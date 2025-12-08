07:20

Cu iarna începută și sărbătorile apropiindu-se pe fundal de război care curând va intra în al patrulea an, Uniunea Europeană se arată din nou complet dezechilibrată în fața lui Donald Trump, a cărui lipsă de nuanțe în negocieri este demonstrată de „planul de pace” rusesc aprobat recent de Washington. Deși este cu siguranță de înțeles că eliberarea de optzeci de ani de influență americană este dificilă, inacțiunea persistentă a Europei poate avea acum consecințe nefaste, deoarece riscă să împingă Ucraina și UE în sfera de influență a Rusiei.