Parlamentul a stabilit ordinea de zi a ședințelor pentru următoarele 2 săptămâni
Oficial.md, 8 decembrie 2025 08:30
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor..
• • •
Acum 10 minute
08:40
Turul sezonului regular al competiţiei Liga Tineret (LT) a ajuns la final după disputarea sâmbătă,..
08:40
Golgheterii primei părți a sezonului 2025/26 în campionatele naționale de copii și juniori # Oficial.md
Prima parte a sezonului 2025/26 din campionatele naționale de copii și juniori s-a încheiat cu..
08:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova marchează 31 de ani de activitate! Trei decenii dedicate..
Acum 30 minute
08:30
Centrul de pregătire al selecționatelor Moldovei din Vadul lui Vodă a găzduit pe 5 decembrie..
08:30
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor..
Acum 24 ore
14:50
Irina Vlah – mesaj de recunoștință pentru ambasade: Apreciez sincer atenția umană pe care o acordați Moldovei și oamenilor ei! # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea a participat ieri la Târgul Internațional de..
14:40
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru a prezentat Excelenței Sale Monsenior Edgar Peña Parra copiile Scrisorilor de Acreditare # Oficial.md
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru, cu reședința la Praga, a prezentat,..
14:30
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a întrunit sâmbătă, 6 decembrie 2025, în ședința Consiliului Politic..
Ieri
12:20
Prioritățile actuale ale Guvernului au fost discutate la întrevederea prim-ministrului cu echipa Fondului Monetar Internațional # Oficial.md
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării..
12:20
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie # Oficial.md
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor..
10:10
Lucrări de modernizare importante la „Grădina Botanică”, realizate cu suportul „Prologistic-Com” SRL şi al grupului de companii „Image” # Oficial.md
În ultimii doi ani la „Grădina Botanică” au avut loc mai multe lucrări de renovare..
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale – noi creşteri şi tendinţe tot mai accentuate # Oficial.md
Investiţiile în active imobilizate, inclusiv investiţiile în imobilizări corporale, continuă să crească, accentuând tendinţa pe..
5 decembrie 2025
17:00
Își lansează prima carte! Maria Ciobanu: Sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 13:00, la Biblioteca Naţională # Oficial.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, va lansa prima..
16:50
Vlad Filat: Bugetul pentru 2026 – cel mai scump buget de supraviețuire din istoria Republicii Moldova # Oficial.md
Vlad Filat, ex-premier, președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a constatat că „prim-Ministrul..
16:50
Parlamentul a găzduit Reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană # Oficial.md
Parlamentul a găzduit cea de-a 16-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova –..
16:50
Astăzi celebrăm 34 de ani de când Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” stă..
16:40
Deputații PSRM au prezentat prioritățile bugetului alternativ–2026 pentru dezvoltarea regiunilor și protecția mediului # Oficial.md
Deputații PSRM Ala Pilipețcaia și Alla Darovanaia au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, propunerile..
16:30
Dmitri Torner: Prima medalie pentru Moldova în acest sezon: Felicitări, Alina Stremous! Felicitări, Moldova! # Oficial.md
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova,..
16:20
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
13:30
Întreținerea corectă a unui incubator de ouă este esențială pentru a obține rezultate optime la..
12:00
Irina Vlah a primit confirmare: „O mică victorie, pentru că vocea noastră a fost auzită de Comisia de la Veneția…” # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din..
11:50
Ion Ceban invită doritorii să participe la consultări publice privind bugetul pentru 2026 # Oficial.md
„Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Chișinău, în conformitate cu prevederile legale, inițiază..
11:50
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) îl acuză pe Ion Ceban..
11:50
Ion Ceban îi răspunde PAS: Nu vă este rușine că ați ieșit în conferință și îndrugați minciuni? # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, a venit cu o reacție la..
11:10
Fracțiunea PSRM: Votarea ratificării bugetului capitalei cu voturile MAN și PAS reprezintă o încălcare gravă a legii! # Oficial.md
În urma adresării fracțiunii PSRM către Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat privind proiectul de..
11:10
Cristina Gherasimov a participat la două conferințe internaționale legate de extinderea UE # Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, în aceste zile, la două conferințe internaționale..
11:10
Construcția Liniei electrice Strășeni-Gutinaș, discutată de Dorin Junghietu cu reprezentanți ai Ambasadei SUA # Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău pregătirile pentru..
10:40
Curtea de Conturi a examinat conformitatea proceselor de gestionare a creanțelor bugetare în procedurile de insolvabilitate # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 4 decembrie curent,..
10:40
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea reprezintă țara noastră, împreună cu secretarul..
10:30
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar..
09:20
Manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța dumneavoastră,..
09:20
Primăria Chișinău organizează consultări publice privind taxele locale pentru 2026 și bugetul municipal pentru 2026 # Oficial.md
Primăria Chișinău organizează consultări publice asupra proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea..
09:20
Maia Sandu a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului..
09:20
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări..
4 decembrie 2025
16:20
Peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova, instruirile având loc anterior în Serbia # Oficial.md
Astăzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au desfășurat..
15:50
Societatea pe acțiuni moldo-rusă „Moldovagaz” în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Observatori № 17 din..
15:20
Inițiativă privind declararea averii de către conducătorii instituțiilor media finanțate din bani publici. Ion Chicu: Scopul e mai multă transparență # Oficial.md
Deputatul Ion Chicu, președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a prezentat o inițiativă privind..
14:30
Deputații PSRM au înregistrat un proiect de lege privind majorarea impozitului pe supraprofiturile băncilor # Oficial.md
Despre aceasta a anunțat președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon: ”Împreună cu colegii din Fracțiunea..
14:30
Republica Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național,..
14:20
Curtea de Conturi a prezentat în Comisiile parlamentare rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova” # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 3 decembrie curent, în..
14:20
Unul din pilonii managementului finanțelor publice conform prevederilor cadrului legislativ al UE este prezența unei..
14:20
MAI lansează instruirile pentru conectarea Republicii Moldova la EUCARIS – un sistem care aduce mai multă siguranță pentru toți participanții la trafic # Oficial.md
Republica Moldova face un pas important pentru creșterea siguranței rutiere. Conectarea la EUCARIS, sistemul european..
14:20
Partidul Socialiștilor a protestat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale împotriva politicii antisociale a Guvernului..
12:20
Turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2024/2025, și-a stabilit programul final. Prima ediție..
12:20
Socialiștii vor înainta moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri din Guvernul Munteanu # Oficial.md
În perioada următoare, socialiștii intenționează să înainteze moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri din..
12:00
Petr Vlah, despre alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei: Alegătorii trebuie să întrebe candidații „ce înseamnă normalizarea relației cu Chișinăul?” # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, consideră că alegerile din 22 martie..
11:40
Guvernul a aprobat astăzi bugetul pentru 2026 – Bugetul investițiilor responsabile. Înainte de ședință, în..
11:40
Vizita de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în Statele Unite ale Americii a continuat..
11:30
O nouă Convenție a Consiliului Europei marchează o etapă importantă în lupta împotriva criminalității de mediu # Oficial.md
Printr-o decizie istorică la nivel mondial, Convenția privind protecția mediului prin dreptul penal a fost supusă semnării..
11:30
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice # Oficial.md
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și..
