Săptămâna educației incluzive

Libertatea Cuvântului, 6 decembrie 2025 19:50

S-a încheiat Săptămâna educației incluzive, desfășurată la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian. Ea a lăsat în urma sa multe emoții frumoase, lecții

Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:20
Bradul de Anul Nou a fost deschis oficial în Piața Integrității din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Astăzi, 6 decembrie, de Ziua Sfântului Nicolae, bradul de Anul Nou a fost deschis oficial în Piața Integrității din Cernăuți, scrie presa locală.
19:10
Rada Supremă a Ucrainei a acordat premiul anual la două cadre didactice din Bucovina Libertatea Cuvântului
Acest lucru a fost anunțat de către Departamentul de Educație și Știință al Administrației Militare Regionale Cernăuți, scrie C4. Se indică faptul că
19:00
Volodymyr Zelenski va merge la Londra pentru a se întâlni cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, va merge la Londra luni, 8 decembrie, unde se va întâlni cu liderii a trei state europene. Informația este
18:50
Au povestit despre faptele lor bune și au primit surprize plăcute: copiii de la Centrul de reabilitare social-psihologică au vizitat Reședința Bucovineană a Sfântului Nicolae Libertatea Cuvântului
Acțiunea caritabilă tradițională a fost organizată de Serviciul pentru Protecția Copilului al Administrației Militare Regionale Cernăuți. În timpul vizitei, copiii au stat de
Acum 4 ore
18:40
POEȚII Libertatea Cuvântului
Dedic această poezie lui Gheorghe Ungureanu, plecat atât de tânăr pe calea veșniciei. Veșnică pomenire! Nu ne-ar încânta natura Cu-a ei frumusețe, Dacă nu
18:30
În regiunea Cernăuți au fost compensate 4 milioane de grivne pentru locuințe destinate veteranilor Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți sunt disponibile în prezent 4,7 milioane de grivne pentru compensarea a 3% din creditul ipotecar pentru locuințe destinate veteranilor prin
Acum 12 ore
11:50
Sărbători creştine. Sfântul Nicolae –  unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, ocrotitorul copiilor Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 6 decembrie (stil nou), este prăznuit Sfântul Nicolae, cunoscut de cei mici sub numele de Moş Nicolae, care le
11:10
Cel mai bun cadou sub pernă: în ajunul Sfântului Nicolae, la Cernăuți s-au născut doi frați gemeni Libertatea Cuvântului
Pe 5 decembrie, la Centrul Perinatal Regional din Cernăuți a avut loc un adevărat miracol. Doi micuți ucraineni au venit pe lume –
11:00
Pace nu va fi în curând: politologul a dat un pronostic dur privind războiul Libertatea Cuvântului
Cunoscutul politolog ucrainean, Volodymyr Fesenko, a declarat că nu merită să se aștepte încheierea războiului și semnarea unui tratat de pace în următoarele
Acum 24 ore
22:30
Cu titlu la vama destinului Libertatea Cuvântului
(In memoriam) Nu scriu prea des asemenea materiale. Îmi vine greu să le scriu. Dar uneori viața te impune. De fiecare dată, când
22:10
Oleksandr Syrski: „Ce înseamnă să ne cedăm teritoriul? Este inacceptabil” Libertatea Cuvântului
Generalul susține poziția conform căreia mai întâi trebuie oprite ostilitățile, trebuie să se treacă la încetarea focului, iar apoi să se negocieze fără
21:50
Apărătorul „Edelweiss” din Hliboca a fost distins cu Ordinul „Pentru Vitejie” Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei l-a decorat cu Ordinul „Pentru Curaj” de gradul III pe Petro Sakaliuk, luptător al Batalionului 8 din Brigada 10 Asalt Montan
21:30
Dinăuți – sat al voluntarilor Libertatea Cuvântului
În calendarul ucrainean este o zi – ziua voluntarilor. Este sărbătoarea oamenilor care fac bine în fiecare zi — tăcuți, modești, dar cu
21:00
Tragedie în Bucovina: Apărătorul Andrii Kozak a murit la o lună după moartea fratelui său, și el militar Libertatea Cuvântului
Apărătorul Andrii Kozak din Bucovina a murit. Recent, în noiembrie 2025, fratele său, Ivan Kozak, a murit, de asemenea, din cauza rănilor primite
20:50
Veste despre moartea apărătorului Serghii Kozar din regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Apărătorul Serghii Kozar, locuitor al satului Yarivka de prin părțile Hotinului, a murit pentru libertatea și independența Ucrainei. Despre aceasta a anunțat primarul
Ieri
20:40
UE blochează fondurile rusești Libertatea Cuvântului
SUA fac lobby pe lângă țările europene pentru a bloca utilizarea activelor rusești înghețate în vederea acordării unui credit de reparații Ucrainei, așa
09:00
În ajutorul părinţilor. Sfaturi utile pentru educaţia financiară a copiilor Libertatea Cuvântului
Educaţia financiară este importantă ca proces de dezvoltare continuu, fără a stabili o vârstă optimă. Din păcate, părinţii atrag atenţie asupra acestui aspect
07:40
Delegațiile ucrainene și americane au încheiat întâlnirea la Miami: detalii ale discuțiilor au devenit cunoscute Libertatea Cuvântului
Conform rapoartelor mass-media, întâlnirea delegațiilor ucrainene și americane s-a încheiat la Miami. Acest lucru a fost comunicat pentru Suspilne de surse din cadrul
4 decembrie 2025
23:30
Rusia – principala amenințare la adresa securității europene Libertatea Cuvântului
Rusia este pregătită de război cu Europa: această declarație a fost făcută zilele trecute de dictatorul de la Kremlin, Putin, deși a adăugat
23:00
Drone neidentificate ar fi încercat să atace avionul lui Zelenski Libertatea Cuvântului
Se pare că dronele ar fi fost observate de către observatorii de pe puntea unei nave a forțelor navale irlandeze. Patru drone neidentificate
22:50
Berestia l-a condus astăzi pe ultimul drum pe apărătorul Oleksandru Grobovyi Libertatea Cuvântului
Dacă nu ar fi fost acest blestemat de război, tânărul, care a împlinit 35 de ani la sfârșitul lunii noiembrie, cel mai probabil
22:40
Comunitățile din Bucovina au trimis cadouri copiilor din teritoriile din prima linie de Ziua Sfântului Nicolae Libertatea Cuvântului
Comunitățile teritoriale Novodnistrovsk și Nedoboivți au trimis articole de papetărie, jocuri de societate și dulciuri în regiunea Mykolaiv. Despre acest lucru a informat
22:30
A sărit dintr-un microbuz și a murit: un tragic accident rutier a avut loc în Bucovina Libertatea Cuvântului
Tragedie în Bucovina: un tânăr de 25 de ani a sărit dintr-un microbuz și a fost lovit de o mașină care venea din
22:20
Anul acesta în Cernăuți au fost tăiați 1105 de copaci Libertatea Cuvântului
Toți erau în pericol sau uscați. În același timp, au fost plantați de cinci ori mai puțini copaci noi. Printre motive se numără
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Sfaturi pentru părinţi. Înțelegerea mofturilor alimentare la copii. Cauzele şi gestionarea lor Libertatea Cuvântului
Deși este normal ca cei mici să treacă prin perioade în care sunt selectivi la mâncare, înțelegerea mofturilor alimentare la copii și cauzele
3 decembrie 2025
20:30
Timp îndelungat a fost considerat dispărut: un luptător din regiunea Cernăuți a fost decorat post-mortem cu Ordinul „Pentru Vitejie” Libertatea Cuvântului
Pe front, apărătorul a fost șofer principal în plutonul de recunoaștere. Pentru curajul personal manifestat în apărarea suveranității de stat și a integrității
20:20
Peste 4 milioane de grivne nedeclarate, confiscate de la un ucrainean la granița cu România în Bucovina Libertatea Cuvântului
Astăzi, 3 decembrie, la punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, vameșii au prevenit o tentativă de transfer ilegal de valută peste hotare, în
19:50
Iese o cifră înfiorătoare: demografa a estimat pierderile Ucrainei din cauza războiului Libertatea Cuvântului
Pierderile Ucrainei ca urmare a războiului se ridică la 10 milioane de persoane. Această estimare a fost dată de directoarea Institutului de Demografie
15:20
O persoană a fost lovită mortal în Cernăuți, lângă Fabrica de Drojdie Libertatea Cuvântului
O pietonă a fost lovită pe strada Galyțki Șliah. Femeia a murit pe loc din cauza rănilor primite. Acest lucru a fost comunicat
15:10
În regiunea Cernăuți va fi judecat adjunctul șefului administrației raionale care a ajutat un evazionist contra cost Libertatea Cuvântului
În Bucovina va fi judecat adjunctul șefului Administrației Militare Raionale, care a promis că va influența angajații Centrului Teritorial de Recrutare și Sprijin
15:00
Repararea șoselei de centură a Cernăuțiului se apropie de final Libertatea Cuvântului
Acest lucru a fost anunțat de Serviciul de Reconstrucție și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți. Antreprenorul de pe șoseaua de centură a
10:40
Intrarea Maicii Domnului în Biserică –  sărbătoarea Luminii Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 3 decembrie pe stil vechi (21 noiembrie – pe stil nou), creștinii ortodocși  prăznuiesc Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sărbătoare
09:50
Politico: Negocierile de la Moscova s-au încheiat fără niciun rezultat Libertatea Cuvântului
Negocierile reprezentanților speciali ai SUA cu dictatorul rus la Moscova s-au încheiat fără niciun rezultat. În cadrul negocierilor privind încetarea războiului împotriva Ucrainei,
09:40
Președintele Poloniei a spus fără ce nu este posibilă apărarea Ucrainei Libertatea Cuvântului
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că apărarea Ucrainei de la primele zile ale războiului la scară largă este asigurată în mare măsură
2 decembrie 2025
23:10
Papa de la Roma propune Italia ca mediator în negocierile de pace dintre Ucraina și Federația Rusă Libertatea Cuvântului
Papa de la Roma, Leon al XIV-lea, consideră că Europa ar trebui să fie implicată activ în elaborarea unui „plan de pace” pentru
22:50
S-a stins steaua unui original poet român din Cernăuți – Gheorghe Ungureanu Libertatea Cuvântului
Spre sfârșitul zilei de 2 decembrie, o veste fulger s-a răspândit în societatea românească din regiunea Cernăuți, precum și în mediul literar din
22:10
„Era o persoană luminoasă, sinceră”: un luptător din Bucovina, Oleksandr Vladiiciuk, a murit în război Libertatea Cuvântului
Apărătorul din satul Mosorivka, sergentul major Oleksandr Vladiiciuk, a murit în războiul cu Rusia. Despre aceasta a anunțat Comunitatea Teritorială rurală Vikno. Luptătorul
22:00
Rusia are nevoie de o victimă: Portnikov a numit principalul pericol al negocierilor Libertatea Cuvântului
Ucraina este o „victimă foarte avantajoasă” pentru Rusia, spune publicistul. Căci prin capturarea ei se creează probabilitatea restabilirii imperiului. Principalul pericol al procesului
22:00
Bucovina a fost vizitată de reprezentanți ai organizațiilor turistice din Moldova, România și Ucraina Libertatea Cuvântului
Recent, comunitatea Vijnița a găzduit o delegație de lucru a reprezentanților Administrației Naționale de Turism, ANAT Moldova, ANAT România și a unui număr
22:00
Ajutor puternic pentru front Libertatea Cuvântului
Fondul de caritate „Uniți pentru Victorie” a donat un Volkswagen T5 apărătorilor din Brigada 4 Tancuri. Acesta este necesar soldaților pentru a livra
22:00
Au ajutat „Leii de Oțel” Libertatea Cuvântului
Comunitatea Teritorială Herța a achiziționat și a trimis un SUV luptătorilor din compania de inginerie a Brigăzii 63 Mecanizate Separate. Militarului Vasile Surdu,
21:50
Kaja Kallas: „Trebuie să sprijinim victima, nu să răsplătim agresorul” Libertatea Cuvântului
Uniunea Europeană subliniază necesitatea de a sprijini Ucraina și de a ajunge la o pace justă, fără a încuraja agresorul. Șefa politicii externe
08:00
Moment astrologic. Decembrie nu aduce miracole, ci claritate pentru toate zodiile Libertatea Cuvântului
Află ce te așteaptă în ultima lună a anului și cum să închei 2025 cu claritate și echilibru. Claritate asupra a ceea ce
1 decembrie 2025
23:30
Cutremur de mică intensitate în CT Vancicăuți Libertatea Cuvântului
La 1 decembrie, în Bucovina a fost înregistrat un cutremur în CT Vancicăuți. Despre aceasta a informat Centrul Principal de Control Special. Se
23:20
Un dar pentru satul natal Libertatea Cuvântului
Vladimir Lupoi, primarul CT Vancicăuți și Alexandru Rotar, starostele satelor Cerlena, Șcerbinți, Forosna și Jilovka, îi mulțumesc lui Iurie Dârda, originar din Forosna
23:00
Atacul cu rachete asupra orașului Dnipro: numărul victimelor a crescut, majoritatea rămân în spital Libertatea Cuvântului
În urma atacului rusesc de dimineață asupra orașului Dnipro, conform datelor actualizate, 43 de persoane au fost rănite, iar 30 dintre ele rămân
22:50
Emmanuel Macron: „Coaliția celor dispuși” a finalizat lucrul la garanțiile de securitate pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Participanții la „coaliția celor hotărâți” au finalizat lucrul la problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Acum sunt așteptate contacte cu SUA. După cum
22:40
Serviciul de Securitate a reținut un agent al Federației Ruse care corecta loviturile cu rachete asupra Cernăuțiului Libertatea Cuvântului
Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut în Cernăuți un agent rus care corecta loviturile cu rachete asupra orașului și se bucura deschis
20:10
Se studiază chestiunea construirii unei autostrăzi către Cernăuți Libertatea Cuvântului
În Ucraina se analizează problema construirii, din fonduri europene, a unei autostrăzi de la Punctul de Trecere a Frontierei „Porubne – Siret” până
