediul online - aceasta ar trebui să devină una dintre noile reguli pentru protejarea spațiului informațional din R. Moldova, susține Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente (API). Potrivit lui, percepția greșită potrivit căreia libertatea de exprimare în mediul online ar însemna lipsă totală de responsabilitate generează probleme majore - de la dezinformare până la discurs de ură și discriminare.
16:50
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor putea solicita, începând cu 1 ianuarie, trei preparate noi compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie.
16:30
Ekaterina Mizulina: Mulți copii vor să părăsească Rusia după blocarea platformei Roblox # Radio Moldova
După blocarea platformei Roblox în Rusia, tot mai mulți copii au început să spună că vor să plece din țară. Anunțul a fost făcut de Ekaterina Mizulina, președinta Ligii Internetului Sigur.
16:20
Consiliul UE aprobă programul de 1.5 miliarde de euro pentru Apărare. R. Moldova și Ucraina – vizate pentru finanțare sporită # Radio Moldova
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 8 decembrie, Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP), un instrument de 1.5 miliarde de euro destinat consolidării capacității de reacție a industriei europene de apărare în perioada 2025–2027. Pe lângă sprijinul extins pentru Ucraina, și Republica Moldova este vizată de o finanțare majorată în cadrul achizițiilor comune.
16:20
Europa sărbătorește Ziua Drapelului UE, simbol al unității și solidarității între cele 27 de state membre # Radio Moldova
Drapelul Uniunii Europene, simbolul unității, diversității și solidarității între cele 27 de state membre ale blocului comunitar, este sărbătorit pe 8 decembrie.
16:20
O nouă victimă a ajuns în plasa escrocilor: Poliția a reținut trei tineri implicați în schema „Ruda implicată în accident” # Radio Moldova
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri suspectați de implicare în schema de escrocherie cunoscută sub numele de „Ruda implicată în accident”. Aceștia au convins prin înșelăciune o femeie să le transmită 1000 de dolari și 5000 de lei.
Acum 4 ore
16:00
Curtea de Apel a prelungit cu zece zile arestul preventiv al fostului deputat Vladimir Andronachi # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, va sta în arest preventiv încă zece zile. Decizia a fost luată pe 8 decembrie de Curtea de Apel Centru, care a acceptat recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
15:30
Un control realizat de Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma unei sesizări venite din partea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, a scos la iveală tăieri ilicite în cantonul nr. 1 al Ocolului Silvic Scoreni. Verificările derulate ulterior au confirmat prejudiciul provocat prin tăierea neautorizată a arborilor, iar responsabilii au fost sancționați.
15:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a deplasat luni, 8 decembrie, la Londra, unde urmează să discute cu premierul Regatului Unit, Keir Starmer, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, notează NV.ua.
15:20
Consiliul UE aprobă programul de 1.5 miliarde de euro pentru Apărare | R. Moldova și Ucraina – vizate pentru finanțare sporită # Radio Moldova
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 8 decembrie, Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP), un instrument de 1.5 miliarde de euro destinat consolidării capacității de reacție a industriei europene de apărare în perioada 2025–2027. Pe lângă sprijinul extins pentru Ucraina, și Republica Moldova este vizată de o finanțare majorată în cadrul achizițiilor comune.
15:20
LeBron James face senzație în Liga nord-americană de baschet masculin. Starul care va împlini pe 30 decembrie 41 de ani, a fost decisiv în victorie repurtată de Los Angeles Lakers pe parchetul echipei Philadelphia 76ers, scor 112:108. Spectatorii prezenți în tribunele arene Xfinity Mobile, au asistat la o prestație senzațională a lui LeBron James, autor a 29 de puncte, 12 dintre ele în ultimul sfert, 7 recuperări și 6 pase decisive.
15:00
Turismul moldovenesc atinge recorduri în 2025: creșteri peste așteptări și vizitatori din tot mai multe țări # Radio Moldova
Turismul Republicii Moldova înregistrează în 2025 cea mai bună evoluție din ultimii ani, depășind obiectivele stabilite în Agenda de Reformă. Numărul turiștilor străini a crescut cu 28.8%, în timp ce turismul intern raportează o creștere de 21.2%.
14:40
Crimă la Anenii Noi: un bărbat și-a ucis mama și a încercat să inducă în eroare ancheta. Suspectul - plasat în arest # Radio Moldova
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna din raionul Anenii Noi, care și-ar fi ucis mama, o femeie de 81 de ani, a fost prins și plasat în arest, după ce a încercat să inducă în eroare ancheta.
14:40
Comisia Europeană: „Moscova transformă iarna într-o armă”, pe fondul crizei energetice care lovește și R. Moldova # Radio Moldova
Comisia Europeană lucrează strâns cu autoritățile din Republica Moldova și România pentru a consolida rețeaua energetică regională și a preveni riscurile de penurie, în condițiile intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii electrice din Ucraina. Purtătoarea de cuvânt pentru Energie, Climă, Transporturi, Locuințe și Fiscalitate, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat, pe 8 decembrie, că Executivul european „este ferm alături de Ucraina și de R. Moldova”, condamnând „în cei mai fermi termeni” bombardamentele rusești care au afectat grav sistemele energetice ale ambelor țări.
14:30
Lovitură dură pentru atacantul moldovean Ion Nicolaescu. Fotbalistul s-a accidentat grav și nu va mai juca în acest sezon # Radio Moldova
Fotbalistul echipei naționale a Republicii Moldova s-a accidentat grav în meciul dintre echipa sa de club Maccabi Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva. Nicolaescu a fost titular și a părăsit terenul după 15 minute de joc. Aacantul s-a accidentat după un contact cu un adversar. Ion a făcut investigațiile necesare, iar verdictul medicilor a fost unul dur: ruptură de ligament încrucișat anterior.
14:30
Venituri de 9.6 miliarde și cheltuieli de 10.7 miliarde de lei: Primăria Chișinău lansează consultările publice pentru bugetul 2026 # Radio Moldova
În lipsa unui buget aprobat pentru anul 2025, autoritățile capitalei anunță consultări publice privind proiectul bugetului pentru anul 2026. Documentul prevede venituri de 9.6 miliarde lei și cheltuieli de 10.7 miliarde de lei, a anunțat șefa Direcției Generale Finanțe, Olesea Pșenițchi, la ședința Primăriei Chișinău din 8 decembrie.
14:20
Integrarea europeană a Muntenegrului, susținută de proiecte energetice verzi: Termocentrala „Pljevlja”, modernizată pentru a reduce poluarea # Radio Moldova
Muntenegru face un pas important spre tranziția energetică și integrarea europeană, transformând vechea Termocentrală „Pljevlja” din nordul țării într-o unitate modernă, care să corespundă normelor ecologice. În ultimii ani, în acest proiect extrem de complex au fost investiți aproximativ 70 de milioane de euro, cu scopul de a reduce drastic impactul asupra mediului și de a schimba viitorul comunității locale.
Acum 6 ore
14:00
eViolenta.md - o nouă platformă de sprijin pentru femeile-victime ale violenței digitale, lansată în Republica Moldova # Radio Moldova
Fiecare a treia femeie din R. Moldova a fost victima sau martora unui caz de violență digitală, arată datele unui sondaj național realizat în anul 2025. Totodată, „doar unul din 10 cazuri este raportat”, susține directoarea Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, Viorica Țîmbalari.
14:00
Real Madrid a înregistrat prima înfrângere pe teren propriu în acest sezon. „Los Blancos” au pierdut cu 0:2 meciul cu Celta Vigo din etapa a 15-a a campionatului Spaniei și au rămas la 4 puncte de liderul clasamentului, FC Barcelona. Realul a fost mai activ în atac în prima repriză, însă nu a putut trimite mingea în plasa porții românului Ionuț Radu. La pauză, antrenorul Celtei, Claudio Giráldez, a făcut o schimbare inspirată și l-a trimis în teren pe atacantul suedezul Williot Swedberg. Acesta a deschis scorul în minutul 54 cu o execuție spectaculoasă.
13:20
Expert-Grup recomandă excluderea medierii obligatorii pentru litigiile inițiate de consumatori: „Le limitează drepturile” # Radio Moldova
Medierea nu ar trebui să fie obligatorie în litigiile dintre consumatori și comercianți, susțin analiștii Centrului „Expert-Grup”, care avertizează că introducerea unei astfel de proceduri ar genera cheltuieli suplimentare pentru reclamanți. Doar pentru prima ședință, aceștia ar urma să achite, în 2026, aproximativ 630 de lei.
13:10
Echipa națională a României a defilat în ultimul meci susținut la Campionatul Mondial de handbal feminin, încheind competiția dintr-a doua grupă principală cu o victorie categorică în fața Elveției, scor 36:24. „Tricolorele” au făcut un meci foarte bun și, grație acestui succes, termină competiția pe locul 9, cea mai bună clasare din ultimii 10 ani, de la medaliile de bronz, cucerite în Danemarca în anul 2015.
13:00
Zbor special al SUA spre Egipt: deportați ruși, iranieni și cetățeni ai unor state arabe # Radio Moldova
Un zbor de deportare cu cetățeni ruși la bord a decolat din SUA spre Cairo. Despre aceasta a anunțat publicația Astra, citându-l pe Dmitri Valuev, președintele organizației „Russian America for Democracy in Russia”. Conform datelor oferite de un tracker de zbor, aeronava urmează să aterizeze în capitala Egiptului pe 8 decembrie, la ora 14:08, ora Europei de Est.
13:00
Un șofer din R. Moldova, prins să transporta țigări fără documente, riscă pedeapsă și pentru corupere activă # Radio Moldova
Pentru a scăpa de pedeapsă după ce a fost prins cu 900 de pachete de țigări fără acte de proveniență, un bărbat de 50 de ani și-a îngreunat situația penală, după ce a încercat să mituiască oamenii legii.
12:20
Solidaritate pentru mamele aflate în dificultate: începe campania de Crăciun „În brațele mamei” # Radio Moldova
Misiunea Socială „Diaconia” a lansat ediția din acest an a campaniei de Crăciun „În brațele mamei”, o inițiativă dedicată mamelor rămase singure cu un copil, menită să le ofere sprijin imediat, condiții de siguranță și șansa unui nou început. Organizația pregătește o serie de acțiuni speciale, prin care comunitatea este îndemnată să contribuie la susținerea beneficiarilor centrului maternal.
Acum 8 ore
12:00
CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat în derby-ul etapei a 19-a din cadrul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
Derby-ul etapei a 19-a din cadrul Superligii românești de fotbal s-a încheiat la egalitate. CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 1:1. "Juveții" au dominat autoritar, și-au creat numeroase ocazii de gol, dar au obținut un singur punct. CSU Craiova a preluat conducerea în minutul 37. Tudor Băluță a marcat cu un șut fără preluare din marginea careului.
11:50
The Republic of Moldova has faced severe attacks from the Russian Federation for many years, stated Cristian-Leon Țurcanu, the Romanian ambassador to Chisinau, in an interview with Moldova Zoom. The ambassador noted that Moscow has been waging a hybrid war against our country for an extended period.
11:50
Ion Ceban, după reținerile în dosarul achizițiilor publice: „Cine se face de vină, să răspundă” # Radio Moldova
După ce a acuzat, inițial, „show-uri” și „presiuni politice” din partea guvernării în cazul reținerilor recente de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău, primarul Chișinăului, Ion Ceban, și-a schimbat declarațiile. La ședința de astăzi a Primăriei capitalei, edilul a declarat că „cine se face de vină” pentru achizițiile publice trucate, „să răspundă”.
11:30
CALM: Reforma administrativ-teritorială, necesară pentru a dezvolta localitățile și a opri migrația din satele și orașele R. Moldova # Radio Moldova
Reforma administrativ-teritorială este una dintre cele mai importante și sensibile transformări structurale pe care Republica Moldova urmează să le parcurgă în următorii ani. Necesitatea ei este recunoscută inclusiv de autoritățile locale, însă implementarea trebuie să fie transparentă, axată pe oameni și cu rezultate vizibile pe termen scurt. Totodată, procesul este privit de experți ca un „test dur” pentru viabilitatea parcursului european al țării.
11:20
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită organizarea unui concurs depolitizat pentru funcția de șef al Direcției generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) și prezintă o petiție publică privind îmbunătățirea situației școlilor din capitală.
11:20
Cristian-Leon Țurcanu: „R. Moldova rămâne un stat puternic în ciuda presiunilor Moscovei” # Radio Moldova
Republica Moldova este de foarte mulți ani ținta unor atacuri foarte dure din partea Federației Ruse, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, într-un interviu acordat Moldova Zoom. Oficialul a menționat că Moscova a declanșat cu mult timp în urmă un război hibrid împotriva țării noastre.
11:10
Ambasadorul Danemarcei, la Forumul Mass-Media 2025: Susținerea mass-mediei reprezintă o investiție în reziliența democratică a R. Moldova # Radio Moldova
Integrarea europeană, cel mai important proiect al Republicii Moldova, nu poate fi explicată doar de instituțiile statului, ci are nevoie de o presă bine pregătită, capabilă să înțeleagă mecanismele europene, să analizeze documentele și să traducă pe înțelesul oamenilor fiecare etapă a acestui parcurs. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la Forumul Mass-Media 2025, care a început pe 8 decembrie, la Chișinău.
11:00
Revista presei internaționale | Trump pune la îndoială intenția lui Zelenski de a accepta planul de pace al SUA pentru Ucraina # Radio Moldova
Presa internațională urmărește cu atenție negocierile de încheiere a războiului ruso-ucrainean în contextul planului de pace propus de Washington, dar și al noii strategii de securitate americane. Mai multe publicații relatează despre întâlnirea liderilor europeni care se reunesc azi la Londra pentru a discuta măsuri care să protejeze Ucraina și să coordoneze presiunea asupra Rusiei. Între alte subiecte scoase în evidență de presa străină se numără și tensiunile dintre Thailanda și Cambodgia care au reizbucnit după armistițiul mediat anterior de Statele Unite.
10:50
Revista presei | Trump pune la îndoială intenția lui Zelenski de a accepta planul de pace al SUA pentru Ucraina # Radio Moldova
Presa internațională urmărește cu atenție negocierile de încheiere a războiului ruso-ucrainean în contextul planului de pace propus de Washington, dar și al noii strategii de securitate americane. Mai multe publicații relatează despre întâlnirea liderilor europeni care se reunesc azi la Londra pentru a discuta măsuri care să protejeze Ucraina și să coordoneze presiunea asupra Rusiei. Între alte subiecte scoase în evidență de presa străină se numără și tensiunile dintre Thailanda și Cambodgia care au reizbucnit după armistițiul mediat anterior de Statele Unite.
10:40
Revista presei | Moldelectrica cere „ajutor de avarie” României ; Drogurile, la un click distanță, cu plăți în criptomonedă # Radio Moldova
Din presă aflăm că atacurile rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei au afectat aprovizionarea R. Moldova cu energie electrică, și că în acest context Moldelectrica a cerut „ajutor de avarie” României. Instituțiile mass-media au în vizor și alte probleme, între care lupta cu consumul de droguri sau mortalitatea crescută în rândul femeilor, din cauza cancerului de col uterin.
10:40
Președinta Adunării Generale a ONU: Ucraina nu ar trebui să fie forțată să cedeze teritorii ca parte a unui acord de pace # Radio Moldova
Ucraina nu ar trebui să fie forțată să cedeze teritorii ca parte a unui acord de pace, a declarat președinta Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), Annalena Baerbock, avertizând că recompensarea agresiunii nu face decât să alimenteze și mai mult războiul, relatează dpa.
10:30
O grădiniță din municipiul Comrat pregătește lansarea unui proiect educațional important. Este vorba despre trei grupe de creșă în care copiii vor fi instruiți în limba găgăuză, română sau rusă, în funcție de alegerea părinților. Inițiativa, planificată să fie implementată în toamna anului viitor, a stârnit deja interesul multor familii din oraș.
10:30
Napoli Calcio a revenit pe primul loc în clasamentul primei divizii italiene de fotbal # Radio Moldova
Napoli Calcio a urcat pe primul loc în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. În derby-ul etapei a 14-a, gruparea condusă de Antonio Conte a dispus teren propriu de Juventus Torino cu scorul de 2:1 pe, iar danezul Rasmus Højlund a marcat ambele golurile ale echipei-gazdă. În meciul disputat pe stadionul Diego Armando Maradona, campioana en titre a deschis scorul în minutul 7. Brazilianul David Neres a centrat de pe partea dreaptă, iar Højlund a înscris din câțiva metri.
10:20
Sute de kilograme de ceai contaminat cu pesticide: peste 11 mii de pliculețe, distruse de ANSA # Radio Moldova
Un lot de ceai care provenea de peste hotare a fost nimicit de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Testele de laborator au arătat prezența unui pesticid în 11.016 pliculețe a câte 34 de grame de ceai, în total peste 374 kg.
Acum 12 ore
09:50
Escrocherie de un milion de lei prin schema „ruda implicată în accident”: șapte ani de închisoare pentru un tânăr de 22 de ani # Radio Moldova
Telefona victimele și le mințea că rudele lor ar fi fost implicate în accidente rutiere, solicitând transferuri urgente de bani pentru cheltuieli medicale sau pentru a evita consecințe legale. Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare, după ce a cauzat mai multor victime prejudicii de peste 950.000 de lei prin schema „ruda implicată în accident”.
09:50
Volumele interne de energie sunt asigurate integral: Moldelectrica îndeamnă cetățenii să consume rațional # Radio Moldova
Sistemul Electroenergetic Național menține stabilitatea operațională și echilibrul energetic necesar pentru acoperirea integrală a consumului de energie electrică din Republica Moldova. Precizările sunt făcute de operatorul sistemului de transport al energiei electrice, întreprinderea Moldelectrica.
09:40
Un drum din sudul țării a ajuns în stare deplorabilă după decenii fără reparații capitale # Radio Moldova
Drumul G-135, pe segmentul Congaz - Cotovscoe - Câietu, este de ani buni într-o stare critică. Tronsonul nu a mai fost reparat capital încă din perioada sovietică, iar fiecare iarnă transformă circulația într-o provocare. Ambulanțele, autospecialele de pompieri și camioanele de mare tonaj înaintează cu greu, iar localnicii spun că sunt nevoiți să ocolească kilometri întregi din cauza gropilor și a noroiului. Administrația Națională a Drumurilor precizează că pe porțiunile cu probleme se intervine periodic, în limita fondurilor disponibile.
09:34
Condamnat la închisoare și lăsat fără mașină: pedeapsă dură pentru un șofer care a condus în stare de ebrietate # Radio Moldova
Un șofer a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare, iar automobilul său a fost confiscat în folosul statului, după ce a fost găsit vinovat de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, fără permis de conducere și pentru refuzul de a fi supus testării alcoolscopice. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală.
08:50
Dosarul achizițiilor trucate de la Primăria Chișinău: Cinci învinuiți, arestați pentru 30 de zile # Radio Moldova
Cinci dintre cele șapte persoane reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Bălți.
08:50
Atacuri în Ucraina: un mort și mai mulți răniți în regiunea Dnipropetrovsk. Dronele rusești au lovit și Cernigău și Sumî # Radio Moldova
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, printre care doi copii, în urma atacurilor lansate, în noaptea de 7 spre 8 decembrie, de forțele ruse asupra regiunii Dnipropetrovsk, anunță autoritățile ucrainene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.