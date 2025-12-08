Trei preparate noi incluse pe lista medicamentelor compensate din 1 ianuarie

11:00

Presa internațională urmărește cu atenție negocierile de încheiere a războiului ruso-ucrainean în contextul planului de pace propus de Washington, dar și al noii strategii de securitate americane. Mai multe publicații relatează despre întâlnirea liderilor europeni care se reunesc azi la Londra pentru a discuta măsuri care să protejeze Ucraina și să coordoneze presiunea asupra Rusiei. Între alte subiecte scoase în evidență de presa străină se numără și tensiunile dintre Thailanda și Cambodgia care au reizbucnit după armistițiul mediat anterior de Statele Unite.