În Bucovina a început etapa regională a olimpiadelor la limbile română și polonă
Libertatea Cuvântului, 8 decembrie 2025 16:50
La aceste discipline concurează 11 elevi. Olimpiada se desfășoară la Liceul Bucovinean pentru Tineretul de Succes. Despre aceasta a informat Departamentul de Educație

Acum 15 minute
16:50
Acum 8 ore
10:40
La Forosna, CT Vancicăuți, a fost reînnoit semnul de la intrarea în sat. Lucrările au fost finanțate de Continental Farmers Group – companie
10:20
Concert de sărbătoare pentru cei preocupați zi de zi de problemele comunității
La 7 decembrie, în Ucraina a fost marcată Ziua Autoadministrării Locale. „Este sărbătoarea celor care lucrează zilnic alături de oameni: rezolvă probleme locale,
10:00
După atacul masiv asupra Ucrainei, Moldova a cerut ajutor României pentru electricitate
După atacul nocturn al Rusiei asupra Ucrainei din 6 decembrie, operatorul rețelei electrice din Moldova, Moldelectrica, a cerut ajutor de urgență pentru electricitate
Acum 12 ore
04:30
Ziua Autoadministrării Locale, marcată în ajun, este sărbătoarea oamenilor care muncesc zilnic pentru dezvoltarea comunităților teritoriale. În cadrul festivităților, care au avut loc
04:20
Un tânăr voluntar din Bucovina a adunat peste 750 de mii de grivne pentru Forțele Armate ale Ucrainei. Deja de al patrulea an,
04:10
Focul Păcii de la Betleem a fost adus duminică, 8 decembrie, la gara din Kiev. Skauții (cercetașii) continuă această tradiție skaut în Ucraina
Acum 24 ore
04:00
Istoricul britanic, Timothy Garton Ash, afirmă că numai Europa este capabilă să ajute Ucraina să reziste agresiunii Federației Ruse și trădării diplomatice a
7 decembrie 2025
23:10
În familia de vedete a Sofiei și a lui Oleg s-au născut gemeni — doi băieței, care le-au schimbat deja viața părinților lor
22:20
Kellogg a declarat că acordul privind Ucraina ajunge pe ultima sută de metri
Potrivit reprezentantului special al lui Trump, rămân nerezolvate problemele teritoriale, în special cele referitoare la regiunile Donețk și Lugansk, precum și la părți
19:00
Anul acesta, la Cernăuți au fost plantați mai mulți copaci, arbuști, precum și flori anuale și perene. Acest lucru a reieșit din raportul
18:50
Zăcea la pământ și nu vorbea: în Cernăuți, trecătorii i-au salvat viața unui bărbat
Această istorie despre „indiferența oamenilor” a fost relatată pe pagina de Facebook de Angelica Calancea, șefa Centrului Regional al Serviciului Sângelui din Cernăuți.
18:30
În satul Gvizdivți a fost inaugurată Aleea Memoriei cu numele a zece Eroi căzuți
Standurile au fost instalate pe teritoriul complexului memorial de Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei. Despre aceasta a anunțat Consiliul Orășenesc Secureni, transmite BUK
Ieri
12:10
Petr Pavel a avertizat: Rusia testează NATO în privința hotărârii, iar Europa riscă să repete greșelile din 1938. Președintele Cehiei, generalul în rezervă
11:50
La Cernăuți a izbucnit un incendiu într-o instituție medicală, 38 de persoane au fost evacuate
Ieri, pe 6 decembrie, la linia specială 101 a fost primit un apel privind degajarea de fum într-una din instituțiile medicale din Cernăuți.
11:50
Până la 15 ore fără electricitate: a fost publicat programul de deconectări orare în regiunea Cernăuți pentru duminică, 7 decembrie
În sistemul energetic al Ucrainei se observă o situație dificilă după cel mai recent atac al ocupanților ruși, care a avut loc pe
11:40
În dimineața zilei de 7 decembrie, în satul Budeneț din Comunitatea Teritorială Ciudei, a avut loc un accident rutier care a implicat un
07:20
La Centrul de Cultură și Agrement al CT Hliboca a avut loc un concert caritabil, care i-a unit pe locuitori într-o zi importantă
07:10
Kirilo Budanov: „Ucraina trebuie să devină un element cheie al noului sistem de securitate mondială"
Șeful Direcției Principale de Informații (GUR) a subliniat că experiența ucraineană în ducerea războiului este studiată astăzi de statele de frunte ale lumii.
6 decembrie 2025
23:10
La 6 decembrie, la clubul din satul Sinăuții de Sus, CT Tereblecea, a avut loc un eveniment patriotic dedicat Zilei Forțelor Armate ale
19:50
S-a încheiat Săptămâna educației incluzive, desfășurată la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian. Ea a lăsat în urma sa multe emoții frumoase, lecții
19:20
Bradul de Anul Nou a fost deschis oficial în Piața Integrității din Cernăuți
Astăzi, 6 decembrie, de Ziua Sfântului Nicolae, bradul de Anul Nou a fost deschis oficial în Piața Integrității din Cernăuți, scrie presa locală.
19:10
Rada Supremă a Ucrainei a acordat premiul anual la două cadre didactice din Bucovina
Acest lucru a fost anunțat de către Departamentul de Educație și Știință al Administrației Militare Regionale Cernăuți, scrie C4. Se indică faptul că
19:00
Volodymyr Zelenski va merge la Londra pentru a se întâlni cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, va merge la Londra luni, 8 decembrie, unde se va întâlni cu liderii a trei state europene. Informația este
18:50
Au povestit despre faptele lor bune și au primit surprize plăcute: copiii de la Centrul de reabilitare social-psihologică au vizitat Reședința Bucovineană a Sfântului Nicolae
Acțiunea caritabilă tradițională a fost organizată de Serviciul pentru Protecția Copilului al Administrației Militare Regionale Cernăuți. În timpul vizitei, copiii au stat de
18:40
Dedic această poezie lui Gheorghe Ungureanu, plecat atât de tânăr pe calea veșniciei. Veșnică pomenire! Nu ne-ar încânta natura Cu-a ei frumusețe, Dacă nu
18:30
În regiunea Cernăuți au fost compensate 4 milioane de grivne pentru locuințe destinate veteranilor
În regiunea Cernăuți sunt disponibile în prezent 4,7 milioane de grivne pentru compensarea a 3% din creditul ipotecar pentru locuințe destinate veteranilor prin
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Sărbători creştine. Sfântul Nicolae – unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, ocrotitorul copiilor
În fiecare an, la 6 decembrie (stil nou), este prăznuit Sfântul Nicolae, cunoscut de cei mici sub numele de Moş Nicolae, care le
11:10
Cel mai bun cadou sub pernă: în ajunul Sfântului Nicolae, la Cernăuți s-au născut doi frați gemeni
Pe 5 decembrie, la Centrul Perinatal Regional din Cernăuți a avut loc un adevărat miracol. Doi micuți ucraineni au venit pe lume –
11:00
Pace nu va fi în curând: politologul a dat un pronostic dur privind războiul
Cunoscutul politolog ucrainean, Volodymyr Fesenko, a declarat că nu merită să se aștepte încheierea războiului și semnarea unui tratat de pace în următoarele
5 decembrie 2025
22:30
(In memoriam) Nu scriu prea des asemenea materiale. Îmi vine greu să le scriu. Dar uneori viața te impune. De fiecare dată, când
22:10
Generalul susține poziția conform căreia mai întâi trebuie oprite ostilitățile, trebuie să se treacă la încetarea focului, iar apoi să se negocieze fără
21:50
Apărătorul „Edelweiss" din Hliboca a fost distins cu Ordinul „Pentru Vitejie"
Președintele Ucrainei l-a decorat cu Ordinul „Pentru Curaj” de gradul III pe Petro Sakaliuk, luptător al Batalionului 8 din Brigada 10 Asalt Montan
21:30
În calendarul ucrainean este o zi – ziua voluntarilor. Este sărbătoarea oamenilor care fac bine în fiecare zi — tăcuți, modești, dar cu
21:00
Tragedie în Bucovina: Apărătorul Andrii Kozak a murit la o lună după moartea fratelui său, și el militar
Apărătorul Andrii Kozak din Bucovina a murit. Recent, în noiembrie 2025, fratele său, Ivan Kozak, a murit, de asemenea, din cauza rănilor primite
20:50
Apărătorul Serghii Kozar, locuitor al satului Yarivka de prin părțile Hotinului, a murit pentru libertatea și independența Ucrainei. Despre aceasta a anunțat primarul
20:40
SUA fac lobby pe lângă țările europene pentru a bloca utilizarea activelor rusești înghețate în vederea acordării unui credit de reparații Ucrainei, așa
09:00
Educaţia financiară este importantă ca proces de dezvoltare continuu, fără a stabili o vârstă optimă. Din păcate, părinţii atrag atenţie asupra acestui aspect
07:40
Delegațiile ucrainene și americane au încheiat întâlnirea la Miami: detalii ale discuțiilor au devenit cunoscute
Conform rapoartelor mass-media, întâlnirea delegațiilor ucrainene și americane s-a încheiat la Miami. Acest lucru a fost comunicat pentru Suspilne de surse din cadrul
4 decembrie 2025
23:30
Rusia este pregătită de război cu Europa: această declarație a fost făcută zilele trecute de dictatorul de la Kremlin, Putin, deși a adăugat
23:00
Se pare că dronele ar fi fost observate de către observatorii de pe puntea unei nave a forțelor navale irlandeze. Patru drone neidentificate
22:50
Berestia l-a condus astăzi pe ultimul drum pe apărătorul Oleksandru Grobovyi
Dacă nu ar fi fost acest blestemat de război, tânărul, care a împlinit 35 de ani la sfârșitul lunii noiembrie, cel mai probabil
22:40
Comunitățile din Bucovina au trimis cadouri copiilor din teritoriile din prima linie de Ziua Sfântului Nicolae
Comunitățile teritoriale Novodnistrovsk și Nedoboivți au trimis articole de papetărie, jocuri de societate și dulciuri în regiunea Mykolaiv. Despre acest lucru a informat
22:30
A sărit dintr-un microbuz și a murit: un tragic accident rutier a avut loc în Bucovina
Tragedie în Bucovina: un tânăr de 25 de ani a sărit dintr-un microbuz și a fost lovit de o mașină care venea din
22:20
Toți erau în pericol sau uscați. În același timp, au fost plantați de cinci ori mai puțini copaci noi. Printre motive se numără
08:30
Sfaturi pentru părinţi. Înțelegerea mofturilor alimentare la copii. Cauzele şi gestionarea lor
Deși este normal ca cei mici să treacă prin perioade în care sunt selectivi la mâncare, înțelegerea mofturilor alimentare la copii și cauzele
3 decembrie 2025
20:30
Timp îndelungat a fost considerat dispărut: un luptător din regiunea Cernăuți a fost decorat post-mortem cu Ordinul „Pentru Vitejie"
Pe front, apărătorul a fost șofer principal în plutonul de recunoaștere. Pentru curajul personal manifestat în apărarea suveranității de stat și a integrității
20:20
Peste 4 milioane de grivne nedeclarate, confiscate de la un ucrainean la granița cu România în Bucovina
Astăzi, 3 decembrie, la punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, vameșii au prevenit o tentativă de transfer ilegal de valută peste hotare, în
19:50
Iese o cifră înfiorătoare: demografa a estimat pierderile Ucrainei din cauza războiului
Pierderile Ucrainei ca urmare a războiului se ridică la 10 milioane de persoane. Această estimare a fost dată de directoarea Institutului de Demografie
15:20
O pietonă a fost lovită pe strada Galyțki Șliah. Femeia a murit pe loc din cauza rănilor primite. Acest lucru a fost comunicat
