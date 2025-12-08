Ion Ceban: Solicităm ca organele de drept să-și facă treaba până la capăt, iar justiția să nu se facă la televizor
Oficial.md, 8 decembrie 2025 14:50
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu un comentariu la perchezițiile de săptămâna trecută de..
Acum 15 minute
14:50
Acum o oră
14:20
PLDM solicită revenirea la cadrul legal care proteja explicit presa de influența instituțiilor politice, depolitizarea instituțiilor publice de media # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a luat act de discursul susținut astăzi de Președinta..
14:10
Irina Vlah: Excluderea fără precedent a Partidului Republican „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei # Oficial.md
„Excluderea fără precedent a Partidului Republican „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei...
14:10
Ion Ceban: În fiecare an, după lansarea Târgului de Crăciun, apar opinii, critici și nu ne miră nici noile avertizări privind economisirea energiei electrice # Oficial.md
În Chișinău, la 5 decembrie curent, a fost lansat Târgul de Crăciun în Piața Marii..
Acum 4 ore
12:50
Droguri în valoare de peste 350.000 de lei au fost depistate în sectorul Botanica al..
11:20
Maia Sandu, la Forumul Mass-Media: Presa din Republica Moldova a demonstrat o maturitate democratică remarcabilă # Oficial.md
Președintele Maia Sandu, în debutul Forumului Mass-Media 2025, a ținut un discurs în care a..
11:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste..
11:10
Igor Dodon: Partidul Socialiștilor a fost prima formațiune din Republica Moldova care acum câțiva ani a proclamat ca principiu de bază Interesul Național # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a constatat că „„The purpose of national security policy is the..
11:10
CNA lansează săptămâna anticorupție cu prilejul celebrării Zilei Internaționale Anticorupție # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție anunță lansarea săptămânii anticorupție și organizarea mai multor evenimente pe componenta de..
Acum 6 ore
11:00
MAIA analizează bune practici europene pentru ajustarea legislației privind practicile comerciale neloiale în sectorul agroalimentar # Oficial.md
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și ai Camerei de Comerț și Industrie au..
11:00
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni,..
11:00
Anastasia Cojocari: Revenirea PLDM reprezintă o nevoie pentru stabilitatea și modernizarea țării # Oficial.md
Secretarul General al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Anastasia Cojocari, și vicepreședintele partidului, Iurie..
10:50
Chișinăul pregătit de sărbătorile de iarnă: 80 unități de transport decorate vor circula pe străzile orașului # Oficial.md
80 de unități de transport vor circula pe străzile capitalei, inclusiv în suburbii, în perioada..
10:30
Penitenciarele din Republica Moldova: Comitetul împotriva Torturii constată progrese, dar cere măsuri ferme pentru combaterea ierarhiilor informale dintre deținuți # Oficial.md
Republica Moldova a înregistrat progrese în abordarea mai multor provocări din sistemul penitenciar. Cu toate..
10:20
O explozie s-a produs în raionul Șoldănești după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă # Oficial.md
O explozie s-a produs în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce proprietarul a folosit benzină..
10:20
Administrația Națională a Drumurilor a executat lucrările planificate în proporție de 93% # Oficial.md
În 2025, Administraţia Națională a Drumurilor a intervenit pe mai multe drumuri regionale, a căror..
10:20
Moldelectrica: Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametrii stabiliți # Oficial.md
Î.S. Moldelectrica informează opinia publică despre faptul că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametrii..
Acum 8 ore
08:40
Turul sezonului regular al competiţiei Liga Tineret (LT) a ajuns la final după disputarea sâmbătă,..
08:40
Golgheterii primei părți a sezonului 2025/26 în campionatele naționale de copii și juniori # Oficial.md
Prima parte a sezonului 2025/26 din campionatele naționale de copii și juniori s-a încheiat cu..
08:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova marchează 31 de ani de activitate! Trei decenii dedicate..
08:30
Centrul de pregătire al selecționatelor Moldovei din Vadul lui Vodă a găzduit pe 5 decembrie..
08:30
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor..
Ieri
14:50
Irina Vlah – mesaj de recunoștință pentru ambasade: Apreciez sincer atenția umană pe care o acordați Moldovei și oamenilor ei! # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea a participat ieri la Târgul Internațional de..
14:40
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru a prezentat Excelenței Sale Monsenior Edgar Peña Parra copiile Scrisorilor de Acreditare # Oficial.md
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru, cu reședința la Praga, a prezentat,..
14:30
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a întrunit sâmbătă, 6 decembrie 2025, în ședința Consiliului Politic..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Prioritățile actuale ale Guvernului au fost discutate la întrevederea prim-ministrului cu echipa Fondului Monetar Internațional # Oficial.md
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării..
12:20
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor..
10:10
Lucrări de modernizare importante la „Grădina Botanică”, realizate cu suportul „Prologistic-Com” SRL şi al grupului de companii „Image” # Oficial.md
În ultimii doi ani la „Grădina Botanică” au avut loc mai multe lucrări de renovare..
08:10
Investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale – noi creşteri şi tendinţe tot mai accentuate # Oficial.md
Investiţiile în active imobilizate, inclusiv investiţiile în imobilizări corporale, continuă să crească, accentuând tendinţa pe..
5 decembrie 2025
17:00
Își lansează prima carte! Maria Ciobanu: Sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 13:00, la Biblioteca Naţională # Oficial.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, va lansa prima..
16:50
Vlad Filat: Bugetul pentru 2026 – cel mai scump buget de supraviețuire din istoria Republicii Moldova # Oficial.md
Vlad Filat, ex-premier, președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a constatat că „prim-Ministrul..
16:50
Parlamentul a găzduit Reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană # Oficial.md
Parlamentul a găzduit cea de-a 16-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova –..
16:50
Astăzi celebrăm 34 de ani de când Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” stă..
16:40
Deputații PSRM au prezentat prioritățile bugetului alternativ–2026 pentru dezvoltarea regiunilor și protecția mediului # Oficial.md
Deputații PSRM Ala Pilipețcaia și Alla Darovanaia au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, propunerile..
16:30
Dmitri Torner: Prima medalie pentru Moldova în acest sezon: Felicitări, Alina Stremous! Felicitări, Moldova! # Oficial.md
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova,..
16:20
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
13:30
Întreținerea corectă a unui incubator de ouă este esențială pentru a obține rezultate optime la..
12:00
Irina Vlah a primit confirmare: „O mică victorie, pentru că vocea noastră a fost auzită de Comisia de la Veneția…” # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din..
11:50
Ion Ceban invită doritorii să participe la consultări publice privind bugetul pentru 2026 # Oficial.md
„Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Chișinău, în conformitate cu prevederile legale, inițiază..
11:50
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) îl acuză pe Ion Ceban..
11:50
Ion Ceban îi răspunde PAS: Nu vă este rușine că ați ieșit în conferință și îndrugați minciuni? # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, a venit cu o reacție la..
11:10
Fracțiunea PSRM: Votarea ratificării bugetului capitalei cu voturile MAN și PAS reprezintă o încălcare gravă a legii! # Oficial.md
În urma adresării fracțiunii PSRM către Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat privind proiectul de..
11:10
Cristina Gherasimov a participat la două conferințe internaționale legate de extinderea UE # Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, în aceste zile, la două conferințe internaționale..
11:10
Construcția Liniei electrice Strășeni-Gutinaș, discutată de Dorin Junghietu cu reprezentanți ai Ambasadei SUA # Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău pregătirile pentru..
10:40
Curtea de Conturi a examinat conformitatea proceselor de gestionare a creanțelor bugetare în procedurile de insolvabilitate # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 4 decembrie curent,..
10:40
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea reprezintă țara noastră, împreună cu secretarul..
10:30
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar..
09:20
Manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța dumneavoastră,..
09:20
Primăria Chișinău organizează consultări publice privind taxele locale pentru 2026 și bugetul municipal pentru 2026 # Oficial.md
Primăria Chișinău organizează consultări publice asupra proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea..
09:20
Maia Sandu a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului..
