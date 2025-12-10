Pe jos spre România: o femeie a încercat să scoată 100 de mii de dolari „sub haine”

Libertatea Cuvântului, 10 decembrie 2025 21:30

Vameșii au oprit transferul ilegal de valută. La Punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, vameșii din Cernăuți au zădărnicit intenția de a transfera

• • •

Acum 5 minute
21:50
De la începutul anului, în regiunea Cernăuți au fost plătite peste 664 de milioane de grivne ca impozit funciar Libertatea Cuvântului
E cu 110 milioane mai mult decât anul trecut. Cea mai mare parte a fost contribuită de persoanele juridice, a anunțat șeful Direcției
Acum 30 minute
21:30
Acum 4 ore
18:10
La frontiera cu România a început să funcționeze sistemul digital de intrare și ieșire: ce se va schimba Libertatea Cuvântului
Astăzi, 10 decembrie, la granița cu România a început să funcționeze Sistemul digital de intrare și ieșire (EES). Despre aceasta informează Detașamentul de
18:10
Fiul cosmonautului Leonid Kadeniuk a fost găsit mort la Kiev Libertatea Cuvântului
Fiul vestitului cosmonaut Leonid Kadeniuk, originar din regiunea Cernăuți, a fost găsit mort la Kiev. Informația a fost raportată de publicația RBK-Ucraina, citând
18:10
Grijă față de „frații noștri mai mici” – animalele Libertatea Cuvântului
Sesiunile curente în deplasare ale secțiilor „Legumicultură” și „Zoologie” din cadrul Școlii biologice  cu frecvență-fără frecvență a Centrului Regional pentru Creația Ecologico-Naturalistă a
18:10
Un senator îi acuză pe trimișii lui Trump că joacă de partea Kremlinului și cere înlocuirea lor imediată Libertatea Cuvântului
Senatorul american cere numirea de noi persoane pentru a promova planul de pace pentru Ucraina. Senatorul democrat, Richard Blumenthal, consideră că reprezentanții SUA,
Acum 24 ore
06:30
Sfaturi utile pentru părinţi. Cât de important este sportul la copii pentru o dezvoltare armonioasă Libertatea Cuvântului
Sportul este vital pentru dezvoltarea copiilor. Îi ajută să aibă un corp sănătos, o stare de spirit mult mai bună, o imunitate mai
9 decembrie 2025
22:00
Cum lucrează energeticienii în condițiile deficitului de capacitate Libertatea Cuvântului
De ce este mai puțină lumină în Bucovina decât în alte regiuni și ce influențează schimbarea frecventă a orarelor de deconectare? La aceste
22:00
Troleibuzul de Crăciun va circula prin Cernăuți: când și pe ce rută? Libertatea Cuvântului
Pe rută va ieși troleibuzul marca „Skoda 9Tr”, fabricat în 1979. La 9 decembrie, șeful Direcției de Troleibuze din Cernăuți, Grigori Orobeț, a
22:00
Trump cere alegeri în Ucraina: ce a răspuns UE Libertatea Cuvântului
La Bruxelles a fost comentată inițiativa lui Donald Trump privind organizarea cât mai curând posibil a alegerilor în Ucraina. Comisia Europeană a comentat
Ieri
21:50
Simbol al păcii, bunătății, armoniei și speranței Libertatea Cuvântului
Astăzi, cercetașii (plastuni) din Bucovina au vizitat clădirea Administrației Militare Regionale Cernăuți și a Consiliului Regional Cernăuți cu Focul Păcii de la Betleem.
08:10
Pentru totdeauna în inimi Libertatea Cuvântului
În satul Romancăuți, CT Secureni, a fost inaugurată Aleea Memoriei Eroilor-Apărători ai Ucrainei. Aici au fost amplasate nouă fotografii ale consătenilor căzuți la
07:30
Militari și antreprenori din Cernăuți au felicitat copiii din spital, îndeplinind „misiunea” lui Moș Nicolae Libertatea Cuvântului
În ajunul Zilei Sfântului Nicolae, micii pacienți ai Spitalului Clinic Orășenesc din Cernăuți au bucurat de o atenție și cadouri deosebite. Reprezentanții companiei
07:10
The Guardian: Trump nu înțelege diferența dintre acord și pace Libertatea Cuvântului
Toate „acordurile” sale de pace se dovedesc a fi de scurtă durată. Pentru a clarifica situația celor care ar fi putut fi induși
06:10
Andrei Breabăn: Cu și despre oameni de seamă Libertatea Cuvântului
A apărut primul volum din lucrarea „Cu și despre oameni de seamă” care prezintă selectiv evenimentele la care au luat parte „cei trei
06:00
Excursie în Carpați pentru copiii eroilor: voluntarii cernăuțeni au organizat o călătorie gratuită de Sfântul Nicolae Libertatea Cuvântului
Copiii  militarilor, ai eroilor capturați, căzuți la datorie sau dispăruți apărătorilor căzuți în război au vizitat etnoparcul „Pășunile alpine Pertiv” și au fost
05:40
Volodymyr Zelenski a numit patru cele mai sensibile probleme ale planului de pace al SUA Libertatea Cuvântului
Pentru Ucraina, patru probleme în negocierile de pace cu SUA sunt cele mai sensibile. Una dintre ele este teritoriile. După cum transmite RBC-Ucraina,
8 decembrie 2025
22:40
Apărătorul din Bucovina, Oleksandr Yasynivski, și-a pierdut viața pe front  Libertatea Cuvântului
Viața apărătorului din Bucovina, Oleksandr Yasynivski, locuitor al satului Repujinți, a fost curmată brusc. Va avea pentru totdeauna 35 de ani. Despre aceasta
22:30
Basmaua națională – simbol al frumuseții și feminității Libertatea Cuvântului
Devenită deja sărbătoare națională, Ziua Basmalei ( în unele părți este numită batic, tulpan, broboadă, acoperemânt pentru cap) Naționale deja intră în patrimoniul
22:10
Un locuitor din Cernăuți transporta 9 iPhone-uri din Elveția în valoare de un milion de grivne în genți cu haine Libertatea Cuvântului
Smartphone-urile au fost descoperite de grăniceri la Punctul de trecere „Lujanca”, a comunicat Serviciul de Stat de Frontieră al Ucrainei. La Punctul de
22:00
În regiunea Cernăuți locuitorii a trei sate au reparat singuri drumul Libertatea Cuvântului
Locuitorii a trei sate au reparat pe cont propriu drumul Marșinți – Coteleu. Despre aceasta informează jurnalista Ana Vacarciuc. Drumul Marșinți – Coteleu,
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Macron: Ucraina și Europa „au acum multe atuuri” în negocierile de pace Libertatea Cuvântului
Europa și Ucraina au în prezent multe argumente și mijloace de presiune asupra Rusiei în timpul negocierilor privind stabilirea păcii în Ucraina –
16:50
În Bucovina a început etapa regională a olimpiadelor la limbile română și polonă Libertatea Cuvântului
La aceste discipline concurează 11 elevi. Olimpiada se desfășoară la Liceul Bucovinean pentru Tineretul de Succes. Despre aceasta a informat Departamentul de Educație
10:40
Semn reînnoit în Forosna Libertatea Cuvântului
La Forosna, CT Vancicăuți, a fost reînnoit semnul de la intrarea în sat. Lucrările au fost finanțate de Continental Farmers Group – companie
10:20
Concert de sărbătoare pentru cei preocupați zi de zi de problemele comunității Libertatea Cuvântului
La 7 decembrie, în Ucraina a fost marcată Ziua Autoadministrării Locale. „Este sărbătoarea celor care lucrează zilnic alături de oameni: rezolvă probleme locale,
10:00
După atacul masiv asupra Ucrainei, Moldova a cerut ajutor României pentru electricitate Libertatea Cuvântului
După atacul nocturn al Rusiei asupra Ucrainei din 6 decembrie, operatorul rețelei electrice din Moldova, Moldelectrica, a cerut ajutor de urgență pentru electricitate
04:30
Au fost menționați liderii autoadministrării locale din regiune Libertatea Cuvântului
Ziua Autoadministrării Locale, marcată în ajun, este sărbătoarea oamenilor care muncesc zilnic pentru dezvoltarea comunităților teritoriale. În cadrul festivităților, care au avut loc
04:20
 „Nu credeam că voi strânge asemenea sume” Libertatea Cuvântului
Un tânăr voluntar din Bucovina a adunat peste 750 de mii de grivne pentru Forțele Armate ale Ucrainei. Deja de al patrulea an,
04:10
Focul de la Betleem a fost adus în Ucraina: când va ajunge la Cernăuți? Libertatea Cuvântului
Focul Păcii de la Betleem a fost adus duminică, 8 decembrie, la gara din Kiev. Skauții (cercetașii) continuă această tradiție skaut în Ucraina
04:00
The Guardian: Numai Europa poate salva Ucraina de Putin și Trump   Libertatea Cuvântului
Istoricul britanic, Timothy Garton Ash, afirmă că numai Europa este capabilă să ajute Ucraina să reziste agresiunii Federației Ruse și trădării diplomatice a
7 decembrie 2025
23:10
La Cernăuți, fiica Lidiei Rotaru a născut gemeni Libertatea Cuvântului
În familia de vedete a Sofiei și a lui Oleg s-au născut gemeni — doi băieței, care le-au schimbat deja viața părinților lor
22:20
Kellogg a declarat că acordul privind Ucraina ajunge pe ultima sută de metri Libertatea Cuvântului
Potrivit reprezentantului special al lui Trump, rămân nerezolvate problemele teritoriale, în special cele referitoare la regiunile Donețk și Lugansk, precum și la părți
19:00
Copaci, arbuști și flori: cum a fost înverzită Cernăuțiul în 2025 Libertatea Cuvântului
Anul acesta, la Cernăuți au fost plantați mai mulți copaci, arbuști, precum și flori anuale și perene. Acest lucru a reieșit din raportul
18:50
Zăcea la pământ și nu vorbea: în Cernăuți, trecătorii i-au salvat viața unui bărbat Libertatea Cuvântului
Această istorie despre „indiferența oamenilor” a fost relatată pe pagina de Facebook de Angelica Calancea, șefa Centrului Regional al Serviciului Sângelui din Cernăuți.
18:30
În satul Gvizdivți a fost inaugurată Aleea Memoriei cu numele a zece Eroi căzuți Libertatea Cuvântului
Standurile au fost instalate pe teritoriul complexului memorial de Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei. Despre aceasta a anunțat Consiliul Orășenesc Secureni, transmite BUK
12:10
Președintele Cehiei: „Cu toții pierdem dacă Putin câștigă în Ucraina” Libertatea Cuvântului
Petr Pavel a avertizat: Rusia testează NATO în privința hotărârii, iar Europa riscă să repete greșelile din 1938. Președintele Cehiei, generalul în rezervă
11:50
La Cernăuți a izbucnit un incendiu într-o instituție medicală, 38 de persoane au fost evacuate Libertatea Cuvântului
Ieri, pe 6 decembrie, la linia specială 101 a fost primit un apel privind degajarea de fum într-una din instituțiile medicale din Cernăuți.
11:50
Până la 15 ore fără electricitate: a fost publicat programul de deconectări orare în regiunea Cernăuți pentru duminică, 7 decembrie Libertatea Cuvântului
În sistemul energetic al Ucrainei se observă o situație dificilă după cel mai recent atac al ocupanților ruși, care a avut loc pe
11:40
Tragedie la Budeneț: mamă și bebeluș au murit într-un accident rutier Libertatea Cuvântului
În dimineața zilei de 7 decembrie, în satul Budeneț din Comunitatea Teritorială Ciudei, a avut loc un accident rutier care a implicat un
07:20
Concert caritabil la Hliboca Libertatea Cuvântului
La Centrul de Cultură și Agrement al CT Hliboca a avut loc un concert caritabil, care i-a unit pe locuitori într-o zi importantă
07:10
Kirilo Budanov: „Ucraina trebuie să devină un element cheie al noului sistem de securitate mondială” Libertatea Cuvântului
Șeful Direcției Principale de Informații (GUR) a subliniat că experiența ucraineană în ducerea războiului este studiată astăzi de statele de frunte ale lumii.
6 decembrie 2025
23:10
Sinăuții de Sus:  Tinerii din sat s-au întâlnit cu un veteran de război Libertatea Cuvântului
La 6 decembrie, la clubul din satul Sinăuții de Sus, CT Tereblecea, a avut loc un eveniment patriotic dedicat Zilei Forțelor Armate ale
19:50
Săptămâna educației incluzive Libertatea Cuvântului
S-a încheiat Săptămâna educației incluzive, desfășurată la Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian. Ea a lăsat în urma sa multe emoții frumoase, lecții
19:20
Bradul de Anul Nou a fost deschis oficial în Piața Integrității din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Astăzi, 6 decembrie, de Ziua Sfântului Nicolae, bradul de Anul Nou a fost deschis oficial în Piața Integrității din Cernăuți, scrie presa locală.
19:10
Rada Supremă a Ucrainei a acordat premiul anual la două cadre didactice din Bucovina Libertatea Cuvântului
Acest lucru a fost anunțat de către Departamentul de Educație și Știință al Administrației Militare Regionale Cernăuți, scrie C4. Se indică faptul că
19:00
Volodymyr Zelenski va merge la Londra pentru a se întâlni cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, va merge la Londra luni, 8 decembrie, unde se va întâlni cu liderii a trei state europene. Informația este
18:50
Au povestit despre faptele lor bune și au primit surprize plăcute: copiii de la Centrul de reabilitare social-psihologică au vizitat Reședința Bucovineană a Sfântului Nicolae Libertatea Cuvântului
Acțiunea caritabilă tradițională a fost organizată de Serviciul pentru Protecția Copilului al Administrației Militare Regionale Cernăuți. În timpul vizitei, copiii au stat de
18:40
POEȚII Libertatea Cuvântului
Dedic această poezie lui Gheorghe Ungureanu, plecat atât de tânăr pe calea veșniciei. Veșnică pomenire! Nu ne-ar încânta natura Cu-a ei frumusețe, Dacă nu
18:30
În regiunea Cernăuți au fost compensate 4 milioane de grivne pentru locuințe destinate veteranilor Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți sunt disponibile în prezent 4,7 milioane de grivne pentru compensarea a 3% din creditul ipotecar pentru locuințe destinate veteranilor prin
11:50
Sărbători creştine. Sfântul Nicolae –  unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, ocrotitorul copiilor Libertatea Cuvântului
În fiecare an, la 6 decembrie (stil nou), este prăznuit Sfântul Nicolae, cunoscut de cei mici sub numele de Moş Nicolae, care le
