Unde mergem în weekend să privim fotbal
Oficial.md, 5 decembrie 2025 16:20
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
Acum 10 minute
16:30
Dmitri Torner: Prima medalie pentru Moldova în acest sezon: Felicitări, Alina Stremous! Felicitări, Moldova! # Oficial.md
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova,..
Acum 30 minute
16:20
Acum 4 ore
13:30
Întreținerea corectă a unui incubator de ouă este esențială pentru a obține rezultate optime la..
Acum 6 ore
12:00
Irina Vlah a primit confirmare: „O mică victorie, pentru că vocea noastră a fost auzită de Comisia de la Veneția…” # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din..
11:50
Ion Ceban invită doritorii să participe la consultări publice privind bugetul pentru 2026 # Oficial.md
„Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Chișinău, în conformitate cu prevederile legale, inițiază..
11:50
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) îl acuză pe Ion Ceban..
11:50
Ion Ceban îi răspunde PAS: Nu vă este rușine că ați ieșit în conferință și îndrugați minciuni? # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, a venit cu o reacție la..
11:10
Fracțiunea PSRM: Votarea ratificării bugetului capitalei cu voturile MAN și PAS reprezintă o încălcare gravă a legii! # Oficial.md
În urma adresării fracțiunii PSRM către Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat privind proiectul de..
11:10
Cristina Gherasimov a participat la două conferințe internaționale legate de extinderea UE # Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, în aceste zile, la două conferințe internaționale..
11:10
Construcția Liniei electrice Strășeni-Gutinaș, discutată de Dorin Junghietu cu reprezentanți ai Ambasadei SUA # Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău pregătirile pentru..
10:40
Curtea de Conturi a examinat conformitatea proceselor de gestionare a creanțelor bugetare în procedurile de insolvabilitate # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 4 decembrie curent,..
10:40
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea reprezintă țara noastră, împreună cu secretarul..
Acum 8 ore
10:30
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar..
09:20
Manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța dumneavoastră,..
09:20
Primăria Chișinău organizează consultări publice privind taxele locale pentru 2026 și bugetul municipal pentru 2026 # Oficial.md
Primăria Chișinău organizează consultări publice asupra proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea..
09:20
Maia Sandu a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului..
09:20
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări..
Ieri
16:20
Peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova, instruirile având loc anterior în Serbia # Oficial.md
Astăzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au desfășurat..
15:50
Societatea pe acțiuni moldo-rusă „Moldovagaz” în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Observatori № 17 din..
15:20
Inițiativă privind declararea averii de către conducătorii instituțiilor media finanțate din bani publici. Ion Chicu: Scopul e mai multă transparență # Oficial.md
Deputatul Ion Chicu, președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a prezentat o inițiativă privind..
14:30
Deputații PSRM au înregistrat un proiect de lege privind majorarea impozitului pe supraprofiturile băncilor # Oficial.md
Despre aceasta a anunțat președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon: ”Împreună cu colegii din Fracțiunea..
14:30
Republica Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național,..
14:20
Curtea de Conturi a prezentat în Comisiile parlamentare rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova” # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 3 decembrie curent, în..
14:20
Unul din pilonii managementului finanțelor publice conform prevederilor cadrului legislativ al UE este prezența unei..
14:20
MAI lansează instruirile pentru conectarea Republicii Moldova la EUCARIS – un sistem care aduce mai multă siguranță pentru toți participanții la trafic # Oficial.md
Republica Moldova face un pas important pentru creșterea siguranței rutiere. Conectarea la EUCARIS, sistemul european..
14:20
Partidul Socialiștilor a protestat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale împotriva politicii antisociale a Guvernului..
12:20
Turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2024/2025, și-a stabilit programul final. Prima ediție..
12:20
Socialiștii vor înainta moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri din Guvernul Munteanu # Oficial.md
În perioada următoare, socialiștii intenționează să înainteze moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri din..
12:00
Petr Vlah, despre alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei: Alegătorii trebuie să întrebe candidații „ce înseamnă normalizarea relației cu Chișinăul?” # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, consideră că alegerile din 22 martie..
11:40
Guvernul a aprobat astăzi bugetul pentru 2026 – Bugetul investițiilor responsabile. Înainte de ședință, în..
11:40
Vizita de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în Statele Unite ale Americii a continuat..
11:30
O nouă Convenție a Consiliului Europei marchează o etapă importantă în lupta împotriva criminalității de mediu # Oficial.md
Printr-o decizie istorică la nivel mondial, Convenția privind protecția mediului prin dreptul penal a fost supusă semnării..
11:30
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice # Oficial.md
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și..
11:20
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ala Ursu-Antoci, a condamnat la briefing-ul de astăzi acțiunile..
11:10
50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, parte a Rezervației Naturale..
11:10
UEFA a anunțat prin decizia Comitetului Executiv de astăzi, 3 decembrie 2025, faptul că EURO..
11:10
Sâmbătă, 29 noiembrie, Asociația de Fotbal din Malta (MFA) a organizat Conferința Finală a proiectului..
10:40
Președintele MAN și primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, semnalează ritmul îngrijorător al creșterii..
10:10
Organizarea circulației transportului public care traversează centrul orașului, în ziua de 05.12.2025, cu ocolirea PMAN # Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 05.12.2025, ora 11:00 – 06.12.2025, ora 05:00, va..
10:00
Ion Ceban, despre perchezițiile de dimineață la o structură municipală: După ce am anunțat conferința, ne-am trezit cu percheziții # Oficial.md
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, a comentat valul de percheziții care au..
09:20
În fiecare an, la 3 decembrie, comunitatea internațională marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități..
09:20
Nick Pietrowicz a efectuat o vizită la Centrul FMF de Pregătire a Selecționatelor din Vadul lui Vodă # Oficial.md
Pe fondul entuziasmului tot mai mare pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, care va..
09:10
Pregătiți colindele și măștile! Primăria Chișinău dă start concursului municipal de obiceiuri și tradiții de..
09:10
Guvernul în discuții cu Asociația Businessului European, privind susținerea mediului de afaceri # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu membrii Asociației Businessului European din Moldova (EBA),..
09:10
Audieri publice despre prevenirea și combaterea consumului de droguri printre copii, organizate pe platforma Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie # Oficial.md
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie a organizat, astăzi, audieri publice despre prevenirea și..
09:00
ILO anunță două posturi vacante în Republica Moldova. Aplicațiile pot fi depuse pînă pe 19 decembrie 2025 # Oficial.md
Organizația Internațională a Muncii (ILO) anunță două posturi vacante în Republica Moldova. Aplicațiile pot fi..
09:00
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, precum și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR)..
09:00
Percheziții în țară legate de deplasările în Serbia pentru pregătirea destabilizării și dezordinii în masă # Oficial.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiştii din BPDS “Fulger”,..
3 decembrie 2025
17:30
Poliția informează că astăzi, în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, a fost observată o dronă, care..
16:50
Autoritățile statului propun strategii și acțiuni pentru combaterea traficului și consumului de droguri # Oficial.md
Republica Moldova intensifică măsurile de prevenire și combatere a traficului și consumului de droguri. Astăzi, Ministerul..
