CCPA/OFFS Moldova. Seminar de totalizare

Oficial.md, 8 decembrie 2025 08:30

Centrul de pregătire al selecționatelor Moldovei din Vadul lui Vodă a găzduit pe 5 decembrie..

Acum 10 minute
08:40
Zimbru, campioana fazei I în Liga Tineret, ediția 2025-2026 Oficial.md
Turul sezonului regular al competiţiei Liga Tineret (LT) a ajuns la final după disputarea sâmbătă,..
08:40
Golgheterii primei părți a sezonului 2025/26 în campionatele naționale de copii și juniori Oficial.md
Prima parte a sezonului 2025/26 din campionatele naționale de copii și juniori s-a încheiat cu..
08:40
CCRM – 31 ani de activitate Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova marchează 31 de ani de activitate! Trei decenii dedicate..
Acum 30 minute
08:30
CCPA/OFFS Moldova. Seminar de totalizare Oficial.md
Centrul de pregătire al selecționatelor Moldovei din Vadul lui Vodă a găzduit pe 5 decembrie..
08:30
Parlamentul a stabilit ordinea de zi a ședințelor pentru următoarele 2 săptămâni Oficial.md
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor..
Acum 24 ore
14:50
Irina Vlah – mesaj de recunoștință pentru ambasade: Apreciez sincer atenția umană pe care o acordați Moldovei și oamenilor ei! Oficial.md
Politiciana Irina Vlah îndeamnă la fapte bune. Ea a participat ieri la Târgul Internațional de..
14:40
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru a prezentat Excelenței Sale Monsenior Edgar Peña Parra copiile Scrisorilor de Acreditare Oficial.md
Ambasadorul Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru, cu reședința la Praga, a prezentat,..
14:30
PSDE s-a convocat în ședința Consiliului Politic Național Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a întrunit sâmbătă, 6 decembrie 2025, în ședința Consiliului Politic..
Ieri
12:20
Prioritățile actuale ale Guvernului au fost discutate la întrevederea prim-ministrului cu echipa Fondului Monetar Internațional Oficial.md
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării..
12:20
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie Oficial.md
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor..
10:10
Lucrări de modernizare importante la „Grădina Botanică”, realizate cu suportul „Prologistic-Com” SRL şi al grupului de companii „Image” Oficial.md
În ultimii doi ani la „Grădina Botanică” au avut loc mai multe lucrări de renovare..
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Investiţiile în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale – noi creşteri şi tendinţe tot mai accentuate Oficial.md
Investiţiile în active imobilizate, inclusiv investiţiile în imobilizări corporale, continuă să crească, accentuând tendinţa pe..
5 decembrie 2025
17:00
Își lansează prima carte! Maria Ciobanu: Sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 13:00, la Biblioteca Naţională Oficial.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, va lansa prima..
16:50
Vlad Filat: Bugetul pentru 2026 – cel mai scump buget de supraviețuire din istoria Republicii Moldova Oficial.md
Vlad Filat, ex-premier, președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a constatat că „prim-Ministrul..
16:50
Parlamentul a găzduit Reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană Oficial.md
Parlamentul a găzduit cea de-a 16-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova –..
16:50
Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” sărbătorește 34 de ani Oficial.md
Astăzi celebrăm 34 de ani de când Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” stă..
16:40
Deputații PSRM au prezentat prioritățile bugetului alternativ–2026 pentru dezvoltarea regiunilor și protecția mediului Oficial.md
Deputații PSRM Ala Pilipețcaia și Alla Darovanaia au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, propunerile..
16:30
Dmitri Torner: Prima medalie pentru Moldova în acest sezon: Felicitări, Alina Stremous! Felicitări, Moldova! Oficial.md
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova,..
16:20
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
13:30
Sfaturi utile pentru întreținerea corectă a unui incubator de ouă Oficial.md
Întreținerea corectă a unui incubator de ouă este esențială pentru a obține rezultate optime la..
12:00
Irina Vlah a primit confirmare: „O mică victorie, pentru că vocea noastră a fost auzită de Comisia de la Veneția…” Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din..
11:50
Ion Ceban invită doritorii să participe la consultări publice privind bugetul pentru 2026 Oficial.md
„Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Chișinău, în conformitate cu prevederile legale, inițiază..
11:50
PAS din CMC îl acuză pe Ion Ceban de haos la Primărie Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) îl acuză pe Ion Ceban..
11:50
Ion Ceban îi răspunde PAS: Nu vă este rușine că ați ieșit în conferință și îndrugați minciuni? Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, a venit cu o reacție la..
11:10
Fracțiunea PSRM: Votarea ratificării bugetului capitalei cu voturile MAN și PAS reprezintă o încălcare gravă a legii! Oficial.md
În urma adresării fracțiunii PSRM către Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat privind proiectul de..
11:10
Cristina Gherasimov a participat la două conferințe internaționale legate de extinderea UE Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, în aceste zile, la două conferințe internaționale..
11:10
Construcția Liniei electrice Strășeni-Gutinaș, discutată de Dorin Junghietu cu reprezentanți ai Ambasadei SUA Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău pregătirile pentru..
10:40
Curtea de Conturi a examinat conformitatea proceselor de gestionare a creanțelor bugetare în procedurile de insolvabilitate Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 4 decembrie curent,..
10:40
Vladimir Bolea se află la Bruxelles Oficial.md
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea reprezintă țara noastră, împreună cu secretarul..
10:30
Dmitri Torner, despre vizita misiunii FMI în R. Moldova: Miza este enormă Oficial.md
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar..
09:20
MAI avertizează: DRONELE SUNT PERICULOASE! Nu vă apropiați! Nu le atingeți! Oficial.md
Manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța dumneavoastră,..
09:20
Primăria Chișinău organizează consultări publice privind taxele locale pentru 2026 și bugetul municipal pentru 2026 Oficial.md
Primăria Chișinău organizează consultări publice asupra proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea..
09:20
Maia Sandu a discutat cu mai mulți eurodeputați despre avansarea Moldovei pe calea aderării la Uniunea Europeană Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului..
09:20
Prețul de referință pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 lei începând cu 2026 Oficial.md
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări..
4 decembrie 2025
16:20
Peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova, instruirile având loc anterior în Serbia Oficial.md
Astăzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au desfășurat..
15:50
„Moldovagaz” convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor Oficial.md
Societatea pe acțiuni moldo-rusă „Moldovagaz” în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Observatori № 17 din..
15:20
Inițiativă privind declararea averii de către conducătorii instituțiilor media finanțate din bani publici. Ion Chicu: Scopul e mai multă transparență Oficial.md
Deputatul Ion Chicu, președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a prezentat o inițiativă privind..
14:30
Deputații PSRM au înregistrat un proiect de lege privind majorarea impozitului pe supraprofiturile băncilor Oficial.md
Despre aceasta a anunțat președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon: ”Împreună cu colegii din Fracțiunea..
14:30
Republica Moldova va efectua Inventarul Forestier Național Oficial.md
Republica Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național,..
14:20
Curtea de Conturi a prezentat în Comisiile parlamentare rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova” Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 3 decembrie curent, în..
14:20
Republica Moldova va institui un Consiliu Fiscal până în 2028 Oficial.md
Unul din pilonii managementului finanțelor publice conform prevederilor cadrului legislativ al UE este prezența unei..
14:20
MAI lansează instruirile pentru conectarea Republicii Moldova la EUCARIS – un sistem care aduce mai multă siguranță pentru toți participanții la trafic Oficial.md
Republica Moldova face un pas important pentru creșterea siguranței rutiere. Conectarea la EUCARIS, sistemul european..
14:20
PSRM a protestat la MMPS Oficial.md
Partidul Socialiștilor a protestat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale împotriva politicii antisociale a Guvernului..
12:20
Fotbal în școli – Liga Futsal 2025/2026. Programul complet al turneului Oficial.md
Turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2024/2025, și-a stabilit programul final. Prima ediție..
12:20
Socialiștii vor înainta moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri din Guvernul Munteanu Oficial.md
În perioada următoare, socialiștii intenționează să înainteze moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri din..
12:00
Petr Vlah, despre alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei: Alegătorii trebuie să întrebe candidații „ce înseamnă normalizarea relației cu Chișinăul?” Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, consideră că alegerile din 22 martie..
11:40
Guvernul a aprobat bugetul pentru anul 2026 Oficial.md
Guvernul a aprobat astăzi bugetul pentru 2026 – Bugetul investițiilor responsabile. Înainte de ședință, în..
11:40
Igor Grosu a avut întâlniri cu mai mulți oficiali în SUA Oficial.md
Vizita de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în Statele Unite ale Americii a continuat..
11:30
O nouă Convenție a Consiliului Europei marchează o etapă importantă în lupta împotriva criminalității de mediu Oficial.md
Printr-o decizie istorică la nivel mondial, Convenția privind protecția mediului prin dreptul penal a fost supusă semnării..
11:30
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice Oficial.md
Patru funcționari publici cu statut de conducători  printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și..
