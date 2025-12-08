 „Nu credeam că voi strânge asemenea sume”

Libertatea Cuvântului, 8 decembrie 2025 04:20

Un tânăr voluntar din Bucovina a adunat peste 750 de mii de grivne pentru Forțele Armate ale Ucrainei. Deja de al patrulea an,

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 2 ore
04:30
Au fost menționați liderii autoadministrării locale din regiune Libertatea Cuvântului
Ziua Autoadministrării Locale, marcată în ajun, este sărbătoarea oamenilor care muncesc zilnic pentru dezvoltarea comunităților teritoriale. În cadrul festivităților, care au avut loc
04:20
 „Nu credeam că voi strânge asemenea sume” Libertatea Cuvântului
Un tânăr voluntar din Bucovina a adunat peste 750 de mii de grivne pentru Forțele Armate ale Ucrainei. Deja de al patrulea an,
04:10
Focul de la Betleem a fost adus în Ucraina: când va ajunge la Cernăuți? Libertatea Cuvântului
Focul Păcii de la Betleem a fost adus duminică, 8 decembrie, la gara din Kiev. Skauții (cercetașii) continuă această tradiție skaut în Ucraina
04:00
The Guardian: Numai Europa poate salva Ucraina de Putin și Trump   Libertatea Cuvântului
Istoricul britanic, Timothy Garton Ash, afirmă că numai Europa este capabilă să ajute Ucraina să reziste agresiunii Federației Ruse și trădării diplomatice a
Acum 8 ore
23:10
La Cernăuți, fiica Lidiei Rotaru a născut gemeni Libertatea Cuvântului
În familia de vedete a Sofiei și a lui Oleg s-au născut gemeni — doi băieței, care le-au schimbat deja viața părinților lor
22:20
Kellogg a declarat că acordul privind Ucraina ajunge pe ultima sută de metri Libertatea Cuvântului
Potrivit reprezentantului special al lui Trump, rămân nerezolvate problemele teritoriale, în special cele referitoare la regiunile Donețk și Lugansk, precum și la părți
Acum 12 ore
19:00
Copaci, arbuști și flori: cum a fost înverzită Cernăuțiul în 2025 Libertatea Cuvântului
Anul acesta, la Cernăuți au fost plantați mai mulți copaci, arbuști, precum și flori anuale și perene. Acest lucru a reieșit din raportul
18:50
Zăcea la pământ și nu vorbea: în Cernăuți, trecătorii i-au salvat viața unui bărbat Libertatea Cuvântului
Această istorie despre „indiferența oamenilor” a fost relatată pe pagina de Facebook de Angelica Calancea, șefa Centrului Regional al Serviciului Sângelui din Cernăuți.
18:30
În satul Gvizdivți a fost inaugurată Aleea Memoriei cu numele a zece Eroi căzuți Libertatea Cuvântului
Standurile au fost instalate pe teritoriul complexului memorial de Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei. Despre aceasta a anunțat Consiliul Orășenesc Secureni, transmite BUK
Acum 24 ore
12:10
Președintele Cehiei: „Cu toții pierdem dacă Putin câștigă în Ucraina” Libertatea Cuvântului
Petr Pavel a avertizat: Rusia testează NATO în privința hotărârii, iar Europa riscă să repete greșelile din 1938. Președintele Cehiei, generalul în rezervă
11:50
La Cernăuți a izbucnit un incendiu într-o instituție medicală, 38 de persoane au fost evacuate Libertatea Cuvântului
Ieri, pe 6 decembrie, la linia specială 101 a fost primit un apel privind degajarea de fum într-una din instituțiile medicale din Cernăuți.
11:50
Până la 15 ore fără electricitate: a fost publicat programul de deconectări orare în regiunea Cernăuți pentru duminică, 7 decembrie Libertatea Cuvântului
În sistemul energetic al Ucrainei se observă o situație dificilă după cel mai recent atac al ocupanților ruși, care a avut loc pe
11:40
Tragedie la Budeneț: mamă și bebeluș au murit într-un accident rutier Libertatea Cuvântului
În dimineața zilei de 7 decembrie, în satul Budeneț din Comunitatea Teritorială Ciudei, a avut loc un accident rutier care a implicat un
07:20
Concert caritabil la Hliboca Libertatea Cuvântului
La Centrul de Cultură și Agrement al CT Hliboca a avut loc un concert caritabil, care i-a unit pe locuitori într-o zi importantă
07:10
Kirilo Budanov: „Ucraina trebuie să devină un element cheie al noului sistem de securitate mondială” Libertatea Cuvântului
Șeful Direcției Principale de Informații (GUR) a subliniat că experiența ucraineană în ducerea războiului este studiată astăzi de statele de frunte ale lumii.
Ieri
23:10
Sinăuții de Sus:  Tinerii din sat s-au întâlnit cu un veteran de război Libertatea Cuvântului
La 6 decembrie, la clubul din satul Sinăuții de Sus, CT Tereblecea, a avut loc un eveniment patriotic dedicat Zilei Forțelor Armate ale
19:50
Săptămâna educației incluzive Libertatea Cuvântului
S-a încheiat Săptămâna educației incluzive, desfășurată la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian. Ea a lăsat în urma sa multe emoții frumoase, lecții
19:20
Bradul de Anul Nou a fost deschis oficial în Piața Integrității din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Astăzi, 6 decembrie, de Ziua Sfântului Nicolae, bradul de Anul Nou a fost deschis oficial în Piața Integrității din Cernăuți, scrie presa locală.
19:10
Rada Supremă a Ucrainei a acordat premiul anual la două cadre didactice din Bucovina Libertatea Cuvântului
Acest lucru a fost anunțat de către Departamentul de Educație și Știință al Administrației Militare Regionale Cernăuți, scrie C4. Se indică faptul că
19:00
Volodymyr Zelenski va merge la Londra pentru a se întâlni cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, va merge la Londra luni, 8 decembrie, unde se va întâlni cu liderii a trei state europene. Informația este
18:50
Au povestit despre faptele lor bune și au primit surprize plăcute: copiii de la Centrul de reabilitare social-psihologică au vizitat Reședința Bucovineană a Sfântului Nicolae Libertatea Cuvântului
Acțiunea caritabilă tradițională a fost organizată de Serviciul pentru Protecția Copilului al Administrației Militare Regionale Cernăuți. În timpul vizitei, copiii au stat de
18:40
POEȚII Libertatea Cuvântului
Dedic această poezie lui Gheorghe Ungureanu, plecat atât de tânăr pe calea veșniciei. Veșnică pomenire! Nu ne-ar încânta natura Cu-a ei frumusețe, Dacă nu
18:30
În regiunea Cernăuți au fost compensate 4 milioane de grivne pentru locuințe destinate veteranilor Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți sunt disponibile în prezent 4,7 milioane de grivne pentru compensarea a 3% din creditul ipotecar pentru locuințe destinate veteranilor prin
11:50
Sărbători creştine. Sfântul Nicolae –  unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, ocrotitorul copiilor Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 6 decembrie (stil nou), este prăznuit Sfântul Nicolae, cunoscut de cei mici sub numele de Moş Nicolae, care le
11:10
Cel mai bun cadou sub pernă: în ajunul Sfântului Nicolae, la Cernăuți s-au născut doi frați gemeni Libertatea Cuvântului
Pe 5 decembrie, la Centrul Perinatal Regional din Cernăuți a avut loc un adevărat miracol. Doi micuți ucraineni au venit pe lume –
11:00
Pace nu va fi în curând: politologul a dat un pronostic dur privind războiul Libertatea Cuvântului
Cunoscutul politolog ucrainean, Volodymyr Fesenko, a declarat că nu merită să se aștepte încheierea războiului și semnarea unui tratat de pace în următoarele
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
Cu titlu la vama destinului Libertatea Cuvântului
(In memoriam) Nu scriu prea des asemenea materiale. Îmi vine greu să le scriu. Dar uneori viața te impune. De fiecare dată, când
22:10
Oleksandr Syrski: „Ce înseamnă să ne cedăm teritoriul? Este inacceptabil” Libertatea Cuvântului
Generalul susține poziția conform căreia mai întâi trebuie oprite ostilitățile, trebuie să se treacă la încetarea focului, iar apoi să se negocieze fără
21:50
Apărătorul „Edelweiss” din Hliboca a fost distins cu Ordinul „Pentru Vitejie” Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei l-a decorat cu Ordinul „Pentru Curaj” de gradul III pe Petro Sakaliuk, luptător al Batalionului 8 din Brigada 10 Asalt Montan
21:30
Dinăuți – sat al voluntarilor Libertatea Cuvântului
În calendarul ucrainean este o zi – ziua voluntarilor. Este sărbătoarea oamenilor care fac bine în fiecare zi — tăcuți, modești, dar cu
21:00
Tragedie în Bucovina: Apărătorul Andrii Kozak a murit la o lună după moartea fratelui său, și el militar Libertatea Cuvântului
Apărătorul Andrii Kozak din Bucovina a murit. Recent, în noiembrie 2025, fratele său, Ivan Kozak, a murit, de asemenea, din cauza rănilor primite
20:50
Veste despre moartea apărătorului Serghii Kozar din regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Apărătorul Serghii Kozar, locuitor al satului Yarivka de prin părțile Hotinului, a murit pentru libertatea și independența Ucrainei. Despre aceasta a anunțat primarul
20:40
UE blochează fondurile rusești Libertatea Cuvântului
SUA fac lobby pe lângă țările europene pentru a bloca utilizarea activelor rusești înghețate în vederea acordării unui credit de reparații Ucrainei, așa
09:00
În ajutorul părinţilor. Sfaturi utile pentru educaţia financiară a copiilor Libertatea Cuvântului
Educaţia financiară este importantă ca proces de dezvoltare continuu, fără a stabili o vârstă optimă. Din păcate, părinţii atrag atenţie asupra acestui aspect
07:40
Delegațiile ucrainene și americane au încheiat întâlnirea la Miami: detalii ale discuțiilor au devenit cunoscute Libertatea Cuvântului
Conform rapoartelor mass-media, întâlnirea delegațiilor ucrainene și americane s-a încheiat la Miami. Acest lucru a fost comunicat pentru Suspilne de surse din cadrul
4 decembrie 2025
23:30
Rusia – principala amenințare la adresa securității europene Libertatea Cuvântului
Rusia este pregătită de război cu Europa: această declarație a fost făcută zilele trecute de dictatorul de la Kremlin, Putin, deși a adăugat
23:00
Drone neidentificate ar fi încercat să atace avionul lui Zelenski Libertatea Cuvântului
Se pare că dronele ar fi fost observate de către observatorii de pe puntea unei nave a forțelor navale irlandeze. Patru drone neidentificate
22:50
Berestia l-a condus astăzi pe ultimul drum pe apărătorul Oleksandru Grobovyi Libertatea Cuvântului
Dacă nu ar fi fost acest blestemat de război, tânărul, care a împlinit 35 de ani la sfârșitul lunii noiembrie, cel mai probabil
22:40
Comunitățile din Bucovina au trimis cadouri copiilor din teritoriile din prima linie de Ziua Sfântului Nicolae Libertatea Cuvântului
Comunitățile teritoriale Novodnistrovsk și Nedoboivți au trimis articole de papetărie, jocuri de societate și dulciuri în regiunea Mykolaiv. Despre acest lucru a informat
22:30
A sărit dintr-un microbuz și a murit: un tragic accident rutier a avut loc în Bucovina Libertatea Cuvântului
Tragedie în Bucovina: un tânăr de 25 de ani a sărit dintr-un microbuz și a fost lovit de o mașină care venea din
22:20
Anul acesta în Cernăuți au fost tăiați 1105 de copaci Libertatea Cuvântului
Toți erau în pericol sau uscați. În același timp, au fost plantați de cinci ori mai puțini copaci noi. Printre motive se numără
08:30
Sfaturi pentru părinţi. Înțelegerea mofturilor alimentare la copii. Cauzele şi gestionarea lor Libertatea Cuvântului
Deși este normal ca cei mici să treacă prin perioade în care sunt selectivi la mâncare, înțelegerea mofturilor alimentare la copii și cauzele
3 decembrie 2025
20:30
Timp îndelungat a fost considerat dispărut: un luptător din regiunea Cernăuți a fost decorat post-mortem cu Ordinul „Pentru Vitejie” Libertatea Cuvântului
Pe front, apărătorul a fost șofer principal în plutonul de recunoaștere. Pentru curajul personal manifestat în apărarea suveranității de stat și a integrității
20:20
Peste 4 milioane de grivne nedeclarate, confiscate de la un ucrainean la granița cu România în Bucovina Libertatea Cuvântului
Astăzi, 3 decembrie, la punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, vameșii au prevenit o tentativă de transfer ilegal de valută peste hotare, în
19:50
Iese o cifră înfiorătoare: demografa a estimat pierderile Ucrainei din cauza războiului Libertatea Cuvântului
Pierderile Ucrainei ca urmare a războiului se ridică la 10 milioane de persoane. Această estimare a fost dată de directoarea Institutului de Demografie
15:20
O persoană a fost lovită mortal în Cernăuți, lângă Fabrica de Drojdie Libertatea Cuvântului
O pietonă a fost lovită pe strada Galyțki Șliah. Femeia a murit pe loc din cauza rănilor primite. Acest lucru a fost comunicat
15:10
În regiunea Cernăuți va fi judecat adjunctul șefului administrației raionale care a ajutat un evazionist contra cost Libertatea Cuvântului
În Bucovina va fi judecat adjunctul șefului Administrației Militare Raionale, care a promis că va influența angajații Centrului Teritorial de Recrutare și Sprijin
15:00
Repararea șoselei de centură a Cernăuțiului se apropie de final Libertatea Cuvântului
Acest lucru a fost anunțat de Serviciul de Reconstrucție și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți. Antreprenorul de pe șoseaua de centură a
10:40
Intrarea Maicii Domnului în Biserică –  sărbătoarea Luminii Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 3 decembrie pe stil vechi (21 noiembrie – pe stil nou), creștinii ortodocși  prăznuiesc Intrarea Maicii Domnului în Biserică, sărbătoare
09:50
Politico: Negocierile de la Moscova s-au încheiat fără niciun rezultat Libertatea Cuvântului
Negocierile reprezentanților speciali ai SUA cu dictatorul rus la Moscova s-au încheiat fără niciun rezultat. În cadrul negocierilor privind încetarea războiului împotriva Ucrainei,
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.