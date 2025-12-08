Ion Ceban: Solicităm ca organele de drept să-și facă treaba până la capăt, iar justiția să nu se facă la televizor

8 decembrie 2025

Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu un comentariu la perchezițiile de săptămâna trecută de..

Acum 15 minute
14:50
Ion Ceban: Solicităm ca organele de drept să-și facă treaba până la capăt, iar justiția să nu se facă la televizor
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu un comentariu la perchezițiile de săptămâna trecută de..
Acum o oră
14:20
PLDM solicită revenirea la cadrul legal care proteja explicit presa de influența instituțiilor politice, depolitizarea instituțiilor publice de media
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a luat act de discursul susținut astăzi de Președinta..
14:10
Irina Vlah: Excluderea fără precedent a Partidului Republican „Inima Moldovei" din alegeri a atras atenția Consiliului Europei
„Excluderea fără precedent a Partidului Republican „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei...
14:10
Ion Ceban: În fiecare an, după lansarea Târgului de Crăciun, apar opinii, critici și nu ne miră nici noile avertizări privind economisirea energiei electrice
În Chișinău, la 5 decembrie curent, a fost lansat Târgul de Crăciun în Piața Marii..
Acum 4 ore
12:50
Un tânăr – depistat cu circa 1 kg de marijuana
Droguri în valoare de peste 350.000 de lei au fost depistate în sectorul Botanica al..
11:20
Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: Presa din Republica Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă
Președintele Maia Sandu, în debutul Forumului Mass-Media 2025, a ținut un discurs în care a..
11:20
Un lot de ceai cu pesticide a fost nimicit de ANSA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste..
11:10
Igor Dodon: Partidul Socialiștilor a fost prima formațiune din Republica Moldova care acum câțiva ani a proclamat ca principiu de bază Interesul Național
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a constatat că „„The purpose of national security policy is the..
11:10
CNA lansează săptămâna anticorupție cu prilejul celebrării Zilei Internaționale Anticorupție
Centrul Național Anticorupție anunță lansarea săptămânii anticorupție și organizarea mai multor evenimente pe componenta de..
Acum 6 ore
11:00
MAIA analizează bune practici europene pentru ajustarea legislației privind practicile comerciale neloiale în sectorul agroalimentar
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și ai Camerei de Comerț și Industrie au..
11:00
Un șofer prins băut la volan – lăsat fără automobil în urma confiscării
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni,..
11:00
Anastasia Cojocari: Revenirea PLDM reprezintă o nevoie pentru stabilitatea și modernizarea țării
Secretarul General al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Anastasia Cojocari, și vicepreședintele partidului, Iurie..
10:50
Chișinăul pregătit de sărbătorile de iarnă: 80 unități de transport decorate vor circula pe străzile orașului
80 de unități de transport vor circula pe străzile capitalei, inclusiv în suburbii, în perioada..
10:30
Penitenciarele din Republica Moldova: Comitetul împotriva Torturii constată progrese, dar cere măsuri ferme pentru combaterea ierarhiilor informale dintre deținuți
Republica Moldova a înregistrat progrese în abordarea mai multor provocări din sistemul penitenciar. Cu toate..
10:20
O explozie s-a produs în raionul Șoldănești după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul a folosit benzină..
10:20
Administrația Națională a Drumurilor a executat lucrările planificate în proporție de 93%
În 2025, Administraţia Națională a Drumurilor a intervenit pe mai multe drumuri regionale, a căror..
10:20
Moldelectrica: Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametrii stabiliți
Î.S. Moldelectrica informează opinia publică despre faptul că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametrii..
Acum 8 ore
08:40
Zimbru, campioana fazei I în Liga Tineret, ediția 2025-2026
Turul sezonului regular al competiţiei Liga Tineret (LT) a ajuns la final după disputarea sâmbătă,..
08:40
Golgheterii primei părți a sezonului 2025/26 în campionatele naționale de copii și juniori
Prima parte a sezonului 2025/26 din campionatele naționale de copii și juniori s-a încheiat cu..
08:40
CCRM – 31 ani de activitate
Curtea de Conturi a Republicii Moldova marchează 31 de ani de activitate! Trei decenii dedicate..
08:30
CCPA/OFFS Moldova. Seminar de totalizare
Centrul de pregătire al selecționatelor Moldovei din Vadul lui Vodă a găzduit pe 5 decembrie..
08:30
Parlamentul a stabilit ordinea de zi a ședințelor pentru următoarele 2 săptămâni
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor..
Ieri
14:50
Irina Vlah – mesaj de recunoștință pentru ambasade: Apreciez sincer atenția umană pe care o acordați Moldovei și oamenilor ei!
Politiciana Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea a participat ieri la Târgul Internațional de..
14:40
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru a prezentat Excelenței Sale Monsenior Edgar Peña Parra copiile Scrisorilor de Acreditare
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru, cu reședința la Praga, a prezentat,..
14:30
PSDE s-a convocat în ședința Consiliului Politic Național
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a întrunit sâmbătă, 6 decembrie 2025, în ședința Consiliului Politic..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Prioritățile actuale ale Guvernului au fost discutate la întrevederea prim-ministrului cu echipa Fondului Monetar Internațional
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării..
12:20
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor..
10:10
Lucrări de modernizare importante la „Grădina Botanică", realizate cu suportul „Prologistic-Com" SRL şi al grupului de companii „Image"
În ultimii doi ani la „Grădina Botanică” au avut loc mai multe lucrări de renovare..
08:10
Investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale – noi creşteri şi tendinţe tot mai accentuate
Investiţiile în active imobilizate, inclusiv investiţiile în imobilizări corporale, continuă să crească, accentuând tendinţa pe..
5 decembrie 2025
17:00
Își lansează prima carte! Maria Ciobanu: Sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 13:00, la Biblioteca Naţională
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, va lansa prima..
16:50
Vlad Filat: Bugetul pentru 2026 – cel mai scump buget de supraviețuire din istoria Republicii Moldova
Vlad Filat, ex-premier, președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a constatat că „prim-Ministrul..
16:50
Parlamentul a găzduit Reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
Parlamentul a găzduit cea de-a 16-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova –..
16:50
Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger" sărbătorește 34 de ani
Astăzi celebrăm 34 de ani de când Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” stă..
16:40
Deputații PSRM au prezentat prioritățile bugetului alternativ–2026 pentru dezvoltarea regiunilor și protecția mediului
Deputații PSRM Ala Pilipețcaia și Alla Darovanaia au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, propunerile..
16:30
Dmitri Torner: Prima medalie pentru Moldova în acest sezon: Felicitări, Alina Stremous! Felicitări, Moldova!
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova,..
16:20
Unde mergem în weekend să privim fotbal
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
13:30
Sfaturi utile pentru întreținerea corectă a unui incubator de ouă
Întreținerea corectă a unui incubator de ouă este esențială pentru a obține rezultate optime la..
12:00
Irina Vlah a primit confirmare: „O mică victorie, pentru că vocea noastră a fost auzită de Comisia de la Veneția…"
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din..
11:50
Ion Ceban invită doritorii să participe la consultări publice privind bugetul pentru 2026
„Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Chișinău, în conformitate cu prevederile legale, inițiază..
11:50
PAS din CMC îl acuză pe Ion Ceban de haos la Primărie
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) îl acuză pe Ion Ceban..
11:50
Ion Ceban îi răspunde PAS: Nu vă este rușine că ați ieșit în conferință și îndrugați minciuni?
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, a venit cu o reacție la..
11:10
Fracțiunea PSRM: Votarea ratificării bugetului capitalei cu voturile MAN și PAS reprezintă o încălcare gravă a legii!
În urma adresării fracțiunii PSRM către Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat privind proiectul de..
11:10
Cristina Gherasimov a participat la două conferințe internaționale legate de extinderea UE
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, în aceste zile, la două conferințe internaționale..
11:10
Construcția Liniei electrice Strășeni-Gutinaș, discutată de Dorin Junghietu cu reprezentanți ai Ambasadei SUA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău pregătirile pentru..
10:40
Curtea de Conturi a examinat conformitatea proceselor de gestionare a creanțelor bugetare în procedurile de insolvabilitate
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 4 decembrie curent,..
10:40
Vladimir Bolea se află la Bruxelles
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea reprezintă țara noastră, împreună cu secretarul..
10:30
Dmitri Torner, despre vizita misiunii FMI în R. Moldova: Miza este enormă
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar..
09:20
MAI avertizează: DRONELE SUNT PERICULOASE! Nu vă apropiați! Nu le atingeți!
Manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța dumneavoastră,..
09:20
Primăria Chișinău organizează consultări publice privind taxele locale pentru 2026 și bugetul municipal pentru 2026
Primăria Chișinău organizează consultări publice asupra proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea..
09:20
Maia Sandu a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului..
